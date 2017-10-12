DHA YURT BÜLTENİ-14

Aksaray\'a şehit ateşi düştü

ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'nde kız kaçırma olayında hastanede çıkan çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki polis memuru Muhammed Uz\'un memleketi Aksaray\'ın Eskil İlçesi Çağlak Köyü\'ne ateş düştü.

Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Belediye Başkanı Niyazi Alçay ve emniyet yetkilileri acı haberi Çağlak Köyünde oturan Uz ailesine bildirdi. Şehit Uz\'un çiftçi babası Mustafa Uz ve annesi Ümmü Gülsüm Uz\'un, oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra Ankara gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Evli ve 1\'i kız 2 çocuk babası olan şehit Uz\'un, daha önce Ankara\'nın Evren İlçesi\'nde görev yaptığı ve bir hafta önce Kahramankazan\'a tayin olduğu öğrenildi. 3 kardeş olan polis memuru Uz\'un şehit haberinin ardından yakınları eve akın etti. Şehit Uz\'un, yarın Çağlak Köyü\'nde defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinden detay

- Kaymakamın aile yakınlarıyla konuşması

- Genel ve detay

- Şehit Muhammed Uz\'un vesikalığı

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Muğla\'da PKK operasyonunda 4 kişi daha adliyede /EK

HEPSİ TUTUKLANDI

Muğla\'da, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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CHP\'li Cankurtaran: Müftülere nikah yetkisi toplumu gerginleştirecek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, müftülere nikah yetkisi verilmesi konusuna değinerek, \"Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da bu uygulamayla aslında böyle bir şeye kapı açmış oluyoruz\" dedi.

CHP SPOR KURULU OLUŞTURDU

CHP\'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Tekirdağ\'ın Ergene İlçesi\'nde partililerle bir araya geldi. CHP\'nin Spor Kurulu oluşturduğunu ve çalışmalara ilk olarak Trakya Bölgesi\'nden başladıklarını belirterek, \"Hem kendi spor politikalarımızı oluşturmak, şu anda sporcuların yerelden Türkiye geneline kadar sesi olabilmek, spor camiasının sorunlarını meclise yansıtabilmek, çözebilmek ve Cumhuriyet Halk Partisi\'nin spor politikalarını nasıl yönlendireceğini tespit ederek büyük kurultayımıza hazırlık yapmak üzere Türkiye\'de 13 ilimizde toplantılar ve saha çalışmaları yapıyoruz. Sporda da bazı sakınlar yaşanıyor. İlk olarak buraya geldik, burada, spor insanlarıyla, belediyelerimizin örgütlerimizin sporla ilgilenen üyeleriyle görüşeceğiz. Ayrıca yine partisi olmayıp spor ile ilgilenen insanları da davet edip, Trakya\'da spor politikaları nasıl oluşturulmalı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında spor politikaları nasıl oluşturulmalı diye konuşacağız\" dedi.

\'İDLİB MİLLİ MESELE\'

Cankurtaran, Suriye\'deki İdlib operasyonuna bir milli mesele olduğu için karşı çıkılmadığını belirterek, \"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İdlib\'deki operasyona bir milli mesele olduğu için karşı çıkmamız olmadı. Fakat, İsmet Paşa\'nın bir lafını da hatırlatmak istiyoruz. Der ki, \'Yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar devam eder\'. Bu İdlib konusunda da ilk başta Şam\'da bir camide namaz kılacağız diyerek, maceracı bir Suriye politikasına girdik. Bundan sonra da bunun ucunu toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah önlemlerimiz yeterli olur, çünkü bunlar Irak ve Suriye\'ye cihatçılar Türkiye\'den geçerken görmedik. İnşallah bu geri dönüş sürecinde Türkiye\'ye kaçmak isteyenler konusunda gözümüzü dört açarız\" dedi.

\'TOPLUMU GERGİNLEŞTİRECEK\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, nikanların müftülüklere verilmesinin toplumu gerginleştireceğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da bu uygulamayla aslında böyle bir şeye kapı açmış oluyoruz. Örnek verecek olursak, farklı ideolojiden, farklı görüşten iki genç evlenmek isteyebilir. Ailelerden biri imam nikahında ısrar edebilir, müftülük yapsın diye ısrar edebilir. Bir diğer aile de resmi nikah yapılsın, nikah memuru tarafından kıyılsın deyip bir gerginlik oluşturur. Cumhuriyet, öyle bir ortak nokta koymuş ki, kim hangi ideolojiden, hangi görüşten olursa olsun nikah memuru noktasında ortak noktayı bulmuştur aslında. Bugüne kadar nikah memurlarının kıymasıyla nikahlara hangi engel olmuş. Kim evlenememiş, kim evlenememiş de şimdi müftüler de kıysın deniyor. Burada şimdi böyle de bir kaos oluşacak. Bu müftü resmi prosedüre göre mi nikah kıyacak? Yoksa halkımızın imam nikahı dediği söylemli dini ritüellere göre mi nikah kıyacak? Eğer resmi prosedüre göre kıyacaksa müftülüğe ne ihtiyaç var? Yok eğer dini ritüellere göre nikah kıyılacaksa bu sefer başka bir ikilik doğacaktır, laiklik ilkesine karşı gelinecektir. Bakın bu ülkede vazgeçilemez ilkeler vardır, laiklik de bu ilkelerden biridir. Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik, bu ülkenin vazgeçmeyeceği konulardandır. Bu müftülüğün nikah kıyma olayını laiklikle çelişecek noktaya getirirsek resmi prosedürün dışına çıkarıp sadece dini ritüellerle yapacak olursak, Türkiye\'de yeniden başka ve gereksiz olan bir konuda sorun çıkartmış oluruz.\" Cankurtaran, daha sonra ise spor salonunda basına kapalı yapılan toplantıda sporcu ve spor adamları ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan detaylar

-Cankurtaran\'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

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ALS hastasının askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi



OSMANİYE\'nin Bahçe İlçesi\'nde yaşayan ve yakalandığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle hiçbir vücut fonksiyonu çalışmayan Fatih Öztürk\'ün askerlik hayalini Jandarma gerçekleştirdi. Talep üzerine Öztürk, ilçe jandarma komutanlığında, askeri kamuflaj giyerek bir günlük temsili askerlik görevini gerçekleştirdi. Görme ve işitme duyusu dışında hiç bir vücut fonksiyonu çalışmadığı için 5 yıldır evinden çıkamayan Öztürk\'ün askerlik yapma hayali gerçek oldu.

Ailesi tarafından Bahçe Kaymakamlığına yapılan askerlik başvurusunun kabul edilmesinin ardından evinden ambulansla alınan Fatih Öztürk, yakınlarının refakatinde İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada üniforma giydirilerek silah arkadaşlarıyla sedye üzerinde içtimaya katılan Öztürk, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Silahlı eğitime de katılan Fatih Öztürk, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İbrahim EMÜL/ BAHÇE (Osmaniye), (DHA)

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27 yıldır hayalini kurduğu dükkanına TOKİ ile kavuştu

TRABZON’un Araklı İlçesi’nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 65 dönüm üzerine yaptırılan küçük sanayi sitesinde yer alan 216 dükkanın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura ile dükkan yeri belirlenen ve 27 yıldır kendi dükkanının hayalini kuran Engin Kahraman, büyük sevinç yaşadı. Kahraman, “Yıllardır kirada çalıştık, kendi dükkanımda çalışacak olmak güzel bir his olacakö dedi.

Araklı Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesisi\'ndeki kura çekimine İlçe Kaymakam Ahmet Günaydın, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, TOKİ Finansman Dairesi Uzmanı Bülent Şerefoğlu ile Araklı Küçük Sanayi Sitesi üyeleri katıldı. Kura çekilişi öncesi konuşan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, bütün hak sahiplerine ağız tadıyla bir ömür boyu sıcak iş yerlerinde bol kazançlar diledi. Çebi, “Araklı ilçemizde 60 yıldır hasretle beklediğimiz sanayimize TOKİ sayesinde kavuştuk. Yıllardır ilçede bina altlarında faaliyet gösteren sanayi esnafımız kura çekimi ile yeni işyerlerine kavuştular. Bir an önce esnafın yeni sanayiye geçmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin en modern sanayi sitesini kurduk. Emeği gecen herekse teşekkür ediyoruzö dedi.

İLK KURAYI KAYMAKAM ÇEKTİ

65 dönüm arazi üzerinde 2015 yılında yapımına başlanan ve son derece kaliteli ve modern bir şekilde inşa edilen sanayi sitesinde 216 dükkan bulunuyor. Dükkanlar için ilk yer belirleme kurası çekimini ilçe Kaymakamı Ahmet Günaydın yaptı. Kurada ilk dükkan yeri belirlenen isim Engin Kahraman oldu. İş kıyafetleri ile kurayı izleyen Kahraman, A-4 Blok 6 no lu iş yerinin sahibi oldu.

\"KENDİ DÜKKANIMDA ÇALIŞACAK OLMAK ÇOK GÜZEL\"

Kura ile dükkan yeri belirlenen ve 27 yıldır kendi dükkanının hayalini kuran Engin Kahraman, büyük sevinç yaşadı. 11 yaşında kaportacılığa başladığını anlatan ve 27 yıldır bu mesleği yaptığını ifade eden Kahraman, “Hep kendi işyerim olması hayalini, kurdum. Kendi işyerimde ferah bir dükkanda çalışmak iyi. Yıllardır kirada çalıştık kendi dükkanımda çalışacak olmak güzel bir his olacak. Şu anada apartmanların alt katında çalışıyoruz. Belli bir saatten sonra üste yaşayan vatandaşlar rahatsız oluyordu. Şimdi sanayi sitesinde istediğimiz saate kadar çalışma imkanımız olacak. Tün tamircilerin bir arada olduğundan daha kalite bir iş çıkacaktır. Ömrümüz gurbette geçti şimdi memleketimizde dükkan sahibi olduk. Kendi dükkanımızın sahibi olmamız çok güzel bir duygu. Vatandaşlara daha güzel hizmetler vereceğiz’’ diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kura çekimi salonu detayları

-Belediye başkanının konuşması

-Kura çekimi

-Engin Kahraman ile röp.

-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA)

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Hayırsever Halil Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA\'da Adalet Partisi\'nde milletvekilliği yapan ve kentin hayırsever işadamlarından olan 89 yaşındaki Halil Yurtseven, yaşamını yitirdi. TBMM Üstün Hizmet Madalyası ödülü de bulunan Yurtseven, Hatuniye Camisi\'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Partisi\'nden 16\'ıncı dönem Manisa milletvekilliği yapan, hayırsever işadamı Halil Yurtseven, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Yurtseven için bugün öğlende Hatuniye Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Vali Vekili Volkan Köksal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, çevre eski bakanlarından Rıza Akçalı, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, eski belediye başkanları Zafer Ünal, Bülent Kar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Yurtseven Ailesi, camii bahçesinde taziyeleri kabul etti. TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Halil Yurtseven ile yıllarca birlikte siyaset yaptıklarına dikkati çekip, Manisa\'nın önemli bir değerini yitirdiğini söyledi. Halil Yurtseven\'in siyasetin yanı sıra hayırseverliğiyle de ön plana çıktığını dile getiren Arınç, okul ve sağlık ocağı yaptırdığını hatırlatarak, \"Manisa için acı bir kayıp, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kendisi aynı zamanda TBMM Üstün Hizmet Madalyası ödülü sahibidir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurucuları arasındadır. Böyle bir değeri yitirdiğimiz için üzgünüm\" dedi. Kılınan namazının ardından Yurtseven\'in cenazesi Çatal Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

HALİL YURTSEVEN KİMDİR?

1928 yılında Akseki\'de doğan Halil Yurtseven, Demokrat Parti\'de politikaya atıldı. Adalet Partisi\'nin Manisa il kurucuları arasında yer aldı. Yurtseven Adalet Partisi\'nde İl başkanlığı ve ilçe başkanlıklarında bulundu. Manisa il genel meclisi üyeliği yapan Yurtseven, Manisa OSB\'nin de kurucuları arasında yer aldı. 1977-1980 yılları arasında Adalet Partisi\'nden Manisa milletvekili oldu. Manisalı işadamı Halil Yurtseven, tarım ve yem sanayisinde çalıştı. Kendi adına Manisa\'da bir ilköğretim okulu, eşi adına sağlık ocağı yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden görüntü

-Bülent Arınç\'ın taziyelerini iletmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Halil Yurtseven\'in cenazesinin omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Gaziantep\'te çiftçilere arı otu tohumu dağıtıldı

GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Arıcılığa Destek\' projesi kapsamında organik arıcılık yapan çiftçilere arı otu tohumu dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Çetin Emeç Salonu\'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve arıcılık yapan çiftçiler katıldı. Doğayı bozmadan destek verdiklerini söyleyen Başkan Şahin \"Biz bu küçük dokunuşlarla nasıl büyük işler yapıldığını gösteriyoruz. Her bal çok kıymetli ama bizim toprağımızın bizim ekolojimizin farklı bir tadı, farklı bir aroması var. Zahter balı dediğimiz çok önemli bir bal sadece bizim bölgemizde var ve bunu çoğaltmalıyız, markalaştırmalıyız, arkasından da pazarını oluşturmalıyız. Amaç üretim olmalı üretim olması için de arıların rahat çalışabileceği bir ortamda bal oluşturulmalı, En iyi üzüm, en iyi biber ve en iyi fıstık Gaziantep\'te. Biz acıda da, tatlıda da en iyiyiz\" dedi.

Toplantının ardından arıcılara arı otu dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Balotu dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)