DHA YURT BÜLTENİ-14

1)O TERÖRİSTLERDEN BİRİ EL BOMBASI İLE İNTİHAR ETTİ

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği, 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında kaçmayı başaran 2 kişiden 1\'i, saklandığı evde el bombası ile yaşamına son verdi.

Seydikemer İlçesi\'nde, geçen 4 Ekim\'de PKK\'lı 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist öldürüldü. Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Askeri helikopterle bölgeden alınan yaralı binbaşı, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Öldürülen PKK\'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında 1 kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm\'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şarj cihazı ele geçirildi.Operasyon kapsamında güvenlik güçleri, çatışma sırasında kaçmayı başaran 2 teröristin de yakalanması için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2 teröristi arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında, jandarmaya Köyceğiz\'in Köyiçi Mahallesi\'ndeki Köyceğiz Devlet Hastanesi\'nin karşısında bulunan, portakal bahçesi içindeki müstakil bir evden patlama sesi duyulduğu ihbarı geldi. Eve gelen jandarma ve polis ekipleri, aranan teröristlerden birinin, pimini çekip üzerine yattığı el bombasının patlamasıyla yaşamına son verdiği belirledi. Evin etrafında güvenlik önlemi alan jandarma kimseyi yaklaştırmazken, drone ile de bölge havadan kontrol edildi. Olay yerine getirilen iki köpekle de çevrede arama yapılmaya başlandı. Evde bir süredir kimsenin oturmadığı öğrenildi.

2)ZABITA-SEYYAR SATICI KAVGASINDA YOL KAPANDI

ŞANLIURFA\'da kayısı satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak isteyen zabıtalar ve esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada dövüldüklerini iddia eden seyyar satıcılar, kayısı kutularıyla yol kapatıp eylem yaptı. Kentin en işlek caddesi olan Divanyolu üzerinde zabıta ekipleri seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Ancak yaş kayısı satan bir seyyar satıcı zabıta ekiplerine direndi. Yaşanan arbedenin ardından zabıtalar seyyar satıcı genci iddiaya göre tartaklayıp tezgahını dağıttı. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan seyyar satıcı, telefonla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine seyyar satıcının yakınları geldi. Bu sırada arbedeye karışan zabıta ekipleri ise olay yerinden ayrıldı. Yaşananlara tepki gösteren seyyar satıcılar ise kayısı kutuları ve kağıt toplayıcılarının el arabasıyla yolu kapatıp eylem yaptı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve güvenlik şube ekipleri sevk edildi. Seyyar satıcılar tarafından yolun kapanması üzerine uzun araç konvoyu oluştu. Polis seyyar satıcıları sakinleştirmek için uzun süre megafonla konuşarak, kapanan yolun açılmasını istedi. Polisin ikazı sonucu satıcılar yola koydukları kayısı kutularını alıp yolu trafiğe açtı. Bu sırada dövüldüğü idida edilen seyyar satıcı ise zabıtalardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.



CHP\'Lİ AĞBABA\'DAN HÜKÜMETE: ABD’YE CEVAP VERECEKSEN YAPACAĞIN İLK ŞEY, TÜTÜN YASASI\'NI MECLİS\'TEN ÇEKMEK (ek)

3)\'TÜTÜNÜ SİYASETE ALET ETMİYORUZ, SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNÜYORUZ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman\'daki Cumhuriyet Meydanı\'nda yaptığı konuşmada, \"Uluslararası 3-5 sigara şirketinin hükümet üzerinde kurduğu baskı sonucu, milli tütünümüz yasaklanmak isteniyor. Dışarıdan gelen tütün, kaçak olmazken, kendi milli tütünümüzün \'kaçak\' adıyla anılmasını anlamış değiliz. Biz, tütünü kesinlikle siyasete alet etmiyoruz; siyaset üstü düşünüyoruz. Tütün bu halkın hayatıdır can damarıdır\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Adıyaman\'ın Çelikhan İlçesi\'ni ziyaret ederek, bir araya geldiği çiftçilerin şikayetlerini dinledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Ağbaba, tütünü siyasete alet etmediklerini söyledi.

Hükümetin tütün konusundaki tutumunu eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, \"Her dönem rekor düzeyde iktidar partisine oy çıkmışken ve bu bölge halkı devletine bağlılığını her zaman göstermiştir. Buna rağmen tek başına iktidar olan AK Parti, niye bu tütün konusunda bizleri ırgat yapıp tütün şirketlerine satmak istiyor. Bizleri koruması gerekirken niye sigara şirketlerini koruyor. Şayet bu yasa geçerse bu yasanın hayat bulmaması için yüz binlerce kişi ile evlerimizden çıkıp gece gündüz meydanlarda olacağız\" diye konuştu.

4)ÇAVUŞOĞLU: BALKANLAR İLE GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, RUMELİSİAD\'a ziyaretinde yaptığı açıklamada, \"Balkanlar\'a sırtımızı döndüğümüz gibi bir algı var; ama bu, söz konusu değil. Biz hala onlarlayız. Gönül coğrafyamızda, gönlümüzün ulaştığı yere kadar varlık göstermek istiyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'daki temasları kapsamında, Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin (RUMELİSİAD) çeşme açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin 780 bin kilometrekarelik haritadan ibaret olmadığını belirten Çavuşoğlu, \"Türkiye\'nin geçmiş tarihi, gönül coğrafyası 780 bin kilometrekarenin kat be kat üstündedir; haritaya sığdırılacak kadar değildir. Bundan sonraki süreçte de tüm Anadolu coğrafyası için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün dünya üzerinde milyonlarca soydaşımız, akrabamız var. Balkanlar\'da çok önemli dostlarımız, candaşlarımız, hatıralarımız var. Dolayısıyla bu coğrafyada her zaman yakın temas halinde olmamız, sorumluluğumuzdaki bir görev olarak karşımızda duruyor\" diye konuştu.

\'SINIRLAR OLMASA BİZ BİRBİRİMİZE ÇOK YAKINIZ\'

Son 15 yıl içerisinde Türkiye\'nin, Balkanlar\'da daha fazla varlık göstermeye başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Dostluklarımızı, ilişkilerimizi artırmaya başladık. Oradaki soydaşlarımızda güven ilişkilerimizi güçlendirdik. Ben 1983 yılında Batı Trakya\'dan Çanakkale Biga\'ya geldim. Doğduğum köye olan mesafesi yaklaşık 240 kilometreydi. Arada haritalar sınırlar olmasa biz birbirimize çok yakınız. Arkadaşlarımızdan tutun da orada çalışanlar, müslüman olup olmadığımızı, ne kadar Türkçe konuştuğumuzu sordular. Halbuki biz tam da onlarız. Aramıza sınır çekilmiş, birbirimizden uzaklaşmışız, gönüllerden uzak olmuşuz. Gitmediğiniz, elini sıkmadığınız insanlar sizden uzaktır, gitmeniz lazım. Önce bunları oluşturduk.\"

Balkanlar\'la olan gönül bağını güçlendirmek için adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, \"Türkiye ateş çemberi, baktığımız zaman balkanlara sırtımızı döndüğümüz gibi bir algı var, ama bu söz konusu değil, biz hala onlarlayız. Bu ilişkilerimizi güçlendirerek artırmak durumundayız. Gönül coğrafyamızda, gönlümüzün ulaştığı yere kadar varlık göstermek istiyoruz\" dedi.

\'ONLARI YALNIZ BIRAKAMAYIZ\'

RUMELİSİAD\'a destek verdikleri için sevinç duyduklarını da belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Bir işi tamamen kamu kaynaklarına bırakmak bazen sahada mümkün olmuyor. RUMELİSİAD da yatırımlarıyla nefes aldırdı. RUMELİSİAD 60 bin istihdam sağlıyor, 1.5 milyon dolarlık ticaret hacmi var. Ecdadlarımız orada, onların hayatını kolaylaştıracak yatırımlar yapmamız gerekiyor, iş adamlarımıza büyük iş düşüyor. Oradaki yatırım araçlarını araştıralım, bizler de yardımcı olalım, onlara da istihdam sağlayalım. Bosna Hersek\'te şu anda okullar da dahil olmak üzere 7-8 bin Boşnak kardeşimize Türkçe eğitimi veriyoruz. Bizim eserlerimizi okuyacaklar, siyasetçilerimizi iş adamlarımızı doğrudan anlama fırsatını yakalayacaklar. Almanya\'nın Bosna Hersek\'teki öğrenci sayısı 160 bin. Biz çok geç kaldık buralara girmekte, bu insanlarımız bizim insanlarımız onlarla birlikte olmalıyız onları yalnız bırakamayız.\"

5)HUZUREVİNDEKİ YANGIN TATBİKATINI GERÇEK ZANNEDİP 112\'Yİ ARADILAR

ANTALYA\'da, huzurevindeki yangın tatbikatını gerçek zanneden bazı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın \'tatbikat\' olduğunun anlaşılması üzerine ekipler normale döndü.

Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi\'ndeki Fethi Bayçin Huzurevi\'nde, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yangın tatbikatı düzenlendi. Yaşlılara yönelik yangında tahliye eğitiminin verildiği sırada huzurevi çevresinde oturan bazı vatandaşlar, yangını gerçek zannedip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Çağrı üzerine olay yerine aynı anda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Huzurevi yöneticileri ve yaşlılar, bir anda itfaiye ve polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. AFAD ile itfaiye ekiplerinin görüşmesi sonrası tatbikatı çevrede bulunan apartman sakinlerinin gerçek sanarak, ihbar ettiği ortaya çıktı.

AFAD İl Müdürlüğü\'nde görevli arama kurtarma teknisyeni Soner Araba, \"Valilik izniyle deprem ve yangın eğitim yaptık. Binanın tahliyesiyle ilgili tatbikat sırasında huzurevindeki 70 kişiyi tahliye ettik. Tahliye sırasında çevredeki komşular olayı gerçek zannedip, 112\'yi aramış. İtfaiye, ambulans geldi. Durumu izah ettik. İtfaiye ve ambulansın gelmesiyle tatbikat çok inandırıcı oldu\" dedi.

