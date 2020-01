DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana\'da boya fabrikasında yangın (1)

Adana Organize Sanayi Bölgesi\'nde (AOSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kent merkezinden görülürken, Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait yangın helikopteri ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.

---

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

Dikili Gökmen Ulu için tek yürek oldu

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde 19 Mayıs\'ta gözaltına alınan, bir hafta sonra tutuklanan ve 134 gündür Silivri Cezaevi\'nde bulunan Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu ve tutuklu gazeteciler için miting düzenlendi.

Silivri Cezaevi\'nde bulunan Gazeteci Gökmen Ulu\'nun memleketi olan Dikili\'nin Atatürk Meydanı\'nda yapılan mitinge CHP Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Musa Çam, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP\'li Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Yazar Hüseyin Yurttaş, Türk tiyatrosu oyun yazarı Haluk Işık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, DİSK-Genel İş Şube Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube temsilcileri, çevreciler ve Dikilili vatandaşlar katıldı. Adalet ve özgürlük istemi ile toplanan mitingte Gökmen Ulu\'nun ailesi de hazır bulundu. Birçok sivil toplum örgütü ve sendikanın destek verdiği protestoda \"Gökmen Ulu gururumuzdur\", \"Gazetecilik suç değildir\" pankartları açıldı. \"Özgür basın susturulamaz\", \"Gökmen Ulu yalnız değildir\", \"Susma sustukça sıra sana gelecek\", \"Gökmen Ulu onurumuzdur\" sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Gökmen Ulu\'nun alerjik astım ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek \"Gökmen, yaşamı boyunca haksızlıklara karşı mücadele etmiş, kimsenin kalemi olmamıştır. Gökmen\'in tutukluluğu toplumun hemen her kesiminde adalet duygularını zedelemiş, vicdanları derinden yaralamıştır. Bizlerin de onuru olan Gökmen kardeşimiz ve halkın haber alma özgürlüğüne hizmet eden diğer tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gökmen bir an önce eşine, oğlu Efe\'sine ve ailesine kavuşmalıdır\" dedi.

\"ŞEREFİMLE GİRDİM ŞEREFİMLE ÇIKACAĞIM\"

Daha sonra CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tarafından Gökmen Ulu\'nun gazeteci ağabeyi Oben Ulu aracılığıyla ilettiği mesaj okundu. Gökmen Ulu mesajında şunları söyledi: \"Bilmenizi isterim ki ben bildiğiniz Gökmen\'im. Merak etmeyin, iyiyim. Şerefimle girdiğim bu yerden şerefimle çıkacağım. Büyük resme bakıldığında, yaşananların farkındalığı ve olgunluğu içindeyim. Bir fırtına beni memleketimin güzel insanlarından, sevdiklerimden ve yuvamdan kopardıysa da kısa bir zaman sonra hepinizle kucaklaşacak olmanın umudu içindeyim. Beni bilirsiniz, halkımızın acıları ve ülkemizin savrulduğu tehlikeler kendi derdimi bastırıyor. Bu güzel vatan, dedelerimizden miras, evlatlarımıza bırakacağımız mukaddes bir emanettir. Yurdumuzun bütün çocuklarının güzel, huzurlu ve mutlu bir geleceği olsun istiyorum. Sözlerimi beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.\"

\"BASKI VE ZULÜM ORTAMINDAYIZ\"

Mitingde konuşan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, \"Bugün gazeteciler, işçiler, çoluk-çocuk muhalefette olan herkes, terörle veya FETÖ ile ilişkilendirilip, tutuklanıyor. Böyle bir baskı ve zulüm ortamındayız. Ama bu meydanın adı Atatürk Meydanı. Atatürk\'e olan bağlılığımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek inancımızla bugünleri aşacağız. Bunların hesabını elbet bir gün soracağız\" dedi. Gökmen Ulu\'yu cezaevinde ziyaret ettiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ailesine büyük özlem duyduğunu hatırlatarak \"Eşinin, evladının ve ailesinin hasretini çekiyor. Onun dışında Gökmen\'i hiçbir şey yıkamaz. Sağlık sorunları var. Sağlık durumu beton duvarları içerisinde tedavi görmediği için gittikçe bozuluyor. Gökmen ne yapmış, kime zararı olmuş? Gökmen gazetesinin verdiği görevi yerine getirmek için gazetecilik görevini yapmış. Dünyanın her yerinde cumhurbaşkanları, devlet başkanları gazeteciler tarafından takip edilir\" dedi.

\"TARİH MÜCADELE EDENLERİ YAZAR\"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise birlik ve beraberliğin önemini hatırlattı. Gazetecilere yapılanların diktatör ve faşist anlayışın birer göstergesi olduğunu iddia eden Çam, \"Tarih ihanet edenleri değil mücadele edenleri yazmıştır\" diye konuştu. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; \"Umudu büyütmek için, Mustafa Kemal\'in aydınlığı Türkiye\'yi yeniden kuşatana kadar, özgürlük bu kent meydanlarında coşkuyla, rüzgarlar gibi esene kadar mücadeleye devam edeceğiz\" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da \"Özgürlük diyen, adalet diyen 80 milyonu da Silivri\'de hapse mi atacaksınız? Susmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

---

Haber - Kamera: DİKİLİ (İzmir), (DHA)

Köyceğiz\'de polis ve jandarma kuş uçurtmuyor

MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarındaki yol kontrollerini sıklaştıran polis ve jandarma, kimlik kontrollerinin yanı sıra durdurdukları araçlarının bagajlarını da arıyor.

Toparlar Mahallesi\'ndeki turistik Toparlar Şelalesi\'nin doğusunda dün sabah \'Fırtına\' adı verilen operasyonda, 5 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürerken, ilçede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında polis jandarma işbirliğinde aralıksız yol kontrollerine başlandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerinin yanı sıra durdurulan araçların bagajlarında da arama yapıldı. Yol kontrollerine, jandarma da destek verdi. Polis ve jandarma tarafından araçları didik didik aranan vatandaşlar ise güvenlik önlemlerinden memnun oldukları söyledi. Otomobiliyle kontrol noktasına gelen öğretmen İsa Duran, \"Bu bölgeye bu olayların sıçraması tabii ki kötü oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik güçlerine başarılar diliyorum\" dedi.

---

Haber- Kamera: Ergün TOS- Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse: Haklarımızdan vazgeçmeye asla niyetimiz yok

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkacaklarını belirterek, \"Bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi kalıncaya kadar elde ettiğimiz haklarımız koruyuncaya kadar, medeni kanunların bize verdiği haklardan vazgeçmeye asla niyetimiz yok\" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, \'Adalet yürüyüşü, adalet yolculuğumuzla devam ediyor\' sloganı kapsamında başlatılan Türkiye gezisinde geldiği Edirne\'de partili kadınlarla bir araya geldi. CHP teşkilatındaki buluşmaya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan, Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve kadın partililer katıldı. CHP\'nin Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, hükümetin 15 yıldır kadın üzerinden siyaset yaptığını öne sürüp, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Köse, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: \"Bugün bu ülkede eğitim sorunu varken, bu ülkede demokrasi sorunu varken bu ülkede işsizlik varken, bu ülkenin akademisyeni, yazarı çizeri içerdeyken, bu ülkenin gündeminde sadece kadın var. Kadın üzerinden yapılan bir siyasetle karşı karşıyayız. Son 15 yılda olduğu gibi. Ne zaman sıkışsalar, ne zaman başları dara düşse kadınla ilgili maddeyi evirip, çevirip önümüze koyuyorlar. Alın bununla oyalanın diyorlar. Ama biz biliyoruz ki, Türkiye\'nin çok önemli sorunları var. Kadın sorunu var, kadınlarında çok önemli sorunları var. Bugün getirmek istedikleri yasalara bir bakabilirmiyiz. Bugün kadın adına mecliste getirilmek istenilen bir yasa var. Medeni haklarımızdan vazgeçmemizi ve müftülerin nikah kıymak, imamlara nikah kıyma yasası diyelim. Peki bu ülkede buna ihtiyaç mı var? Nikah kıyma memurlarında eksiklik mi var? Böyle bir ihtiyaç nasıl doğdu, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. İmam sayısı artıkça, iş alanın açılması gerekiyor. Bu da kadın üzerinden açılmaya çalışılıyor. Biz haklarımızı kolayca kazanmadık. Kadınlara verilen haklar, türlü mücadelelerle kazanılmıştır. Kadın hareketinin geçmişine baktığınız zaman hiç bir şey bize altın tepsiyle sunulmadı. Biz hayatın her alanında şimdi olduğu gibi hep mücadele verdik. Sürekli mücadelenin içinden geldik. Bu mücadelemizin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize olmamız gereken hakları verdi. Bundan bu kadar kolay vazgeçmeye niyetimiz yok. Mevcut iktidar buradan duysun.\" Köse, mecliste daha önce getirilmek istenilen taciz veya tecavüz yasasını durdurduklarını bu yasayı da durduracaklarını belirterek, \"Bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi kalıncaya kadar elde ettiğimiz haklarımız koruyuncaya kadar, medeni kanunların bize verdiği haklardan vazgeçmeye asla niyetimiz yok. Taciz veya tecavüz yasasını nasıl durdurduysak, bu yasayı da durduracağız. Yasa alt komisyondan üst komisyona geçti. Belki önümüzdeki günler genel kurula gelecek. Genel kurula geldiği zaman grup başkan vekillerimizle de görüşüyoruz, 81 ildeki kadınlarla meclisin önünde protesto etmeye bende geleceğim. Çağrımı yapacağım. Hepinizi oraya bekleyeceğim. Kadınların gücünü ölçmeye kalkmasınlar. Daha bizim neler yapabileceğimizin farkında değiller. Kadınların neler yapabileceğinin gücünün hiç kimse farkında değil daha. Onun için alt komisyondu üst komisyondu, genel kuruldu, içişleri komisyonuydu bunlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan şey haklarımız, elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz\" dedi.

---

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

\'Ayağıma bastın\' kavgasında jandarmanın gözü önünde vurdu

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde pastanede bir kişinin yanlışlıkla diğer kişinin ayağına basması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yakınlarının da katılması ile büyüyen kavgada bir kişi jandarmaların gözü önünde kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabanca ile ateş ederek vurdu. Silahla yaralanan kişi ve aldığı darbelerle yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede bir kişi diğer kişinin ayağına basınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflardan birinin burnu kırıldı. Yaklaşık 2 saat sonra Kazımpaşa meydanında bu kez beraberlerinde yakınları ile karşılaşan taraflar yeniden kavga etti. Jandarma taraflara müdahale etmeye çalışırken, kavga sırasında O.S. kavgayı ayırmak isteyen Y.B. tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağı ve kasığından vuruldu. Olaylarda 3 kişi ise kavga sırasında aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavga eden taraflar güçlükle yatıştırıldı. Kavga sırasında silahlı kişinin kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Jandarma, Y.B\'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

---

Haber: Zafer TOKUŞ/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)

Tekirdağlı çocuklar sokak hayvanlarıyla buluştu

TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi\'nin düzenlediği \'Mutlu Pati Şenliği\'nde çocuklar, Hayvan Bakımevi\'nde hayvanlar bir araya geldi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda \'Mutlu Pati Şenliği\' düzenlendi. Şenlik alanında çocuklar için kedi ve köpek kulübesi yapımı, resim, müzik ile yüz boyama atölyeleri oluşturuldu. Ardından Süleymanpaşa Belediyesi Hayvan Bakımevi\'nden getirilen kedi ve köpekler çocukların oynaması için şenlik alanına bırakıldı. Çocuklar kedi ve köpeklerle doyasıya oynarken, bazı çocuklar barınaktan getirilen hayvanları sahiplendi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.Hayvanların doğum günü ve karne hediyesi olarak alınıp sokağa bırakılmasının yanlış olduğunu söyleyen Eşkinat, \"Burada çocuklarımızın hayvanlara yaklaşımını, onların canlıya sevgisini ve bütün insan sıcaklığı ile sevgilerini verdiklerini görüyorum. Bizim görevimiz onların bu sevgisini, bu sıcaklığını ömür boyu sağlamak. Bizler bu kapsamda burasının çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz. Eğer evinizde evcil bir hayvan besleyemiyorsanız mutlaka Süleymanpaşa Belediyesi\'nin barınağını ziyaret edin\" dedi. Eşkinat, hayvan sahiplenmeden önce bunun getireceği sorumlulukları bilerek hayvan sahiplenilmesi gerektiğini belirterek, \"Hiçbir çağdaş toplumda sokakta sahipsiz dolaşan bir canlı yoktur. Eğer bu canlıları karne ve doğum günü hediyesi olarak çocuklarına alıp sonra onları sokağa bıraktıkları zaman bu hayvanlarında onların çocukları gibi can taşıdıklarını unutmasınlar\" dedi.

---

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)