DHA YURT BÜLTENİ-14

Habur\'daki tatbikatta 3 koldan temsili temizlik operasyonu/EK

TATBİKATTA GECE EĞİTİMİ

Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Irak özel kuvvetlere bağlı bir grubun da katıldığı ortak tatbikatta bugün akşam saatlerinde gece eğitimi verildi. Temsili olarak belirlenen tepelerdeki düşman birlikleri, üç koldan gerçekleşen taaruzla etkisiz hale getirildi. Gündüz yapılan eğitimin aynısı gece karanlığında da gerçekleştiren birlikler, temsili düşman unsurlarını etkisiz hale getirdikten sonra karargaha geri döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak özel kuvvetlere bağlı bir birliğin ortak düzenlediği tatbikatta daha önce de bir kez gece eğitimi verilmişti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Akşam karanlığında yapılan tatbikat

-araçların hazırlık yapması

-ZMA\'ların geçişi

-Tankların geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

============================================

Gebze\'de işçi servisi TIR\'a çarptı: 14 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde işçileri taşıyan servis aracının demir yüklü TIR\'a çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında, Gebze Otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0761 plakalı fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs kavşaktan geçen 34 ETC 31 plakalı demir yüklü TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi, polis ve itfaiye ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Kazanın şokunu yaşayan işçiler araçtan çıkarak yerlere otururken, 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada 14 kişi yaralanırken, 112 Acil ekipleri ve sürücüler yaralıları alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hasar gören minibüste sıkışan sürücü ile bir işçiyi çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Trafik ekipleri kavşakta trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber: Mesut IŞIK-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

==============================================

Eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde bıçakladı

GAZİANTEP\'te, 32 yaşındaki Özgür Meriç, sokakta tartıştığı kendisiyle aynı yaştaki eşi Hakkın Meriç\'i 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Çevredeki işyerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk gözyaşlarına boğlurken, Özgür Meriç kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Özgür ve Hakkın Meriç çifti 8 yaşındaki oğulları ile birlikte yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında eşi Hakkın Meriç\'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hakkın Meriç\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Babasının, annesini bıçaklamasına tanık olan çocuk gözyaşlarını tutamazken, yakınları tarafından eve götürüldü. Olayı gören bazı mahalle sakinleri ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde eşini bıçaklayan Özgür Meriç\'in, elindeki bıçakla yerde yatan yaralı eşinin başında bir süre bekledikten sonra sakin adımlarla olay yerinden ayrıldığı görünüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Özgür Meriç\'i yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kadının bıçaklanması

- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Şehitkamil Devlet hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

=================================================

Eskişehir\'de Ahşap Heykel Festivali

ESKİŞEHİR\'de Odunpazarı Belediyesi tarafından \'The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi\' sloganı ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali gerçekleştirilen festival yürüyüşü ile başladı.

Porsuk Bulvarı\'nda başlayan festival yürüyüşüne Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, kursiyerler, belediyede çalışan işçiler ile çok sayıda kişi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival yürüyüşü, Odunpazarı Meydanı\'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından Odunpazarı Meydanı\'nda 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, sanatçılar ile çok sayıda kişi katıldı.

TÜRKİYE\'YE ÖRNEK BİR KENT

3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye\'nin siyasi ve ekonomik şartları nedeniyle daha önce ayrı zamanlarda yapılan Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile Uluslararası Odunpazarı Cam Festivalini birlikte yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Kurt konuşmasınaşöyle devam eti:

\"Türkiye\'nin her yerinde festivaller var. Türkiye\'nin her yerinde sanat var, ama Eskişehir\'de farklı bir barış ortamı var. Eskişehir demokrasiyi içine sindirmiş, özümsemiş insanların bulunduğu bir kent olarak Türkiye\'ye örnek bir kent. Bu festivallerle de biz bunu daha da geliştirmeyi ve pekiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sanat anca barış ortamında olur, ama barışta demokrasi ile birlikte olur. Eğer bunlardan ödün verir ve yok sayarsak çok kötü günler gelebilir. Biz Eskişehirliler olarak Türkiye\'nin, Dünyanın ve özellikle de Ortadoğu\'nun barışına katkı sunmayı temel hedef olarak almalıyız. Bu doğrultuda, bu anlayışla festivalimizin çerçevesini çizmek istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde barışın olmayacağını, barışın olmadığı yerde demokrasinin olmayacağını bilerek hareket ediyoruz.\"

BÜYÜKERŞEN\'İN KONUŞMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'de konuşmasında Eskişehirlilere hizmet etme şansı verildiği için Eskişehir\'in 3 merkez belediye başkanının şanlı olduğunu söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu: \"Biz 3 belediye başkanı olarak çok şanslıyız. Neden şanslıyız derseniz sizin gibi hemşehrilerimize hizmet etme şansı verdiniz. Dolayısıyla sizler her şeyin en iyisini en güzelini ve doğrusuna layıksınız. Bu üç ölçüt, üç belediye başkanının da ana hedeflerinden oldu. Gerçekten çok iyi iki merkez ilçe belediye başkanına sahipsiniz. Şehir\'de yapılan yenilikler yapılan şehircilik anlayışı, bugün artık yalnızca civar illerde değil, 81 ilin tamamındaki ve yaklaşık bin ilçe belediyesi tarafından örnek alınıyor.\" 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali , 9 Ekim 2017 Pazartesi günü Ahşap Eserler Müzesi\'nde gerçekleştirilecek olan sergi ile sona erecek. Ahşap Heykel Festivali\'ne 4\'ü yabancı, 11\'i yerli olmak üzere 15 sanatçı katılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Festival yürüyüşünden,

-Yürüyüş sonunda düzenlenen açılışa katılanların,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Sahnedeki dans gösterisinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)