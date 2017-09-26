DHA YURT BÜLTENİ-14

Üçgen Çarşısı\'nda korkutan yangın

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı verilen Üçgen Çarşısı\'ndaki bir işyerinin demirlerin sökülmesi sırasında tekstil atıkları alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarına başlanan Üçgen Çarşısı\'nda, C Blok\'un zemin katındaki tekstil atıklarının bulunduğu alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan 6 itfaiye ekibi olay yerine gelerek, müdahalede bulunup, alevleri kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kasıtlı çıkarıldığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını uzun süre devam etti. Üçgen Çarşısı\'ndan yükselen dumanlar, şehrin üzerine sardı, kilometrelerce uzaktan fark edildi. Polisin de yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- Yükselen dumandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesinden görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Yeğenini başına balta ile vurarak öldüren amca tutuklandı

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, 48 yaşındaki Mustafa Kirazkırmızı\'yı başına tarlada balta ile vurarak öldüren kişinin, amcası 82 yaşındaki Cuma Kirazkırmızı olduğu ortaya çıktı.

Belediye temizlik işçisi Mustafa Kirazkırmızı, geçen 22 Nisan günü Kızılpınar bölgesinde kendisine ait tarlada çalışırken başına balta ile vurularak öldürüldü. Cinayet ardından çalışma başlatan polis, ölen Kirazkırmızı\'nın amcası Cuma Kirazkırmızı’nın ayakkabısında kan olduğunu gördü. Sorgusunda cinayet işlemediğini söyleyen amcanın ayakkabısı alınarak kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede Cuma Kirazkırmızı, ayakkabısındaki kan damlasının öldürülen Mustafa Kirazkırmızı’nın DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu itiraf eden amca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli amcaya getirilişi sırasında adliye önünde saldırmak isteyen yakınları ise polislerce güçlükle engellendi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cuma Kirazkırmızı tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayet zanlısının getirilişi

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Zanlının adliyeye çıkarılması

- Öldürülen kişinin yakınlarının cinayet zanlısına linç girişiminde bulunması

- Polisin şahıslara müdahalesi

- Tutuklanan cinayet zanlısının adliyeden çıkarılması

- Cinayet zanlısının polis aracına bindirilip cezaevine götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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10\'uncu kattan düşerek öldü

GAZİANTEP\'te, 33 yaşındaki Levent Piroğlu, 12 katlı apartmanın 10\'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Gaziler Mahallesi\'ndeki 12 katlı bir apartmanın 10\'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, binadan birinin düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Levent Piroğlu\'nun öldüğü saptandı. Polisler ise incelemesinde kimsenin tanımadığı Levent Piroğlu\'nun düştüğü söylenen 10\'uncu kattaki dairede kimseye ulaşamadı. Çilingir yardımıyla açılan dairede de kimse bulunamadı ve daire sahiplerinin ölen Levent P. ile bir bağına rastlanmadı. Levent P.\'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki ceset

- Olayın meydana geldiği 12 katlı bina

- Polislerin çalışmaları

- Binadaki evin kontrol edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

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(ÖZEL)- İşsizlerin mülakat izdihamı

ERZURUM merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki okullarda hizmetli olarak çalışacak 135 kişinin belirleneceği mülakata 808 kişi katıldı. Kapılar açılıp mülakatın yapılacağı salona girmek isteyen işsizler izdihama neden oldu.

Erzurum Lisesi Konferans Salonu önüne sabahın erken saatlerinde gelen işsizler, uzun kuyruk oluşturdu. Büyük bir heyecan içinde mülakat saatini bekleyen işsizler, kapıların açılması ile birlikte içeri girmek için yarıştı. Kalabalık nedeniyle bazı kadınlar ezilme tehlikesi karşısında bağırarak tepkilerini gösterirken bazıları kalabalık içinde kaybolan ayakkabılarını aradı. Bu gelişmelerin utanç verici olduğunu belirten işsizler, \"Mülakat 08.00\'de olacaktı, 09.00\'a ertelendi, saat 09.30\'da salona aldılar. 130 kişinin alınacağı işe yüzlerce kişi müracaat etmiş. Millet perişan. İşsizliğe çözüm bulunması lazım. Bize de yazık günah\" diye konuştu. Salona çocukları ile birlikte girebilen 3 çocuklu Ayşe- Serdar Kay çifti, yıllardır işsiz olduklarını bildirdi. Ayşe Kay, \"Çocuklarımızın gelecekleri için iş bulup çalışmaya mecburuz. Evimiz kira, çocuklar okula gidiyor. Yiyecek, giyecek, yakacak lazım. İnşallah ikimizden biri iş bulur da hiç olmaza 9 ay çocuklar ve biraz olsun rahatlarız\" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 1000 kişilik kadro tahsis edildiğini belirten İşkur Müdürü Recep Demir işe şunları söyledi: \"İlçelerdeki okul sayısına göre kadro belirlendi. Müracaat edenler arasında bakanlığın belirlediği kriterlere göre önceliği iş bulma konusunda dezavantajlı olanlara öncelik veriliyor. Yakutiye İlçesi\'ne alınacak 135 kişilik kadro için 2 bin 800 kişi müracaat etti. Kriterlere göre bu sayıyı 808\'e indirdik. 2 Ekim\'de iş başı yapacak işçiler 9 ay süreyle asgari ücretle çalışacak.\"

Görüntü Dökümü

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-İşsizlerin oluşturduğu uzun kuyruk

-Bina önünde toplanan kalabalık

-İşsizlerle röp

-Kapıların açılması ile oluşan izdiham

-Mülakata çocukları ile gelen çiftle röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Bebek cesedi sanıldı kedi ölüsü çıktı

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, belediyenin park ve bahçe işçisinin toprağın içinde gömülü olarak bulduğu ve bebek bedeni sanılan cesedin, bir kediye ait olduğu belirlendi.

Akıncılar Mahallesi\'nde, Alçıtepe Caddesi üzerindeki Ulupark\'ın kenarlarındaki ağaçların diplerini çapalayan Şehzadeler Belediyesi park ve bahçe işçisi Celal Bayram, bugün saat 14.15 sıralarında, ağacın dibindeki toprağın içinde, poşete sarılmış olarak küçük bir ceset buldu. Bulduğu şeyin bebek cesedi olduğunu sanan Bayram, durumu ilk olarak şefine bildirdi. Şefin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, poşetin içindekinin bebek cesedi olup olmadığı yönünde kararsız kaldı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceme ekibi, poşetteki bedenin, bebek cesedi değil, kedi ölüsü olduğunu tespit etti. Olay yerinde ifadesi alınan işçi Celal Bayram, ağacın dibini çapa yaptığı sırada makinesine bir şeyin takıldığını belirterek, \"Ne olduğunu anlayamadım. Bebek cesedi olabileceğini düşünerek durumu şefime bildirdim. Şefimin ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Yapılan inceleme sonrasında Allahü şükür ki poşetin içinden bebek değil kedi cesedi çıktı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Topraktan çıkartılan kedi cesedinden görüntü

- Cesedi bulan işçi Celal Bayram\'ın açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Üniversite öğrencileri, köy okulunu yeniledi

ATATÜRK ve Erzurum Teknik üniversitelerinden 11 öğrenci, Oltu İlçesi\'ne bağlı Gökçedere Köyü İlkokulu\'nu iki hafta içinde baştan aşağı yeniledi. Türkiye\'de 11 şubesi bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneği, ilk kez bir eğitim yuvasında faaliyet göstererek okul binasının tamamen farklı bir görünüme kavuşmasını sağladı. Önceden okula gelerek eksikleri tespit eden Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitelerinin öğrencileri yaklaşık 2 hafta süren hummalı bir çalışmayla Gökçedere Köyü İlkokulu binasını onarımdan geçirdi. Okulun içi, dış cephesi, kapı ve pencerelerini boyayan gönüllü öğrenciler, pencerelere de yeni perdeler astı.ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Güneş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, \"ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Erzurum\'daki gönüllüleri, okulda tadilat işlemi gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızın hepsi genç ve dinamik, burada gece-gündüz demeden çalıştı ve emek sarf ettiler. Bütün bunların hepsi, buradaki yavrularımızın çok daha iyi şartlarda eğitim görmeleri içindir. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ederim\" diyerek, okulu yenileyen gençleri alkışlattı. Daha sonra okul binası önünde minik öğrencilerin tuttuğu kurdeleyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun kesti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, yapılan çalışmayı çok beğenerek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtan Başkan Okan Tosun ise okulun lavabolarının iyi durumda olmadığını, girişimlerde bulunup yenilemek için çaba harcayacaklarını bildirdi. Giydikleri değişik kostümlerle çocukları eğlendiren Büyülü Alem Tiyatro Topluluğu, programa renk kattı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri de kendi yaptıkları pasta ve börekleri okulun öğrencilerine ikram etti. Gökçedere İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte çuval yarışı, halat çekme ve çeşitli orta oyunları oynayan ünivresiteli öğrenciler ve protokol müzik eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Okulun dış bayası yapılırken

-Okulun dış görüntüsü

-Okulun içinden görüntüler

-Üniversite ve ilkokul öğrencilerle röp

-Öğrencilerin halay çekmeleri

-Dernek Başkan Yardıcısı Yasemin Güneş ile röp

-Okulun açılışı

-İkram

-Palyaçoların çocuklarla oynaması

-Diş fırçası ve maçun dağıtımı

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

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Denizler terk edilmiş ağlardan temizleniyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Balıkesir\'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası\'ndan gemiyle Karaada\'ya gidildi. Etkinlik kapsamında balıkçılara \'Ekmek teknenizi koruyun\' mesajı verildi.

Deniz alanlarının \'hayalet ağ\' olarak bilinen terk edilmiş ağlar ve av araçlarından temizlenmesi için 2015\'te Ayvalık\'tan başlatılan \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' kapsamında Cunda Adası\'ndan gemiyle dün (pazartesi) Karaada\'ya doğru hareket edildi. Etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Pullu, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Emrah Hatunoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı\'ndan Oğuzhan Güler ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay katıldı. Gıda Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, av faaliyetleri sonrasında denizlerde takılan ağları çıkardıklarını belirterek, \"Bu faaliyetlerimiz İstanbul, Çanakkale, Bursa, Mersin ve Adana açıklarında devam etti. Ayvalık açıklarındaki kayalıkları da temizliyoruz. Özellikle kırmızı mercanların bulunduğu bu açıklar, bölgeler bizim için önemli. Bakanlığın bütçesinden 2 milyon lira harcanarak 15 bin dekar alan tarandı. Denizlerimizde ve bu bölgelerde yaklaşık 300 bin metrekare ağ temizlendi\" dedi. Projeyi önümüzdeki yıl da sürdüreceklerini ifade eden Atalay, bu tür ağları buldukları zaman, balıkçıların il ve ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da denizlere terk edilmiş av malzemelerinin deniz hayatını olumsuz olarak etkilediğini kaydetti. Yazıcı, \"Doğal yaşamın daha kolay devam ettirilmesi ve daha fazla balık için bu projenin ilimizde uygulanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Balıkçılarımızın av malzemeleri ve benzeri atıklarını asla ekmek yedikleri denize bırakmamasını diliyorum. Bol kazançlı avlar diliyorum ama ekmek teknemizi koruyalım\" diye konuştu. Proje kapsamında denize kıyısı olan 28 ilde son 5 yılda kaybolan av araçlarına ve kaybedildiği yerlerin belirlenmesine yönelik 400 balıkçı ve balıkçı örgütlerinin temsilcileriyle yüz yüze görüşülerek ön saha çalışması yapıldı. Bu ön çalışmada 650 lokasyonda, 585 kilometre uzatma ağı, 44 adet gırgır ağı ile 20 adet trol ağının kaybolduğu bilgisi alındı. 2015 yılında 3 milyon metrekare alanda çalışma yapılırken, av araçlarının yoğun olarak kaybolduğu Adana, Hatay, İstanbul ve Muğla illerinde pilot uygulama ile belirlenen av araçları ortamdan uzaklaştırıldı. 2015 yılında 500 bin lira kaynak ayrılan proje Balıkesir\'in yanı sıra Hatay, İstanbul, Mersin ve Sinop\'ta uygulanıyor. 2015 yılında 16 lokasyonda çalışma yapıldı. 69 dalış yapıldı. 40 dekar alan tarandı. Çesitli türlerde 3 bin 500 metre kare ağ toplandı. 2016 yılında 9 lokasyonda 2 bin 350 dekar alan tarandı. 4 bin 50 metre kare ağ ile 2 adet trol takımı çıkarıldı. 2017 yılında 8 bin 500 metre kare ağ, 3 parça uzatma ağı, 1 adet gırgır ağı, 10 dalış yapılarak çıkarıldı. Özellikle resif bölgelerinde terk edilmiş av araçlarının temizlenmesine devam edildiği bildirilirken Balıkesir\'in bu çerçevede, Marmara ve Ege Denizi\'ne kıyısı olması nedeniyle de en fazla avcılığın yapıldığı illerden biri olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa Altuğ Atalay ile röp,

-Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile röp,

-Ağlar çıkarılırken görüntü.

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

