DHA YURT BÜLTENİ-14

Tunceli\'de 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçti



TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında bir sivile ait aracı gaspederek kaçmaya çalışan 1 PKK\'lı terörist, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Pülümür İlçemiz kırsalında bir vatandaşımıza ait aracı gasp ederek kaçan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerimizce bölgeye İHA yönlendirilmiş olup, Pülümür ilçemiz kırsalında operasyon başlatılmıştır. Bahse konu bölgede yapılan operasyonda araç içerisinde; 1 erkek terörist, teröriste ait 1 M16 tüfek, 1 el telsizi, 1 el dürbünü ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

Haber: TUNCELİ, (DHA)

Polis eğitim merkezinde helikopter pervanesi çarptı; 1 polis şehit, 1 polis yaralı (2)



NİĞDE\'de Özel Hareket polislerin eğitim gördüğü Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde, helikopter pervanesinin çarptığı 2 polis memurundan 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım şehit olurken, 25 yaşındaki Azim Doğan yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nün eğitim sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle, \'halatla iniş eğitimi\'nin ardından pilot, yeni öğrencileri almak üzere alçalmaya başladı. İniş sırasında helikopterin istikameti ani olarak değişti. Bu sırada helikopterin üzerinde bulunan \'ana rotor\' olarak adlandırılan pervane, Özel Hareket polisi eğitmeni Abdullah Yıldırım ile Azim Doğan\'a çarptı. Kadrosu Kilis Emniyet Müdürlüğü\'nde bulunan polis memuru Yıldırım başına aldığı darbeyle olay yerinde şehit olurken, Azim Doğan yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doğan yoğun bakıma alındı. Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar da merkeze gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kaza sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni, yapılacak teknik değerlendirmeden sonra belli olacak.

AİLE NİĞDE\'YE GİTTİ

Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Abdullah Yıldırım\'ın Adana\'nın merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'ndeki baba evine acı haber ulaştı. Şehit haberini alan Yıldırım\'ın yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne Safiye, babası Zülküf ile kardeşleri Niğde\'ye gitti.

1995 YILINDAKİ BENZER KAZA

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller\'i taşıyan helikopter, İstanbul Büyükçekmece\'ye inişi sırasında benzer bir kaza meydana gelmişti. 1995\'te meydana gelen olayda, koruma polisi olan Satılmış Göçen, helikopter indikten sonra kuyruk bölümüne doğru ilerlerken pervane başına çarpmıştı. Gökçen, olay yerinde şehit olmuştu. Geçen Nisan ayında da Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopter Tunceli\'de düşmüş, 10\'u emniyet mensubu 12 kişi şehit olmuştu.



Haber: Uğur MART- Ali KADI- Yusuf BAŞTUĞ/ NİĞDE, ADANA, (DHA)

Özhaseki: Kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahibiz (2)

\"HİZMET BELEDİYECİLİĞİ İLE KİMSEYİ AYIRMADIK\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özshaseki, İzmir\'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katıldıktan İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı makamında ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, daha sonra partisinin il binasına geçti. Toplantıda ilk sözü alan İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu eleştirip, \"Hükümeti şikayet edip pirim yapmaya çalışan bir belediye başkanı var. Yerelde iktidar olmak istiyoruz, bunun için kadrolarımız da var. Kongre sürecimiz önümüzdeki hafta başlayacak. Teşkilat harmanıyla İzmir\'de gereken sonucu alacağız\" dedi. Depremle mücadele etmenin kendisinin görevi olduğun söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Türkiye\'de seferberlik ilan edildi, depreme hazırlık için. 1999 yılından önce yapılan 15 milyon yapıların yarısı riskli olası bir depremde bunlar yerle yeksan olur. İşte bunları yapmak benim birinci görevim. Depremle savaşılmaz, kavga edilmez. Ona hazırlık yapılır. Yılda 500 bin konutu değiştirerek devam edeceğiz\" dedi. Türkiye\'nin 1994 ve 2002 yıllarında dönüm noktalarını yaşadığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"1994 yılı belediyeler için dönüm noktasıdır. Ondan önceki belediyecilik anlayışı ile Türkiye bu günlere taşındı. Niye? İnsanlar göç ettiğinde planlı bir yapılanmaya gösterilmemişti. Yapılaşma ortaya çıkartılabilirdi o günlerde. Çöp dağlarının olduğu, suların akmadığı dönemler bizim dönemize geçtiği zaman şehirlerin eli yüzü ortaya çıktı. Bizim tek yaptığımız hizmetti. Hizmet belediyeciliği ile kimseyi ayırmadık. Madem bu ülkenin insanı hizmet edeceğiz, mazeret üretmeden. 28 Şubatları yaşamış insanlarız. Her türlü ön kesmeler. Hepsini yaşadım, kaç yüz tane dava açtılar umurumda bile değil. 2002 yılında Türkiye için büyük dönüm noktasıdır. Türkiye aynı Türkiye, hükümet binaları aynı, yasalar aynı. Ne değişti? Hükümet değişti. At sahibine göre kişniyor. İyi niyetle yola çıkarsanız, aklınızı kullanırsanız işleriniz rast gider. Hükümet etme açısından bizim dönemle geçmiş dönem hükümetleri kıyas bile kabul etmez\" dedi.

\"ESKİ TÜRKİYE BİTTİ\"

HDP\'nin, kendilerinin hükümet kurmaması için üst akıl yönlendirmesiyle seçimlere parti olarak girdiğini öne süren Özhaseki, Kuzey Irak\'taki referandum sürecine de değindi. Özhaseki, \"Bağımsız Kürt devleti mi olacak. Yapmasınlar güldürmesinler bizi. Kimin oyuncağı olacağı belli\" dedi. PKK\'nın siyasi ayağının saz çalıp türkü söylediğini, sonra çukur kazdığını ileri süren Özhaseki, \"Çukurlar kazıldı kazdıkları çukurlara o katiller sürüsünü gömdük. Şehirleri, ilçeleri temizledik. Dağları temizliyoruz inlerine girdik bir daha kalkamayacaklar\" dedi. FETÖ yapılanmasına da değinen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

\"FETÖ belası başladı senelerce ara ara suçlanıyoruz ama 50 yıldır bu grup var. Ülkede sırıtık ifadeyle \'çocuklarınızı verin okutalım, biz hizmet eriyiz\' dediler. Zenginlere \'zekatınızı verin\' demediler mi? FETÖ denen bela, Ecevit\'e cennet vaat etmedi mi? Bunlar en çok Ak Partilileri, dindarları sevmediler. Bunlara Kur\'an ve sünnet müslümanlığı gelmiyor. Bunlarını müslümanlığı sapık FETÖ\'nün rüyaları. Böyle bir sapık anlayışla insanları senelerce kandırdılar. Gerçek yüzlerini 15 Temmuz\'da gördük. Karşılarında milletimiz ve Cumhurbaşkanımız vardı. Bu işin altından kalktık. Başka iktidar olsa bu işin altında kalırdı. Sonra DAEŞ belası. DAEŞ diye İslamcı grup yok. Mezhebi tarafı yok. Bu uyduruk örgüt. Kandırdıkları bir örgüt. Birçoğu maaşlı onları bahane edip şimdi hepsi Suriye\'de toplandı. Böyle bir rezillik yaşıyoruz. Onlara karşı en etkili mücadeleyi biz yaptık. Oyunlarını bozduk. Türkiye\'ye karşı gizli gizli yaptıkları düşmanlıkları artık aleni olarak yapıyorlar. Türk bakanının konuşması yasak FETÖ ve PKK katillerine her şey serbest. Bu millet sizden emir alacak millet değil. Hükümet sizden emir alacak hükümet değil. Eski Türkiye bitti.\" dedi.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Mezarlıkta tabancayla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA\'da Harran Kapı Mezarlığı\'nda tabancayla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Öğleden sonra Eyübiye Mahallesi\'ndeki Harran Kapı Mezarlığı\'nda bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, mezarlıkta bulunan kişinin tabancayla başından vurularak öldüğünü saptadı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Polis kimliğini saptamaya çalıştığı kişinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü araştırıyor.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

Hastanede yangın tatbikatı

ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi\'nde Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve hastane personelinin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta ilk olarak Kadın Doğum Polikliniklerinin 3\'üncü katındaki temsili yangına müdahale edildi. Yangından etkilenen hasta ve vatandaşlar UMKE yardımıyla hastaneden çıkarıldı, otoparkta kurulan ilk yardım çadırlarında ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle binada mahsur kalanları araç merdiveniyle aşağıya indirdi. Kamu Hastaneleri Birliği İdari Başkanı ve Eskişehir Devlet Hastanesi Yönetici Vekili Erdinç Özkurt, tatbikatla ilgili olarak şu bilgileri verdi: \"Yaptığımız tatbikatta önce temsili olarak kimyasal madde zehirlenmesi geçiren bir hasta ve dumandan etkilenen bir bebek UMKE yardımıyla hastaneden tahliye edildi ve ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra ise yangının bulunduğu katta mahsur kalan vatandaşlar itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, inşallah böyle olaylarla karşılaşmayız.\"

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Emekli Albay toprağa verildi

İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, her sabah fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle sahildeki güvercinleri beslemeye giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden denizci emekli albay 80 yaşındaki Selahattin Ünsal, askeri bandonun çaldığı Itri’nin Segah Tekbir’i ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün (Salı) sabah Alaybey Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli albay Selahattin Ünsal, her sabah olduğu gibi bu sabah da fırından aldığı bayat ekmeklerle güvercinleri beslemek için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal\'a, Alaybey\'den Mavişehir yönüne seyir halinde olan Hakan Aydın yönetimindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Ünsal ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünsal\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Aydın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazadan geriye emekli albay Ünsal\'ın çok sevdiği güvercinleri beslemek için topladığı ekmekler kaldı. Denizci emekli Albay Ünsal için ikindi vaktinde Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene Ünsal’ın eşi Aynur Ünsal, çocukları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünsal için helallik alındı. Ardından top arabasına konan Albay Ünsal, askeri bandonun çaldığı Itri’nin Segah Tekbir’i geçit töreni yapıldı. Törenden sonra konuşan Ünsal kendisi gibi emekli albay olan oğlu Cahit Ünsal, “Babam insanları hayvanları tüm dünyayı seven biriydi. Bizim için vatanı için ömrünü harcadı. Bizim için çok şey yaptı. Ancak bizim ona karşı bir şey yapmamıza izin vermedi. Her şeyini bize harcadı. Mekanı cennet olsunö dedi. Albay Ünsal Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)