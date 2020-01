DHA YURT BÜLTENİ-14

ANTALYA\'DA TUR MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ, 26 YARALI (EK)

1)KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kumluca\'da tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren kadının kimliği arkadaşının teşhisi sonucu tespit edildi. Ölen kadının Gülsün Çekiç olduğu belirlendi.

ANTALYA/DHA

2)GUİNNESS\'E ADAY TARİHİ KÖPRÜ 1306 METRE ÖLÇÜLDÜ

EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde 1443 yılında inşa edilen tarihi taş köprünün Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için yapılan incelemede 1306.2 metre olduğu tespit edildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çin\'de 2 bin metrelik bir taş köprü olduğunu hatırlatarak, \"Eğer bu şekilde yer almazsa, söz konusu taş köprü Çin\'de Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Uzunköprü İlçesi\'ne adını veren ve Ergene Nehri\'nin üzerinden geçen tarihi taş köprü Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmesi için aday gösterildi. Uzunköprü Belediye Başkanlığı dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü unvanı için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek için talep de bulundu. Kitabın Türkiye\'ye danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü, ilçedeki taş köprüde incelemelerde bulunarak tekerlikli metre ile ölçüm yaptı. Köprüyü baştan başa, tekerlekli metre ile ölçen Aydın Türkgücü tarihi taş köprünün 1306.2 metre olduğunu açıkladı. Guinness ekibi, köprünün toprak altında kaldığı öne sürülen bölümlerde de incelemeler yaptı.

\"DÜNYA OLMAZSA, AVRUPA\'NIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK\"

Uzunköprü Belediye Başkanı CHP\'li Enis İşbilen, başvuruları sırasında Çin\'de 2 bin metrenin üzerinde uzunluğa sahip bir taş köprü olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, \"Tarihi köprümüzün Guinness Dünya rekorlarına yazılmasını talep ettik. Bu anlamda bir çalışma başlattık. Guinness\'in dünyanın en uzun taş köprüsü kategorisinde köprümüzün yer alması için başvuruda bulunduk. Aldığımız bilgiye göre Çin\'de 2 bin metreyi aşan bir köprü olduğunu öğrendik. Şuanda Çin\'de köprü üzerinden araç geçmiyor. Genişlik anlamında bir fakrımız var. İlgili müracaatlarda bulunacağız. Eğer bu şekilde yer almazsa, söz konusu taş köprü Çin\'de Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı Türkiye danışmanı ve İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural,

talep üzerine köprüyü ölçmek için geldiklerini söyledi. Tarihi köprüyle ilgili yeni bir kategori açılması için teklifte bulunacaklarını anlatan Prof. Dr. Kural, \"Uzunköprü dünya çapında eser. Rekorlarla birlikte topluma yararlı olmaya çalışıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yeni bir kategori açılması için yani \'üzerinden araç geçebilen dünyanın en tarihi taş köprüsü ve uzun köprüsü olarak\' başvurusunda bulunuyoruz. Bir kısmı toprak altında kaldığı söyleniyor, bunu da değerlendireceğiz. UNESCO Kültür Mirası Listesi\'nde aday, eminim o zaman daha çok insan gelecektir. Türkiye\'de her sene 25 kadar rekor başvurumuz oluyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda şuanda 100 kadar Türk rekoru var ancak bu her an değişebilen bir durum. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı birinci prensibi her an rekor kırılabilir olması. Türkiye\'de de onların verdiği şartnamelere göre hareket ediyoruz. İnsanları rekora karşı bir hevesleri var. Sadece Türkiye\'de değil, dünyada da böyle\" dedi.

TAŞ KÖPRÜNÜN TARİHİ

Uzunköprü 1426-1443 yılları arasında Osmanlı padişahı II. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin\'e yaptırıldı. Köprü yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 6.80 metre genişliğinde, 13.56 metre yüksekliğinde ve 174 kemerliydi. Taş ayakları arasında fil, aslan, kuş figürleri ile geometrik motifler yer alıyor. Köprü Osmanlı\'nın Balkanlara ve Anadolu\'ya yaptığı seferlerde doğal bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehri\'ni aşmak için kuruldu.

3)SAADET PARTİLİ GRUPTAN ARAKAN PROTESTOSU

KARABÜK\'te, Saadet Partisi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Myanmar\'ın Arakan bölgesinde müslümanların katledilmesini sloganlar atarak protesto ederek yaşamını yitirenler için dua ettiler.Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan Saadet Partisi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Arakan\'da müslümanların katledilmesini protesto ettiler. \'Tek çare islam birliği\', \'Arakan ağlıyor alem bakıyor\', \'Kahrolsun katiller, zulme susan hainler\' yazılı dövizler taşıyan grup \'Müslüman uyuma kardeşine sahip çık\', \'Avrupa değil İslam Birliği\', \'Kahrolsun İsrail\' sloganları attılar.

Arakan\'da yaşanan katliama tepki gösteren Saadet Partisi Karabük İl Başkanı Muhsin Çebi, kamuoyunu duyarlı olmaya davet ederek, \"Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştıracak şartlar hazırlanmalıdır. Arakanlı müslüman kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur ve refah içinde özgür olarak yaşamaları sağlanmalıdır. Bizler bu yaşanan gelişmeler karşısında tarihe tanıklığımızın ve insanlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak en başta yöneticilerimizi ve bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz\" dedi.

Basın açıklaması sonrası Arakan\'da yaşamını yitirenler için dualar okunduktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı.

4)EDREMİT\'TE \'NEŞELİ KAKTÜS\' FESTİVALİ

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde \'Neşeli Kaktüs\' adı altında kaktüs ve sukulent festivali düzenlendi. Festivalde, kaktüs ve sukulent cinsi bitkilerle teraryum (mini bahçe) uygulamaları da yapıldı. Kazdağları\'nın eteklerinde bulunan Altınoluk Mahallesi, Yağcılar Mevkisi\'nde, Ulusoy Botanik Park işletmecileri Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy ve Taha Enes Ulusoy tarafından ilk kez kaktüs ve sukulent festivali düzenlendi. \'Neşeli Kaktüs\' adı verilen festivale ilgi yoğun oldu. Süs bitkileri yetiştirilen seraların bulunduğu alandaki festivalin Türkiye\'de ilk defa yapıldığı belirten Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, burada 150 kaktüs cinsini sergilediklerini söyledi. Festival kapsamında, teraryum olarak adlandırılan mini bahçe atölyesi de kuruldu. 10 dönümlük bahçede düzenlenen festivale katılanlar, mini bahçe yapımını uygulamalı olarak öğrendi. 2 gün sürecek olan festivale çok sayıda çiçek tutkunu katılım gösterirken, Akçaylılar tarafından Facebook\'ta kurulan 15 bin üyeli kaktüs ve sukulent topluluğu da festivale destek verdi. Ulusoy, seralarında dış mekan bitkileri ve peyzaj üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaktüsleri çok sevdiğini ve özel ilgi alanı olduğunu belirten Ulusoy, bu festivali düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti. Ulusoy, \"Yıllardır hobi olarak başladığım kaktüs ve sukulent üretimine farklı bir boyut kazandırmak istedik. Kaktüs ve sukulentler yurt dışından geliyor ve biz de gelen talep yoğunluğu nedeniyle burada onları üretiyoruz. Gelen taleplerin yoğunluğu üzerine daha iyi duyurmak amacıyla bu festivali düzenledik. Aynı zamanda, teraryum uygulamaları da son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Bahçesi olmayan ve vakti bulunmayan vatandaşlar, kendi mini bahçelerini oluşturuyor. Hem vakit yönünden, hem bakım yönünde rahat bir çalışma. Burada mini bahçe uygulamalarını da ücretsiz olarak gösterdik ve katılımcılarda kendi mini bahçelerini oluşturdu\" dedi.

Ulusoy Botanik işletmecisi ve festivali düzenleyen diğer girişimci Taha Ense Ulusoy ise \"Sezon bitmek üzereyken güzel bir etkinlik yapmak istedik. Bölgemizde yaşayanlar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz bitkilere oldukça ilgili. Bitki seven inşaların ve özellikle kaktüs, sukulent cinsi bitkileri seven insanlar festival sayesinde buluşmuş oldu. Bu körfezimizde bu yöndeki ilk etkinlik. Önümüzdeki sene daha da geniş kitlelere hitap ederek ikincisini de yapmak istiyoruz\" diye konuştu. Festivali katılan Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert ise, \"Bu festivali biz de katkıda bulunuyoruz. Mitolojik Kazdağları\'na her yönden dikkat çekmeye çalışıyoruz. İda Dağı olarak ta bilinen Kazdağları, tarihiyle birlikte endemik bitkileriyle de ünlüdür. Bu nedenle, bu festivali de destekliyoruz. Devamını gerçekleştireceğiz\" dedi.

