DHA YURT BÜLTENİ-14

Şanlıurfa\'da PKK operasyonu: 7 tutuklama



ŞANLIURFA\'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3\'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)

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Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davası başladı /EK



REDDİ HAKİM TALEBİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı dava sanıkların salona getirilmesinin ardından başlandı.

Yoklama alınarak başlanan davada mahkeme usulü tartışıldı. Mahkemenin 18 ve 21 Eylül tarihleri dışında 29 Eylül\'e kadar mesai saatleri içerisinde davaların devam edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti başkanı Yusuf Sevimli, iddianameye göre sanıkların 3 ayrı gruba ayrıldığını ifade etti. Sanıklar donanmadaki hareketlilik, gemi kaçırma olayı, Cengiz Topel\'deki olaylar olarak 3 ayrı aşamada savunmaların yapacaklarını belirtildi. Duruşmaya katılan avukatlardan bazıları CMK 23/2 Maddesi gereğince soruşturma aşamasında tutuklama kararı veren hakimlerin bu duruşmalara katılamayacağını söyleyerek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemeye verilen 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti reddi hakim talebini reddetti. Ayrıca avukatlar tarafından sanıkların mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması talebine yönelik kararını veren mahkeme heyeti, asker kökenli olan sanıkların taşınmazları ve ulaşım araçlarındaki tedbirlerin devamına, emekli maaşları ve banka hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasına, mahrem abi olarak adlandırılanların mal varlıklarındaki tedbirin devamına karar verdi. Avukatların duruşmaya cep telefonu sokma talebi ise reddedildi.

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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Milli Eğitim Müdürü\'ne Atatürk portresi soruşturması



BURDUR Valiliği, makam odasında Atatürk portresi yer almamasıyla gündeme gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram hakkında soruşturma başlattı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın yeni yapılan ve 28 Ağustos\'ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında Atatürk portresi bulunmadığına ilişkin geçen hafta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Mahmut Bayram ise taşınma işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, olayda kasıt olmadığını söyledi. Konunun yerel ve ulusal basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram hakkında Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, \"İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ın makam odasında Atatürk portresinin yer almadığına dair yerel ve ulusal basında haberlere yer verilmiştir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından ilgili kurum müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştır\" denildi.



Haber: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Hızlı müdahale ormanı kurtardı

ANTALYA\'da, ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi\'nde ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 dönüm orman ve çalılık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiyenin alanı soğutma çalışmasından görüntü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Zarar gören alanın görüntüsü

Su ile soğutma çalışması

Detaylar

207 mb --.01.51

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Ortaokul öğrencilerinin liseye taşınma kararına velilerden tepki

KARABÜK\'te, eğitim gördükleri ortaokuldan liseye taşınmalarına karar verilen 4 ve 5\'inci sınıf öğrencilerinin velileri, basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Mahalle\'de bulunan Esentepe Ortaokulu\'nda 5 ve 6\'ncı sınıfların yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Ergenekon Mahallesi\'ndeki 75\'inci Yıl Anadolu Lisesi\'ne taşınmasını kararlaştırdı. Esentepe Ortaokulu önünde toplanan yaklaşık 40 veli, çocuklarının kendilerinden büyük lise öğrencileriyle aynı okulda eğitim görecek olmasına tepki gösterdi. Okul önüne gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse\'nin kendileriyle okulun toplantı salonunda görüşmek istediğini iletti. Buna alkışlarla karşı çıkan veliler, müdürün okul önüne gelerek açıklama yapmasını istedi. Okula dönen Üngören, bir süre sonra tekrar gelerek İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse\'nin velilerle toplantı yapacağını, toplantı gün ve saatinin mesajla kendilerine iletileceğini belirtti. Öğrenci velilerinden Emel Dağ, \"Çocuklarımız için hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı söz konusu. Hiçbir güvenlikleri yok. Ulaşımı, yemek ve servis olayı yok. Üst geçidimiz bile yok. Gelip giderlerken sıkıntı olacak. Çocuklarımızın kendi okullarında okumasını istiyoruz.\" dedi. Velilerden Yusuf Ünal ise \"75\'inci Yıl Anadolu Lisesi\'nde 17-18 yaşında öğrenciler var. Bizimkiler ise 10-11-12 yaşında öğrencilerdir. Bu yaş gurupları aynı okulda nasıl ders görecekler? 75\'inci Yıl Anadolu Lisesi önünden yol geçmektedir. Çocuklarımızın can güvenliği yoktur. Çocuklarımıza herhangi bir şey olduğunda bunun sorumluluğunu kim alacak?\" diye konuştu. Veliler, açıklamalarının ardından dağılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Esentepe Ortaokulu\'nda ikili eğitimden tam gün eğitime geçilebilmek için böyle bir karar alındığını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören\'in velilerle konuşması

-Öğrenci velilerinin açıklamaları

Süre:(03.08) Boyutu:(99 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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İdilli çocukların dikenli toprak saha isyanı

ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde 2014 yılında kurulan ve 160\'a yakın lisanslı futbolcusu ve 60’a yakın alt yapı sporcusu bulunan İdil 1937 Spor Kulübü, yıllardır oynadıkları toprak ve dikenli sahanın yerine modern bir futbol tesisi yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.

İdil İlçesi\'nde 2014 yılında kurulan İdil 1937 Spor Kulübü\'nün 160 civarında lisanslı futbolcusu ve 60\'a yakın altyapı sporcusu, yazın toz ve toprak, kışın ise çamur içinde futbol oynamak zorunda kalıyor. İdil ilçesinde 20 yıldan bu yana amatör lig maçlarının oynandığı toprak sahada eğitim yapan küçük sporcular artık toz, toprak içinde spor yapmak istemediklerini söyledi. İdman sırasında sahada yoğun bir toz bulutu oluşurken, koşu sırasında kalkan toz, sporcu çocukların sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan sorunun kurumlar ve idareciler arasındaki kopukluktan kaynaklandığını düşündüğünü belirten İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek, \"Amacımız, çocukları sokaktan ve olayların içinden kurtarıp, onlara sporu sevdirmek ,futbol sevdirmek ve onları rehabilite etmektir. 2015 yılında 22 bin metre karelik arsa, Futbol stadı kurulması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne tahsis edildi. Ancak o günden bu yana yaptığımız bütün başvurulara rağmen bu konuda sonuca varamadık. Sonuca varamadığımız gibi hiçbir kurumdan olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık. Yüz bin nüfuslu bir ilçede, yıllardır sporcuların toprak sahada oynaması başta bizim, sonra siyasetçi ve idarecilerimizin ayıbıdır. Bu görüntü ülkemize yakışmıyor. Bu çocuklarımız da sentetik bir sahada futbol oynamayı hakkediyorlar\"dedi.

\"TEK AMACIMIZ ÇOCUKLARI SOKAKTAN KOPARIP SPORU SEVDİRMEK\"

Çocukları sokaktan ve olayların içinden kurtarmak için kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini belirten Ekrem Şimşek, \"Doğu ve Güneydoğu çocukları ellerinde taş gibi görüntülerle anılmasın. Bizim çocuklarımızın kaderi bu olmamalı. Bizim buradaki tek amacımız çocukları sokaklardan alıp, sporu sevdirmek ve onları rehabilite etmektir. Bu konuda elimizi taşın altına koyarken, çalışırken verilen emeğin karşılığını almamak bizleri bir hayli mutsuz ediyor.\"diye konuştu

\"ÇOCUKLAR HASTALANIYOR\"

Öğrencilerin çok sağlıksız koşullarda futbol eğitimi aldığını ifade eden İdil 1937 Futbol Kulübü Antrenörü Ömer Koçer, \"Şırnak Süper Amatör ligde mücadele eden İdil 1937 Spor Kulübünde yaklaşık 150 lisanlı sporcu var. Aynı zamanda 2016 yılında faaliyete geçen ve 60 kişiden oluşan futbol okulumuz var. Çalışmalarımızı bu toprak sahada yürütüyoruz Çalışmaları yaparken ciddi zorluklar yaşıyoruz. Çocuklar tozdan etkileniyor ve hastalananlar oluyor. Kulübü bırakmaya çalışanlar oluyor. Bundan dolayı yetkililerden bu konuda yardım beklediğimizi söylüyoruz. Çocukların daha temiz ve daha iyi koşullarda çalışmaları için tek isteğimiz güzel bir saha ve spor tesisinin yapılmasıdır\"dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İdilli vatandaşlar da toprak sahanın çocuklarının sağlığını etkilediğini belirterek, İdilli çocukların da her sporcu çocuk gibi sağlıklı koşullarda futbol eğitimi almayı hak ettiğini söyledi. Vatandaşlardan Ahmet Yalanak \"Bir sporcu velisi olarak çocuklarımızın spor yaptığı saha sağlıklı koşullarda olan bir saha değildir. Çocukların oynadığı saha Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bizim yetkililerden isteğimiz çocukların daha sağlıklı koşullarda spor yapmaları tozdan ve çamurdan kurtulmaları için modern bir suni çim saha yapılmasıdır. 20 yıldan bu yana bu saha faaliyet gösteriyor. Küçüklüğümde ben de toprak sahada oynadım ve bu saha hep toz ve topraktı. Saha toz toprak olduğu için çocuklar top oynayamıyor ve sağlık koşulları açısından da çok elverişsiz. Çocuklar top oynadıktan sonra eve yüzleri gözleri toz içinde geliyor ve biz bunları istemiyoruz. Çocuklarımız için daha temiz ve modern bir saha talep ediyoruz.\"dedi. Her sporcu gibi kendisinin de modern ve temiz sahada spor yapmak istediğini belirten çocuklardan Murat Çetik, \"Tek isteğim güzel bir spor tesisisin yapılmasıdır. Toprak sahada oynamaktan dolayı memnun değiliz. Çünkü yazın toz içinde, kışın çamur içinde spor yapıyoruz. Biz de diğer çocuklar gibi sağlıklı koşullarda spor yapmak istiyoruz. Toz ve çamurda futbol oynadığımız için bir çok arkadaşımız hastalanıp sporu bıraktı.\" Sporcu çocuklardan Ahmet Melis Saka ise sahanın spor yapmaya ve futbol oynamaya elverişli olmadığı için burada spor yapmak istemediklerini belirterek, \"Spor yaparken üstümüz başımız toz oluyor. Eve döndüğümüzde hep öksürüyoruz. Bundan dolayı da bu toprak sahada oynamaktan memnun değiliz. Toz ve çamur içinde spor yapmaktan kurtulmamız için yetkililerden isteğimiz, bize güzel bir suni çim saha ve spor tesisi yapmalarıdır.\"diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Çocukların sahada koşması

-Saha içindeki dikenli otlar ve koşan çocuklar

-Sahadaki dikenli otlar ve çocukların koşarken çıkardığı toz bulutu

-Ççocukların antrenmanından detaylar

-İdilli vatandaş Ahmet Yalank\'ın konuşması

-Toprak sahdan genel detay

-Sahanın içinde top oynayan çocuklar

-Çocukların futbol oynaması

-Küçük çocuğun penaltı atışı kullanması

-Toplu fotoğraf çekimi

-Antrenör Ömer Koçer\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK,(DHA)

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Yangında 4 ahır yandı, 8 hayvan telef oldu



BALIKESİR\'in Dursunbey İlçesi\'nde çıkan yangında 4 ahır ve 1000 balya saman yanarken; 5 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Yangının bir fırının çatlayan bacasından sıçrayan alevlerden çıktığı öne sürüldü.

Dursunbey\'ın kırsal Kavacık Mahallesi\'nde bugün saat 00.40\'ta, Fidan ailesine ait fırının çatlayan bacasından sıçrayan kıvılcımlar, Rami Fidan\'a ait ahırın çatısını tutuşturdu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yan yana olan 4 ahıra sıçradı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca yangın, itfaiye bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Enver Fidan\'a ait 1000 balya saman, Sami Fidan\'a ait 5 büyükbaş ve 2 küçükbaş, Rami Fidan\'a ait bir küçükbaş hayvan ile onlarca tavuk telef oldu. Yangının 3-4 günden bu yana kullanılan fırının sıcak bırakılması nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Hilmi DUYAR- Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)

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Damadın üzerine yoğurt, sirke, un döküp, fırça ile yıkadılar

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, arkadaşları damadın üzerine sirke, ketçap, yoğurt ve un döktükten sonra hortumla su tutup, fırça ile yıkadılar.

Akyazı Harunusta Mahallesi\'nde yapılan düğün ilginç anlara sahne oldu. Nurgül ve Halit Çakmak çifti dünya evine girdi. Akyazı Belediyesi personeli olan Halit Çakmak\'ın düğününde ilginç anlar düğüne damga vurdu. Akyazı Belediyesi Mehteran takımı sahneye çıktı. Ardından arkadaşları Halit Çakmak\'ın üzerine yoğurt, sirke, ketçap ve un döktü. Arkadaşları daha sonra Halit Çakmak\'ı hortumla su tutup fırçayla yıkadı. Halit Çakmak gelenekler yerine getirilirken zor anlar yaşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Damadın üzerine yoğurt, sirke, ketçap, un dökülmesi

-Damadın hortumla ıslatılıp fırçayla yıkanması

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Okul birincisi 155 öğrenciye bilgisayar

GAZİANTEP\'te okul birincisi 155 öğrenciye, Şahinbey Belediyesi tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin kendilerinin en önemli değerleri olduğunu belirterek, \"Bu konuda sayın valimiz ile birlikte elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizlerin en önemli gündemini eğitim oluşturuyor. Şahinbey ilçemizde 66 lise birincisi olmak üzere 155 okul birincinize laptoplarını vereceğiz. Başarılı öğrencilerimizi kutluyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise öğrencisi 155 öğrenciye bilgisayarları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Mehmet Tahmazoğlu\'nun konuşması

- Bilgisayar verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB