DHA YURT BÜLTENİ-14

Çorlu\'da yaptırılan Atatürk Lisesi, valiliğe \'Atatürk büstsüz\' teslim edildi

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin Çorlu İlçesi\'nde yaptırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin valiliğe devir teslim töreni yapıldı. Okul bahçesinde Atatürk büstü yerinin boş olduğunu gören gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'a büstün olmadığını sorması üzerine belediye yetkilileri, yetişmediğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında Çorlu İlçesi\'nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yaptırıldı. Lisenin bugün yapılan devir teslim törenine Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye başkanı Ünal Baysan ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, \'11 ilçeye 11 okul\' yapılması projesi kapsamında Çorlu\'da yaptırdıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Albayrak, şöyle dedi: \"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisİ üyeleri ve 11 ilçe belediye başkanları ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada Çorlu Belediye başkanımız Ünal Baysan ile birlikte ismi ne olsun diye düşündük ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi olmasına karar verdi. Çorlu farklı bir konseptte spor lisesi projesi hazırladı. 8 milyonluk projeyi teslim ettik sanıyorum. Bir üç ay içerisinde Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerimizdeki okullarımızı teslim edip 11 okul projesini tamamlamış olacağız.\" Törende lisenin önünde Atatürk büstünün konulacağını kaidenin boş bulunduğunu gören gazeteciler, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'a sordu. Bu sırada Albayrak\'ın yanında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, büstün yapımının bitmediği için yetişemediğini söyledi. Başkan Albayrak da, \"Büst sorun değil\" dedi.

VALİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNEMLİ BİR İŞ YAPTI

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önemli bir proje yaptığını belirterek, \"11 ilçemizde 11 eğitim yuvasının kazandırılması gerçekten önemli ve değerli bir hizmet. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerimize, Tekirdağlı hemşerilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu yapmış oldukları hizmetler gelecek için ve gelecekte bu ülkeyi yönetecek nesillerin yetişmesine en iyi şekilde vesile olur, katkı sağlar diyorum. Ve daha fazla hizmetlerle eğitime yapacakları katkılarla bu hizmetlerini daha da taçlandırırlar diyorum ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi. Daha sonra ise devir teslim için hazırlanan tabelayı Vali Ceylan ile Başkan Kadir Albayrak imzaladı. İmzalarını ardından ise kurdele kesilip, okul gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okul tabelası

-Atatürk büstünün boş yeri

-Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'ın konuşması

-Vali Ceylan\'ın konuşması

-Açılıştan detaylar

-Okuldan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Kırgız kadını döven sanığın yargılanmasına devam edildi

ANTALYA\'da, Kırgısiztanlı 23 yaşındaki Malika Nootieva\'yı minibüste demirle dövüp, çantasını ve cep telefonunu gasp ettikten sonra araçtan attığı iddia edilen 49 yaşındaki Mustafa Y.\'nin yargılanmasına devam edildi.

Antalya- Korkuteli karayolunda geçen 21 Aralık gecesi kanlar içinde ağır yaralı bir genç kız bulundu. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan kızın, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi\'nde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, garsonluk yapmak için Antalya\'ya geldiği anlaşılan Nootieva\'nın, para karşılığı erkeklere pazarlandığı iddia edildi. Nootieva\'yı pazarladığı iddia edilen Sefa Ç. ile Korkuteli yolunda dövüp yola attığı ileri sürülen Mustafa Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklandı. Sefa Ç. hakkında fuhşa aracılık yapmak suçundan Antalya 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, Mustafa Y. hakkında ise \'nitelikli yağma\' suçundan 15 yıla kadar, \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan ise \'ömür boyu hapis\' cezası istemiyle Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki ayrı dava açıldı.

\"SANIK BANA TEKME ATTI, BIÇAK ÇEKTİ\"

Sanıklarında Mustafa Y.\'nin yargılanmasına Antalya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında tutuktu yargılanan Mustafa Y. ile Malika Nootieva ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kırgızistan\'ın İstanbul Konsolosu Ruslan Kazakbaev ile insan ticareti konusunda çalışmalar yapan Aile Danışmanları Derneği Başkanı Güngör Toprak Çabuk ve Başkan Yardımcısı Yusuf Erdemir ile çok sayıda Kırgız vatandaşının da izlediği duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Malika Nootieva, \"Sanık bana vurdu. Tekme attı. Bıçak çekti\" dedi. Tutuklu sanık Mustafa Y. ise hakkında iddiaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Korkuteli\'ne giderken Malika Nootiva\'nın aldığı alkolün etkisiyle kusmak isterken araçtan düştüğünü, yerde hareketsiz yattığını görünce de korkusundan bırakıp gittiğini ileri süren Mustafa Y. \"Benim 4 çocuğum var. 2 çocuğum okumakta. Ben tutuklu olduğum için maddi açıdan sıkıntı çekmekteler. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

SANIK AVUKATINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Sanığın avukatı Sami Mutlu Sözer ise basında çıkan haberlerde müvekkilinin bir fuhuş çetesinin elemanı olarak gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Müvekkilinin 8 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Sözer, \"Eldeki deliller mağdurun, Türkiye\'ye garson olarak değil, fuhuş yapmak için geldiğini göstermektedir. İddia edildiği gibi müvekkilim müştekinin kolye, küpe, yüzük ve cep telefonunu gasp etmedi, darp etmedi. Müvekkilimin bunlara ihtiyacı yok. Bankada 61 bin lirası var. Hiçbir borcu yok. Müvekkilim müştekiye bir şey olmadığını düşünerek ertesi gün bir başka kadınla da ilişkiye girmiştir. İddiaların hepsi asılsızdır. Bu haberlere yayın yasağı getirilmesini talep ediyoruz\" dedi. Tahliye ve yayın yasağı talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Yürüme güçlüğü çeken Malika Nootieva, arkadaşlarının yardımıyla adliyeden ayrıldı. Malika Nootieva\'nın avukatı Enis Ziyalı ise sanık avukatının iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Malika Nootieva\'nın duruşma çıkışı kendisine destek veren arkadaşları ile birlikte görüntüleri

- Malika Nootieva\'nın avukatı Enis Ziyalı\'nın açıklamaları

- Malika\'ya destek veren Antalya Yardım Gönüllüleri\'nden Halit Mert\'in açıklamaları

65 MB /// 02.02\"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)

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Çatalca Belediye Başkanı, Büyükerşen\'e posta güverciniyle mesaj gönderdi



İSTANBUL Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e güvercinle mesaj yolladı. 3.5 saatlik uçuş sonrası Eskişehir\'e gelen güvercinin ayağındaki bileziğe bağlı mesajı açıp okuyan Büyükerşen, Başkan Kara\'yı telefonla arayarak, en kısa zamanda cevabını aynı yolla göndereceğini söyledi.

Çatalca Belediye Başkanı CHP\'li Cem Kara\'nın posta güverciniyle gönderdiği kısa mesaj Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'i duygulandırdı. Cem Kara, İstanbul Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Yılmaz Büyükerşen\'e mesaj yolladı. Mesajın zarar görmemesi için kaplanan bilezikle Çatalca\'dan kanat çırpan posta güvercini, 3.5 saatlik uçuş sonucu Nedim Güçlü\'nün sahibi olduğu Eskişehir\'de Anadolu Arena Posta Güvercini Yarış Kolombodrum\'una geldi. Nedim Güçlü, Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mesut Durmuş ve üye Selami Uzun ile mesajı getiren güvercinle birlikte Büyükşehir Belediyesi\'ne gelerek Yılmaz Büyükerşen\'le görüştü. Büyükerşen, posta güverciniyle gelen mesajı açarak okudu. Mesajda Başkan Kara, \"Sayın Başkanım Yılmaz Büyükerşen, sizinleyiz, yanınızdayız. Çatalca halkının sevgi ve saygılarını sunuyorum\" diye yazdı. Büyükerşen, konuklarından mesajın geliş hikayesini ve posta güvercinlerinin özelliklerini dinledikten sonra, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara\'yı telefonla aradı. Kara\'ya teşekkür eden Büyükerşen, en kısa zamanda kendisinin mesajını da posta güverciniyle göndereceğini söyledi. Başkan Büyükerşen daha sonra tahta kafeste getirilen 3 posta güvercinini Büyükşehir Belediyesi önünden saldı. Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği, iki beyaz renkli posta güvercinini Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'ne hediye etti.

Görüntü dökümü:

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-Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in güvercindeki mesajı açıp okuması,

-Büyükerşen ve beraberindekilerin güvercinleri salmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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TIR\'ın çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi\'nde, TIR\'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Celal Doğan’ın kullandığı 21 EP 520 plakalı otomobil\'e, sollamaya çalışan sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çapmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobil

- Kaza yerindeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

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\'Kemer\' logolu uçaktan ilk uçuş

KEMER Belediyesi ile Onur Air arasında yapılan protokolle Kemer logosu yerleştirilen yolcu uçağı ilk seferini yaptı. Moskova\'dan gelen uçağı Antalya Havalimanı\'nda Kemer protokolü ve turizmciler karşıladı. Mustafa Gül, \"Kemer\'imizin ismini göklere yazdırmanın onurunu yaşıyoruz\" dedi.

Kemer Belediyesi\'nin çalışmasıyla Onur Air\'in bir uçağının ön kısmına Kemer logosu işlendi. Kemer logolu uçak ilk uçuşunu Moskova- Antalya arasında gerçekleştirdi. Uçağı Antalya Havalimanı\'nda Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, Kemer Otelciler Birliği (KEMOTEB) Başkanı Turan Bayar ve Onur Air yetkilileri karşıladı.

YOLCULARI UĞURLADILAR

Uçakta inceleme yapan protokol üyeleri ve turizmciler pilotla ve uçuş personeliyle sohbet etti. Başkan Gül ve yanındaki heyet uçağın önünde ve içinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Feslihan, Gül çifti ve turizmciler Kemer logolu uçağın yeni seferinde yolculuk yapacak misafirleri de Kemer ile ilgili tanıtım materyalleri verdi ve \'iyi yolculuklar\' diledi. Daha sonra plaket törenine geçildi. Başkan Gül, Onur Air Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz\'e, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Onur Air Reklam Grup Başkanı Seda Güven\'e, Neşe Gül de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar\'a teşekkür plaketi verdi.

\"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR\"

Kemer Belediyesi olarak Türkiye\'de bir ilke imza attıklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, \"Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Türkiye\'de ilk defa bir belediye böyle bir çalışma yapıyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'İstikbal göklerdedir\' sözü doğrultusunda Kemer\'imizin ismini göklere yazdırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu uçakla uçan tüm yolcuların hafızalarına Kemer\'imizin ismi kazınacak. Bunu önemli bir tanıtım çalışması olarak görüyoruz\" dedi.

1 MİLYON RUS\'A ULAŞILACAK

Yapılan anlaşma gereği sadece bu uçakta değil Onur Air\'in diğer uçaklarında da tanıtım yapılacağını kaydeden Başkan Mustafa Gül, \"Onur Air\'in Rusya\'ya gidecek bütün uçaklarında Kemer tanıtımı ile ilgili broşür ve harita hediye edilecek. Bu da 1 milyon turiste ulaşmamızı sağlayacak. Çünkü firma yılda 1 milyon Rus taşıyor. Bu turistlerin hepsine Kemer ile ilgili tanıtım materyalleri verilecek. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçaktan inenler için hazırlanan malzemeler

- Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül’ün havalimanına gelişi

- DHMİ Bölge Müdürü Osman Serdar’ı ziyaret

- ‘Kemer’ logolu uçağın görüntüsü

- Kokpitten görüntüler

- Kemer protokolünün uçağı gezmesi

- Protokolün uçaktan inişi

- Turistlere hediyelerin verilmesi

- Protokolün uçak ekibiyle uçak önünde poz vermesi

- Hediye verilmesi detay

- Plaket töreni

- RÖP: Mustafa Gül

415 MB /// 03.45

HABER- KAMERA: KEMER, (ANTALYA), (DHA)

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Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali başladı

İZMİR\'in Selçuk İlçesi\'nde, 48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin ilk gününe, Devlet Opera ve Balesi\'nin şan konseri damgasını vurdu.

Selçuk\'un kurtuluşu sebebiyle bu yıl 48. kez düzenlenen Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali, İstasyon Meydanı\'ndan hareket eden festival kortejiyle başladı. Festivalin ilk gününde pazaryerinde buluşan Selçuklular, Zeybek Grubu, İzmir Park Akrobasi ve Brek Dans Grubu gösterileriyle Sidar Beyaz\'ın rap performansını beğeni ile izledi. Festival süresince açık kalacak kadın el emeği, doğal ve yöresel ürün stantlarını gezen Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen esnafla ve sanatkarlarla yakından ilgilendi. Festivalin ilk günü programı İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçılarının şan konseriyle devam etti. Klasikleşen eserlerin yanı sıra milli mücadele, Çanakkale ruhunu yansıtan eserlerin de seslendirildiği konserde Çökertme, İzmir\'in Kavakları gibi türkülere Selçuklular da eşlik etti.

Konser sonrası sahneye çıkan Başkan Bakıcı, \"Sanatçılarımız çok güzel hepimizi gururlandıran, duygulandıran eserleri seslendirdiler. Bizlere böylesine güzel bir müzik ziyafeti sunan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Selçuk halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Selçuk adına çok önemli günleri yaşıyoruz. Biliyorsunuz, 8 Eylül kurtuluş törenleri kapsamında başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ilçemize gelecek. Burada olduğu gibi 8 Eylül de İstasyon Meydanında yine hep bir arada olacağız. O coşkuyu da yine hep birlikte yaşayacağız\" dedi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından sanatçılara çiçek ve Artemis Heykeli hediye etti.

48. Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali bu akşam saat 20.00\'de Pazar yerinde 7. Artemis Ephesia Jimnastik Festivali ve saat 21.30\'da Burcu Güneş konseriyle devam edecek.

8 Eylül Selçuk\'un Kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'in Selçuk ilçesine giderek kutlama, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacağı belirtildi. Ayrıca Kadın El Emeği, doğal ve yöresel ürün stantları festival süresince 10.00- 23.30 saatleri arasında açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej görüntü

- Zeybek gösterisi

- Konserden görüntü

- Başkan Konuşma

Haber- Kamera: Ayşe Havva GEYİK / SELÇUK (İzmir), (DHA)