DHA YURT BÜLTENİ-14 

Bekir Bozdağ : FETÖ\'cü Adil Öksüz değil, Bingöllü Adil Öksüz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çorum\'da katıldığı Ak Parti Bayat ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın \'Adil Öksüz\' ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Muhalefet partisinin eline ne gelirse hemin alıp kullandığını söyleyen Bekir Bozdağ, şunları söyledi: \" Bir sorma gereği bile duymuyorlar. \'Bir araştıralım. Bir soralım. Belki birisi bizimle dalga geçiyor. Bizi faka bastıracak\' diye biraz düşünür. Ama öyle gözüküyor ki CHP\"li siyasetçiler kim eline neyi tutuşturursa onu konuşuyor. Kim eline bir bilgi koyuyorsa onu hakikat gibi söylüyor. Bu sadece CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Tezcan\'ın işi değil aynı zaman da sayın Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Defalarca \'Benim elimde belge var. Açıklayacağım, açıklamazsa açıklayacağım\' dedi. Biz de \'Elinde ne belge varsa, lütfen açıkla da biz de öğrenelim\'. Senin yanında senin için dediklerini yayınlayan bir candaş medyan var. Açıkla bu medya çarşaf çarşaf manşet yapsın. Türkiye\'nin Cumhuriyet savcıları var. Açıklamıyorsan dosyaları götür. Amaç ney? Amaç şu, ellerinde bir bilgi ve belge yok. Kuru bir iftira var. Böyle \'açıklarım\' diyerek milletimizin aklını karıştırmayı, ortadaki kirli bilgilerin partili troller tarafından yayılmasını ve benzeri hedefleri içeriyor. Bunu yapıyorlar.\"

CHP\'li Bülent Tezcan\'ın Adil Öksüz\'ün aranırken kendi kimliği ile uçağa bindiğini ve iller arasında gezdiğini söylediğini kaydeden Bozdağ, \"Bunu bir gazete manşete taşıyor. Saygın bir gazeteciyle beraber yapıyor. Ben tabi Bülent Tezcan\'ın hamlığını anlıyorum ama usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım. Belli ki onu da ikna etmişler ya da kandırmışlar\" dedi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Adam bir sormaz mı? Bu Adil Öksüz kim? Nüfus bilgilerine bir bakalım. Annesi kim, babası kim? Gerçekten FETÖ\'cü Adil Öksüz müdür diye. İnsan bir zahmete katlanır ve araştırma yapar. Böyle bir araştırma yapmıyor. FETÖ\'nün ve darbe girişimimde önemli yer oynayan Adil Öksüz ile Bingöl\'ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı ismi aynı olan başka bir Adil Öksüz\'ü karıştırıyor. Gözlerini karartmışlar. Ne söylesek Ak Parti bundan zarar görür ve hükümet bundan zarar görür diye hiç araştırmadan balıklama atlıyorlar. Bu da fos çıkan bir haber. Derler ya \'yalancının mumu yatsıya kadar yanar\' ama bu CHP\'nin yalan mumları kuşluk vaktine kadar yanmıyor.\"

MİT DÜZENLEMESİ

Son yayınlanana KHK ile MİT düzenlemesi ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, \"MİT\'in ve müsteşarlığın görevlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Zaten MİT\'in çalışmaları kanunda detaylı şekilde anlatılıyor. Bu görevler ve yetkilerde bir değişiklik olmamıştır\" dedi. Bekir Bozdağ şunları söyledi: \" Esasında 2017\'nin Nisan ayında yaptığımız anayasa reformunun 2019\'da yürürlüğe girecek bir kısmı anayasal düzeyde tabi. Bu ayrı ama bu çerçevede bir uyum da söz konusu. Tabi öne alınmış bir durum söz konusu. Öte yandan MİT Koordinasyon Kurulu diye bir kurul var. Basın ve yayın organları sanki yeni kuruluyormuş gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu da doğru değil çünkü bu kurul zaten kanunda var. Bu kurulun başkanı değişiyor. Daha önce müsteşar başkanlık yaparken bundan sonra bu kurul Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak ve görevlerini yapacaktır. Yeni görev içerisinde esasında var, ama var olan bir görevi açtık. Kışla içerisinde MİT\'in askerlerle ilgili istihbarat toplama görevinin altı bir kez daha kalın çizgilerle çizilmiştir.\"

MİLLETVEKİLLERİ SORUŞTURMASI

Milletvekillerinin soruşturulması ve kovuşturulmasıyla ilgili yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, \"Düzenleme esasında demokratik hukuk devletinin ruhuna uygun olan bir düzenlemedir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren milletvekilleri hakkında suç istinadına dönük soruşturmalar ve kovuşturmalar Ankara Adliyesi\'nde yapılır. Soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaları da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yapacaktır\" dedi. Bunun yasama dokunulmazlığını kaldırmadığını aksine güçlendirdiğini kaydeden Bozdağ, \"Türkiye\'nin her yerinde bunlar yapıldığı zaman farklı uygulamalar oluyor. Milletvekilleri hakkında ki soruşturma ve kovuşturma da bir uygulama birliği sağlama bakımından son derece önemli, kaldı ki bu güne kadar devam eden soruşturma ve kovuşturmaların hepsi nerede başladıysa orada devam edecektir. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra istinat edilecek suçlarla ilgilidir\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Detay

-Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/BAYAT(Çorum)- (DHA)

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Savcılığın açıklamasında yer alan Adil Öksüz konuştu (2)



FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz ile isim benzerliği nedeniyle zor günler geçiren sebze ve meyve toptancısı Adil Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın kamuoyundaki iddialarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Öksüz, iddialar nedeniyle CHP\'li Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir gazetede ve bazı haber sitelerinde de yer alan FETÖ\'nin \'Hava Kuvvetleri İmamı\' firari Adil Öksüz\'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı. Bozdağ, bu kişinin Adil Öksüz ile isim benzerliği olan Bingöl\'ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı Adil Öksüz olduğunu söyledi.

Manisa\'nın Salihli İlçesi\'ndeki Sebze-Meyve Hali\'nde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz, iddiaların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Vatan haini bir insanla aynı kefeye konmanın hoş bir durum olmadığını belirten Öksüz, \"Bu sabah beni savcılıktan aradılar. Bir gazetede yayınlanan haberle ilginiz var mı diye. Durumdan gazeteyi okuyunca haberdar oldum. Savcılık beni uyardıktan sonra gazeteyi bulup baktım. Evet oradaki uçuşlar doğru. Dayım Abdullah Bayat\'ın vefat etmesinden dolayı kız kardeşim Gurbet Demir ile birlikte İzmir-İstanbul-Elazığ üzeri bilet aldım. Oradan da Elazığ-Ankara ve İzmir üzeri dönüş bileti de aldım. Biletleri de internet üzerinden aldım. O sıralarda da darbe olayları vardı. Milletimiz meydanlardaydı. Yaşanan bu olayı ve haberi duyunca çok rahatsız oldum. Yalan yanlış haberlere gerek yok. Vatan haini bir insanla beni aynı kefeye koymaları hoş bir durum değil\" dedi.

\'BAYRAĞINA SAHİP ÇIKACAK ÖYLE ADİL ÖKSÜZLER VAR Kİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hedef gösterildiğini öne süren Adil Öksüz, \"Bülent Bey bunu iyi bilsin ki; bu ülkenin vatanına, bayrağına sahip çıkacak öyle Adil Öksüzler ve öyle babayiğitler var ki, o hain olan Adil Öksüz\'e de kesinlikle prim vermez, verilmeyecek de. Burada savcılarımızı ve istihbaratımızı kötülemenin bin anlamı yok. Herkes iyi şekilde işini yapıyor\" diye konuştu.

\'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

\'Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Öksüz, \"Milletvekilinin bu açıklaması hoşuma gitmedi. Pazartesi günü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kimseyi rahatsız etmeye, kimsenin düzenini bozmaya hakkı yoktur. Böyle kalkıp da belgelerin arkasına sığınıp, devletimizi ve hükümetimizi kötülemenin bir anlamı yok. Doğru şeylerle gelsinler, hep birlikte hareket edelim. Böyle yalan yanlış şeylerle gelip de bizi rahatsız etmelerini uygun bulmuyorum... Buyursun gelsin. Belgelerle karşısında olacağız\" dedi.

\'İLK ETAPTA ŞAŞIRIYORLAR\'

İsim benzerliği nedeniyle fazla bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Adil Öksüz, \"Adil Öksüz ismini görenler ilk etapta şaşırıyor. Ama bayrağını, vatanını seven insana kimse bir şey demez. Ne savcı, ne polis, ne de jandarma, kimse de bir şey yapmaz. İsmimle hiç sorun yaşamıyorum. Salihli\'de bilinen bir insanım\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manisalı Adil Öksüz\'ün yazıhanesinde görüntü

- Manisalı Adil Öksüz ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Torbalı\'da zeytinlik alanda yangın



İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yazıbaşı Mahallesi\'ndeki zeytinlik alanda gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 amfibi uçak ile müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: TORBALI (İzmir), (DHA)

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Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif maçında Deniz Naki\'ye yumruklu saldırı



TFF 2. lig kırmızı grupta oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki\'ye saldırdı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alındı.

Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif, bugün saat 20.00\'de Mersin Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26\'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Bu arada, İl Spor Güvenlik Kurulu\'nca bir hafta önce Amed Sportif taraftarının maça alınmaması kararı alınmıştı.

Ancak yaklaşık 150 kişilik Amed Sportif taraftarı, bilet alıp Mersin taraftarlarının yan tarafındaki tribünde yerini aldı. Amed Sportif taraftarları tazahürat yapınca statta görevli çevik kuvvet polisleri tarafından dışarı çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (FOTOĞRAFLAR)

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- Taraftarın sahaya girmesi

- Futbolcuların müdahalesi

- Güvenlik güçlerinin müdahalesi

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

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Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi



YAZAR Muzaffer İzgü, 84 yaşında, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Çoğu çocuklara yönelik, 154 kitabı bulunan Muzaffer İzgü, Ağutos ayının ilk haftasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada kendisine kanser teşhisi konulan İzgü, tedaviyi kabul etmeyip, evine döndü. 3 çocuk babası Muzaffer İzgü, bugün evinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (FOTOĞRAF)

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- Muzaffer İzgü

Haber: İZMİR, (DHA)

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Drift yapan gençler ile mahalleli arasında kavga: 8 yaralı



ŞANLIURFA’da otomobille drift yapan gençler ile mahalleli arasında çıkan, tabanca, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerindeki Küçükhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen otomobil ile drift yapan gençler ile mahalle sakinleri arasında çıkan toz nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıları taşıyan ambulans acil servise gelmesi

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Sedyeyle taşınan yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA - (DHA)

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Davutoğlu: Konya\'yı hedef alan kripto FETÖ\'cü ve 28 Şubat\'ın uzantılarıdır



ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Atiker Konyaspor\'un eski başkanı Ahmet Şan\'ın, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla ifade vermesinin ardından Konya\'ya yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Davutoğlu, \"Bugün Konya\'yı hedef alanlar, kripto FETÖ\'cülerdir ve 28 Şubat\'ın uzantılarıdır\" dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen pazartesi günü FETÖ/PDY soruşurması kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdi, bir gün sonra da başkanlık görevinden istifa etti. Şan\'ın, ifade verip, serbest bırakılmasının ardından ise gerek sosyal medyada, gerekse gazetelerin köşe yazılarında Konya\'ya yönelik eleştiriler yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in oğlunun düğün törenine katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul\'a dönerken havalimanında açıklamada bulundu. Ahmet Şan\'ın olayı üzerinden Konya\'ya yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, Konya halkının, darbe gecesi birlik ve beraberlik içinde, darbeye karşı dimdik ayakta durduğunu belirtti.

FETÖ ile ilgili kim hangi suçu işlemisse, hukuki olarak en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

\"Bu hain terör örgtüyle ilgili kim varsa, kim bu suça karışmışsa, hukukun gösterdiği şekilde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Konya\'da kimse, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanları himaye etmez. Aksine bugünde böyle bir teşebbüs olsa bütün bir Konya, kollektif bilinciyle ayağa kalkar. Ortada bir iddialar varsa, adli süreç devam ediyorsa herkes, bu adli süreci takip edecek. İlgili kişiler mutlaka açıklamaları yapar. Ben Türkiye Cumhuriyeti 26\'ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya\'yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya\'nın mübarek ismiyle, Konya\'ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye\'de adli makamlarımızın bunu yapacağına inancımız tamdır.\"

Sapkın dini ideolojlerin Konya\'ya hiçbir zaman giremediğini ifade eden Davutoğlu, \"Siyasi çizgi olarak bakıldığında son 40 yıl, 50 yıl, bu hain terör örgütünün ortaya çıktığı dönemden beri bakın, bu hain terör örgütü liderleri başka yerlerde, başka isimlerle anıldığında Konya\'da hoca olarak Necmettin Erbakan hocayı bilmiştir, Tahir Büyükkörükcü hocayı bilmiştir. Hiçbir zaman burada itibar görmemişlerdir. Çünkü Konya\'da, sağlam dini gelenek varlığını hep sürdürmüştür. Siyasi çizgi olarakta 28 Şubat\'a bakın, 28 Şubatın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya\'yı hedef almışlardır. Bugün de Konya\'yı hedef alanlar da kripto FETÖ\'cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çon açık ve net söylüyorum\" diye konuştu.

\'KİMSE KONYA\'NIN ONURUYLA OYNAYAMAZ\'

Davutoğlu, \"Kimse mübarek Konya ismini tahrif ederek, yazısına başlık olarak atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya\'yı özleştirme çabası içine girerek, Konya\'nın onuruyla oynamaya kalkamaz. Ha oynar mı, oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto FETÖ\'cüler, ister kripto 28 Şubatçı, ister Ak Parti içinde fitne çıkarmaya çalışan birtakım tek tük kişiler, bunlar 1.5 yıldır yapmak istediklerini yapamadıkları için bugün Konya\'ya saldırıyorlar. Karşısında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya\'nın başını önüne eğdiremez. Konyalı hemşehrilerimi de seslenmek istiyorum, bu tür saldırılar karşısında birlik ve beraberliğinizi koruyun, Konya\'nın içine fitne sokmak isteyenlere birlikte cevabı verin, vereceğiz\" dedi.

KİMSE KARNINDAN KONUŞMASIN

Davutoğlu, Ahmet Şan\'ın serbest bırakılmasına bazı Ak Parti milletvekillerinin de tepki gösterdiği hatırlatılması üzerine, \"Adli süreç yürüyor. Adli süreç konusunda Konya\'da kimsenin, kimseye bir himaye getirip gösterdiği gibi bir kanaate sahip değilim. Herkes hukuk önünde söyleyeceği sözü söyler. Bu hain terör örgütü her yere sızdığı gibi Konya\'ya da sızmış ve içinde birtakım geçmişte unsurlar olmuş olabilir. Bunları da Konyalılar temizledi, çokta sağlık bir şekilde süreçler yürüdü. Ama Konyalı, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanı himaye etmez. Ahmet Şan da çıkar kendisi gerekli açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Konyalılar olarak, Konya olarak böyle himaye söz konusu olamaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Davutoğlu\'nun açıklamaları

- Davutoğlu detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA)

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