DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ANTALYA\'DA ORMAN YANGINI (EK)

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bucak Köyü Mahallesi Kuşcalı mevkiinde Köprülü Çay Irmağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.00\'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, geniş bir alanda etkili olmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 2 iş makinesi, 3 su tankeri, çok sayıda itfaiye aracı ile orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, evlere de sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, yangında Tevfik Vural\'a ait tek katlı ev ile samanlık yandı. Bucak Köyü ve Sarıabalı mahalleleri arasında devam eden yangın bölgedeki narenciye bahçeleri, Bucak Köyü Mahallesi mezarlığı ile bazı elektrik direklerine de zarar verdi. Bir ahırdaki küçükbaş hayvanlar ise bölge sakinleri tarafından tahliye edilerek kurtarıldı.

Küçükbaş hayvanların sahibi İsmihan Vural, gözyaşı dökerek hayvanlarının son anda yanmaktan kurtarıldığını söyledi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangına havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, \"Var gücümüzle müdahale ediyoruz, büyük bir sıkıntı olmadan söndürmeye çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü DÖkümü

-----------------------------

- Yangın detay

- Yanan alan

- Alevlerdenden

- Yanan ev

- Ağlayan İsmihan Vural

- Kurtarılan hayvanlar

- helikopter ve uçaklardan

- Araçlardan detay

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Süleyman EKİN/SERİK(Antalya), (DHA)

=====================================================

2)FINDIK ÜRETİCİSİ TMO\'NUN FINDIK ALIMINA BAŞLAMASINI BEKLİYOR

ORDU\'da fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık alımına başlamasını bekliyor.

TMO tarafından Giresun kalite fındık için 10.50 lira, levant kalite fındık için 10 lira açıklanmasının ardından Ordu Ticaret Borsası fiyat panosunda yüzde 50 randımanlı kabuklu fındık fiyatı 8.50 lira olarak açıklandı. Fındık üreticilerinin tepkisi üzerine, serbest piyasada fiyat oluşmadığı gerekçesiyle Borsa tabelasında iki gündür fiyat yer almadı. Ordu Ticaret Borsası\'nın serbest piyasanın oluşmasını bekleyerek, fiyat panosuna fiyatları Kurban Bayramı\'ndan sonra yazacağı belirtildi. TMO fındık alımına 6 Eylül\'de başlamayı planlarken, serbest piyasada ise fındık fiyatları 8.50 lira ile 9 lira arasında işlem görüyor.

TMO\'nun fındık alımına başlamısyla birlikte serbest piyasada fiyatların yükselmesini umut ettiklerini belirten, 1 ton fındık üreten evli ve 6 çocuk babası Mustafa Çolakoğlu, geçen yıl fındığını 12 liradan sattığını bu yılda fiyat artana kadar fındığını satmayacağını söyledi. TMO ve serbest piyasada mevcut fiyatların artırılmasını isteyen Çolakoğlu, \"Arazimiz yamaç ve engebeli. Toplaması, gübresi, ilacı her şeyi pahalı. En düşük işçi yevmiyesi 70 lira. Fındığımızı nasıl ucuza verelim ki. Fiyatların artmasını umut ediyoruz, inşallah yetkililerde sesimizi duyar fiyatları artırır. Serbest piyasada fiyat 9 liranın altında. Böyle halde nasıl satalım fındığı\" dedi.

1 ton fındık üreten 55 yaşındaki Cemal Çimen ise, \"Hava koşulları kötü gitmeye başladı. Bölgemizde hava artık yağışlı. Topladığımız fındığı çürütmemek için harmana getirdik ve çadırın altında kurutmaya çalışıyoruz. Gurbetten memlekete geldim, geldikten beri yaklaşık 4 bin lira harcadım. Bu fındığı satıp gelir elde edeceğiz ama maliyeti karşılamıyor. Buradaki masraflarıma gidecek. Fiyatın artmasını bekleyeceğim. Böyle çürüsede yine satmayıp bekleyeceğim\" şeklinde konuştu.

-Görüntü Dökümü

---------

-Fındık üreticileriyle röportaj

-Fındık harmanından görüntü

-Fındık detay görüntü

(SÜRE: 4.22 Dk) (BOYUT: 247 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU-DHA

=======================================================

3)ÖZHASEKİ: DEPREM BİR GÜN GELİR KAPIMIZI ÇALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa\'nın merkez Yıldırım Belediyesi’nin Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alan’ı temeli ve Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nin açılışına katıldı. Vatandaşın hükümet ile el ele yapacağı işler varö diyen Özhaseki şöyle konuştu:

“O da yerin altındaki tehlikeye karşı birlikte olabilmek. Yerin üstündeki tehlike ile mücadele bizim işimiz ve veriyoruz. Ama yerin altındaki tehlikeye karşı da hepimizin dikkatli olması lazım. Onu görmemezlikten gelerek hayatımızı sürdürmeyiz. Deprem bir gün gelir kapımızı çalar. Hazırlık yapmak zorundayız. İşte bize düşen, bakanlığa düşen bu tehlikeyi haber vermek, sonra hazırlıkları yapmak, sonra vatandaşa yardımcı olmak, sonra da evlerimizi yavaş yavaş dönüştürmek.\"

\'SALLANTILAR NİNNİ GİBİ GELECEK\'

15 yıl içerisinde 7.5 milyon konutun değiştirileceğini kaydeden Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu konutları değiştirdiğimizde hangi deprem gelirse gelsin, insanlar kımıldamadan o sallantıda ninni dinler gibi yataklarında sağa, sola dönecekler. Daha önce 2012’de bir yasa çıktı. Bu yasaya bağlı olarak epeyce dönüşüm yapıldı. Bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle muhalefete sesleniyorum. Deprem geldiğinde A partili, B partili, C partili demez. Deprem geldiğinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez demez. Sünni, Alevi demez. Alır götürür. O yüzden kimse bakanlık benim işimi yapmaz mı demesin. Çalışsın, gayret etsin, hazırlasın, kapımız sonuna kadar onlara açık. Deprem karşısında ülke olarak hep birlikte gayret edelim. Ortaya da çok hoş ortamlar çıksın.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BURSA/DHA

======================================================

4)YOLCU TRENİNDE BIÇAKLI KAVGA

İZMİR\'de şehir içi ulaşımını sağlayan İZBAN banliyö hattında sefer yapan trende, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir grup genç, kendilerini gürültü yaptıkları için uyaran yaşlı adamla tartıştı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede bir yolcu kolundan bıçakla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN banliyö hattında sefer yapan yolcu treninde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı oldukları iddia edilen bir grup genç, trende gürültü yapınca yaşlı bir yolcu tarafından uyarıldılar. Bunun üzerine gençler yaşlı adamın üzerine yürüdü. Diğer yolcuların araya girmesiyle tartışma büyüdü. Bir sonraki durak olan Kemer İstasyonu\'nda yolcuların şikayeti üzerine güvenlik görevlileri gençleri trenden indirdi. Tren hareket edeceği sırada gençlerden biri elindeki bıçağı yolcuların üzerine salladı. Tartışmaya karışan yolculardan birinin koluna bıçak isabet ederken, gençler istasyondan hızla uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kolunda kesik olan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kavgadan görüntü

( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

=====================================================

5)ZONGULDAK’TA KISA DÖNEM ERLER YEMİN ETTİ

ZONGULDAK\'ta temel askerlik eğitimini tamamlayan 368’inci kısa dönem erler yemin etti. Törenin ardından askerlerle aileleri arasında duygusal anlar yaşandı.

Gazino Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Vali Vekili Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Cevat Bulut, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Güven, daire müdürleri ve asker yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, temel eğitimi tamamlayan askerlere seslenerek, şöyle dedi:

“Bu kutsal ocakta Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, aklı ve bilimi rehber edinen gönlü, yurt ve yurttaş sevgisiyle dolu, milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi ‘vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ düsturu ile yerine getiren birer jandarma olarak yetiştirileceksiniz Taşıdığınız üniforma yüce Türk ulusunun şerefinin bir simgesidir. Bu üniforma yurdumuzun en ücra köşelerinde sizlerin katkılarıyla onurlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir.ö

And içecek erler adına J.Er Okan Çakır’ın konuşmasının ardından J.Er Hüseyin Bahadır Oğuz tarafından ‘Bayrak’ adlı şiiri okundu. Ardından Çanakkale Savaşı’na eli kınalı olarak katılan asker Hasan’ın hikayesinin anlatıldığı film gösterimi sunuldu. Filmi izleyen bazı aileler ve daire müdürleri gözyaşlarına hakim olamadı. Erler adına J.Er Cengiz Akdağ, yaş kütüğüne plaket çakarken, İl Jandarma Komutanlığı\'na ilk katılan ve eğitimde başarılı olan askerlere protokol üyelerince hediye verildi.

Ardından 40 asker, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Jandarma Marşı’nın söylenmesinin ardından tören sona erdi. Törenin sonunda askerler, aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Erlerin yakınları yaşadıkları gurur karşısında gözyaşlarını tutamadı. Askerler, ‘Ankara’nın bağları’ eşliğinde oyun oynayarak temel eğitimi bitirmenin sevincini yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Tören için bekleyen askerler

-Vali Vekili Hüseyin Ergin’in askeri selamlaması

-İstiklal Marşı’nın okunması

-İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan’ın konuşması

-Askerin şiir okuması

-Duygulananlar

-Filmi izleyenlerin ağlamaları

-Askerlerin yemin etmeleri

-Ailelerle röp.

-Askerlerin aileleriyle kucaklaşması

-Askerlerin oyun oynamaları

- Süre: (06.55) Boyut: (452 MB)

-Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)