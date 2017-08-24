DHA YURT BÜLTENİ-14

Belediye otobüsündeki Atatürk imzası ve posterine tutanak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZULAŞ şirketine bağlı yolcu otobüsü şoförüne Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının asıldığı için tutanak tutulduğu öne sürüldü. Belediyeden yapılan açıklamada ise tutanağın Atatürk imzasına değil, otobüsün orijinal donanımını bozan çıkartmalar için tutulduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZULAŞ şirketine bağlı 78 hat numaralı Halkapınar-Yamanlar Seferini yapan yolcu otobüsüne belediye garajında tutanak tutuldu. Yaşar Ural isimli şoföre tutulan tutanakta “Aracın orijinaline uygun olmayan şekilde Atatürk imzası ve posteri, nazar boncuğu gibi çıkartmalar yapıştırılmıştır\" denildi. Ural ise disipline sevk edildi. Tutanağın tutulmasının ardından İZULAŞ’ta şoför ve aynı zamanda işyerinin sendika temsilcisi olan Cem Aydın, Atatürk imzası ve posterinin ona olan sevgilerini belirtmek amacıyla yapıştırıldığını söyledi. Belediyenin diğer ulaşım şirketi ESHOT otobüslerinde belediyenin kendisinin Atatürk posteri yapıştırdığını söyleyen Aydın, “Bu sabah garajda arkadaşımıza tutanak tutulmuş. Tutanakta Atatürk imzası ve posteri ifadesi var. Biz bunu görünce çok üzüldük. Şoför arkadaşlarımız Atatürk’e olan cumhuriyetimizin kurucusuna duydukları sevgiyi dile getirmek için bunları yapıştırıyor. Normalde nazar boncuğu tarzı şeyler yasak. Aracın orijinalliğini bozan çıkartmalar yasak. Ama bu Atatürk’ün imzası. Tutanakta yazılması kabul edilemez bir durum. Biz çıplak kadın resmi gibi şeyler yapıştırmadık. Bu devletin malı, toplu taşıma aracı. Kendi malımız değil sonuçta. Ama diğer ESHOT otobüslerinde Atatürk posterleri var. Bunu yapan belediyenin kendisi. Bizde kendimiz Atatürk sevgimizi belirtmek için yaptık. Atatürk imzasını ben yapıştırdım. Bir yıl önce o otobüste ben çalışıyordum. Araç bir yıldır o halde. Neden şimdi bunu yapıyorlar anlamak mümkün değil. Atatürk’ün bu olayda malzeme olarak kullanılmasını istemiyoruz\" dedi.

\"ATATÜRK FOTOĞRAFI SORUŞTURMA KONUSU OLAMAZ\"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketlerinden İZULAŞ, bir otobüse asılan Atatürk fotoğrafıyla ilgili soruşturma açıldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yıllardır sürdürülen bir uygulamaya dikkat çekilerek, \"Şoförlerimizin görev tanımları içinde yer alan \'araçların orijinal donanımlarıyla ilgili hiçbir değişikliğe gitmemek; sticker, fotoğraf, amblem, bayrak ve benzeri aksesuarları otobüse İşletme Müdürlüğü\'nün talimatı dışında takmamak\' maddesi çerçevesinde bir işlem yapılmıştır. Ancak bu maddeye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün de dahil edilmesi ve ifade tutanağına bu şekilde yansıtılması, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Otobüse asılan Atatürk fotoğrafıyla ilgili açılmış disiplin soruşturması yoktur, olmayacaktır da. İfade tutanağını bu şekilde hazırlayan personele gerekli uyarı yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Cem Aydın ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

==========================================

İşyerinin eski sahibini öldüren Tekel bayisi tutuklandı

ESKİŞEHİR\'de bir süre önce devir aldığı Tekel bayi dükkanının eski sahibi 39 yaşındaki Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldüren 35 yaşındaki İsmail Erdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak\'taki Tekel bayi dükkanı önünde meydana geldi. Tekel bayi dükkanının eski işletmecisi Savaş Güzelgün ile yeni işletmecisi İsmail Erdağ arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Erdağ tabancayla 3 el ateş ederek Savaş Güzelgün\'ü yaraladı. Güzelgün, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan İsmail Erdağ kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Erdağ, Tekel bayi dükkanını devraldığı Savaş Güzelgün\'ün işyerine gelip yiyecek içecek aldığını ve parasını ödemediğini, müşterilerini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü. Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulaması tamamlanan İsmail Erdağ, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Erdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

-İsmail Erdağ\'ın polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasını dışından,

-Öldürülen Savaş Güzelgün\'ün sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================================

Askere gitmeye hazırlanan genç kazada öldü

TAKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde önümüzdeki ay vatani görevine gidecek olan 20 yaşındaki Fatih Kuşan, kullandığı otomobille kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Fatih Kuşan, kullandığı 59 LV 629 plakalı otomobille seyir halindeyken, 48 yaşındaki Sami Sönmez, yönetiminde ve yakıt almak için akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada Kuşan, otomobil içinde sıkışırken, istasyon çalışanlarının haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobil içindeki Fatih Kuşan\'ın öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarılan Kuşan\'ın cesedi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Fatih Kuşan\'ın kazayı duyan yakınları hastaneye akın etti. Morg önünde oğullarının cenazesini gören Recep ve Ümmüş Kuşan çifti sinir krizi geçirdi. Fatih Kuşan\'ın Kurban Bayramı sonrasında vatani görevini yapmak üzere askere gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kaza yerinden genel detay

-Kaza kırım ekipleri cesedi otomobilden çıkarıyor

-Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması

-Kuşan\'ın cesedinin cenaze aracına taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

============================================

Terastan aşağı düşen yaşlı adam öldü

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde iki katlı evinin terasından aşağı düşen 86 yaşındaki Vatan Eylengül yaşamını yitirdi.

Olay öğleden sonra, Körfez Güney Mahallesi Engin Sokak\'ta meydana geldi. Evinin terasına çıkan 3 çocuk babası Vatan Eylengül dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınları, Vatan Eylengül\'ün bahçeye düştüğünü görünce 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Vatan Eylengül\'e müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Vatan Eylengül yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Evden ve yaşlı adamın düştüğü yerden görüntüler

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

============================================

Polisten kaçarken uyuşturucuyu rögara attı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polisin denetimi sırasında kaçan 32 yaşındaki F.B.\'nin üzerindeki uyuşturucuyu maddeyi rögara atması güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan F.B., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, Müftü Mahallesi Demirciler Sokak’ta meydana geldi. Caddede denetim yapan polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 37 yaşındaki A.M.’yi gözaltına aldı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen F.B. ise polisten kaçtı. Sokak üzerinde koşarak kaçan F.B., elindeki uyuşturucuyu rögara attı. Bir süre sonra yakalanan F.B.’nin rögara attığı uyuşturucu zabıta ekipleri tarafından çıkarılarak polise teslim edildi. A.M.’nin üzerinde yapılan aramada ise 2 paket içime hazır sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. F.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.M., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Güvenlik kamerasında F.B. nin kaçması

-Uyuşturucu maddeyi rögardan atması

-Polisin yakalaması

-Rögar kapağının açılması ve maddenin alınması

-Rögar kapağının kapatılması

-Çevredeki vatandaşlar



Süre: (3.01) Boyut: (136 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak),(DHA)

============================================

İHH’dan İdlib’de 25 bin ekmek kapasiteli fırın

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Kefer Yahmul bölgesinde 25 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırın açıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada \"Suriye’de ekmek ihtiyacı giderek artıyor. Bazı bölgelerde un temin edilemediği için insanlar sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğe ulaşamıyor. Sınırın Türkiye tarafında ve Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarla bu ihtiyacı gidermek için uğraşıyoruz’\" dedi.

Selim Tosun, açılan fırına, vakfın Kilis basın biriminde görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Ersoy’un adını verdiklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- İHH’nın İdlib’teki fırını

- Ekmek hazırlanırken

- Fabrikada pişen ekmekler

- Paketleme yapılırken

- Selim Tosun\'un açıklaması

SÜRE: 01’43\" BOYUT: 57 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

===========================================

Karate\'nin kalbi Erzurum\'da atıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası’nda heyecan başladı.

Beş kıta ve 28 ülkeden 2 bin sporcunun Erzurunm\'a gelerek turnuvaya katılacağına dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, spor şehri Erzurum’da yeni bir uluslararası spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Başkan Sekmen, şunları söyledi: \"Altın ayakların mücadele edeceği turnuva, 4 gün sürecek. 120 hakem başta olmak üzere teknik heyet, yardımcı elemanlar ve diğer çalışanlarla birlikte toplam 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu dev organizasyonda en büyük temennim; Türk sporcularımızın önemli dereceler elde etmesidir. 25 Ağustos’ta resmi açılış töreni ile başlayacak turnuva ile birlikte Karate’nin kalbi Erzurum’da atacak. Şili’den Filistin’e, Güney Afrika’dan Bulgaristan’a, Fransa’dan Ürdün’e varıncaya kadar kıtaları aşarak sporun başkenti Erzurum’a gelen barış ve sevginin temsilcileri tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Modern toplumların yaşamının önemli bir parçası olan spor ve turizm, ülkelerin kalkınmışlık göstergelerini de ihtiva eder. Spor, her kesimden olan bu insanların birbirlerini tanımalarına, dostluk kurmalarına ve ortak amaçlar etrafında birlikte çalışmalarına imkan hazırlar. İşte bu düşünceyle 3 yılda bu toprakların adını tüm toplumlara duyurmaya, dünya insanlarını sporun evrensel ruhunda buluşturmaya çalıştık.Her branşta, her alanda, kalkınmada, değişimde, dönüşümde başa güreşiyoruz. İddia ediyoruz Türkiye’nin sporda en elit, en başarılı ve en büyük dereceler elde eden bir şehri olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Salondan detay

-Şampiyonayı izlemeye gelen sporcu aileleri ve sporcular

-Sporcuların müsabakalarından detay

-Ahmet Çelebi ile röp

-Ödül töreni

-Mehmet Sekmenin konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 03.04 BOYUT: 182 MB )

=========================================

Başkan Acehan kadın ve çocuklarla salatalık topladı turşu kurdu

ANKARA\'nın Çubuk ilçesi\'nin Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 14-17 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Başkan Acehan, miniklerle turşuluk sebze toplayıp basın mensuplarının önünde ilçe kaymakamı, hanımlar ve çocuklarla birlikte turşu kurdu.

Festival alanın yapılacağı 55 bin metre karelik alanı bulunan Çubukabad Parkı\'nda düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçe kaymakamı İbrahim Çenet, Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş ve Zeki Metin, festival komitesi üyeleri ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Programda başkan Acehan, miniklerle turşuluk sebze toplayıp basın mensuplarının önünde ilçe kaymakamı, hanımlar ve çocuklarla birlikte turşu kurdu. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\'nin 2005 tarihinden bu tarafa 12.\'sinin düzenleneceklerini belirten Başkan Acehan: “Geçen 2 yılda terör olayları yüzünden festivalimiz ertelem kzorunda kalmıştık. Bu yıl 12\'ncisini yapacağız. Hem yeri hem de farklı konsepti ile güzel bir festival olacak. Funda Arar, Kıraç ve Turgay Başyayla gibi sanatçıları gibi birçok sanatçı da bu yıl sahne alacak. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık. Bu yıl festivalimiz diğerlerinden çok farklı olacak. 14-17 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz 12.Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivalimizde herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız\" diye konuştu. Festival süresince 400\'e yakın stantta yöresel ürünlerin sergilenerek satışa sunulacağını kaydeden ve festival komitesine de başkanlığını yapann Acehan, “Çubuk Agat taşının da önemine vurgu yaparak, bundan sonra “Uluslararası Çubuk Kültür, Turşu ve Agat Taşı Festivali isminde yapacağız. Bu yıl hafızalarda kalan güzel bir festival yapacağız. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Festivalimize 7\'den 77\'ye tüm herkesi davet ediyoruz\" dedi. Toplantının ardından Başkan Acehan, basın mensuplarına turşu ve yöresel ürünler hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Başkan Acehan festival tanıtımı açıklaması

- Çocuklarla birlikte salatalık toplarken görüntü

- Başkan ile Kaymakam turşu kurulumu yaparken görüntü

Haber: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)-



