DHA YURT BÜLTENİ 14

Ak Partili Şahin: Darbe olsaydı, Ankara, İzmir ve İstanbul\'u da Halep\'e, Bağdat\'a benzeteceklerdi

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, \"FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı, Ankara\'yı da, İzmir\'i de İstanbul\'u da Halep\'e Bağdat\'a benzeteceklerdi\" dedi.

Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Safranbolu İlçe Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Burada partililere hitap eden Mehmet Ali Şahin, haccın Müslümanların bir araya geldiği ve meselelerin konuşulduğu bir platform olduğunu söyledi. Hacdan beklenen sosyal ve siyasi fayda sağlanmış olması halinde, İslam dünyasının bu durumda olmayacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

\"Şu İslam dünyasının haline bak. Önce birbirleriyle çarpışıyorlar, müstevlilerin işlerini kolaylaştırıyorlar. Mina\'ya gidecek hacı adayları şeytan taşlayacak. Müslümanlar şeytan taşlarken, şeytanlaşmış ve İslam dünyasını paramparça etmek isteyen emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlarsa, şeytan taşlamanın ne kadar anlamı vardır Allah aşkına. Halkı Müslüman olan ülkeler ve onların yöneticileri şimdi başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmelidirler. Bugün Kudüs\'ün başına gelenlerin yarın Mekke\'nin, Medine\'nin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Şam, Halep, Bağdat, Musul, Kerkük ne durumda? İşte bu emperyalistler ve onların piyonları, diğer kentleri de aynı duruma getirmek istiyorlar. FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı, Ankara\'yı da, İzmir\'i de İstanbul\'u da Halep\'e Bağdat\'a benzeteceklerdi.\"

\'MİT TIR\'LARININ DURDURULMASININ İKİ SEBEBİ VAR\'

MİT TIR’larının durdurulmasının iki sebebi olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: \"Birincisi, Suriye\'de Türkiye\'nin söz sahibi olmamasını sağlamak, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan\'ı Lahey\'de savaş suçlusu olarak yargılatmak ve Türkiye\'yi hiçbir şey yapamaz hale getirmek. Emperyalistler bu iş için kandırılan kişileri kullanıyorlar. FETÖ terör örgütü, bizim milletimizin şu ana kadar karşılaştığı en hain terör örgütüdür. Türkiye\'yi ve Türkiye\'yi yönetenleri savaş suçlusu olarak yargılatmak için bu operasyonu yaptırıyorlar. Ülkemize, vatanımıza dönük böylesine bir operasyon karşısında, bu ülkenin birliğini korumak konusunda hassas olan herkesin mutlaka tavrını alması, tepki göstermesi, terör örgütleri ve onun arkasındaki emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmemesi lazım. Devletin yanında yer alması lazım. Ama bazıları maalesef bu operasyonu yapan terör örgütünün yanında yer alan bir tavır sergilediler.\"

\'KILIÇDAROĞLU, CHP\'Yİ BAŞKA BİR NOKTAYA GETİRDİ\'

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, MİT TIR\'ları operasyonunun görüntülerinin basına sızdırılması nedeniyle tutuklandığını belirten Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ise o dönemde, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile görüştüğünü söyledi. Şahin, \"Kılıçdaroğlu\'nun, Berberoğlu\'nun yanlış yaptığını söylemek istiyorum. Atatürk\'ün kurduğu siyasi bir partinin genel başkanı, böylesine hain bir terör örgütünün emellerine alet olmamalıydı. Bir siyasi olarak üzüntü duyuyorum. CHP bu değildir. CHP, devletimiz, vatanımız, bayrağımız konusunda hep hassas davranmış olan bir partidir. Kılıçdaroğlu maalesef CHP\'yi başka bir noktaya getirdi. İnanıyorum ki Safranbolu\'daki CHP\'li arkadaşlar bundan muzdariptir, rahatsızdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet Ali Şahin\'in konuşması

Süre:(06.10) Boyutu:(278 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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Özhaseki: Avrupa, FETÖ\'cüleri istiyoruz ama vermiyor (3)



ÖZHASEKİ: BAZI BELEDİYELER HİÇ ÇALIŞMIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı\'nda yapılacak Fuzuli çok katlı kavşağının temel atma törenine katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 21 yıl Kayseri\'de Belediye Başkanlığı yaptığını belirterek, \"Gücümün yettiğince bu şehre hizmet ettim. Şimdi de Bakan olarak burada edindiğim tecrübeleri, Ankara\'da Bakanlık görevinde kullanıyorum. İmar, şehircilik, yerleşim ve yaşabilirlilik açısından en iyi şehirlerin başında Kayseri geliyor. Bakanlık olarak şehircilik konusunda çalışmalar yapıyoruz, kanunlar çıkarıyoruz ama bazı belediyeler, hiç umursamıyor, rahatları yerinde ve hiç çalışmıyorlar. Ancak, biz \'Her an bir deprem olabilir, gecekonduları halledin\' diyoruz ama yapmıyorlar\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise eskiden yol ve kavşak gibi hizmetleri hükümetlerin yaptığını ancak şimdi artık bu hizmetleri belediyelerin sunduğunu belirterek, \"Sayın Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı iken, ber kendisini örnek belediye başkanı olarak gösteriyordum. Modern ve estetik bir şehir görmek istiyorsanız, gidin Kayseri\'yi görün, diyordum. Gerçekten çok önemli hizmetler yapılıyor ve Kayseri de bundan nasibini alıyor. Bakanlık olarak Kayseri\'ye 2 milyar TL\'lik yatırım yaptık, Bal Ormanları kuruyoruz. Kayseri, her şeyin en iyisine layık\" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: SULAMA TESİSİ KURMAYAN ÇİFTÇİYE SU YOK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kavşak temel atma töreninin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Vali Süleyman Kamçı ile görüşen Eroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, \"Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri için muhteşem bir proje yapıyoruz. Yakında onun da çalışmaları başlayacak. Bu arada, Kayseri\'ye 749 milyon TL değerinde 6 proje yapacağız. Bu proje tamamlanıp da sulu tarıma geçilince, verim 14 kata kadar çıkıyor. Bünyan-Sarıoğlan sulama projesi, Bünyan-Elbaşı-Karadayı Sulama Projesi, Pınarbaşı-Panlı Barajı sulamada esas olan, ağacın ya da bitkinin kökünü sulamaktır. Biz sulama için çok büyüm paralan harcıyoruz. Tarla içinde çiftçinin yapmak mecburiyetinde olduğu sulama borularını çekmediği takdirde, o tarlalara su vermeyeceğiz. Çiftçiler, tarlalarına damlama ya da yağmurlama sistemini kurmadıkları takdirde, o tarlalarına su vermeyeceğiz. Suyu tasarruflu kullanacağız. Coğrafyamız, su zengini değil ve elimizde bulunan su kayraklarını akılcı kullanmamız lazım. Bakanlık olarak, hükümet olarak biz büyük yatırımlar yapıyoruz. Çiftçilerimiz de kendilerinin yapması gereken küçük bir yatırımı yapacaklar. Çiftçilerimizin bu sulama sistemlerini kurabilmeleri için de yüzde 50 hibe desteği de sağlayacağız\" diye konuştu. Eroğlu, şöyle devam etti: \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kayseri\'ye 6 gözlem istasyonu daha kuracak. Bu istasyonların verileri, akıllı telefonlara yüklenecek bir programla da anlık hava durumunu takip edebileceksiniz. Hükümet olarak Anadolu\'nun merkezi olan Kayseri\'ye büyük önem veriyoruz. Kayseri\'ye şimdiye kadar 18 milyar TL\'lik yatırım yapıldı. Kayseri\'de Orman Bölge Müdürlüğü kurduk ve böylece Kayseri\'ye hizmetlerin daha çabuk gelmesini sağladık. Bu arada, Kayseri\'deki gölet ve baraj sayısını 15\'e tamamlayacağız. Artık ormanları halka açıyoruz. Gelir getirici ağaçların yer alacağı ormanlık alanlar oluşturacağız ve 3 yıl boyunca her türlü bakımını biz yapacağız, ardından da 49 yıllığına hak sahiplerine vereceğiz.\" Bakan Özhaseki ve Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki parkta, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kayseri\'de yapılması planlanan 6 tesisin temel atma törenine de katıldı. Bakan Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki toplu temel atma töreninde DSİ tarafından inşa edilecek Bünyan-Sarıoğlan Sulaması, Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması, Pınarbaşı Panlı Barajı ile Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Terfi Sulaması’nın temeli atıldı. İki bakan aynı törende Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gözlem Kulesi, Aladağlar Milli Parkı Bozçayır Mevkii Kamp Alanı alt yapı çalışmaları ile OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak tesisin de temelini attılar. Bakan Eroğlu, Kayseri’de düzenlenecek merasimde orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 5 aileye gelir getirici tür, 8 aileye Orköy sertifikası ile 4 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verdi. Ayrıca badem ve ceviz fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

281 BİN 380 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temeli atılan tesisler ile 281 bin 380 dekar zirai arazi suya kavuşacağını bildirdi. Eroğlu ayrıca bu projelerle 18 milyon 600 bin metreküp suyun depolanacağını da kaydetti. Ormancılık projeleri ile de Kayseri’de ormanlık alanların artırılarak, toprağın muhafazasının sağlanacağını belirten Eroğlu, böylece orman köylülerinin destekleneceğini de ifade etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:KAYSERİ,(DHA)

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Çim biçme makinesine benzin koyarken yandı

YALOVA\'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 19 yaşındaki Enes Kumbasar tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Gencin ailesi hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

Çarşamba günü, Yalova\'da meydana gelen olayda, Enes Kumbasar çimleri biçmek için çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanık ünitesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Enes Kumbasar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu akşam saatlerinde Enes Kumbasar\'ın hastanede bulunan yakınlarına acı haber verildi. Enes Kumbasar\'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Kadınlar kendilerini yerden yere attı. Hastanede çalışanlar sinir krizleri geçiren gencin yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Enes Kumbasar\'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi

-Kadınların kendini yerden yere atması, feryatları

-Ölen gencin fotoğrafı

Haber: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

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Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde kentteki bir alışveriş merkezine gelen henüz ismi öğrenilemeyen kişi otomobilini otoparka park etmek istedi. Ancak bu sırada otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü aracı terk ederken otopark görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alavlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin alev alması

-müdahale edilmesi

-genel ve detay

Haber: AFYONKARAHİSAR,(DHA)