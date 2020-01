DHA YURT BÜLTENİ-13

Trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı Bilen, Bolu\'da toprağa verildi

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı 36 yaşındaki Burak Bilen, memleketi Bolu\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 yıllık asker, 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, dün Şemdinli şehitleri için düzenlenen törenden dönerken otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu şehit oldu. Şehit Bilen\'in cenazesi askeri uçakla Ankara\'ya, oradan da helikopterle Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'na getirildi. Burada düzenlenen törenden sonra şehit Bilen\'in cenazesi, Yaşamkent Mahallesi\'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinden sonra de şehit yüzbaşı için aynı mahallede bulunan Kalıcı Konutlar Camii\'nde tören yapıldı.

Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazı ardından İl Müftüsü Orhan Genç, cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehidin tabutu cami avlusundan alındı. Sağlık görevlisi ile kadın astsubayın yardımıyla ayakta durabilen anne Nurhayat Bilen, askerlerin omzunda götürülen oğlunun tabutuna son kez dokundu. Şehidin babası Yakup Bilen de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte oğlunun tabutunu bir süre taşıdı. Akdağ, cenaze aracının arkasında şehidin babasıyla kol kola yürüdü. Bir süre oğlunun tabutunun yanında yürüyen anne Nurhayat Bilen, daha sonra polis aracına bindirildi. Şehidin cenazesi, daha sonra Şehitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Hafriyatta insan kemikleri bulundu

SİVAS\'ta boş bir arsaya dökülen hafriyat içinden insan kemikleri çıktı. Polis inceleme başlattı.

Sivas\'ta Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerine bulunan boş bir arsaya kamyonlarla getirilen hafriyat döküldü. Arkadaşları ile hafriyat sahasında gezinen Abuzer Serdar Kurt, hurda toplamak amacıyla çalışmaya başladı. Bu sırada insan çenesine benzettiği kemiği görünce arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşları da kemiğin bir insana olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Hafriyat içerisinde yapılan aramada kol ve bacak kemikleri de bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından kemikleri toplayarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hafriyatın nereden getirildiği araştırılıyor.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza anı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 77 yaşındaki Şahin Y., hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kabristan Caddesi\'nde meydana geldi. Ender U.\'nun kullandığı 67 M 9275 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Y.\'ye çarptı. Ağır yaralanan Şahin Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise halk otobüsünün kamerası tarafından görüntülendi. Ender U.\'yu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak\'ta intihar etmek için çatıya çıkan genci polis ikna etti

ZONGULDAK’ta AK Parti İl Teşkilatı\'nın bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki Hakan G., polis tarafından ikna edildi.

Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 7 katlı Vakıflar İşhanı\'nın çatısına çıkan Hakan G.\'yi görenler polise haber verdi. Polis, genç adamın atlama ihtimaline karşı itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. AK Parti İl Teşkilatı\'nın da olduğu binaya çıkan polisler, Hakan G.\'yi intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Borçları olduğunu söyleyen Hakan G., bir süre sonra ikna edilerek indirildi.

BİNA ÖNÜNDE MİLLETVEKİLİ İLE KARŞILAŞTI

Bina önünden geçerken karşılaştığı AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar\'ın elini sıkan Hakan G., \"Hakkınızı helal edin vekilim. Çok ayıp ettim biliyorumö dedi. Milletvekili Ulupınar da, \"Hiç önemli değil kardeşim, geçmiş olsunö dedi. Polis eşliğinde ambulansa bindirilen Hakan G., kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Benzin dolu bidon ve bıçakla surlarda intihara kalkıştı

ANTALYA\'da, eski eşinin babası tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia eden 35 yaşındaki Hakan Can, tarihi Kaleiçi\'nin surlarına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bir elinde benzin dolu bidon, diğerinde bıçak bulunan Hakan Can, polislerce yakalanarak surlardan indirildi.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce ayrıldığı eşinin babası tarafından 600 bin lira dolandırıldığını iddia eden Hakan Can, yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdi. Tarihi Kaleiçi\'nin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki surlarına çıkan Hakan Can, intihar edeceğini söyledi. Bir elinde benzin dolu bidon, diğerinde bıçak bulunan Hakan Can\'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kendisini yakma ihtimaline karşı yangın söndürme tüpleriyle hazır bekledi.

Polis ekipleri, Hakan Can\'ı eylemine son vermesi ve surlardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Parasının verilmesini isteyen Hakan Can, sık sık düşme tehlikesi yaşadı. \"Buraya param gelmeyecekse cenaze arabası gelsin\" diye seslenen Can, kendisini ateşe vereceğini söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bora Ağırtıcı, sorunlarını çözeceğini belirterek Can\'a inmesini söyledi. Sinir krizi geçiren ve ağlayan Can\'ın bir an dalgınlığından yararlanan polisler, kolundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bulunduğu yerden sedyeye alınan Can, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Çevredeki meraklı kalabalık ise cep telefonuyla bu anları görüntülemeye çalıştı.

Anamur\'da yağış kazaya neden oldu: 2 yaralı

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde yağış nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Pullu mevkiinde meydana geldi. Mersin\'den Antalya giden 59 yaşındaki Harun Reşit Eğilmez\'in kullandığı 42 DP 666 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkınca 49 yaşındaki Ali Gökhan idaresindeki 33 EKA 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken yaralanan sürücüleri de götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.

Kadınlardan hakemliğe ilgi

Ardahan\'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 10\'u kadın toplam 17 hakem, kokart takarak yeşil sahalara indi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Şube Başkanı İbrahim Gök, \"Bizim en büyük gururumuz erkeklerden çok bayan hakemlerimizin olmasıdır\" dedi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda, bir üst klasmana terfi eden 10\'u bayan olmak üzere toplam 17 hakeme kokartlarının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Köksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve hakemler katıldı. Hakemliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez törende yaptığı konuşmada, \"Hakem sayımızın çoğalmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Bu yıl eğitimini tamamlayarak zor bir meslek olan hakemliğe adım atan sporcularımıza Allah sabır, güç ve kuvvet versin. Hakemlerimizi tebrik ediyorum. Bu göreve talip oldukları için de ayrıca kutluyorum\" dedi.

Tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılıyor

ŞANLIURFA\'da tarihi yapıların ortaya çıkması ve korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi \'Urfa Evleri\'nin restorasyonuna başladı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme ekiplerinin, Kurtuluş Mahallesi\'nde Rahibeler evi, Çetingil ve Erişmiş evlerinde restorasyon çalışmasını sürdürüyor. Aslına uygun kesme Urfa taşıyla yeniden restorasyonu ve düzenleme çalışmaları yapılan evler eski görünümüne kavuşuyor, restorasyon çalışmalarının devam ettiği evlerin bazılarında eski motiflerin yer alması dikkat çekti. Kurtuluş Mahallesi\'ndeki yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Şanlıurfa’daki tarihi Urfa evlerinin korunması ve gelecek nesillere taşınması amacıyla restorasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Çiftçi, sadece Şanlıurfa merkezinde değil tüm ilçelerindeki tarihi yapıları tekrardan özüne uygun bir şekilde restore etmek için çalıştıklarını söyledi.Yapılan çalışma ile Şanlıurfa’da yıllarca boş bir şekilde işlevsiz kalan tarihi Urfa evlerini turizme kazandırdıklarını söyleyen Başkan Nihat Çiftçi, tarihi Urfa evlerinin Büyükşehirle hayat bulduğunun altını çizdi. Tarihi değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Belediye Başkan Nihat Çiftçi, \"Bu doğrultuda da sürekli projeler üretiyor ve şehrini seven bir kadro ile çalışmalarımıza devam ediyoruz\" dedi

Elazığ\'da, hayvanları otlatmaya götüren köylünün cansız bedeni bulundu

ELAZIĞ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden 34 yaşındaki Kenan Yeşilbaş, hayvanların kendi başına köye dönmesi üzerine köylülerin yaptığı aramada, göğsüne av tüfeği mermisi isabet etmiş halde ölü bulundu.

Kovancılar İlçesi\'ne bağlı Bağgülü Köyü\'nde yaşayan Kenan Yeşilbaş (34), sabahın erken saatlerinde köyün küçükbaş hayvanlarından oluşan sürüyü otlatmaya götürdü. Daha sonra hayvanlar kendi başlarına köye döndüğünü farkeden köylüler, Kenan Yeşilbaş’ı bulamayınca durumu Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonunda Yeşilbaş\'ın kanlar içerisindeki cansız bedeni hayvanların otlatıldığı dağlık alanda bulundu.

Savcının yaptığı incelemede, genç adamın yanında av tüfeğinin olduğu görülürken, Kenan Yeşilbaş\'ın tüfekten ateşlenin mermi ile hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak Yelişbaş\'ın intihar mı ettiği yoksa tüfekle oynarken yanlışlıkla mı kendini vurduğu belli değil.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: ELAZIĞ (DHA)

Öğrenciler LÖSEV için mesai yaptı

SİVAS\'ta özel bir kolejde okuyan 8\'nci sınıf öğrencileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle belirlenen işyerlerinde gün boyu çalıştı. Öğrenciler bir günlük kazançlarını ve harçlıklarını LÖSEV\'e bağışlayacak.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Türk Eğitim Derneği (TED) Sivas Koleji öğrencileri, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla bir proje hazırladı. Proje kapsamında 8\'nci sınıf öğrencileri gönüllülük esasıyla belirlenen iş yerlerinde \"TED\'liyim, Lösemili Çocuklar İçin Gönüllüyüm\" yazılı tişörtler giyerek projeye destek veren 13 işyerinde bir gün boyunca çalıştı. Öğrenciler bu çalıştıkları işten kazandıklarını günlük yevmiyeleri ve biriktirdikleri harçlıkları LÖSEV\'e bağışlayacak.

Konu hakkında açıklama yapan TED Sivas Koleji Müdürü Çetin Özdemir çocukların sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdemir, \"2-8 Kasım Lösemli çocuklar haftası. Bizde bu hafta kapsamında bir etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Bu kapsamda amaçlarımızdan biri öncelikle çocuklarımıza kendi sağlıklarını korumalarını temin etmek, daha sonra onlarda sosyal yardım, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek. Okulumuzun 8\'nci sınıfında okuyan 29 öğrencimiz, velilerinin iş yerlerinde bir gün boyunca gönüllü olarak görev yaptı. Bu kapsamda çocuklarımız bu iş yerlerine gelen vatandaşlara, müşterilere hem lösemi hakkında bilgi vererek, bir manada LÖSEV\'e gönüllü kaydını gerçekleştirdiler. Çocuklarımız harçlıklarını toparlayarak lösemili çocukların sağlığını korunması amacıyla LÖSEV tarafından yürütülen etkinliklere katkıda bulunacaklar. Bunu takip eden haftalarda LÖSEV genel merkeziyle, okulumuzda ortaklaşa düzenleyeceğimiz bir konferans sırasında çocuklarımız biriktirdikleri paraları LÖSEV yetkililerine teslim etmiş olacaklar. Bu şekliyle lösemiye ilişkin bir bilincin oluşmasına katkı sağlamayı planlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

İş yerlerinde bir gün boyunca çalışan öğrenciler ise bu projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını, lösemililere destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bozova\'da 20 taziye evi yapılacak

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde ve kırsal mahallelerinde çok amaçlı salon ve taziye evi temeli atıldı.

Bozova ilçe merkezinde bugün 2 taziye evinin temelini atmak için tören düzenlendi. İlçede yaşayan hayırsever Mehmet Topak tarafından bağışlanan 240 metrekarelik alana taziye evinin yapılması için temel atma törenine katılan Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, hayırsever vatandaşa teşekkür ederek şunları söyledi; \"Bozova\'da görevde bulunduğumuz süreç içerisinde güzel hizmetler sunmaya çalıştık. İlçemizde daha önce yeni doğan çocuklar için bir şey yapılmıyordu. Önce yeni doğanlardan başladık. Her yeni doğan çocuğa belediyemiz ekiplerince bebek seti dağıttık. Şimdide taziye evi yapmak için burada toplandık. Allah\'ın izniyle çok kısa süre içerisinde 20 mahallemizde taziye evini yapacağız. Yine gençlerimiz ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız ve projelerimiz var, onları uygulamaya koyacağız. Hükümetimizin desteğiyle ilçemizin sorunları kısa sürede çözmek için çanla başla çalışacağız.\"dedi.

Taziye evinin temel atma törenine katılan Şanlıurfa AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: \"Bizler her kırsal mahallelerimize dokunmaya çalışıyoruz. Her kırsal mahallemiz hizmetle tanışacaktır. Huzurun ve istikrarın şehri olan Bozova halkı, bu hizmetleri hak ediyor. Bozova hiçbir zaman teröre boyun eğmedi. Anarşiden taraf çıkmadı. Adam öldürmeden yana olmadı. Şehri ikiye bölmedi. Bu sizin güzelliğiniz ve insanlığınızdır. Her zaman devlete ve millette olan bağımlılığınızı devam ettirdiniz. Bu alanda ilçenin yaşanan bütün sorunları çözmek için yerel ve siyasi alanda bunların takipçisi olacağız. Yine bugün temeli attığımız bu taziye evi ise ilçede oldukça ihtiyaç duyuluyordu. Yine çok amaçlı olarak kullanılan bu taziye evlerinden diğer kırsal mahallemizde 20 taneye yapmak için ihalesi tamamlandı. Onlarda kısa süre içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız\" şeklinde konuştu.

Kurban kesimi yapılarak temeli atılan taziye evinin açılışa katılanlara daha sonra helva ikram edildi.

