DHA YURT BÜLTENİ -13

EMİRHAN TOPRAĞA VERİLDİ, BİLGİSAYARINDA \'MAVİ BALİNA\' İNCELEMESİ YAPILACAK

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde birbirine bağladığı atletlerle kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden Emirhan B.(12) gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis, çocuğun ölümünün ‘Mavi Balina’ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta meydana geldi. Gazi İlkokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.nin odasına giren ailesi, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Aile, Emirhan B.\'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek, doğalgaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Emirhan B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emirhan B.\'nin cenazesi bugün Gemlik Merkez Camii\'ne getirildi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Ahmet B. ayakta durmakta zorlanırken, fenalaşan anne Özlem B. hastaneye kaldırıldı. Cenaze törenine Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ile STK temsilcileri ve acılı aile ile yakınları katıldı. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de cenazesinde hazır bulunduğu Emirhan B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Polis, olayla ilgili inceleme yapmak üzere Emirhan B.\'nin bilgisayarına el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

LİTERATÜRDE NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANAN EMİNE, AMELİYAT EDİLDİ

Sivas\'ta dünyada çocuklarda ender görülen boynundaki atar damar şişliği şikayeti ile hastaneye götürülen Emine Yetkin(10), ameliyat edildi. Doktorlar, literatürde şu ana kadar sadece 31 çocukta bu vakaya rastlandığını açıkladı.

Sivas\'ta Hatice-Hasan Yetkin çiftinin 5 çocuğundan 3\'üncüsü olan, ortaokul 6\'ıncı sınıf öğrencisi Emine Yetkin\'in atar damarında şişlik oluştu. Bunun üzerine ailesi, Emine\'yi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin muayene ettiği ve şah damarının patlama riski bulunan çocuk başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ada \"Normal şartlar altında biz, erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hastada şah damarında balonlaşma tespit ettik. Yalnız bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyatta müdahale şekli olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Diğer hastalara böyle bir müdahale yapılmamıştı. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük. Şu an hastamızın durumu iyi. Ameliyattan sonra biraz sıkıntıları olabilir. Özellikle çevre bölgelerdeki sinir basılarına, ödeme bağlı geçici tablolar oluşabilir. Konuşma bozuklukları olabilir. Bundan sonra takiplerine, kontrollerine devam edilecek\" dedi.

\'KAYSERİ\'DE MÜDAHALE EDİLEMEDİ\'

Babası Hasan Yetkin, damardaki şişme nedeni ile önce Kayseri\'ye gittiklerini belirterek, \"Oradaki doktorlar \'Bu hastalık binde bir görülen bir hastalıktır\' dediler. Müdahale edemeyeceklerini söylediler. Sadece film çektiler. Sonra ben tekrar Sivas\'a gelerek üniversitemizde Fatih Hocama gösterdik çocuğumu. O da muayene etti ve \'beni bekleyin\' dedi. 1,5 ay sonra arayarak \'ameliyat için hazırlıklar tamam\' dedi. Biz de getirdik, şükürler olsun ameliyatı iyi geçti. Şu an Allah\'a şükür çocuğumun yemesi, konuşması yürümesi de her şeyi iyi\" ifadelerini kullandı.

Ameliyat olan Emine Yetkin ise \"Boynumda bir şişlik oluşmuştu, doktor amcalarım sağ olsun ameliyat yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok iyi, çok memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum\" dedi.

HAKKARİ POLİSİNDEN ISITAN YARDIM

Hakkari\'de, polis tarafından öğrencilere giyim, kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yardımları alan öğrenciler, soğuk kış mevsiminde kendilerini unutmayan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve polislere teşekkür etti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kent merkezindeki okulların yanı sıra, köy okullarını da ziyaret ederek, burada eğitim gören öğrencilere kışlık giyisi, bot ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Yardım kolilerini taşıyan polis ekipleri, kendi elleriyle giydirdikleri öğrencilerle bir süre kartopu oynadı.

7\'NCİ HİÇ ÖDÜLLERİ\'NE BAŞVURULAR BAŞLADI

BURSA Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından ulusal bazda 7\'nci kez düzenlenen ‘Halkça İlişkiler Çalışmaları’ yarışmasına başvurular başladı. BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, ‘’Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına vesile olan yarışmamızda, başvuru sayısı her geçen yıl artış göstermektedir’’ dedi.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin (BHİD) 7’ncisini düzenlediği ‘Halkça İlişkiler Çalışmaları’ yarışmasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi olduğunu ifade eden BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Bursa Halkla İlişkiler Derneği olarak, Halkla İlişkiler projelerini 2013 yılından bu yana düzenlediğimiz HİÇ Ödül Törenleri ile geniş kitlelere duyurduk. Amacımız farklı sektörlerin yoğun emekler harcayarak ortaya koydukları projelerin ödüllendirilmesi dışında, kurumlara örnek teşkil etmesi, mesleğin gelişimine katkı sağlaması, çağımızın yenilik ve yöntemlerini sektörle paylaşılmasıdır. Bilindiği üzere Halkla İlişkiler projeleri kurumlar için olmazsa olmazlardandır. ‘HİÇ Fark Yaratıyor’ sloganıyla projelerin farkını ortaya koymak isteyen tüm kurum ve kuruluşları HİÇ Ödülleri\'ne başvurmaya davet ediyoruzö dedi.

‘BURSAMIZIN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

HİÇ Ödülleri’ne başvuruların her yıl artmasını, sektörel bilincin gelişmesine de katkı sağlanması açısından önemsediklerini ifade eden Sönmezay, “Bursa’da başlayan yarışmamızın yıllar içerisinde ulusala açılması ve meslektaşlarımızın göstermiş oldukları ilgi, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra, kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına, iletişim kanallarının gelişmesine vesile olan yarışmamızda her geçen yıl başvuru sayısı da artış göstermektedir. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen başvurular da bizleri bu süreçte oldukça heyecanlandırıyor. Bursamızın tanıtımı açısından da önemli bir adımö ifadlerini kullandı. Sönmezay, HİÇ Ödülleri\'ne başvuruların 20 Aralık 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacağını, ödüllerin de sahiplerine 18 Nisan’da verileceğini sözlerine ekledi.

