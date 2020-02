DHA YURT BÜLTENİ -13

HABUR SINIR KAPISI\'NDA TESLİM OLAN DEAŞ\'LI, ADIYAMAN\'DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suriye\'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ\'a katılan ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan terörist\' listesindeki \'mavi\' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı\'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ. (24), getirildiği Adıyaman\'da adliyeye sevk edildi.

Adıyaman\'da E.O. ile 2014 yılında evlendikten sonra yasa dışı yollarla Suriye\'ye giden Ayşenur İ., burada terör örgütü DEAŞ\'a katıldı. Pişman olup, örgütten kaçtığı öne sürülen Ayşenur İ., yine yasa dışı yollarla Türkiye\'ye girmek isterken, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca esir alındı. Teröristlerin kampında 8 ay tutulan Ayşenur İ., Suriye\'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte pazartesi günü Habur Sınır Kapısı\'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan terörist\' listesindeki \'mavi\' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan Ayşenur İ., Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan Ayşenur İ., bugün adliyeye sevk edildi.

BURSA\'DA MAHALLELİNİN \'ARSENİKLİ SU\' TEPKİSİ

Bursa\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Soğukpınar Mahallesi\'nde yaşayanlar, içme ve kullanma suyunun filtrelenmesinde kullanılan arıtma sisteminin bozuk olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli, kirli ve arsenikli su içtiklerini öne sürdü.

Mustafakemalpaşa ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Soğukpınar Mahallesi\'nin sakinleri, içme ve kullanma suyu kaynağındaki filtreleme ile arıtma sisteminin 7 aydır bozuk olduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren mahalleli, kirli ve arsenikli su içtiklerini öne sürdü. 200 kişinin yaşadığı mahalledeki su sorununun çözümü için yetkililere başvurulduğu; ancak sonuç alınamadığı belirtildi. Muhtar Yusuf Özmen, \"İçme suyuna, kaynak bölgesinde bulunan maden yataklarından arsenik karışıyor. Bu arseniği filtre etmek için bir arıtma tesisi kuruldu; ancak bu sistem 7 aydır bozuk ve çalışmıyor. Pis koku yayıyor. Çamaşır makinesine attığımız beyaz çamaşırlar da sarı renkte çıkmaya başladı. Yetkilere başvurduk; ancak sonuç alamadık. Yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

ÖLDÜRDÜĞÜ ESKİ NİŞANLISINI \'SENİN DE SONUN DİĞER KADINLAR GİBİ OLACAK\' DİYE TEHDİT EDİYORMUŞ

Antalya\'da eski nişanlısı Nuri Karaata (35) tarafından tüfekle öldürülen Simge Yıldız\'ın (26) 1 yıl önce nişanı bozduğu, o tarihten bu yana Karaata tarafından \"Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim\' şeklinde tehdit edildiği ortaya çıktı.

Antalya\'da dün işe gitmek için evden ayrılan Simge Yıldız, eski nişanlısı Nuri Karaata tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Nuri Karaata, kadını öldürdüğü yere 20 metre uzaklıkta aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Simge Yıldız\'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Uncalı Mezarlığı\'nda Simge Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törene Simge Yıldız\'ın annesi Gülsüm Yıldız, babası Mahmut Yıldız, engelli kız kardeşi Goncanur Yıldız ve yakın arabaları ile çalıştığı özel hastanedeki mesai arkadaşları katıldı. Acılı anne Gülsüm Yıldız ile tek kardeşi Goncanur, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Yıldız\'ın cenazesi, defnedilmesi için Nebiler Mezarlığı\'na gönderildi.

1 YILDIR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Mahmut Yıldız, yakınlarının desteğiyle bir banka oturtuldu. Cinayetle ilgili ilginç bir de detay ortaya çıktı. Genç kızın iş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, 1 yıl önce Simge Yıldız ve Nuri Karaata\'nın ayrıldığı, o günden bu yana Karaata\'nın kadını \'Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim\' diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

YALOVA’DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yalova’da etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, derelerin taşması nedeniyle de birçok yerde taşkınlar meydana geldi.

Dün geceden itibaren etkili olan ve metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Yalova merkezden geçen Safran Deresi ile Kadıköy Beldesi ile Yalova’dan geçen Sellimandere Deresi’nde taşkınlar oluştu. Bu nedenle birçok serayı su bastı, çiftçilerin mahsulü sular altında kaldı. Yalova’da içme suyunun temin edildiği Gökçedere Barajı’nın kapakları da aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. Yeşil Körfez Su Birliği’ne ulaşımı sağlayan ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bir köprü de tamamen sular altında kalarak karşılıklı olarak ulaşıma kapandı.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise bir hafta önce Yalova’da yaşanan taşkının ardından bu kez meydana gelen taşkınların daha fazla olduğunu söyledi. Beşli, “Şu anda bütün seralar sular altında hiçbir şey gözükmüyor. Samanlı’ya kadar bütün dere kenarları sular altında. Bir an evvel yağmurlardan sonra bunun önlemini almak gerekiyor. Hasar yine aynı şekilde. Geçen meydana gelen hasardan daha fazla hasar var. Korkunç bir sıkıntı var. Bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Mağdur olan çiftçilere de destek verilmesi gerekiyor. İnşallah yetkililer bu konuda hemen harekete geçip havalar düzelir düzelmez bu yapılan bu duvarın aynı şekilde karşı tarafa da yapılarak Yalova\'ya kadar inşa edilmesi lazım. Yoksa bunun önüne geçemezler. Yani sıkıntı büyük. Yetkililer şuanda hasarlı bölgeleri dolaşıyorlar. Tespit yapıyorlar. Bizler de dolaşıyoruz ziraat odası olarak. Mümkün olduğunda çiftçimizi sahiplenmeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Bunu yapmazsak anlamı olmaz. Sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Sıkıntılarını da yetkililerle paylaşıyoruz.Peş peşe gelen 2 felaket ama bu felaketin önü halledilmezse devamlı yaşanacak bir olay. O yüzden bir an evvel çare aranması gerekiyorö dedi.Öte yandan Hacımehmet Köyü’nden geçen Safran Deresi kenarındaki işletmeler de sular altında kaldı.

ZEYNA ARTIK ÖĞRENCİLERE EMANET

Mersin\'in Erdemli ilçesindeki özel bir ilkokulun öğrencileri, barınakta yaşayan 1.5 yaşındaki Zeyna adlı köpeği sahiplendi. Zeyna bundan sonraki yaşamını okuldaki kulübesinde sürderecek.

Hayvana şiddet olaylarının artması ile birlikte toplumda hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için harekete geçen öğrenciler, \'Hayvanları Sevelim ve Koruyalım\' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda bir köpek sahiplenmek isteyen öğrencilere hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül yardımcı oldu. İğdigül, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'ndaki 1.5 yaşındaki Zeyna isimli köpeği alarak okuldaki öğrencilere teslim etti. Zeyna ile oyun oynayan minik öğrencilerin bir hayli neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Projeye ilişkin konuşan Okul Müdürü Burak Burakgazi, \"Son zamanlarda sosyal medyada yapılan hayvanlara işkence görüntüleri de bizleri derinden üzdü. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, onlarla birlikte yaşamak ve onları koruma duygularının gelişmesi için Zeyna adlı köpeği sahiplenmek istedik. Zeyna artık bize emanet. Okulumuz bahçesine bir kulübe yaptıracağız. Onun ailesi biz olduk\" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Semih İğdigül ise \"Geçtiğimiz günlerde papağana yapılan işkenceyi gördükten sonra kahrolurken, böyle güzel sahiplenmeler de bizleri de sevindiriyor. Zeyna\'nın artık sıcak bir yuvası var\" diye konuştu.

POLİSTEN ENGELLİ ATAKAN\'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kahramanmaraş polisi, doğuştan bedensel engelli Atakan Arslan\'a (19) doğum günü sürprizi yaptı. Çok sevdiği polisleri karşısında gören Arslan\'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa- Aynur Arslan çifti engelli oğulları Atakan Arslan\'ı doğum gününde çok sevdiği polislerle bir araya getirmek istedi. Baba Mustafa Arslan\'ın irtibata geçtiği Emniyet Müdürlüğü yetkilileri talebe olumlu cevap verdi. Polisler bugün ellerinde hediyelerle Atakan\'ın evine gitti. Polisleri karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Atakan Arslan, kask takıp yakınlarının yardımıyla polis motosikletine bindi. Eline polis telsizini de alan Arslan daha sonra polisler ile birlikte doğum günü pastası keserek 19\'uncu yaşını kutladı. Polisler, Atakan\'a çeşitli hediyeler verdikten sonra evden ayrıldı. Arslan ailesi, Atakan\'ın 12 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi ile büyüdüğünü ve ondan dolayı polisleri çok sevdiğini belirterek, \"Kahramanmaraş emniyeti, doğum günü sürprizi ile Atakan\'a hayatının en mutlu gününü yaşattı. Allah onlardan razı olsun\" dedi.

