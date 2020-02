DHA YURT BÜLTENİ 13

Sağlık merkezi kirlenmesin diye galoş takıp içeri girdiler

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı iki kadın, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ne, ayakkabıları çamurlu olduğu için galoş giyerek girdi. O anlar, merkezin güvenlik kameraları ve güvenlik görevlisi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ne, dün (salı) saat 09.50\'de lavaboyu kullanmak için gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Nurcan Gönülkaş (40) ve Gönül Batıt\'ın (41), içeri hastaneye girerken galoş giydi. Duyarlı iki kadının, sağlık kuruluşuna girerken, yerlerin kirlenmemesi için yanlarında taşıdıkları galoşu çumurlu olan ayakkabılarına geçirmeleri, hem güvenlik kameralarında görüntülendi hem de vatandaşların takdirini topladı. İki kadını gören güvenlik görevlisi de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, belediye çalışanı 2 kadını makamında kabul ederek, kendilerine teşekkür etti. Kadın çalışanlardan Nurcan Gönülkaş (40), \"Parklarda, bahçelerde temizlik, bitki ekim işlerini yapıyoruz. Sürekli toprakla uğraştığımız için ayakkabılarımız kirli oluyor. Temiz bir yere girdiğimizde yanımızdaki bu galoşu giyerek önlememizi alıp, etrafı kirletmemiş oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına girip çıkarken özellikle galoş giymeyi dikkat ediyoruz. Arkamızdan laf söylenmesini istemeyiz\" dedi.

Diğer belediye çalışanı Gönül Batıt da ayakkabılarıyla etrafı kirletmemek için galoş giydiklerini söyledi.

\'GALOŞ GİYMEKTE ISRAR ETTİLER\'

Belediye çalışanı kadınların hastane girişinde yerlerin toz olmaması adına ayaklarına galoş giyme anlarını cep telefonuyla görüntüleyen hastane güvenlik görevlisi Taner Adıgüzel o anları şöyle anlattı:

\"Arkadaşların binanın girişinde galoş giydiklerini fark ettik. Galoş giymeden de girebileceklerini, bunun sorun olmayacağını söyledik. Ancak, onlar, buranın bir kamu kurumu olduğunu, yerlerin kirlenmemesi gerektiğini söyleyip, galoş giymekte ısrar ettiler.\"

ÇİÇEK VERİP, TEŞEKKÜR ETTİ

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, ise iki kadın belediye çalışanına örnek davranışları nedeniyle, çiçek vererek teşekkür etti. Başhekim Kaya, \"Olayı duyunca bende gerçekten çok şaşırdım. Manisamızın güzel yürekli, ince ruhlu ablalarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu tür davranışlar devletimizin sağlıkta yapmış olduğu yatırımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir. Bizim insanlarımız herşeyin en güzelini hakediyor. Bu olayı duyduktan sonra ablalarımızı davet ederek, kendilerine bir teşekkür etmek istedik. Çünkü kamu kurumuna karşı göstermiş oldukları bu duyarlılıktan ötürü, bu insanlarımıza bir teşekkürü borç bildik\" diye konuştu.

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın dini istismara uğramasını istemiyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, FETÖ terör örgütünün yıllarca dini kullanarak insanları devletine düşman yaptığını belirterek, \"Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz\" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışlar için sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Tokat’ta geldi. Bakan Selçuk ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Bakan Selçuk, Vali Ömer Toraman ile makamında görüşerek, şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Almus ilçesine geçen Bakan Selçuk, Aliyyül Murtaza Erkek Kuran Kursunun açılışına katıldı. Açılışta Bakan Selçuk’un yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü yer aldı.

\'ÇOCUKLARIMIZIN DİNİ İSTİSMARA UĞRAMASINI İSTEMİYORUZ\'

Buradaki konuşmasında din kisvesi adı altında çocukların kandırılmasına izin vermek istemediklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, \"Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ Terör Örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızıp gençlerimizi, anne-babalarını devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamdolsun bizler milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar. Bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuran kurslarımız ve siz değerli öğretmenlerimiz özverili çalışmalarıyla bu tür istismarların da önüne geçmeye vesile olacaksınız. Çocuklarımız, gençlerimiz yaşanan eski dönemleri, yasakçı dönemleri de bilerek büyüyecekler. Camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu, karanlık dönemleri de bilerek yetişmelerini istiyoruz biz\" dedi.

\'AHLAKLI BİR NESİL İSTİYORUZ\'

Çocukluğunda yaz aylarında camilerdeki Kuran kurslarına kendisinin de gittiğini, ailesinden birçok kişinin de kurs hocası olarak çalıştığını anlatan Bakan Selçuk, \"Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu daha üst bir seviyeye taşıdı. Daha güzel, daha donanımlı Kuran kurslarında yapılıyor bu eğitimler. Tabi burada dindar bir gençlik yetiştirecek. Ama biz sadece dindarlığı Kuran okumak veya ibadetlere devamlılık olarak algılamıyoruz. Daha doğrusu ibadeti biz sadece din olarak algılamıyoruz. Ahlaklı bir nesil istiyoruz, erdemli bir nesil istiyoruz. Aynı zamanda, bilim sahibi, ilim sahibi bir nesil istiyoruz. Bu gençlerin hem ilim anlamında, hem din anlamında, maddi manevi anlamda donanımlı olarak yetişmelerini istiyoruz\" diye konuştu.

Kurs açılışının ardından Fatimatüz-Zehra Kuran Kursunda eğitim gören 48 hafizenin icazet töreni gerçekleştirildi.

Sivas\'ta mesire alanında sonbahar güzelliği

SİVAS\'ta kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanı, sonbaharla birlikte doğanın tüm renklerini yansıtmaya başladı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslıların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Haftanın 7 günü, şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak, doğa ile iç içe olmak ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor. Yazları yeşile bürünen Paşabahçe, sonbaharda ise tüm renkleri içinde barındırıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen yapraklarla beraber Paşabahçe\'de son günlerde renk cümbüşü yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi geren mesire alanı, fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği alanların başında geliyor.

Porsuk Çayı\'nda damacanalı kurtarma eğitimi

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ile zabıta personeline Porsuk Çayı\'nda \'Suda boğulmalara karşı müdahale yöntemleri\' konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, suda boğulmakta olan bir kişinin nasıl kurtarılacağı gösterildi.

AKUT tarafından hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da desteklenen \'Sen de bir hayat kurtar\' projesi kapsamında Porsuk Çayı\'nda kurtarma eğitimi düzenlendi. Porsuk Çayı\'nın Köprübaşı iskelesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerinde görevli 30 personele yönelik düzenlenen eğitimin açılışına Eskişehir Emniyet Müdür yardımcıları Korkut Aydın ve Serkan Gökırmak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AKUT İl Temsilcisi Mete Kızıl da katıldı.

\'BOĞULMA, KISA VE SESSİZ GERÇEKLEŞIYOR\'

Eğitimde, Porsuk Çayı\'nda meydana gelebilecek boğulma vakalarında, can simitleri ile bazı basit materyallerin kullanılması yoluyla kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. AKUT Eskişehir Birim Sorumlusu İsmail Külgömen, can simidi olmadığı yerlerde damacana, basketbol topu ve süpürge saplarıyla da suda boğulmak üzere olan kişilerin kurtarılabileneceğini söyledi. Daha önce de 84 emniyet mensubuna suda kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Külgömen şöyle konuştu:

\"Boğulma olayları herkesin de bildiği gibi çok kısa ve sessiz gerçekleşen olaylar. Maalesef çok yakınınızda bir insan hayatını kaybedebilir. Şaka yaptığını bile sanabilirsiniz. Ama maalesef üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden boğulma vakalarına ani müdahale çok çok önemli. Can simidinin olmadığı anlarda hangi ekipmanları kullanabiliriz? Süre kısıtlı olduğu için süre odaklı çalışmanız gerekiyor. Suda batmayan her nesne bir kurtarma ekipmanı olabilir. Bunlar bir damacana olabilir. İçine bir miktar su koyun, ağırlık olsun ki kolayca atabilirsiniz. Bu damacana sayesinde boğulmakta olan kişi hayata tutunmuş olur. Bir top da kurtarma malzemesi olabilir. Topun da bir yüzebilirliği var.\"

\'KURTARMA DOLAPLARI KIRILDI\'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker de Porsuk Çayı kıyısına 90 adet can kurtarma dolapları koyduklarını söyledi. Bu dolapların camını, çıkardığı ayakkabısıyla kırıp içerisinden can simidini çıkaran Peker, \"Büyükşehir Belediyesi olarak 90 adet can kurtarma dolabı koyduk. Hepsinin içine can simitlerini, iplerini koyduk ve bunları vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. 90 tane dolabın yaklaşık 60 adedi kırılmış durumda. Bunların 5-6 tanesi amaç doğrultusunda, geri kalanı amacı dışında kırıldı. Biz hepsini kırıldığı aynı gün değiştiriyoruz\" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın da \"Biz bu proje kapsamında resmi ekiplerimizin tamamına halat, can simidi ve teleskopik merdiven dağıttık. Bu cankurtaran dolaplarına zarar verilmesi durumunda kamu malına zarar verildiğinin ve fiili gerçekleştirenlerin de kamu malına zarar vermek suçundan işlem göreceğini hatırlatmak istiyoruz. Bir de vicdani boyutu var. İhtiyaç halinde o malzemenin olmamasından dolayı bir can kaybı yaşanırsa vicdani rahatsızlığın hesabı biraz daha güç olur\" diye konuştu.

Ferdi\'nin cenazesi 4\'ncü gün bulundu / EK GÖRÜNTÜ

HATAY\'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri\'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş\'ın(16) cenazesi başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 4\'ncü gününde bulundu.

Geçen pazar günü, ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi\'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri\'ne açıldı. Kayığı bırakan gençler balık tutarken bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, suya düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı\'na bağlı dalgıçların yanı sıra, AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Asi Nehri\'nin iki kıyısında arama kurtarma çalışması başlattı. Su altı arama robotu ve havadan drone ile yapılan çalışmaların sonunda Ferdi Karataş\'ın cenazesi Tekebaşı Mahallesi\'nde bulundu. Bölgeye giden AFAD ekipleri su yüzeyinde bulunan Karataş\'ın cansız bedenini çıkararak ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Erzincan\'da döner dürüm izdihamı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da bir işletme kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla bedava döner dürüm dağıtarak kutlayınca izdiham kaçınılmaz oldu. Öğle paydosunu fırsat bilen öğrenciler işletmenin önüne akın etti. Kalabalık bedava döner dürüm almak için adeta birbirlerini ezdi.

Erzincan’da gıda sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletme kuruluşunun birinci yılında kendi ürünleri olan tavuk dürümü bedava dağıtınca işletme önünde izdiham yaşandı. İşletme tarafından dağıtılan dürümlerden almak isteyen vatandaşların yanı sıra öğlen paydosunda okullardan çıkan öğrenciler işletme önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bedava dağıtılan dürümlerden almak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir dürümün dağıtılacağını ifade eden İşletme Sahibi Umut Gökpınar böyle bir ilgi beklemediklerini söyleyerek; \"Bu bizim hem üzdü hem de yoğun ilginin olması bizi sevindirdi\" diye konuştu.

