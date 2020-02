DHA YURT BÜLTENİ 13

(YENİDEN)

1)ANTALYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BATMAN\'da, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in (24) Antalya\'daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim\'in cenazesi, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verilecek. Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi\'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim\'in, 9 Eylül\'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim\'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Evin duvarına Türk bayrağı asılması

Belediye personeli taziye çadırı kurması

Baba komutanların yanında evden çıkışı

Anne komutanların kolları arasında evden çıkışı

164 MB -- 01.29 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==========================================================

2)TURİSTİN YUTTUĞU PIRLANTA YÜZÜĞÜN ÇIKMASI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist 54 yaşındaki İan Camppel\'in müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kratlık pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürerken, kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetre kaldığı bildirildi. Camppel\'in yüzüğü çaldığı belirtilen o anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İrlandalı turist İan Camppel, dün (çarşamba) öğlen saatlerinde Kordon Caddesi\'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel\'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. Tezgahtar Camppel\'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu farkedip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı.

Polis ekiplerinin Camppel\'in üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel\'in yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Ancak, buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel\'in yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi.

Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın birçok şehrinde dükkanları bulunduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu dükkanının sahibi, bu tür olayların daha önce de başlarına geldiğini belirtip, \"O zaman yapılan haberlerde o ülke vatandaşları tarafından hedef haline getirildik. Bu nedenle ismimizin gizli kalmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. İrlandalı turistin el çabukluğu ile 2.5 karat ağırlığında, piyasa değeri 40 bin dolar olan pırlanta yüzüğü çaldığını kamera görüntülerinden belirledik. hastanede de çaldığı yüzüğü yuttuğu ortaya çıktı. Turiste, pırlantayı çıkarmak için tedavisini üstleneceğimizi ve kendilerine geri vermesi halinde şikayetçi olmayacağımızı söyledik. Tüm iyi niyetimize rağmen hırsızlığı kabul etmedi. Ancak, çekilen 4 ultrason ile pırlantanın kalın bağırsağında olduğu net bir şekilde ortada. Çıkartılması için doktorlar uğraşıyor. 11 saattir hastanede başında bekliyorum. Hırsızlık kameralar tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen turist o kadar rahat ki herkes şaşkın. Bize bunları yaşatan turistten şikayetçiyiz\" dedi.

İrlandalı turiste yüzüğü dışkılama yoluyla çıkartabilmesi için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildiği öğrenildi. Yüzüğün kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetrenin kaldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Hırsızlık anının işyerinin güvenlik kamerası görüntüleri

-Kuyumcu dükkanının vitrinindeki diğer pırlanta yüzüklerden görüntü

-Yüzüğü çalarak yuttuğu ileri sürülen İrlandalı turistin Marmaris Devlet Hastanesi\'nde polislerin yanında görüntüsü

-Marmaris\'in tepeden görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=====================================================

3)ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU, KÖPEKLERİ \'CESUR\'UN HAVLAMASIYLA YANMAKTAN KURTULDU

ANTALYA\'da bir evde, şarja takılı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Aynı odada uyuyan Türkan Gümüş (30) ile çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz (2), \'Cesur\' adlı köpeklerinin havlamasıyla ölümden döndü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi\'nde meydana geldi. Emirhan, Filiz, Poyraz adlı üç çocuğu ve \'Cesur\' adlı kaniş cinsi köpekleriyle birlikte yaşayan Türkan Gümüş, cep telefonunu şarja taktıktan sonra oturma odasında uykuya daldı. Bir süre sonra, şarja takılı cep telefonunun bataryasının patlamasıyla yangın çıktı. Evin içini dumanlar sararken, Cesur havlamaya başladı. Köpeğinin havlamasıyla uyanan Türkan Gümüş, çocuklarını ve köpeğini alıp dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gözyaşları arasında kendilerini kurtaran \'Cesur\'u seven Türkan Gümüş, \"İşsizim, uzun süredir üç çocuğumla komşularımın yardımı sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum. Önümüz kış, ne olur bize yardım edin\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------------

Yangından zarar gören evin görüntüsü

RÖP: Türkan Gümüş

Anne ve çocukların görüntüsü

Cesur isimli köpeğin görüntüsü

Detaylar

223 MB -- 02.01 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA ,(DHA)

============================================================

4)İZMİT KÖRFEZİ\'NDE 2 BAKANLI DENİZ KİRLİLİĞİNE MÜDAHALE TATBİKATI

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un katılımıyla İzmit Körfezi\'nde \'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı\' gerçekleştirildi. Senaryo gereği tanker ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 70 ton fuel oil denize dökülürken, kurtarma çalışmalarının ardından denize sızan yakıt temizlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen tatbikata Ulaştırma ve Altyapı BakanI Mehmet Cahit Turan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Kocaeli İl Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakıcı, TURMEPA Başkanı Şadan Kalkavan katıldı.

\'AKDENİZ\'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batman\'da 7 askerin şehit olduğunu, terörle mücadelenin süreceğini belirterek, \"Milletimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin. Terörle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimiz olacak, gazilerimiz olacak, bu toprağın bir karışını da hiçbir terör örgütüne bırakmayacağız. Denizcilik tarihimizde Piri Reisler, Oruç Reisler, Turgut Reisler, Çanakkale şehitlerimiz gibi kahramanlarımız ve şehitlerimiz oldu. Denizle alakalı 3,5 milyon Suriyeli ülkemize geldiler, misafir ediyoruz. Akdeniz de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Daha dün Aylan bebeği kaybettik, hepimizin gözleri önünde. Ülkemizde insanlığın vicdanı konumundadır. Milli geliri itibariyle de dünyada en çok yardım eden ülke konumundadır. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili ülke. O manada denizcilik, ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli. Çok yoğun da deniz trafiği oluyor. 2017 yılında İstanbul boğazından 43 bin gemi geçmiş. Çanakkale boğazında 45 bin gemi deniz trafiği oluşmuş. Geçen sene dökme yük gemisi yalıya çarpmıştı. Kazalardan dolayı Kanal İstanbul projesinin elzem olduğunu görmüş oluyoruz.\" dedi.

\'1 CAM ŞİŞE 1 MİLYON YILDA DOĞAYA KARIŞIYOR\'

Atıkların eko sistemi bozduğu gibi doğada da yok olmadığını söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yaklaşık 2 ay önce Foça\'da atıkların denize vurması nedeniyle kirlilik meydana geldi. Gemiyi tespit ettik, 2 milyon ceza kestik ve 25 milyon temizleme için harcadığımız bedeli gemi sahiplerinden tahsil edeceğiz. 1 ay sahilimizi kullanmamıza engel oldular. Ekipler sahili eskisinden daha temiz hale getirdiler. Bu işlemler eskiden böyle hızlı değildi. Sistem gerekli koordinasyonla aynı saat içerisinde müdahalelerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat alanda hizmet veriyorlar. 2005 yılında kanun çıkardık. Amacı acil durumlarda hazırlıklı olunmasıydı. Bugün o işbirliği en üst düzeyde gerçekleştiriliyor. 2005 yılından sonra bugün 360 limanın 351\'inde bu planlarımız mevcut. 296 kıyı tesisimizde gemi takip sistemi bulunmaktadır. Denizlerimizin yüzme suyu kalitesinde yüzde 98 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız Haliç için de büyük mücadeleler vermişti. Şimdi gezi alanlarının olduğu güzel bir yere dönüştü. İzmit Körfezinde belediyemize ait uçak 7 gün 24 saat anında kirliliğe müdahale ediyor. Kirli sular eko sistemi bozduğu gibi doğada da yok olmuyor. Denize bırakılan 1 plastik bardak 50 yılda, cam şişe 1 milyon yılda, 1 sigara izmariti 5 yılda doğaya karışıyor. Bizim bu bilinci vatandaşımıza bu alışkanlıkları kazandırmamız gerekiyor. 39 bin teknemizde mavi kart sistemi var. Bu teknelerin atıkları düzenli takip ediliyor. 2019 yılına kadar Türkiye\'deki tüm marinalarda sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.\"

\'ELDEKİNİN KIYMETİNİ BİLMEK GEREKİR\'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da Batman\'da şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, \"Bugün Batman\'da hayatını kaybeden vatan evlatlarımıza, askerlerimize şehadet mertebesine erenlere rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırının terörle ülkemize yapılan bu hareketlerin hiçbir zaman sonuç alınamayacağını söyleyerek bunun galibinin milletimiz, ülkemiz, memleketimiz olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya nüfusu sürekli artıyor. Bunun yanında dur durak bilmeden hızla ilerleyen sanayileşme bazı küresel sorunları da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğinden kaynaklı bir takım felaketlere her gün tanık oluyoruz. Deniz kirliliği de bu sorunlardan bir tanesini oluşturuyor. 3 tarafı denizlerle çevrili köprü konumunda olan bir ülkeyiz. 25 milyon hektar deniz alanımız var. 177 bin kilometre boyunda 33 akarsuyumuzun yanında 200 doğa gölümüz, 318 baraj gölümüz ve 1300 adet baraj göletimiz var. Bu potansiyele ne kadar şükretsek azdır. Bu zenginliklerimize, güzelliklerimize, bu potansiyelimize atalarımız mirası, gelecek nesillere emanet olarak bakmadığımız sürece yazık etmiş oluruz. Bizim hükümet olarak meseleye bakış açımız tam da budur. Atalarımız mirası gelecek nesillerimizin emanetidir. Eldekinin mevcut olanın kıymetini bilmek gerekir. Bizim için bir karış toprağımız ne anlam ifade ediyorsa denizimiz ve suyumuzda aynı önemi taşımaktadır. Bu bilinci tüm milletimize aşılamak için hedef 1 milyon amatör denizci eğitimini başlattık. Kullanmasını bildikten sonra denizlerin önemi saymakla bitmez. Örneğin deniz taşımacılığı düşük maliyetli çevre dostudur.\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE KIYILARINDAKİ GEMİLERİ ANLIK OLARAK İZLİYORUZ\'

Ülke sınırlarında seyreden gemileri anlık olarak izlediklerini söyleyen Bakan Turan, \"Ülkemizde de uluslararası deniz ticaretinin yüzde 90\'ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Uzun yıllar unutulan bu sektöre hükümetimiz döneminde can suyu vererek ayağa kaldırdık. Gemi sayısının artmasıyla deniz trafiği yoğunlaştı. Tehlikeli yük taşıyan gemiler yoğun şekilde kullanılmaya başladı. Son yıllarda meydana gelen birçok deniz kazasında can ve mal kaybı yaşanmış ve çevreye çok büyük zararlar verilmiştir. Bakanlık olarak denizlerimizde seyir ve can emniyetini arttırmak için önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Teknolojik birçok modern sistem kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Deniz trafiğini anlık olarak yönlendirmek amacıyla Türk Boğazları Trafik Sistemi 15 yıldır hizmet veriyor. 2007 yılından bu yana Türkiye kıyılarındaki gemileri anlık olarak izliyoruz. Tüm Türk bayraklı gemileri uydular vasıtasıyla dünyanın neresinde olursa olsun takip ediyoruz. Yabancı bayraklı gemilerin de takibini yapabiliyoruz. Kıyılarımızı korumak için limanlarımıza gelen gemileri titiz bir şekilde denetliyoruz. Deniz kirliliğine müdahale konusunda ise Antalya bölgesel acil müdahale merkezi inşaatını 2015 , Tekirdağ ulusal deniz emniyeti acil müdahale merkezi inşaatını 2017 yılında tamamlayarak hizmete aldık. Yılda ortalama 10 binden fazla gemi bu körfeze girip çıkmaktadır. Kocaeli bölgesinde 35 limanda 73 milyon ton yük işlem gördü. Bu da ülke genelinin yüzde 15\'ini oluşturuyor. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın hiçbir kaza geliyorum demez. Tatbikata katılacak tüm arkadaşlara önemli görevler düşmektedir.\"

\'KOCAELİ\'NDE KAZALARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ\'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ise, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bizim bakanlığımız olarak 4 uluslararası, 2 ulusal, 6 bölgesel olmak üzere 12 adet tatbikat gerçekleştirdik. Kapasitemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak seyir, can ve mal ile meydana gelecek deniz kazalarını önlemeye yönelik hem Türk hem de dünya denizciliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kocaeli gibi bir bölgede kazalara da hazırlıklı olmalıyız. Bugüne kadar petrol kirliliğine hazırlıklı olmak ve deniz kazaları konusunda önemli bir yol katettik.\" dedi.

SENARYO GEREĞİ 70 TON FUEL OİL DENİZE DÖKÜLDÜ

Konuşmaların ardından \'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı\' na geçildi. Senaryo gereği akaryakıt ikmali yaptıktan sonra kalkış manevrası yapan tankere black out olması nedeniyle manevradan aciz duruma düşen kuru yük gemisi çarptı. Tankerin yakıt tankından yara alması sonucu denize yaklaşık yine senaryo gereği 70 ton fuel oil döküldü. Tankerin hasarlı tankında bulunan yakıtın başka tanklara transfere edilmesinin ve hasarın giderilmesinin ardından kuru yük gemisi kaza alanından çekildi. Yaşanan kaza sonrası seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirlerin alınması ve deniz kirliliğine müdahale edilerek deniz alanının ve kirlenen kıyı şeridi temizlenerek zarar tespiti yapıldı.

HELİKOPTER DE TATBİKATA KATILDI

Mehmet Cahit Turan ile Murat Kurum tatbikatı \'Nene Hatun\' adlı kurtarma gemisinden takip ederek, kurtarma çalışmalarıyla ilgili talimatlar verdi. Sahil Güvenlik\'e ait 1 adet helikopter havadan çalışmaları takip etti. Tatbikatın ardından bakanlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Tersaneler ve Kıyı Yapılaşma Genel Müdürlüğü arasında İstanbul, İzmir ve Samsun\'daki tersaneler ve kıyı yapılarına bağlı tesislerin kıyı emniyeti ve yüzer unsurları tarafından kullanılmasına yönelik imza törenine katıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bakanların konuşması

-Tatbikat

-Drone görüntüleri

-Anons

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

===========================================================

5)HER GÜN KASABA GELİP KEMİK PARÇALARINI ALIYOR

BARTIN\'da her sabah kasabın önüne gelen \'Paşa\' isimli köpek, kasabın poşetin içerisine koyduğu kemikleri alarak gidiyor.

Bartın Kırtepe Mahallesi\'nde kasap dükkanı bulunan 30 yaşındaki Celal Keskin, her sabah dükkanının önüne gelen, bir müşterisinin köpeği olan \'Paşa\' isimli köpeğe kemik ve et parçaları veriyor. \'Paşa\' her sabah saat 09.00 sıralarında kasabın önüne gelirken, Celal Keskin poşetin içerisine koyduğu kemik ve et parçalarını köpeğe veriyor. Köpek ağzına aldığı içi kemik dolu poşet ile sahibinin evinin bulunduğu yere gidiyor. 1 yıldır köpeği beslediğini belirten Celal Keskin, \"Bizim bir müşterimizin \'Paşa\' isimli köpeği var. O her sabah saat 09.00\'da dükkanımızın önüne gelir. Poşetini bekler. Bende dışarıya çıkıp ona bir gün önceden ayırdığım et ve tavuk parçalarını veriyorum. Köpek daha sonra evinin yolunu tutuyor. Bazen poşetteki etler az gelince tekrar gelir ve yeni et ve tavuk parçaları alıncaya kadar bekler. \'Paşa\' buranın maskotu oldu. Bende bu durumdan çok memnunum.\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kasabın köpeğe poşeti teslim etme anı

-Kasaptan detay görüntü

-Kasap Celal Keskin ile röp.

: 1.42 Boyut: 192 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

==========================================================

6)KARATAŞ GÖLÜ\'NE FLAMİNGO AKINI

BURDUR\'un Karamanlı ilçesindeki Karataş Gölü flamingoların akınına uğradı. Gölden beslenen onlarca flamingo görsel şölen oluşturdu.Burdur\'da Çorak (Ak) Göl ve Yarışlı Gölü gibi alanların en önemli ziyaretçileri olan flamingolar, bu yıl Karamanlı ilçesi sınırlarında yer alan Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'na da yöneldi. Onlarca flamingo Karataş Gölü\'nde konaklarken, bölgede eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Flamingoların oluşturduğu güzellik Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, bağlantılı olduğu kaynak ve akarsularla birlikte 12 çeşit balık türünün yaşadığı Karataş Gölü\'nün birçok kuş türü için hayati önem taşıdığını belirtti. Kamil, \"122 çeşit kuş türünün yaşadığı bilinen göl ve çevresinde bu aralar çok fazla sayıda flamingo, boz kaz, karabatak, angıt, birçok ördek türü ve kıyı kuşu görsel şölen oluşturmaktadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Karataş Gölü drone çekimi (alta müzik konulmuş)

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, (DHA)

======================================

7)DOKTORA YAPILAN SİLAHLI SALDIRIYA, SİVAS\'TA MESLEKTAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İSTANBUL\'da Bahçelievler özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli doktor Fikret Hacıosman\'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine Sivas\'taki meslektaşları tepki gösterdi.

İstanbul Bahçelievler\'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli olan Uzm. Dr. Fikret Hacıosman\'ın, eski hastasının saldırısıyla hayatını kaybetmesi meslektaşlarını isyan ettirdi. Saldırıyı kınamak için Sivas-Erzincan Tabip Odası tarafından Numune Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya doktorlar, sağlık çalışanları ile Türk Sağlık-Sen, Sağlık Sen, Hak-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Medicana Sivas Hastanesi yetkilileri katıldı. Grup adına açıklama yapan Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gökgöz, cinayeti kınadıklarını, lanetlediklerini ve son olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, \"2 Ekim Salı günü İstanbul’da bir özel hastanede çalışan meslektaşımız Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, polikliniğinde hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak başından yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı günün gecesi yoğun bakımda hayatını kaybetmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. İnsanın sağlık sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini artırmak için yemin ettiğimiz mesleğimizi icra ederken, yardım ettiklerimizin saldırısıyla hayatımızı kaybetmek, içimizi daha da acıtmaktadır. Mesleğine hayatını adayan, hastaları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tek amacı hastaları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan meslektaşlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemlerini hiçbir şekilde kabul etmiyor, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Milletimize daha iyi sağlık hizmeti ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için uzun ve zor eğitimi tamamlayarak göreve başlayan bizlerin istek ve dileklerine sessiz kalınmaması sağlık sisteminin sağlıklı devamı için şarttır. Sivas-Erzincan Tabip Odası olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili makamları hassasiyetle ve ivedilikle sağlıkta şiddet konusunda bir an önce önlem almaya davet ediyoruz. Bu cinayeti bir kez daha kınıyor, lanetliyor ve son olmasını temenni ediyoruz. Türk sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Açıklamadan görüntüler

-Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gökgöz açıklaması

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(237 MB HD Görüntü)

======================================

8)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

BURSA\'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturuce ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa\'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlılarn adliyeye sevk olması

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / Mehmet İNAN, BURSA, (DHA)

SÜRE: 1 dakika 12 saniye - BOYUT: 12 MB

======================================

9)TOKAT\'TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN KERMES DÜZENLENDİ

TOKAT\'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Tokat Belediyesi, Gençlik Merkezi, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Tokat Hayvan Hakları Koruma Gönüllüleri tarafından sokak hayvanlar için kermes düzenlendi.

Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi, Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Tokat Hayvan Hakları Koruma Gönüllüleri tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde gıda kermesi düzenlendi. Düzenlenen kermese Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Doğa ve Milli Parklar Tokat Şubesi Müdür İhsan İkinci, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, hayvan severler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \"Yaratılış deyince sadece insan anlaşılmıyor. Yaratılan insanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler hepsi Cenab-ı Allah\'ın yarattıklarıdır. Hep beraber bu dünya da yaşıyoruz. Bu anlamda da birbirimize de sahip çıkmamız canlılarında bir birini koruması gerekiyor. Burada da asıl biz insanlara görev düşüyor. Yani canlıya sahip çıkmak. Hayvanlara sahip çıkmak. Bitkileri ve ağaçları korumak bize düşen en en önemli görevlerden birisi. Onun için bugün biz burada böyle güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Eroğlu ve beraberindekiler kermesi gezdi. Evlerinde çeşitli yemekler hazırlayarak gıda kermesine getiren öğrenciler ise, sokak hayvanların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere getirdikleri pasta, börek ve yemekleri satmak için birbirleri ile yarıştılar. Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Sıla, hayvanları çok sevdiğini, bugün sattıkları gıdaların gelirlerini hayvanlara gideceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kermesten görüntüler

-Öğrencilerin satış yapması

-Başkan Eyüp Eroğlu konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(420 MB HD Görüntü)

======================================

10)ADLİYEYE SEVK EDİLEN KABLO HIRSIZLARINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde inşaatlardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk oldukları sırada gazetecilere tükürerek tepki gösterdi.Ereğli\'de bulunan 12 ayrı inşaatta meydana gelen kablo ve demir hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda E.K.42), Y.D.(32), E.V.(38), Y.Y.(45), F.K.(29) ve D.D.\'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çaldıkları kablo ve demirleri kesmeye yarayan makas bulunarak el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye giriş sırasında görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı şüpheliler, gazetecilere tükürerek görüntü almalarına tepki gösterdi. Polis, şüphelileri güçlükle adliyeye binasına soktu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlıların doktor raporuna götürülmesi

Zanlının DHA muhabirine tükürmesi, tekme atmaya çalışması

Zanlının küfür etmesi

Adliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

Boyut: (484 MB) Süre: 2.38