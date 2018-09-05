DHA YURT BÜLTENİ 13

Mühimmat deposu patlamasında şehit olan askerler anıldı

AFYONKARAHİSAR\'da 6 yıl önce mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker, olayın yıl dönümünde törenle anıldı.

Afyonkarahisar\'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası\'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2\'si astsubay, 2\'si uzman, 21\'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4\'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı. 6 yıl önce gerçekleşen patlamanın ardından aileler kışla alanının dışında düzenlenen anma programına katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anma programı 25 şehit için yaptırılan anıt önünde başladı. Aileler yaptıkları duanın ardından kışla yanında kurulan taziye çadırına geçti. Çadırda acılarını paylaşan ailelerin üzgün oldukları gözlenirken, bazı aile üyeleri ise gözyaşı döktü.

Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından mevlit okunarak şehitler için dualar edildi. Anma programına TBMM Divan Katip Üyesi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, protokol üyeleri, askeri erkân ve şehit aileleri katıldı.

\'GERÇEK FAİLLERİNİN YAKALANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ\'

Anma programı kapsamında konuşan Milletvekili Burcu Köksal, 6 yıl önce herkesin yüreğinin ve ciğerinin yandığını söyledi. 25 vatan evladının bu topraklarda kaybedildiğini belirten Köksal, \"Patlamadan sonra bir dava süreci başladı ve 5.5 yıl sürdü. Önce Eskişehir\'de sonra Afyonkarahisar\'da davalar görülmeye devam etti. Ben milletvekili seçildiğim günden bu yana şehit yakınlarımızla birlikte davaları takip etmeye başladım. Her davada onların acılarının bir kez daha yenilendiğini ve üzüldüklerini gördüm. Davanın sonucunda bir karar verildi. Ancak verilen kararın ne şehit yakınlarımızı ne kamu vicdanını tatmin etmediğini gözlemlemiş bulunmaktayım. TBMM\'de patlamanın tüm yönleriyle araştırılmasını istedik. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedik. Aradan geçen 6 yıla rağmen bu patlamanın gerçek faillerinin yakalanmadığını düşünüyoruz. Bu patlama ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerinin hala giderilememiş olması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Bu patlama ile Suriye\'ye silah götüren MİT tırları arasında bir bağlantı var mıdır veya yok mudur? Bu sorunun cevabı yok. Bu patlamayla bir şeylerin üzeri örtülmüş müdür? Bu sorunun da cevabını alamadık. Bunun gibi birçok soru cevapsız kalmıştır\" dedi.

\'BU YIL ŞEHİTLİK YAPILDI\'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, \"Bu 6 yıl süresince hep burada olmaya gayret ettim. Şehit ailelerinin ilk günkü acısında buradaydım ve çok iyi biliyorum. Böyle bir hadise geçmişte duyduğumuz ve şahit olduğumuz durum değil. Terörle mücadelede veya herhangi bir kazada şehit olanlar gibi değil de şehitlerimiz. Gerçekten ailelerimizin acısı çok büyük. Bu acıya rağmen bu ailelerimiz saygısızca bir tavır ve söz içerisine girmedi. 6 yıldır bizden tek talep ettikleri buraya şehitliğin yapılmasıydı. Bu yıl bu şehitlik yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizleri en güzel şekilde bağrımıza basmak isteriz\" diye konuştu.

\'OĞLUMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTUYORUM\'

Şehit Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, 6 yıl önce yürekleri yakan ve 25 şehidin verildiği patlamayı unutmadıklarını söyledi. Evlatlarının 6 yıl önce kuş olup uçtuğunu anlatan Taştan, ellerinden hiçbir şey gelmediğini kaydetti. Şehit oğlu Tolga Taştan\'a bir söz verdiğini ve bu patlamanın peşini bırakmayacağını vurgulayan Taştan, şöyle dedi:

\"Bugüne kadar gerek mahkemelerde gerekse siyasi partilerle görüşerek en önemlisi diğer şehit ailelerinin de desteğini alarak yoluma kararlılıkla devam ettim. Geçen günlerde bu dava ile sorumlu tutulan komutanlar gerekli cezaları almışlardır. Fakat almış oldukları ceza bizim yüreğimizi söndürmeye yetmese de bundan sonra böyle bir olayın olmasını istemiyoruz. Ama olduğunda sorumlular da cezadan kaçamayacaklarını anlamış olacaktır. 6 yıl da geçse 16 yıl da geçse adaletin tecelli edeceğini bileceklerdir.\"

\'ALDATILMAK VE KANDIRILMAK İSTEMİYORUZ\'

Şehit Onur Fikret Dülger\'in babası Zekai Dülger, \"Devlet erkanına seslenmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Genelkurmay Başkanına. Çocuklarımızın katilini mutlaka istiyoruz. Katillerini mutlaka istiyoruz. Böyle 13 senelerle 2 kişiyi cezalandırarak bizleri aldatmanın belki ağır bir kelime olacak yargı açısından ama bu şekilde aldatılmak ve kandırılmak istemiyoruz. Ordunun kalbi olan bir cephanelikte böyle bir patlamanın olması mümkün değildir. Bunu hiç kimse hiçbir şekilde izah edemez. Çocuklarımızın katillerini devlet bize vermek zorundadır. Tutuklananların tutuklu olup olmadıklarını bile bilmiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anma programına katılan komutanların ailelerle sohbetinden detay

- Törene katılan ailelerden detay

- Protokol mensuplarından detay

- Başkan Çoban\'ın törene katılan aileleri masalarında ziyaret etmesinden detay

- Genel detay

- Dua okunurken detay

- Milletvekili Köksal konuşma

- Başkan Çoban konuşma

- Şehit Babası Ali Taştan konuşma

- Şehit babası Zekai Dülger\'in konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Niğde OSB kendi elektriğini üretiyor

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 100 dönümlük arazisine güneş panelleri kurulduğunu belirterek, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini söyledi.

Tesiste toplamda 23 bin adet panelle üretim yaptığını söyleyen Başkan Altunbaş şunları dedi:

\"1 megavat 18-20 dönüm arazi üzerinde 6 trafoda uygulandı. Her 1 megavatlık ünitenin trafosuyla toplamda 6 megavat enerji üretmiş oluyoruz. OSB açısından verimli bir tesis oldu. Toplam 6 milyon dolar maliyeti var. Özel bir banka ile kredi çekerek yaptık. Kredimiz 1 yıl ödemesiz 8 yıl ödemeli olacak. Tesisimiz ürettiği enerji ile 6 buçuk yılda kendini amorti edecek. Aylık faturamız 160 bin dolar civarında. 6 buçuk sene sonrasında 450-500 bin TL sanayimize gelir bırakacak. Sanayicimizden borçlanma almadık. 7-8 aylık üretimimizde çizelgelerde görüneceği gibi çok işlevsel olarak çalışıyor’’ dedi. Arazi yapısının uygunluğuyla tek kalemde yapılan tesisin Karapınar Enerji Santrali ile eş değer olduğunu belirten Altunbaş, \"Niğde’de ortalama ışınlanma saat 1600-1700 saat civarında. En yakın olan Karapınar Santralidir. Orada tozlaşma yoğunluğu var ama Niğde’de daha iyi bir bölgede\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Panellerden görüntü

- Detay görüntüler

- Niğde OSB Başkanı Mustafa Altunbaş\'ın açıklaması

- Drone ile görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Kadın fırın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta açtıkları fırında etli pide, katmer, çörek, pide ve köy ekmeği gibi yöreye özgü ürünler üreten Huriye Kızıl ile eltisi Hacer Kızıl, erkeklere taş çıkartıyor. Kentte bir pide fırınında ilk kez kadın çalışan gören vatandaşlar önce şaşırırıyor, ancak bir süre sonra duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

İstanbul\'da 4 yıl önce bir pide fırınında 2 ay çalışan evli ve 4 çocuk annesi Huriye Kızıl (30), şimdilerde yaşadığı Sivas\'ta 3 ay önce pide fırını açmaya karar verdi. Kızıl, eltisi Hacer Kızıl (35) ile birlikte Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi\'nde bir dükkan açtı. Fırında birlikte çalışan iki eltinin çıraklığını ise Huriye Kızıl\'ın 7\'nci sınıfa giden kızı Sultan Kızıl (11) yapıyor. 2 elti açtıkları fırında Sivas\'a özgü etli pide, katmer, çörek, pide ve köy ekmeği yaparak müşterilerinin beğenisine sunuyor.

\'KENDİME GÜVENDİM\'

2 aylık bir tecrübeyle fırın açmaya karar verdiğini belirten Huriye Kızıl, \"Ev hanımıydım. Çocukluğumdan beri ev ekmeği yapıyordum. 2 ay İstanbul\'da bir fırında çalışmıştım. O tecrübe benim bu fırını açmama vesile oldu. İstanbul\'da 4 sene önce çalışmıştım. 2 aylık tecrübem burada dört dörtlük fırın açmamı sağladı. 4 yıl geçmesine rağmen o becerimi kaybetmedim. Kendime güvendim, kardeşimin desteği ile fırını açmaya karar verdik. Çok fazla talep görüyoruz. Katmerimi, çöreğimi uzaklardan gelip alıyorlar. Etli pidelerimizi çok beğeniyorlar. İşimiz çok güzel. Yurt dışına kadar gönderiyoruz. Bu işi erkeklere bırakmamamız lazım. Çok beğeniyorlar. Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki görmedik. Her gelen iltifat edip gidiyor. İşimizden de çok memnunuz. Allah izin verirse uzun süre gidecek inşallah.\" dedi.

\'KIZIM DA USTA OLDU\'

Kızı Sultan\'ın da kendisini izleyerek bütün işi öğrendiğini belirten Huriye Kızıl, \"Eltimle beraber çalışıyoruz. 3 kadın çalışıyorduk, ablam vardı. Rahatsızlanıp çıkınca ikimiz kaldık. Arada kızım geliyor, yardım ediyor. Eşimi de soktuk işin içine parke ustalığından hamur ustası oldu şimdi. Onla birlikte çalışıyoruz. Kızım da bize baka baka öğrendi. Usta gibi çalışıyor, ama küçük olduğu için çok da işin içine sokmak istemiyoruz. Bir de buranın zorluğunu görünce okumayı daha çok istiyor. İşin zorluğu işi bilene zor gelmiyor. Sadece yoğun çalışıyoruz. Hafta sonu iznimiz bile yok\" ifadelerini kullandı.

\'KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK NE GÜZEL\'

Huriye Kızıl\'ın eltisi ve iş ortağı Hacer Kızıl ise, \"Çok memnunuz aile ortamında çalışıyoruz. Kaynımla, eltimin kardeşiyle, eltimle çalışıyoruz. Ayrıca sigortamızın olması da çok iyi bir şey. Evde oturmaktansa burada çalışması daha iyi. Alıştık, eve para götürmek, eşine muhtaç olmamak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ne güzel bir şey. Buraya gelenler çok beğeniyor. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar memnun olduklarını söylüyorlar. Severek yapıyoruz bu işi yoruluyoruz ama, değiyor\" diye konuştu.

Fırına gelen müşteriler de durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek pidelerinin çok güzel olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-Fırından görüntüler

-İki kadının ekmek pişirmesi

-Huriye Kızıl röportaj

-Hacer Kızıl röportaj

-Müşteriler röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(466 MB HD Görüntü)

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Gazi ekonomiye katkı için evini devlete bağışladı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, askerliğini yaptığı sırada trafik kazası sonucu iki bacağını da kaybederek gazi olan Fikret Çubukçuoğlu (59), sahil kenarında bulunan evini hazineye bağışladı. Fikret Çubukçuoğlu, \"Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla böyle bir şey yaptım. Telefon kırıp, dolar yırtmak yerine bu tür malı mülkü olanlar devletimize versinler\" dedi.

Kayseri\'de 1980 yılında askerlik yaptığı sırada trafik kazasında iki bacağını da kaybetmesi sonucu gazi olan 5 çocuk babası Fikret Çubukçuoğlu, Gölcük\'te 4 evinden 1\'ini devlet hazinesine bağışladı. Fikret Çubukçuoğlu, Gölcük Tapu Müdürlüğü\'nde imza atarak Gölcük Ulaşlı sahilinde bulunan 3 oda 1 salon evini hazineye bağışladı. Askerde geçirdiği kaza sonucu gazi olduğunu söyleyen Fikret Çubukçuoğlu, \"Devletimiz bizim her zaman yanımızda oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle dolarım yoktu ama evim vardı. Evimi devlete verdim. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla böyle bir şey yaptım. 3 adet daha evim var. Çocuklarımla kalıyorum. Bağışladım ev fazlaydı. Fazla evi olanlar devletimize katkı sağlasınlar. Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bu tür malı mülkü olanlar devletimize versinler.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Gazi ile röp

-Eşiyle birlikte görüntüleri

-Evin dışından görüntüleri

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK, (DHA)



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Bisikletiyle işe giderken canından olan genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsünün üzerinden geçmesiyle yaşamını yitiren 30 yaşındaki Nihal Kasapoğlu, kat sekreteri olarak görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen tören sonrası, Gül Camisi\'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Gülten Bulut\'un, kızının tabutuna sarılarak ağlaması yürekleri dağladı.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, dün (salı) saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu\'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu.

HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kasapoğlu için bugün öğlende, görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde tören düzenlendi. Törene Aydın il Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, CHP\'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Sebahattin Afşin, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Abdullah Cem Ünde, Dr. Osman Köksal, Nazilli Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Erol Boyacı, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner, Sağlık Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Günhan Turhan, Nazilli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcıları Leyla Sevindi Durmaz, Serkan Köseoğlu ve Şule Aslan, doktorlar, diğer sağlık çalışanları, memurlar, Kasaoğlu\'nun eşi Gürbüz Kasapoğlu ile annesi Gülten Bulut ve babası Veli Bulut katıldı.

\"SENİN ACINA YOKLUĞUNA NASIL DAYANACAĞIM?\"

Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Bulut çifti, törende güçlükle ayakta durabildi. Gülten Bulut\'un kızının tabutuna sarılıp, ağlayarak, \"Kızım benim. Beni, bizleri bırakıp nerelere gittin? Doyamadım sana ben. Daha çok erkendi. Senin hasretine, o gülen yüzünün özlemine nasıl dayanacağım? Ben senin için çalıştım. Sen bizi bırakıp gidiyorsun. Ben senin acına, yokluğuna nasıl dayanacağım\" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

\"ACIMIZ BÜYÜK\"

Törende konuşan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Günhan Turhan, \"Hastanemizde çalışan Nihal Kasapoğlu\'nun genç yaşında ani ölümü bizleri çok üzmüştür. Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağımız arkadaşlarımız için Allahtan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük\" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, \"Değerli kardeşimiz 10 yıldır bizimle beraberdi. İşe gelirken yaşamını yitiren, görev şehidi saydığımız kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Elim ve üzücü bir hadise. Ben, sağlık müdürü olarak üçüncü defa bir çalışanımızı ebediyete uğurluyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yarın ne olacağımız belli değil. Kardeşimiz, hastalara, acılı insanlara hizmet etti. Bu yaptığı hizmetlerin ahirette yardımcı olacağına inancımız tam. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun\" dedi.

HELALLİK ALINDI

Daha sonra hastanede görevli imam Hamdi Uysal\'ın yaptırdığı duanın ardından Kasapoğlu için helalik alındı. Bu sırada Kasapoğlu\'nun eşi Gürbüz Kasapoğlu ve diğer yakınları tabuta sarılıp, ağladı.

Hastanedeki törenin ardından Kasapoğlu\'nun cenazesi, babaevine götürülüp, burada helallik alınmasının ardından Gül Camisi\'ne getirildi. Burada öğlende kılınan namazın ardından Kasapoğlu\'nun Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanmış, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen Nihal kasapoğlu\'nun fotoğrafı

-Hastane bahçesindeki törenden görüntü

-Anne Gülten bulut\'un kızının tabutuna sarılıp ağlaması

-Baba Veli Bulut ve anne Gültenh Bulut\'un tabutun başında görüntüleri

-Törene katılanlardan görüntü

-Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Günhan Turhan\'ın konuşması

-Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz\'ın konuşması

-İmam imam Hamdi Uysal\'ın konuşması

-Cenazenini babaeviin önüne getirilip, helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



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Kemer\'de 4 kişiyi yaralayan ve cinsel tacizle suçlanan Sudanlı tutuklandı (2)

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya\'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3\'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle bırakıldıktan sonra 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Doninic Ngor\'un, 5 yaşındaki kız çocuğunu bir marketin çıkışında tokatladığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Mahallesi\'ndeki markete gelen Doninic Ngor\'un bir süre çevreye baktıktan sonra marketten çıktığı, bu sırada bisikletiyle duran kız çocuğuna aniden tokatladığı görüldü. Ardından çocuğun marketin içine kaçarak yüzünü tutması ve daha sonra içeri giren kadının çocuğa sarılması görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sudanlı şahsın markete gelişi

- Marketin içerisinde rafları kontrol etmesi

- Marketten çıkması

- İki kız çocuğundan bir tanesinin içeri girmesi ve diğerinin kapı önünde beklemesi

- Market önündeki kıza Sudanlı şahsın vurduğu an

- Küçük kıza vurmasının yakın detayı

- Marketteki bayanın kapı önüne gelmesi ve markete girişi

- Bayanın çocuğun yanına gitmesi ve sarılması

222 MB /// 01.08ö

HABER: Levent YENİGÜN- KAMERA: KEMER (Antalya), (DHA)

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Suriyeli genç, kendisine işkence yapan ağabeyinden şikayetçi olmadı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Şanlıurfa\'daki babasının yanına gitmek isteyen kardeşi Muahmmet D. (16), dövdüğü öne sürülen Mustafa D. (24) vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Muhammet D., poliste şikayetçi olmayınca ağabeyi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl\'ün Orhaniye Mahallesi\'ndeki ikamet eden Mustafa D. ile birlikte kalan Suriyeli Muhammed D., Şanlıurfa’da ikamet eden babasının yanına gitmek istedi, ancak ağabeyi izin vermedi. Kardeşinin ısrar etmesi üzerine çıkan tartışma sırasında öfkelenen Mustafa D., iddiaya göre kardeşinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, kabloyla vurarak işkence yaptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, öfkeli ağabeyi gözaltına aldı. Ekipler tarafından kurtarılan Muhammed D. hastaneye götürüldü. Muhammed D.\'nin yüzünde ve kollarında işkence izlerine rastlandı. Muhammed D., polise verdiği ifadede ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Mustafa D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşinin şikayetçi olmadığı Mustafa D. serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ağabeyinden işkence gören genç

HABER/ KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa),(DHA)

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Şehitler Anıtı önündeki kurtuluş günü etkinliğinde \'erik dalı\' krizi



Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde gösteri sunulunca Kaymakam Hasan Çiçek, müdahale etti. Çiçek\'in müdahalesiyle gösteri yarıda kesildi. Günlüce köyü muhtarı Adem İnan, şehitliğin ve günün maneviyatına uygun olmadığı belirtilen müziğin, idari makamlarca müdahalede bulunulmasıyla kesildiğini ve Kur\'an-ı Kerim okunduğunu kaydetti.

Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü için dün ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca ile Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu\'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek\'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur\'an-ı Kerim okundu.

\'GÜNÜN MANEVİYATINA UYGUN OLMADIĞI BELİRTİLİP MÜDAHALEDE BULUNULDU\'

Etkinlikte \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen Günlüce köyünün muhtarı Adem İnan, açıklama yaraka, özür diledi. İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Düzenli ordumuzun ilçemizden geçiş tarihi olan 3 Eylül günü, köyümüz sınırları içerisinde bulunan Cevizdere Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen programı muhtarlığımız olarak yapmaya karar verdik. Bu konuda ilçe protokolünü davet ettik. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenci şiiri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan\'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, folklor gösterisi ve halka ikram şeklindeydi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve öğrenci şiirinin okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti öncesi, folklor gösterisine geçildi. Gösteride kullanılan müziğin şehitliğin ve günün maneviyatına uygun olmadığı belirtilerek, idari makamlarımızca müdahalede bulunuldu ve kısa sürede müzik kesilerek, Kuran-ı Kerim tilavetine geçildi. Ben manevi ve milli değerlerine bağlı ve görev yaptığım süre içerisinde, adı geçen şehitliğimizin güzelleşmesi ve korunması adına birçok çalışmada bulunmuş bir Muhtar olarak, manevi değerlerimizi istemeden incittiğim için, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda, Yüce Türk Milletinden özür dilerim.\"

Öte yandan Cevizdere Şehitler Anıtı\'nın 1985 yılında temsili olarak yapıldığı ve anıtın yanında da temsili mezarların bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitler anıtını önündeki etkinlikten,

-Halk oyunları gösterisinden,

-Erik Dalı oyunundan,

-Törene katılanların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: EMET,(Kütahya) / DHA

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9 katlı inşaatın çatısına çıkan adamı \'yemek\'le ikna ettiler

ANTALYA\'da 9 katlı binanın çatısına çıkan N.T. (40), üzerindeki tişörtü çıkardıktan sona dua etmeye başladı. İntihar edeceği düşünülen N.T., inşaat sorumluları ve polisin yarım saatlik ikna çabası sonucu binadan indi. Polis, aç olduğunu söyleyen N.T.\'yi yakındaki bir lokantaya götürdü. Olay, öğle saatlerinde Etiler Mahallesi 862 Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.T., 9 katlı inşaatın en üst katına çıkarak oturdu. Bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp dua etmeye başlayan N.T.\'yi gören inşaat işçileri, intihar edeceğini düşünerek polise haber verdi. İşçilerin kendisine seslenmesine karşılık vermeyen N.T., inşaatın uç kısmında oturmayı sürdürdü.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve inşaat sorumluları, N.T.\'yi ikna etmeye çalıştı. İnşaat sorumluları N.T.\'nin yanına çıkarak bir süre konuştu. Daha sonra aşağı inmeye ikna olan N.T., polise karnının aç olduğunu söyledi. N.T. polis tarafından yakındaki bir lokantaya götürüldü. Bazı inşaat işçilerinin yaşanan olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, bazılarının ise sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkati çekti.

Görüntü Dökümü

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- İnşaattan görüntü

- İntihara kalkışan kişiden görüntü

- Canlı yayın yapan ve görüntü çeken vatandaşlardan görüntü

- İkna etmeye çalışan kişiden görüntü

- Vatandaşın indirilişi

281 MB /// 02.20

HABER: İsmail ÖRS- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Çanakkale\'de 42 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 42 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kuzey Ege\'de, Müsellim Boğazı\'nda \'TCSG 905\' botu ile devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice burnunda denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların karakola getirilmesinden görüntü.

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

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Ağabeyini öldürüp yaralanan kardeş de öldü

ŞANLIURFA\'da dün silahla çatıştığı ağabeyi Mustafa Çakallı\'yı öldüren, kendisi de ağır yaralanan Ömer Çakallı bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi\'ndeki işyeri önünde meydana gelen silahlı kavgada, aralarında önceden husumet bulunan Ömer Çakallı ile ağabeyi Mustafa Çakallı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma karşılıklı silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabancayla ateş açan kardeşlerden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çakallı, dün hayatını kaybederken, kardeşi Ömer Çakallı ise ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Ömer Çakallı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Çakallı kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis ile morg önünde bekleyenler

- Ölen Ömer Çakallı\'nın cenazesi araca konulması

- Cenaze aracının morgdan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

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