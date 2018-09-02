DHA YURT BÜLTENİ-13

KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE, ERKEK KARDEŞİNİN MAGANDA KURŞUNUYLA CAN VERMİŞ

1)TUTUKLANDI

Niğde\'de, kız kardeşinin sokak düğününde, tabancayla havaya ateş açıp, ağabeyi Hasan Koyun\'un başından vurularak, ölmesine neden olan Ramazan Koyun (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Öte yandan Hasan Koyun\'un maganda kurşunuyla vurulmadan önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayının kaydında, kardeşi Ramazan Koyun\'un oynadığı anların yer aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Düğünde çekilen görüntü(Ramazan Koyun görüntülerde oynayan beyaz tişörtlü kişi)

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Zanlının ölen ağabeyi ile fotoğrafı

SÜRE:52\" BOYUT:97,3 MB

Haber:Ali KADI -Kamera:NİĞDE,(DHA)

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2)AKÇAKALE’DE ERKEK HEMŞİRE DÖVÜLDÜ

ŞANLURFA’nın Akçakale Devlet Hastanesi\'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat\'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat\'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Acil serviste yaşanan arbede

- Hasta yakını tarafından darp edilmen hemşir acil servise alınması

- Darp edilen hemşir Uğur Akpolatın fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

10-9MB

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3)OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI: 4 YARALI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Oylat Köprülü Kavşağı mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl\'den Ankara yönüne giden Sadık Değirmenci idaresindeki 03 KD 741 plakalı otomobil, Oylat Köprülü Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Sadık Değirmenci ile araçta bulunan eşi Gülcan Değirmenci, çocukları Yusuf Kaan Değirmenci ve Ömer Eymen Değirmenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'e kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylaar, yaralıların tedavisi ve nakli

(Haber -Kamera: Yavuz YILMAZ -İNEGÖL (Bursa), (DHA)