DHA YURT BÜLTENİ 13

Marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, bir marketin tuvalet penceresinden içeri giren hırsızlar, kasadaki 7 bin 500 TL\'nin yanı sıra, raflarda ve depoda bulunan 18 bin 500 TL\'lik sigara ve tütün ürünlerini çalarak kaçtı.

Olay, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi 64 sokak üzerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille, Nurettin Bilanik\'e (40) ait markete gelen 2 hırsız, tuvalet penceresinden içeri girdi. Kasadaki 7 bin 500 TL\'yi çalan hırsızlar, daha sonra raflarda ve depoda bulunan, 18 bin 500 TL değerindeki sigara ve tütün ürünlerini, bir şeker çuvalına koyarak gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen Bilanik, hırsızlık yapıldığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Jandarma, birinin eşkalini belirlediği iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Nurettin Bilanik, 26 bin TL\'yi aşan zararın kendisini çok zor duruma sokacağını belirterek, \"Ne Bağ-Kur borçlarımı ödeyebildim ne de muhasebeye olan borçlarımı ödeyebildim. 2 yıldır bu marketi işletiyorum, böyle bir olayla karşılaşmadım. Umarım jandarma en kısa sürede yakalar\" dedi.

Öte yandan, olay anı işyerinin güvelik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların markete girişi ve çuvala doldurdukları tütün ürünlerini taşımaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Güvenlik Kamerası / İZMİR, (DHA)

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Cezaevi firarisi yakalandı, gazeteciye tekme attı

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla cezaevi firarisi İsmet Yaylak yakalandı. Emniyet müdürlüğüne getirilen İsmet Yaylak kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme attı.

Kocaeli\'de 2015 yılının Nisan ayında, \'Mala zarar verme, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, silahla ateş etme, suç amacıyla kurulan örgüte üye olmak\' gibi 25 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan \'Kız İsmet\' lakaplı İsmet Yaylak yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İsmet Yaylak, geçen 8 Mayıs tarihinde hakkında İstanbul Adliyesi\'nde açılan ve 75 yılla yargılandığı davaya götürülürken, görevlilerin bir anlık boşluğundan yararlanarak İstanbul\'da cezaevi nakil aracından firar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda İsmet Yaylak\'ın Darıca Bayramoğlu\'nda olduğunu belirledi. İsmet Yaylak düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TEKME ATTI

İsmet Yaylak, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme attı. Polisler hemen müdahalede bulunarak İsmet Yaylak\'ı emniyet müdürlüğü binasına aldı. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis aracından çıkarılması ve gazeteciye tekme atması, polislerin içeri alması

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Destici: Çözüm, üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz

BİLECİK, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, döviz kurundaki artışla ilgili, \"Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar mutlaka vatandaşımıza yansıyacaktır. İşte doğalgaza, akaryakıta gelen zamlar. Bizim buna çözüm bulmamızın yolu; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz\" dedi.

Bilecik\'e gelen Mustafa Destici, Şeyh Edebali Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu. Türbe çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Destici, \"Şeyh Edebali hazretleri başta olmak üzere onun bütün aile ferdini, onunla birlikte bu toprakların Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında emeği olan bütün büyüklerimizi, ecdadımızı, Ertuğrul Gazi dedemizi, Osman Gazi atamızı ve onun neslinden gelip de üç kıtada hüküm süren bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum. Onlar burada küçük bir beylikten, bir cihan devletini kurdular. İşte o azmin, o şevkin, o inancın izlerini bu topraklarda görüyoruz. Bu ruhu yaşatmamız, o ruha sahip çıkmamız hepimizin boynunun borcudur\" diye konuştu.

\'TERÖRE KARŞI CİDDİ MÜCEDELE SERGİLENİYOR\'

Türkiye\'nin teröre karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Mustafa Destici, \"Türkiye şu anda teröre karşı ciddi bir mücadele sergiliyor. Burada da büyük başarılar elde ediliyor. Türkiye içlerinde terörist gruplar çok minimize seviyeye getirildi, ama tabi ki fırsat bulunca yine eylemlerine devam ediyorlar ve şehitlerimizi daha çok operasyonlarda veriyoruz. Çünkü, Türkiye kararlı bir şekilde terörizme karşı bir operasyon yürütüyor\" dedi.

\'CARİ AÇIĞI KAPATMAMIZ LAZIM\'

Döviz kurlarındaki artışa da değinen Destici, buna karşı üretimi artırıp tasarrufa yönelmeyi önerdi. Destici şöyle konuştu:

\"Dövizde, dolarda yükseliş oldu. Dolayısıyla da biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Petrol ve gaz başta olmak üzere biz enerjiyi yüzde 90\'ların üzerinde bir seviyede dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla da bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar, mutlaka zam olarak vatandaşımıza yansıyacaktır. Bunu da yavaş yavaş işte doğalgaza gelen zam, akaryakıta belli aralıklarla gelen zamlar. Onlar daha sonra yavaş yavaş diğer maddelere de yansıyacak. Çünkü maliyetler yükseliyor, işin doğrusu bu. Yani bizim buna çözüm bulmamızın yolu şuradan geçiyor; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız. Tasarruf edeceğiz ve burada cari açığımızı kapatmamız lazım. Bizim dış ticaretimizi mutlaka, ama mutlaka dengelememiz lazım. Bizim şu anda ithalat-ihracat arasındaki farkımız 100 milyar doların üzerinde. Bunun yaklaşık 50 milyar dolarını da turizm gelirleri ve özelleştirme ile kapatıyoruz. Ama 50-55 milyar dolar her yıl cari açık olarak, hanemize borç olarak yazılıyor. Bunu nasıl çeviriyorsunuz? Dış borç veya dışarıdan gelen yatırımcı ile bunu çeviriyorsunuz. Ama tabi Amerika gibi bir emperyalizmin ve kapitalizmin babası olan bir ülke ambargolar yürürlüğe koyduğunda bütün dünya piyasasını da etkiliyor. Bunun da olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalıyorsunuz.\"

\'ÜLKE OLARAK BUNUN BEDELİNİ ÖDERİZ\'

Bütün bunların Türkiye\'yi yıldıramayacağını söyleyen Destici, \"Ben vatandaşın arasındayım. Vatandaşımız bu zamların da, bu doların yükselişinin de Türkiye ye karşı yapılan bir ambargodan, kötü niyetli birtakım yaptırımlardan kaynaklandığını biliyor. Burada biz ya istiklalimiz, bağımsızlığımız diyeceğiz, ya da bu ambargolara, bu tehditlere boyun eğeceğiz. Türkiye bugüne kadar boyun eğdiği dönemlerde daha fazlası ile karşılaştı. Onun için \'sarı öküzü verirseniz, tüm sürüyü kaybedersiniz\', onun için ben bu tehditlere Türkiye\'nin boyun eğmedi tavrının sonuna kadar devam etmesini, bedeli neyse de biz toplum olarak, ülke olarak bunun bedelini öderiz. Ama bunun sonucunun daha hayırlı olacağını inanıyorum\" dedi.

\'SANİYİCİYE DOĞALGAZDA ZAM YAPMAMAK LAZIM\'

Milletin biraz sabretmesi gerektiğini ifade eden Destici, devleti yönetenlerin de tasarrufa en tepeden başlaması gerektiğini söyledi. Destici şöyle konuştu:

\"Tasarrufsa da bu en tepeden başlaması lazım, üretimse de bunun en tepeden teşvik edilmesi lazım. Ve üreten kesimlerin desteklenmesi lazım. Şimdi mesela; işte konutlardaki doğalgaza yüzde 9, sanayiye yüzde 14 zam yapılıyor. Bence sanayiye zam yapmamak lazım. Çünkü neden? Sanayici üretiyor. Üreten çiftçiye mazotu vergisiz vermek lazım. Bunun vergisini ürettikten sonra almak lazım. Biz üretmeden önce vergisini alıyoruz. Dolayısıyla da üretimi engelliyoruz, üretimiz zayıflatıyoruz. Yani konuta yüzde 9, sanayiye yüzde 14. Bence sanayiciye belli bir süre hiç zam yapmamak lazım. Ve sanayicinin üretimini teşvik etmek lazım. Başka alanlarda da sanayiciyi, üreticiyi desteklemek lazım. Ben bugün çiftçi ile konuşuyorum; iki şikayetleri var; bir mazot, iki gübre. Yani mazotun vergisini ürettiği üründen al. Gübreden keza öyle. Yani dolayısıyla mutlaka devletin üretimi teşvik edici tedbirler açıklaması lazım. Bakın şu anda bankalardaki faizlerin, kredi oranlarının yükselmiş olması; bunların hepsinin belli bir süre sonra bizim ekonomimize ağır maliyetlerini eksi yönde yakın zamanda göreceğiz. Onun için alınan tedbirlerin ivedilikle alınması lazım. Bir de sanayicinin, üreticinin mutlaka korunması lazım. Ama öbür taraftan hala bütün bu yaşadıklarımıza rağmen tasarrufa geçemedik. Bizim bir an önce ivedilikle tasarrufa geçmemiz lazım diyorum.\"

Görüntü dökümü:

-Destici\'nin türbe ziyaretinden ve konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: BİLECİK/DHA

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Sofuoğlu\'nun motosikletini 10 kişi taşıdı

AK Parti Gençlik Kolları\'nca hazırlanan ve şampiyon motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu\'un da rol aldığı \'Kampüse Hoş Geldin\' isimli reklam filminin çekimleri sırasında, motosikletin yüksek bir yere taşınması gerekti. Bunun üzerine, aralarında AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Sofuoğlu\'nun da bulunduğu 10 kişi, motosikleti taşıdı.

AK Parti Gençlik Kolları\'nın, üniversiteye yeni başlayacak olan gençlere yönelik olarak hazırladığı \'Kampüse Hoş Geldin\' isimli reklam filmi, İzmir, İstanbul, Ankara ve Trabzon\'da yapılan çekimlerin ardından tamamlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, şampiyon motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu\'nun da rol aldığı reklam filminin, bir hafta içerisinde gösterime girmesi beklenirken, İstanbul\'daki çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

MOTOSİKLETİ TAŞIDIRLAR

İstanbul Florya\'da yapılan çekimler sırasında, bir sahne için Sofuoğlu\'nun motosikletinin yüksek bir yere taşınması için merdivenlerden çıkarılması gerekti. Bunun üzerine, aralarında Hamza Dağ ve Kenan Sofuoğlu\'nun da bulunduğu 10 kişilik bir grup, motosikleti kaldırıp, taşıdı. Kenan Sofuoğlu\'unun motosikletinin taşındığı o anlar, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Motosikletin taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



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Safranbolu’da ‘Tepetaklak Konak’a ziyaretçi akını

SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) – KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, ters yapılan, eşyaların tavanda olduğu \'Tepetaklak Konak\' yoğun ilgi görüyor.

Safranbolu\'ya bağlı Aşağı Danaköy Köyü\'nde Bilal Özdemir tarafından yaptırılan ve geçen hafta faaliyete geçirilen \'Tepetaklak Konak\', mimari yapısı ve eşyaların dizilişi nedeniyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özdemir\'in yaptığı evde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980\'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyaları, dolaplar, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavanda yer alıyor. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekilenler, resimlerine ters baktıklarında evin tavanından baş aşağı sarktıklarını gösteren kareleri görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar. \'Tepetaklak Konak\' 6 yaşa kadar ücretsiz olurken, öğrenci 10 TL, büyük 15 TL ücret ödenerek ziyaret edilebiliyor.

İstanbul\'da 20 yıl yaşadıktan sonra memleketi Safranbolu\'da bir şeyler yapmayı düşündüğünü ve internette araştırma yaptığını söyledi. Evleri içinde yaşanmışlığı gördüklerini ve \'Tepetaklak Konak\'ı 80\'ler konseptiyle yaptıklarını belirten Özdemir, \"İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. Ben Tepetaklak Konak\'ın mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. \'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim\' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya biz de ona ayak uyduracağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tepetaklakkonak detay

-Tepetaklakkonak ziyaretçileri, fotoğraf çekilenler

-Bilal Özdemir’in açıklaması

Süre:(04.03) Boyutu:(449 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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Gaziantep\'te Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği

GAZİANTEP\'te, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 bin 331 öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları\'nın kapanış şenliği düzenlendi.

Fıstıklık Mahallesi\'ndeki semt parkında düzenlenen şenliğe 8 farklı branşta 17 bin 331 öğrenci katıldı. Şenlik alanına basketbol ve futbol şov müsabakaları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları, refleks oyunları, eğlenceli yarışmalar ve yöresel gösteriler, sağlık tanıtım çadırı büyük renk kattı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat ile çok sayıda branşın il temsilcisinin katılımıyla düzenlenen şenlikte Yaz Spor Otkulları\'na katılan öğrencilere sertifika verildi.

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yaz Spor Okulları\'na 17 bin 331 öğrencinin katıldığını belirterek, \"2018 yılı Yaz Spor Okullarımızı 25 farklı spor tesisimizde 8 farklı branşta 17 bin 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik. Yaz Spor Okulları döneminde 17 binin üzerinde öğrencimizi spor alanlarında buluşturmanın, onların zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine vesile olmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurumlar arası işbirliğiyle organize ettiğimiz spor okullarımızda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun çok değerli katkıları var. Spor okulu eğitimlerinin nitelikli şartlarda gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sporcu öğrencilerimizin yaşam boyu spor faaliyetlerini sürdürmesi adına bundan sonraki süreçte çalışmalarımız büyük bir hızla sürecek. İnşallah bundan sonrada ay-yıldızlı bayrağımızla gazi şehrimizi, ülkemizi gururla temsil edecek şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Tüm sporcu öğrencilerimize kısa bir süre sonra başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum\" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise öğrencilerin spora yönelmesi amacıyla projeler yürüttüklerini ifade ederek, \"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımızda öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılım oranını arttırmak, sporcularımızın sağlıklı gelişimini sağlamak adına projeler yürütüyoruz. Bu bağlamda yerel yönetimlerimizin çalışmaları çok değerli. Şehitkamil Belediyemizi yıl boyunca spor alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı gönülden kutluyorum. Yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara destek vererek yanlarında olan değerli öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenlik alanı

- Parkurlar

- Çeşitli yarışlar

- Halk oyunları gösterisi

- Kapanış töreni

- Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu\'nun konuşması

- Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete\'nin konuşması

- Sertifika töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - GAZİANTEP-DHA)

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