DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TÜRKİYE\'DE; \'İDLİB\' ALARMI

DÜNYA kamuoyunun son günlerde yakından takip ettiği Esad rejiminin İdlib\'e yönelik olası operasyonu, Türkiye\'yi alarma geçirdi. Muhaliflerin son kalesi olarak bilinen İdlib\'e yönelik rejimin olası operasyonunun engellenmesi için diplomasi trafiği devam ederken, sahadaki hareketlilik de her geçen gün artıyor. Kenti kontrolü altında tutan silahlı gruplar, İdlib\'in çevresine hendekler kazıyor. Türkiye operasyon durumunda 4 milyona yakın sivilin sığınmak isteyeceği adres olduğu için çok bilinmeyenli İdlib denkleminin masada çözülmesi için çaba harcıyor. Çatışma durumunda sınır hattına yönelebilecek sivillerin ilk etapta Türkiye sınırına yakın noktada, Suriye tarafındaki Atme kampı ve civarında tutulması hedefleniyor. Suriye\'nin kuzeybatısında yer alan Hatay\'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasıyla birlikte muhaliflerin kontrolüne girdi. 1,5 milyon nüfusa sahip Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan tarım kenti İdlib\'in nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden kaçanların sığınmasıyla birlikte 4 milyona ulaştı.

REJİM KARŞITLARININ SON KALESİ

Fırtına öncesi sessizliğin hakim olduğu İdlib, şu anda ülkede muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor. Birçok grubun bulunduğu kentin kontrolünü HTŞ olarak adlandırılan Heyet Tahriri Şam elinde bulunduruyor. Bünyesinde 70 bin civarında savaşçı barındıran radikal dinci örgüt HTŞ\'nin yanı sıra kentte diğer muhalif grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi\'nin de 30 bin civarında silahlı gücü bulunuyor.

REJİM SALDIRISI AN MESELESİ

Suriye rejiminin kontrolü sağladığı bölgelerdeki muhaliflerle yapılan anlaşmalar ile sivillerin gönderildiği kent olan İdlib, Dera\'da kontrolü sağlayan Esad rejimi tarafından yeni hedef olarak belirlendi. Astana mutabakatı kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib, muhtemel operasyon nedeniyle dünyanın gözünü çevirdiği adres oldu. Zaman zaman havadan ve karadan ateş altına aldığı kentin çevresine askeri yığınak yapan rejim güçleri, 9 Ağustos günü İdlib kırsalına havadan; \'Suriye Arap Ordusu ile işbirliği sizi militan ve teröristlerin hakimiyetinden kurtaracak, sizin ve ailenizin hayatını koruyacak. Suriye\'de diğerlerinin yaptığı gibi siz de yerel uzlaşıya katılın\' yazılı bildiriler atarak operasyonun her an olabileceği mesajını yinelemiş oldu.

OPERASYON \'KATLİAMA YOL AÇAR\' ENDİŞESİ

Suriye rejimi tarafından \'terörist\' ilan edilen çoğunluğu HTŞ üyesi, 100 bin civarında silahlı unsurun bulunduğu İdlib\'e yönelik olası operasyon, kentteki 4 milyon sivili de tehdit ediyor. Esad rejimi terörist olarak tanımladığı muhalifleri hedef alacağını duyursa da silahlı güçlerin sivillerin bulunduğu kent merkezinde yer alması, yapılacak operasyonda terörist-sivil ayırımı yapılamayacağı ve bunun da katliama yol açacağı belirtiliyor. Ağır sonuçları olabilecek operasyonun yapılmaması için Astana süreci ile İdlib\'de garantör ülke olarak yer alan Türkiye, Rusya ve İran operasyon seçeneği dışındaki çözüm yolları için diplomasi trafiği yürütüyor.

SAHADA DA HAREKETLİLİK YOĞUNLAŞTI

Rejimin olası operasyonuna karşı kentte, HTŞ ve diğer silahlı gruplar da teyakkuza geçti. Silahlı gruplar, kentin etrafına hendekler kazarak rejimin olası kara operasyonuna karşı hazırlık yapıyor. Muhalif gruplar, ellerindeki son kale olan ve etrafında savunma hattı oluşturulan İdlib\'in kaybedilmemesi için farklı bölgelerden de kente takviye güç kaydırıyor.

TSK\'NIN 12 GÖZLEM NOKTASINA TAKVİYE YAPILDI

Astana mutabakatı kapsamında varılan anlaşmayla Türkiye, Rusya ve İran; dünyanın yakından takip ettiği İdlib\'de, askeri güç bulunduruyor. \'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü\' olarak İdlib\'de şu anda Türkiye 12, Rusya 10 ve İran 7 gözlem noktası inşa etti. Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib\'de, 3 ülke askerleri ateşkesin etkinliğinin artırılması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlanması amacıyla inşa edilen gözlem noktalarında görev yapıyor. Afrin\'in güneyi, Halep\'in batısı, Hama\'nın kuzeyi ve Lazkiye\'nin güneyindeki 12 noktada TSK tarafından kurulan gözlem noktalarına, yaşanan son gelişmelerin ardından takviyeler yapıldı. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden sınırı geçen zırhlı araç ve personeller, sevk edildikleri alarm durumuna geçilen gözlem noktalarında görev yapmaya başladı.

OPERASYON BAŞLARSA SİVİLLERİN KAÇIŞ NOKTASI TÜRKİYE

Askeri harekat seçeneğinin devre dışı bırakılması için diplomatik çalışmalar sürerken, en kötü senaryoda rejimin başlatacağı bir operasyonda hedef olabilecek sivillerin tek kaçış noktası ise Türkiye. Çatışma durumunda kentte yaşayan 4 milyona yakın Suriyeli\'nin, Hatay sınırına dayanması kaçınılmaz gözüküyor. Türkiye bu nedenle rejimin İdlib\'e yönelik operasyona karşı çıkıyor. TSK hem İdlib\'deki gözlem noktalarında, hem de sınır hattında teyakkuz durumuna geçerken, diğer resmi kurumlar da oluşabilecek göç dalgasına karşı çalışma yürütüyor. Olası operasyonla sınır hattına yönelebilecek sivillerin ilk etapta Türkiye sınırına yakın noktada Suriye tarafındaki Atme kampı ve civarında tutulması hedefleniyor.

İDLİB\'DE BEKLENTİ VE UMUT: TSK

Fırtına öncesi sessizliğin hüküm sürdüğü İdlib\'de 4 milyona yakın sivil, rejimin olası operasyonunu nedeniyle tedirgin. İdlib\'de milyonlarca insanın endişe içerisinde olduğunu ifade eden siviller, kentte çözümün TSK tarafından sağlanmasını istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Carablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildiğini anlatan kentteki siviller, benzer bir harekat ile İdlib\'in de HTŞ ve diğer silahlı unsurlardan temizlenerek huzura kavuşturulmasını arzuladıklarını ifade ediyor.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)-

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ\'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI (2)

2)ASKER VE VATANDAŞLAR, GOMAN DAĞI\'NA YÜRÜDÜ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından asker, güvenlik korucuları ve vatandaşların da bulunduğu topluluk, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 2071 rakımlı Goman Dağı\'na doğru yürüyüşe geçti.

3)CHP İZMİR\'DE ZAFER BAYRAMI\'NI ALTERNATİF TÖRENLE KUTLADI

CHP İzmir il örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümünde, alternatif tören düzenledi. Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen partililere seslenen İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet rejimin korunması vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise dördüncü devrimi gerçekleştireceklerini, özgür ve demokratik Türkiye\'yi yeniden kuracaklarını öne sürdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlere katılan CHP İzmir il örgütü, öğle saatlerinde da aynı yerde alternatif kutlama yaptı. Tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye\'de yaşayanların ortak bir geçmişlerinin ve geleceklerinin olduğunu söyledi. Ulus olmanın temelinin, tasada ve kıvançta birlik olmak anlamına geldiğini kaydeden Yücel, \"Türk Milleti olarak huzur ve barış içerisinde, refah içerisinde yaşamak istiyorsak, bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bugün Türk Milletinin, 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'da başlayan, emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin, 30 Ağustos 1922\'de zaferle taçlanmasının 96\'cı yıl dönümü\" dedi.

\'CUMHURİYET REJİMİ KORUNMALI\'

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluklara, imkansızlıklara ve engellemelere rağmen Osmanlı İmparatorluğu\'nun küllerinden tam bağımsız bir devlet yaratmayı başardıklarını hatırlatan Yücel, \"19 Mayıs 1919\'da yaktıkları meşale hiç sönmedi ve sönmeyecek. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve kendi kaderini tayin etmek, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren bir kahramanlık destanıdır Kurtuluş Savaşı\" diye konuştu. CHP\'li Deniz Yücel, \"Bugünümüzü ve özgürlüğümüzü bizlere armağan eden bu mücadelelerin anlamını yitirmemesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Eğitimden, ekonomiye, anayasal düzenlemelerden, sosyal politikalara kadar yapılacak her çalışmada öncelik, uğruna yüz binlerce şehit verdiğimiz Cumhuriyet rejiminin korunması olmalıdır\" dedi.

4\'ÜNCÜ DEVRİM SÖZÜ

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da törende yaptığı konuşmada, Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a ayak bastığında Anadolu topraklarına kendini feda ettiğini, Anadolu insanına güvendiğini vurgulayarak şöyle dedi:

\"Emperyalistlere karşı savaşta dul ve yetim kadınların elindeki kazma kürek, yüreğindeki yurt sevgisiyle bir mücadele başlattı. Hepimiz bu mücadelenin 30 Ağustos\'ta bir zaferle taçlandığını biliyorduk. Bu ülke yok edilmişti. Yolları yoktu, demir ağları, fabrikaları yoktu, teslim alınmıştı, Osmanlı gırtlağına kadar borç içindeydi. Bugünküler, Recep Tayyip Erdoğan gibi borç batağına batıp faizin faizini ödemek için İngilterelerden para dilenmedi. Telekom\'u siz sattınız Atatürk kurdu, şeker fabrikalarını siz peşkeş çektiniz Atatürk kurdu. Uçak yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları yaparken Kayseri\'de uçak fabrikası yapan Atatürk\'tü. Atatürk, İzmir\'de sadece düşmanı denize dökmedi, iktisat kongresini toplayarak ülkenin ayağa kalkmasını sağladı. Esir alınan ülkeyi yeniden kurdu. Büyük devrimi gerçekleştirdi.\"

4)RİZE\'DEKİ TARTIŞMALI YAYLADA \'4 EV KUNDAKLANDI\' İDDİASI

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası\'nda, ahşap 4 ev, çıkış nedeni belirlenemeyen yangında kül oldu. Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Daha önce aynı yaylada, sınır anlaşmazlığı yüzünden iş makinesi yakılmış, yol yapımı sırasında çıkan olaylarda 1\'i asker 4 kişi yaralanmıştı.

Olay, dün, Topluca köyü sakinlerinin kullandığı Eğrisu Yaylası\'nda meydana geldi. Kemal Aydın, Ahmet Çamkerten, Ali Çiçenoğlu ve Şakir Yağcı\'ya ait ahşap 4 ev, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Sahiplerinin yaylada olmadığı sırada çıkan yangında, ahşap evler küle döndü. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, yaylaya gelerek, incelemelerde bulundu.

Topluca köyünün muhtarı Mustafa Kestioğlu, Eğrisu Yaylası ile 800 metre bitişikteki Golezena Yaylası\'nda yaşayanlar arasında geçmişten bugüne süren bazı olaylar yaşandığını kaydetti. Yaylalarında 4 evin yakıldığını öne süren Kestioğlu, \"Bu işin müsebbibi, ilin idarecileridir. Yaylada hukuki süreç, bizim lehimize sonuçlandı; ama idare, kadastro çalışmalarını bekletiyor. İdareye siyasi baskı mı yapılıyor? Bu nedenle kadastro yaptırılmadı. Bize \'Anlaşın\' deniliyor. Kadastro yapılmadığı için halk birbirine düşmüştür. Bunların sebebi idaredir. İdare tarafları uzlaştırmalıdır\" diye konuştu.

1\'İ ASKER 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Eğrisu Yaylası\'nı kullanan Topluca köylüleri ile Golezana Yaylası\'nı kullanan Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünün sakinleri arasında, 75 yıldır sınır ihtilafı yaşanıyor. Yaylalar arasında, 2015 yılının Eylül ayında, \'Yeşil Yol\' kapsamında başlatılan yol güzergahı çalışmaları, tartışmalara neden olmuştu. Topluca köyünün sakinleri, iş makineleriyle Aşağı Durak köyü güzergahında çalışılmaya başlanmasına tepki göstermişti. Çalışmaları taşlı saldırıyla engellemek isteyen köylüler ile görevliler arasında sopalı ve yumruklu arbede olmuştu. Çevre tepelerden duyulan silah sesleri üzerine jandarmalar, buralara ateş açmıştı. 1\'i asker 4 kişinin yaralandığı olaylar, iş makinesinin bölgeden çekilmesiyle sona ermişti. Bölgede uzun süre yol çalışması yapılmadı. Bu yıl 2 yayla arasındaki yol bağlantısı çalışmalarına ise yeniden başlandı.

5)KARAMÜRSEL\'DE SEZON ÖNCESİ BALIK EKMEK KEYFİ

KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli\'de av yasağının yarın gece yarısı sona erecek olması nedeniyle düzenlenen \'Ereğli Balık Festivali\'nde 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.Karamürsel Belediyesi\'nin bu yıl 29 kez düzenlediği Balık Festivaline Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yarın gece yarısı sona erecek olan av yasağı öncesi sahilde yakılan mangallarda ithal uskumru kızartılıp ekmek arası yapılarak vatandaşlara ikram edildi. 7 bin kişilik balık ekmek hazırlanırken, vatandaşlar sıraya girerek balık ekmekleri alarak yedi.Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, \"1989 yılından beri Ereğli Mahallemizde balık şenliği yaşıyoruz. Burada yaşayan insanların çoğu gelirini balıkçıkla karşılıyorlar. 1 Eylül itibariyle denize açılarak, nasiplerini arayacaklar. Besin ve proteini bol olan balığı vatandaşlarla buluştururuz. Keyifli bir gün. Yaklaşık 7 bin civarında vatandaşa 1 tonun üzerinde balık dağıtıyoruz. Senelerdir bu işi yapan büyükler özellikle çinekop ve palamut konusunda umutlu olduklarını söylüyorlar.\" dedi.

6)İSLAHİYE\'DE DÜĞÜN MAGANDALARINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir çiftin, ilkokul bahçesinde düzenlenen düğününe katılan davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş aştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya açılan ateşle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, jandarma düğün görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerde ateş açtıklarını belirlediği E.E., T.K., İ.K., Ö.Y., M.Ö. ve R.A.\'yı evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerin, adreslerinde yapılan aramada ise 4\'ü ruhsatlı, 1 kurusıkı toplam 5 tabanca ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., T.K., Ö.Y. ve M.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.K.\'ya ise kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan 1046 TL idari para cezasıyla serbest bırakıldı.

7)ŞEHİT ASTSUBAY HALİSDEMİR\'İN AİLESİNDEN REKLAM AFİŞİNE TEPKİ

15 TEMMUZ\'daki hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafının Şanlıurfa\'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanmasına, Niğde\'de yaşayan ailesi tepki gösterip, hukuki işlem başatıldığını bildirdi.Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi\'yi öldürerek 15 Temmuz kalkışmasının seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"Şehit Ömer Halisdemir\'in adı savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir\'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır. Şanlıurfa\'nın Haliliye ilçesinde faaliyet gösterdiklerini beyan eden Prestij Özel Eğitim Kursu adındaki firma şehidimizin adını ve fotoğrafını Halisdemir ailesinden ve yetkili mercilerden izin almaksızın kazanç sağlamak amacıyla yazılı-görsel ve sosyal medya aracılığıyla reklamlarında kullanmalarından dolayı, devletimizin ve milletimizin adına şehitlerimizin manevi haklarını korumak adına hukuki işlem başlatılmıştır.\"

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-

8)ŞEHİDİN ADI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ\'NDE YAŞATILACAK

İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'ne 2004 yılında şehit olan Şahin Sağlam\'ın adı verildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı olarak hizmet veren Karabağlar 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'ne Şehit Onbaşı Şahin Sağlam\'ın adının verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. 2004 yılında Diyarbakır Lice\'de şehit olan Şahin Sağlam\'ın Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi\'nde oturan babası Kanim Sağlam ve anne Sebahat Sağlam\'ın da yer aldığı törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve mahalle sakinleri katıldı. Aile Sağlığı Merkezi\'nin olarak hizmet veren binanın şehidin ailesi tarafından devletin verdiği şehitlik parasıyla satın aldığı belirtildi.

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, merkezin iki yıldır 3 aile hekimiyle hizmet verdiğini belirterek, şehidin annesi Sebahat Sağlam\'ın Vali Erol Ayyıldız\'ı ziyareti sırasında bir isteğini belirtmesi üzerine isim değişikliğine gidildiğini söyledi. Sebahat Sağlam\'ın oğlunun adını Kazım Karabekir Mahallesi\'nde yaşatma isteği üzerine kendilerine talimat verildiğini anlatan Salnur, \"İsim değişikliğini iki ay kadar önce gerçekleştirmiştik. 33 nolu Aile Sağlığı Merkezimizin adı Şehit Onbaşı Şahin Sağlam Aile Sağlığı Merkezi oldu. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde biz bu ülkede rahat yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına minnet borçluyuz. Onların adlarını yaşatmak bunun sadece bir göstergesi olabilir. Biz bu adları yaşatmak için sağlık personeli olarak daha özverili çalışmalıyız. Kalite standartlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu halkımıza kaliteli sağlık hizmeti vermek istiyoruz\" dedi.

KURDELEYİ VALİ KESTİ

Ardından okunan hatimleri bağışlamak üzere hatim duası yapılıp, kurdele kesildi. İsmi değiştirilen binanın açılış kurdelesini kesen Vali Erol Ayyıldız, Şehit Onbaşı Şahin Sağlam\'ın annesi Sebahat Sağlam ve babası Kanim Sağlam\'a 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde bu etkinliğe vesile olmaları nedeniyle hürmetlerini ileterek, \"Başta gazilerimiz ve onların timsali olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere biraraya gelmemize vesile olan Şahin Sağlam gibi tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu bayramı kutluyorsak onlar sayesinde. Onların duaları hürmetine burdayız. Biz buralarda bu müesselerin bekçileri olsak da manevi dinamiği onlardır. Bu binalara onların isimlerini vererek bunu perçinlemiş oluyoruz\" diye konuştu.

Açılışın ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve beraberindekiler Şehit Onbaşı Şahin Sağlam Aile Sağlığı Merkezi\'ni gezdi.

Vali Ayyıldız, törenin sonunda yanına gelen engelli Bedrettin Akay\'a akülü araba sözü verdi.

