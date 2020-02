DHA YURT BÜLTENİ 13

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılar.

BAYBURT

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN;\'DEVLETİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA, ENDİŞE ETMESİNLER\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’ta, cuma namazı sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerdeki destekleri dolayısıyla Bayburtlulara teşekkür etti. Alandaki binaya, Erdoğan’ın fotoğrafı ile kentin seçimlerdeki oy oranlarının yer aldığı, \'Rekorlar şehri Bayburt, rekor bizim işimiz’ yazılı dev pankart asıldı.

‘Cumanız mübarek olsun’ diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayburt, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminden şahsıma verdiği yüzde 82 oranındaki destekle yine ilk sırada yer aldı. Bayburt bir başka, Bayburt bambaşka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgiyi için güven için verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sonuçları görür görmez teşekkür için buraya gelmeye karar vermiştim, nasip bugüneymiş. Sözlerimin hemen başında Ordu\'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabb\'im ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır; hiç endişe etmesinlerö dedi.

‘DOLAR MOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESMEZ’

Kurdaki hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Pazar günü Trabzon\'da programlarımız var. Bugün ise oradan Gümüşhane\'ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu\'nun resmi açılışını yapacağız. Bu yolun sizin için de hayırlı olmasını diliyorum. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli ve yerli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Onun için yerli paramız da inşallah bunlara cevabı verelim. Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri, dolarları, euroları varsa altınlarınızı gelin; yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı hep birlikte milletçe verelimö diye konuştu.

‘7 DÜVELE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEYİZ’

Milletin her zaman sandıkta iradesine sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Milletimiz bizden \'Rabia’mıza sahip çıkmamızı bekliyor. Bizler bu mücadelede bu uğurda gerekirse 7 düvele karşı meydan okumaktan asla çekilmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda dünyanın en eli kanlı teröristlerin tepesine binmekten çekinmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda içimizde sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını kapatmaktan çekemedik, çekinmeyiz. Çünkü biz sadece ve sadece Hakk\'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz size. Bizim sorumluluğumuz George\'a, Hans\'a değil; Ahmet\'e, Mehmet\'e, Ayşe ve Fatma’ya. Bizim size sorumluluğunuz var. Biz bu millete hizmetkar olmak için bu yola çıktık, efendi olmak için değil. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. 1 gün sıkıntımız olabilir, 2 gün sıkıntısı olabilir; bunların hepsi açılır, ülkemizde diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü tuzakla binbir türlü hile ve binbir türlü ittifaka yıktılar. Milletimiz büyük fedakarlıklarla yeniden hayat verdiği o cumhuriyet fidanını özellikle son dönemde yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Onlar darbelerle muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştı. Milletimiz her seferinde sandıkta yerinden iradesine sahip çıktı. Demokrasiye güç verdi, hayat verdi. Onlar koalisyonla hala ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek, gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz özgürlüğüne ve demokrasisine olduğun gibi ekonomisine de sahip çıktı. Alın teri ile emeğiyle Türkiye\'yi yeniden ayağa kaldırdı.ö

‘EKONOMİMİZDEKİ OLUMSUZLUKLAR BU ÇARPIKLIĞIN FARKLI BOYUTU’

Ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Tabi biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıktığı da olmadı değil. Bu tür arızi durumları da hal yoluna koyduk, koymaya da çalışacağız. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını gayet iyi biliyor. Onun için ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Türkiye olarak 24 Haziran’da gerçekten çok büyük sadece kendi tarihimizde değil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyanın pek çok yerinde krizler, çatışmalar, kavgalar, acılar pahasına neticelendirilebilecek bir yönetim değişikliğini tam bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdik. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi başarıyla tamamladık. Bu sürecin asıl mimarı hiç şüphesiz bizatihi milletimin ta kendisidir. Sadece bu başarı, Türkiye\'ye dünya demokrasileri içinde en üstlerde yer alma hakkı verir. Biz böylesine önemli bir süreci hukuka ve insan haklarına uygun şekilde nihayete erdirmekten dolayı takdir beklerken ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi demokrasinin değil; darbecilerin yanında yer alanlar, 24 Haziran\'dan sonra da milletin iradesine saygı duymak yerine bambaşka yolları saptılar. Bazı ülkeler, Türkiye\'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur.\"

‘KİMSEYE EYVALLAHIMIZ OLMAZ’

Son dönemde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalındığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye\'nin ne makroekonomik verilerinde ne üretim gücünde ne istihdam düzeyinde ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde, suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Bizim hiçbir ülkeye yönelik özel bir husumetimiz yoktur. Tüm ülkelerle çıkarlarımız uyuştuğu noktalarda iş birliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda da meseleleri müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ama konu Türkiye\'yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler verdirmeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar; bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan, uçaktan, kurşundan korkmayan bu millet, bu tarz tehditlerden mi korkacak?ö dedi.

‘BU MİLLETİ ÇÖKERTEMEYECEKSİNİZ’

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarının olduğunu belirten Erdoğan, “Kardeşlerim, bize karşı uzatılan her dost eline açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle muamele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlerine bakıp, el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için hedeflerimize yürüdüğümüz yollarda dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur, yarın bir başka olur. Nitekim şimdiden İran\'dan Rusya\'ya, Çin\'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Asıl olan, bizim yüreğimizdeki imandır. Biz böyle bakıyoruz. Asıl olan, bizim gücünü imandan aldığımız o mücadele azmimizdir. Her zaman söylediğim gibi Türkiye\'ye güvenen, Türkiye\'ye yatırım yapan Türkiye ile birlikte yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Türkiye\'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaklardırö diye konuştu.

‘HİÇ KİMSE SANMASIN Kİ BU TEKERLEK TÜMSEKTE KALACAK’

Gelinen süreçte millete de çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Anneler, bacılar, kardeşlerim; 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Darbecilerle teslim olmadığımız, çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap; daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacak. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanları üretim yolunda, ihracat yolunda, istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp, yolları, meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için sanayiden ticarete her alanda iş yerlerimizi, atölyelerimizi, fabrikalarımızı ve bürolarımızı dolduralım. Türkiye\'yi içine hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın yolu, kenara çekilmek değil; ileriye atılmaktır. Gelin, hep birlikte ileriye atılalım daha ileriye. Durmak yok, yola devam. Bu oyunu hep beraber bozalım. Gelin, bu duvarı hep birlikte yıkalım. Hiç kimse sanmasın ki bu tekerlek tümsekte kalacak.ö

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Başkan’ yazılı 69 numaralı Bayburtspor forması hediye edildi.

3)GAZİPAŞA\'DA YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yakındaki bir çiftlikteki atlar dumandan etkilendi.Kahyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı yakınlarında sazlık ve çalılık alanda, saat 11.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Demirtaş Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Alandaki kuru otlar nedeniyle hızla yayılan ve geniş bir alanda etkili olan yangın, yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Ekipler, öncelikle yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Vatandaşların yanı sıra söndürme çalışmalarına Gazipaşa Havalimanı\'na ait 3 itfaiye aracı da destek verdi.

Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir çiftlikteki 2 at ve büyükbaş hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yangında can ve mal kaybı olmadığını belirten Kaymakam Kaya, \"Vatandaşlarımızın yoğun ihbarıyla irkildik ve bölgeye geldik. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıyor\" dedi.

Yangın bölgesindeki çiftliğin sahibi Yusuf Yiğit ise \"Elektrik kablosu kopmuş. Yangının bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Erken müdahale sayesinde yangından zarar görmedik\" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ TARLADA TARIM İŞÇİLERİ İLE KAHVALTI YAPTI (EK)

4)YUMURTA İŞLETMESİNDE BAKANLI AÇILIŞ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa\'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Mütevelli Mahallesi\'ndeki bir yumurta işletmesi ziyaret edip, yeni üretim kompleksinin açılışına katıldı. Açılış törenine Bakan Pakdemirli\'nin yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Partili Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, oda başkanları ve işadamları da katıldı. Bakan Pakdemirli, tören alanına girişte işletmenin çalışanlarını selamladı.

Buradaki açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, \"24 Haziran itibariyle parlamenter sistem sona erdi. Artık daha dinamik ve güçlü bir Türkiye için başkanlık sistemine geçtik. Bundan sonra üretim ekonomisi için biz üreticilerimizin olduğu gibi sanayicilerimizin de yanında olacağız. İzmir, Manisa gibi Ege illeri önemli tarım ambarlarımızdır. Tarım ürünlerini üretiyoruz. Hayvancılıkla ilgili çok güzel işlerimiz var. Bunları mamul haline getirecek, tarıma dayalı sanayi ürünlerini üretmemiz gerekiyor. Bu sebeple Manisa\'nın özellikle yüzde 14 tarıma dayalı sanayi ürünü var. Bunu arttırıyor olmamız lazım. Yumurta için Manisa önemli bir merkez. 20 milyar adet yumurta üretiliyor. Bu tesis, Manisa\'daki yumurta üretimin 20\'de 1\'ini karşılıyor. Bu gurur vericidir. Burada pastörize tavuk ve bıldırcın yumurtası var. 700 bin metrekarelik açık alan 250 dönüm kapalı alanımız var. Burada tesisin atıklarından da enerji üretiyorlar. Bu da çok önemli\" dedi.

\"İŞ DÜNYAMIZ BU DÖNEMDE MUTLAKA RAHATLATILACAK\"

İş adamları ve sanayicilere yönelik açıklamalarda bulunan Pakdemirli, \"Bu dönemde kabinemiz iş adamlarımızı, sanayicilerimizi rahatlatmak adına önemli hazırlıklar yapıyor. İnşallah, bunlar en kısa sürede açıklanacak. İş dünyamız bu dönemde mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomi anlayışı üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız\" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte yeni üretim tesisinin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası işletmeyi gezen Bakan Pakdemirli, tesis hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı.

Açılışın ardından tören alanından ayrılan Bakan Pakdemirli, cuma namazını da Mütevelli Mahallesi\'ndeki Çamlıca Camisi\'nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Pakdemirli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

5)ELAZIĞ\'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ

ELAZIĞ\'da, bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Elazığ-Bingöl karayolunun 55\'inci kilometresindeki Kovancılar Çaytepe mevkiinde Yusuf İzzetin Kaya yönetimindeki 23 T 5538 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAC 291 otomobil öğlen saetlerinde bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın yaşanmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, taksi sürücüsü Yusuf İzzetin Kaya ile çarpıştığı araçta bulunan Hasan Sertkaya ile Ali Düzgün Kavaklı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)80 KİLOLUK KABAK YETİŞTİRDİ

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde üretici Yusuf Bilen, her biri 60-80 kilo gelen kabak yetiştirdi.

Dondurma ve kabak tatlısı üreten işletmesi bulunan Yusuf Bilen, tatlı yapmak için kullandığı kabakları tarlasında yetiştirdiğini belirtti. Ancak bu yıl, kabakların kilo ve iriliğinin geçen yıllara göre anormal bir şekilde büyüdüğünü belirten Bilen, \"Bu yıl hasat ettiğimiz tarlamızdaki kabakların bazıları 60-80 kilogram arasında geliyor. Boyları da 1 metre. Ben uzun yıllar sonra ilk kez bu ağırlıkta ve bu boyda kabaklar gördüm. 80 kiloluk bir kabaktan 30 kilo tatlı imal edeceğim\" dedi.

7)OTELDE TELEFON ÇALAN ALMAN TURİST, UÇAĞIN MERDİVENİNDE YAKALANDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman Christina Ursula R. (63), iddiaya göre, otelden ayrılırken başka bir turistin cep telefonunu çaldı. Şüpheli, Antalya Havalimanı\'nda uçağın merdivenlerinde gözaltına alındı.

Alman Christina Ursula R., geçen hafta 3 torunuyla tatil için Manavgat\'ın Çolaklı bölgesindeki 5 yıldızlı otele geldi. Dün tatili biten ve ülkesine gitmek için otelden ayrılan Christina Ursula R., iddiaya göre, otelin bavul odasında vatandaşı Frank Schimitz\'e ait cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu koyduğu yerde bulamayan Schimitz, otel yönetimine durumu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen otel yönetimi, telefonun kadın turist tarafından çalındığını tespit edince jandarmaya bilgi verildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timi, kol bandından, hırsızlık yapan kişinin Christina Ursula R. olduğunu tespit etti. Ekipler, Alman turistin ülkesine gitmek için Antalya Havalimanı\'nda olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, şüpheliyi uçağın merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında Frank Schimitz\'in telefonu Christina Ursula R.\'nin üzerinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Christina Ursula R., tercüman bilirkişi eşliğinde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otelden çıkış yaparken torunlarını göremediğini, onları ararken valiz odasına baktığını kaydeden Christina Ursula R., \"Telefonu torunlarıma ait olduğu düşüncesiyle aldım. Otobüs bizi beklediği için panik haldeydim. Bu telefona ihtiyacım yok. Zaten ülkemizde fiyatları da çok uygundur\" dedi.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Christina Ursula R., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Frank Schimitz\'in telefonu ise kendisine teslim edildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-

==============================================

8)SPORTİF YETENEK TARAMA TESTİNDEN GEÇEN ÖĞRENCİLERE MALZEME DESTEĞİ

OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde, sportif yetenek tarama testinden geçen 177 öğrenciye malzeme desteğinde bulunuldu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile birlikte Tosyalı Spor Salonunda ki törende, öğrencilere üzerinde \'Yetenek Biziz\' yazılı tişörtlerden hediye etti. Şapka, spor ayakkabısı ve benzeri spor malzemeleri karşılanan yetenekli öğrencilerin, yeniden bir teste tabi tutularak eğilimli oldukları branşlarda yıl boyunca eğitimlerini sürdürecekleri kaydedildi. Öğrenicilere hediyelerini takdim eden Vali Coşkun, yaptığı konuşmasında, \"Yeteneklerinizi çok çalışıp ortaya çıkartın. Sizlere güveniyoruz, derslerinizle birlikte sporu da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum\" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise bakanlığın asrın projesi olarak nitelendirdiği yetenek tarama testlerinin sonuçlandığını belirterek, \"Bizlere bildirilen 407 öğrenciden seçtiğimiz 177 öğrenci ile projemizin ikinci aşamasına devam etmekteyiz. Proje kapsamında bugün 5\'inci haftayı tamamladık. İkinci aşamada 2 aylık bir zaman diliminde yapacağımız antrenmanlar neticesinde 177 öğrencimizi tekrar yetenek tarama testine tabi tutacağız. Bu kapsamda verileri bakanlığımıza gönderip, oradan alacağımız bilgiler doğrultusunda bu öğrencilerimizle yıl buyunca çalışmalara devam edeceğiz.\" dedi.

Müdür Loğoğlu, \"Velilerimizin ilgi ve alakaları son derece memnuniyet verici. Çocuklarının arkalarında durduklarını bizlere hissettiriyorlar. Spor bakanlığımız, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüz, Sayın Valimiz ve velilerimizle birlikte bu çocuklarımızı geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen gayreti sarf ettiğimizi ve bütün tesislerimizle birlikte bu çocuklara hizmet etmeye çalıştığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Spor uzun soluklu ve zaman gerektiren bir iş, önümüzdeki 3 yıl, 6,10 ve 15 yıl içerisinde Osmaniye\'mizden Osmaniye sporuna Türkiye\'mizin sporuna hizmet eden ve dünya çapında sporcu yetiştirmek gibi bir idealimiz olduğunu vurgulamak istiyorum\" diye konuştu.

İl Spor Müdürlüğü olarak sadece yetenek tarama testi değil, aynı zamanda ilde lisanslı sporcu ve yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ellerinden geldiği kadar çoğaltma gayreti içerisinde olduklarını belirten Loğoğlu şöyle dedi: \"Sadece gençlerle veya belirli bir yaş gurubu altındaki insanlarla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda özellikle \'Koşabiliyorken koş\' projesi kapsamında 7\'den 70\'e tüm sahalarımızı açtığımızı ve bu kapsamda çalışıyoruz. Rakamlarla konuşmak gerekirse 24 Nisan 2018 itibariyle 50 bin 566 lisanlı sporcumuz, faal sporcu sayımız 7 bin 21, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle lisanslı sporcu sayımız 51 bin 809, faal sporcu sayımız ise 9 bin 496\'dır. Osmaniye\'mizde hem sporcu sayımızı hem de faal sporcu sayısını arttırmak gibi bir çaba içerisindeyiz.\"

9)TELEVİZYON HIRSIZI KAMERADAN YAKALANDI

ANTALYA\'da 10 evden hırsızlık yapan cezaevi firarisi D.Ö. (43) polis ekiplerince yakalandı. D.Ö.\'nün son işinde, çaldığı televizyonla bir taksiye binerek uzaklaştığı görüldü.Antalya\'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 10 eve kapılarını ve pencere camlarını kırarak giren D.Ö., son işinde televizyon ve kıyafetleri alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu kimliği teşhis edilen D.Ö., Kepez ilçesi Habipler Mahallesi\'nde bir yakınının evinde yakalandı. D.Ö.\'nün çaldığı eşyaların bir bölümü, adreste bulundu. Bulunan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, çalınan diğer eşyaların ise şüpheli tarafından satıldığı tespit edildi.10 hırsızlık suçundan kaydı bulunan D.Ö.\'nün hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ve çaldığı televizyonla taksiye binip uzaklaşması dikkati çekti. D.Ö., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA