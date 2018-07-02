DHA YURT BÜLTENİ-13

1 - ÖZEL - Elitaş 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olur

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanının 3\'üncü turda seçileceğini söyleyen Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, TBMM\'deki dengeler açısından yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3\'nün yer alabileceğini kaydetti. Elitaş, TBMM\'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını da söyledi.

Mustafa Elitaş, Kayseri\'de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra ziyaret ettiği Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) gündemdeki TBMM başkanlık seçimi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu\'nun durumu, Bakanlar Kurulu\'na seçilebilecek milletvekillerinin sayısı, erken yerel seçim tartışmaları, OHAL\'in kaldırılması, çocuk istismarcılarının durumu ve hayvan hakları konularında değerlendirmelerde bulundu.

\'TBMM BAŞKANINI 3\'ÜNCÜ TURDA SEÇERİZ\'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM başkanını 3\'üncü turda seçeceklerini belirterek, \"Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızı ziyareti sırasında Meclis başkanlığına aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Demek ki biz 3\'üncü turda Meclis başkanını seçebileceğiz. Son turda salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin oyu 344 olduğuna göre, biz, 3\'üncü turda Meclis başkanını seçeceğiz. İttifakla ilgili hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'nin bu ittifakın 2023 yılına kadar gideceğiyle ilgili irade beyanları oldu. Bizler parti teşkilatları olarak bu ittifakı bozmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Tepede bir uzlaşma varsa tabanda da bu uzlaşma şarttır\" diye konuştu.

\'BERBEROĞLU\'NUN DURUMU YARGININ İŞİ\'

Elitaş, CHP\'den yeniden milletvekili seçilen, İstanbul\'da tutuklu Enis Berberoğlu\'nun durumu ile ilgili de konuştu. Elitaş, \"Enis Berberoğlu konusu hukuki bir durum. Yargının yapacağı bir iş. Biliyorsunuz 2011 yılındaki seçimde de tutuklu milletvekilleri vardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, o dönem adı BDP olan parti, Meclis\'i boykot etmişlerdi. Şu an bildiğim tek tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu. Onunla ilgili yargı tutuksuz yargılanmasına karar verirse, Sayın Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde \'milletvekilleri Meclis kürsüsünde Anayasa\'daki metni okuyarak göreve başlarlar\' ifadesi sözkonusu. Onun için Berberoğlu\'nun durumu yargının işidir\" diye görüşlerini dile getirdi.

\'3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDERSE SIKINTI OLMAZ\'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili, TBMM\'deki dengeler açısından yeni Bakanlar Kurulu için AK Partiden milletvekili istifalarının olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Mustafa Elitaş şöyle yanıtladı:

\"3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis\'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın.\"

\'3 SİYASİ PARTİ ANLAŞIRSA ERKEN YEREL SEÇİM OLUR\'

Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, bu konuda şunları söyledi:

\"Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP \'evet\' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde \'hava şartlarının olumsuz olması\' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler. Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8\'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa\'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim\'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP\'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar.\"

\'18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR\'

OHAL\'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıklayan Elitaş, normal şartlar altında, 18 Temmuz\'da, yeni kurulan hükümetin OHAL\'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin OHAL\'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı. Mustafa Elitaş, \"Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz\'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu\'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından \'18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak\' diye düşünüyoruz\" dedi.

\'İLK KANUN TASARISI ÇOCUK TACİZCİLERİ VE HAYVAN HAKLARI\'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili de konuştu. TBMM\'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının bu konularla ilgili olacağını söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

\"Hem çocuklara tacizle hem de hayvanlarla ilgili, aslında erken seçim kararı alınmasaydı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı olarak biz bir kanun tasarısı üzerinde çalışmıştık. Son noktalarına gelmiştik. O süreçte Meclis erken seçim kararı alınca bunu gerçekleştiremedik. Burada çocuk tacizcilerine karşı büyük yaptırımlar ve hayvan haklarıyla ilgili önemli müeyyideler getiren kanun tasarısı vardı. O tasarının son noktasını koymuştuk. Rötuşlar da tamamlanmıştı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk gündem maddelerimizden birisi bu olabilir. İdam cezasının getirilebilmesi için Anayasa değişikliği şartı var. Bizim de temel ilkelerimiz insan hakkıyla ilgili olan konuların referanduma götürülmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde siyasi partilerin mutabakatıyla bu işin ancak olabileceği ile ilgili bir durum söz konusudur. Anayasa değişikliği olmadan idamı getirebilmek söz konusu değil. Fakat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği takdirde bunun af konusuna girmesi de mümkün değil. Şu an Anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin beyanı tek başına yetmiyor. 147 milletvekili ile temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisi\'nin buna \'evet\' demesi gerekir. Yani şu çerçevede bir görüşme henüz söz konusu değil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röportaj

Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Kaçırılan kadını Berrin öğretmen kurtardı



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan, 3 aydır parklarda ve sokaklarda kalan Zehra Güleydam (22), kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı.

Manavgat\'ta, bir süre önce eşi cezaevine giren, 1,5 yaşındaki çocuğundan haber alamayan ve kimsesi olmayan Zehra Güleydam, psikolojik rahatsızlık geçirdi. İlçede yaklaşık 3 aydır sokaklarda ve parklarda kalan Güleydam, önceki gün akşam saatlerinde, Sarılar Mahallesi\'nde yol kenarında beklerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile zorla bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada, caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı\'nın olayı görüp, müdahale etmesiyle kimliği belirsiz kişiler, Güleydam\'ı bırakıp kaçtı.

Zehra Güleydam ile bir süre konuşarak, hastaneye götürülmek üzere ikna eden Berrin Balcı, jandarmaya haber verdi. Jandarma timi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülen Güleydam, psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı. Güleydam, buradaki ilk tedavinin ardından Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi\'ne sevk edildi.

Zehra Güleydam\'ın, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde; eşinin cezaevine girdiğini, kendisinin de yaklaşık 3 aydır sokaklarda kaldığını, 1,5 yaşında oğlu olduğunu; ancak nerede olduğunu bilmediğini, annesinin öldüğünü ve kimsesinin kalmadığını söylediği belirtildi.

BERRİN ÖĞRETMEN DHA\'YA KONUŞTU

Manavgat\'ta akıl sağlığı yerinde olmayan Zehra Güleydam\'ı otomobile bindirmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin elinden kurtaran özel bir okulda öğretmenlik yapan Berrin Balcı, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Her gün saat 21.30- 22.00 arasında yürüyüş yaptığını söyleyen Balcı, Yürüyüşümün ardından sürekli kahve içtiğim yere oturdum. Orada bir kız çocuğu dikkatimi çekti. Kendi kendine konuşan, şarkı söyleyen, yolda şuursuz hareketler yapan kız çocuğunu gördüm. Ruhsal dengesinin yerinde olmadığının farkına vardım. Bu arada da yoldan geçen araçların çocuğun önünde durup, onu arabaya alma çabaları dikkatimi çekti, müdahale ettim dedi.

\'BU DRAMI BANA SAATLER BOYUNCA ANLATTI\'

Zehra Güleydam\'ı yanına çağırdığını, kahve ısmarladığını ve konuştuklarını aktaran öğretmen Balcı, Bana, Ankara\'dan geldiğini, 4 aydır sokaklarda olduğunu, terminalde, hastanede yatıp kalktığını, ailesinin kendisine sahip çıkmadığını, annesinin öldüğünü, 1.5 yaşında bir oğlunun olduğunu, onun da kayınvalidesinin yanında kaldığını, oğlunu göremediğini, eşinin cezaevine girdiğini, dayak yediğini, kafasına pompalı tüfek dayandığını, şiddet gördüğünü söyledi. Bu dramı bana saatler boyunca anlattı diye konuştu.

\'HASTANE YETKİLİLERİ GEREKENİ YAPTI\'

Bu duruma sessiz kalamayacağını belirten Berrin balcı, Vatandaş olarak yapmam gerekeni yaptım ve jandarmaya haber verdim. Avukat Ertekin Kök ve Sarılar Mahallesi muhtarını aradım. Buraya gelerek bizi aldılar. Hastaneye gittik, hastane yetkilileri gerekeni yaptı. İlk müdahalenin ardından servise yatırıldı. Ertesi gün de Konya\'ya sevk edildi dedi.

\'KAPIYI AÇARAK ZEHRA\'YA BİRA VERDİLER\'

Genç kadının dengesiz hareketleri nedeniyle yerinde duramadığını anlatan Berrin Balcı, şöyle dedi

Yanımdan kalkarak sürekli yol kenarına gidiyordu. Ben de onu geri getiriyordum. Jandarmayı aradıktan sonra yine gitti. Bu sırada \'Şahin\' marka içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önünde durdu. Arabanın içinden kapıyı açarak Zehra\'ya bira verdiler. Ben o anda müdahale ettim, çünkü içeriye alacaklardı. \'Kızımızı rahat bırakın, jandarmaya haber verdim, gereken yapılacak\' dedim. Arabanın kapısını kapatıp, hızla uzaklaştılar.

Öğretmen Berrin Balcı, olay esnasında çevrede bulunan insanların sadece seyretmesinin ise çok üzücü olduğunu belirtti.

Görüntü dökümü

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Zehra Güleydam\'ın fotosu

Genç kadının beklediği yer

RÖP. Berrin Balcı

Berrin Balcı’nın göstererek anlatması

Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)

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GÖRÜTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf\'un cesedi bulundu (2)

CESEDİ BULUNDU

28 Mayıs\'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan\'ın (23) bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.

Son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı\'na 15 dakikalık mesafede ağaçta asılı halde bulunan Özcan\'ın cesedini inceleyen ekipler, intihar etmiş olabileceğinden şüphelenirken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlık alandan genel ve detay görüntüler

- Cenaze aracının görüntüsü

- Görevlilerin görüntüsü

- Cesedin tabuta konması

SÜRE:02\'02\" BOYUT:123 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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4 - Denizli\'de milletvekilleri mazbatalarını aldı

DENİZLİ\'de 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti\'den CHP\'den ve İyi Parti\'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldırım, Nilgün Ök, Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar ve Yasin Öztürk, İl Seçim Kurulu Başkanlığı\'nda düzenlenen törenle peş peşe mazbatalarını aldı.

AK Parti\'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Adliye Sarayı\'nda İl Seçim Kurulu\'nda düzenlenen törende mazbatalarını Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan\'dan aldı. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısıyken istifa edip, AK Parti\'den ilk kez milletvekili seçilen Ahmet Yıldız, milletvekilliğini hak etmeye çalışacağını belirterek, \"Türkiye çok partili seçimler yapıyor. Ülkemle gurur duydum, bu olgunluk ve seçime katlımdan dolayı. Önemli olan seçimden sonra ne yapacağımızdır. Ülkemizin bize verdiklerini, misliyle geri vermeye çalışacağız\" dedi.

\"DENİZLİMİZ\'E BÜYÜK VE GÜÇLÜ YATIRIMLARI GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM\"

İkinci kez AK Parti\'den milletvekili seçilen Şahin Tin de Türkiye\'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çekip, \"Artık Türkiye\'de yeni bir yönetim sistemi var. Başbakanlık sistemi bittiği kapandığı ve Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık sistemiyle yönetileceğimiz sisteme adım attık. Her iki dönemde de görev yaptığım için gururluyum, onurluyum. Denizlimiz\'e büyük ve güçlü yatırımları getireceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

Tekrar AK Parti\'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Türkiye\'nin demokrasi bayramı olan seçim sürecini tamamladığını belirterek, \"Seçim boyunca bütün siyasi partiler diyeceklerini dediler. Milletimiz gelecekle ilgili umut vaat eden yapılan hizmetleri takdir ederek AK Parti\'yi zaferle taçlandırdı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ı ilk turda seçti\" dedi.

\"ÜLKEMİZ VE DENİZLİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Daha önce iş kadınıyken ilk kez AK Parti\'den milletvekili seçilen Nilgün Ök ise, bundan sonraki yeni bir Türkiye\'nin başladığını ifade ederek, \"Çok daha hızla gelişen, ekonomisiyle dünyada ve Avrupa\'da güçlü Türkiye için adım attık. Bu seçim sonuçları ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Ülkemiz ve Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER

CHP\'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar da, İl Seçim Kurulunda mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti. Karaca, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, \"Artık bu saatten sonra Denizli\'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için Parlamento\'da görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var\" dedi.

CHP\'den ikinci kez milletvekili seçilen Kazım Arslan da seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirtip, \"Denizli\'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için, ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağız\" dedi. İşadamıyken İlk kez CHP\'den milletvekili seçilen Haşim Teoman Sancar da, Denizlili seçmenlerin kendilerine çok önemli bir görevi verdiğini ifade ederek, \"Bu görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1 milyonluk Denizlimizin huzur ve mutluluğu için 24 saat çalışmak ve çabalamak için heyecanlanıyorum\" dedi.

MAZBATASINI ALDI, SERT KONUŞTU

İYİ Parti\'den Denizli milletvekili seçilen Yasin Öztürk, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş\'tan aldı. Öztürk, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, \"Meclis\'te Denizlimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Buradaki devlet görevlilerine de ayrı bir tavsiyem olacak. Sonuçta seçim dönemlerinde dolaşmayı çok seviyor kendileri, bundan sonrada yakında yerel seçim olacağı belli. Ya gitsinler AK Parti\'ye üye olup öyle dolaşsınlar ya da artık biz de milletvekiliyiz, biz çağırınca bizimle de gezsinler. Özellikle en büyük mülki amirimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ve özellikle Müftü Bey. Dolayısıyla kendilerine böyle bir tavsiyede bulunmanın faydalı olacağını düşündüm. Denizlimiz\'in gerek lokal gerek genel sorunlarını tamamını takip edeceğim. Bunları kamuoyu ile paylaşacağım, Meclis\'te gündeme getireceğim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sırasıyla AK Parti Milletvekilleri Nilgün Ök, Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız mazbata alması

-Sırasıyla milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök röp.

-CHP milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar mazbata alması

-CHP milletvekilleri Haşim Teoman Sancar, Gülizar Biçer Karaca ve Kazım Arslan röp.

-İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk mazbata alması

-Yasin Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5 - Belediye çalışanlarından çocuk istismarına tepki

MERSİN’in Mut ilçesinde, bir araya gelen belediye çalışanları, son günlerde Türkiye gündeminde düşmeyen çocuk istismarına tepki göstererek, yaşananları kınadı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki belediye önünde, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çalışanları bir araya geldi. Açıklamaya katılanlar, \'Çocuk İstismarına Dur\' yazılı dövizler ve ellerine stickerlar yapıştırdı. Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkiye’nin gündemi olan çocuk istismarını önemsediklerini belirterek, \"Çocuk istismarına karşı belediyenin duyarlı çalışanlarıyla beraber bir nebze olsun Türkiye’deki bu olayların önlenmesine emek harcayalım dedik. Dolayısıyla ben ve çalışanlarımızın bu hassas düşüncelerinden dolayı ve basınımızın bu olaya önem vermesinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum\" dedi.

Başkan Yılmaz, Mut belediyesi olarak bu konuya daha çok önem vereceklerini ve çocukların yoğun olduğu parklara kamera koyarak üzerlerine düşen görevi bir nebze olsun yerine getirip, bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını sözlerine ekledi.

Yılmaz’ın açıklamasının ardından katılanlar daha sonra sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklamasına katılanlara döviz dağıtılırması

- Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz\'ın basın açıklaması yapması

- Basın açıklamasına katılanların ellerindeki dövizleri havaya kaldırması

- Basın açıklamasına katılanlar

- Belediye binası tabelası

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),(DHA)

SÜRE: 02\'54\" BOYUT:126 MB



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6 - Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çelikbaş: ‘’Limon fiyatları, depo kaynaklı artmadı’’

NEVŞEHİR Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, limon fiyatlarındaki artışın, Nevşehir’deki depolardaki limonlardan kaynaklanmadığını bildirdi. Çelikbaş, ‘’ Depolardaki limonlarda herhangi bir çürüme ya da bozulma bulunmamaktadır. Bu nedenle, limondaki fiyat artışı, depolardaki limonlardan kaynaklanmıyor’’ dedi.

Oda Başkanı Salih Çelikbaş, Akdeniz bölgesinde 2018 yılında hasadı yapılan limonların Nevşehir’deki kayadan oyma doğal depolara konulduğunu ve depoya konulan limonların, Mayıs ve Haziran aylarında piyasaya arz edildiğini açıkladı. Çelikbaş, ‘’Depolardaki limonlarda herhangi bir çürüme ya da bozulma bulunmamaktadır. Şimdiye kadar bize bu yönde bir bilgi ulaşmadı. Bu nedenle, limondaki fiyat artışı, depolardaki limonlardan kaynaklanmıyor. Şu anda da depolardan limon sevkiyatı devam ediyor. Dolayısıyla limonlarda çürüme ya da herhangi deforme olma yoktur. Depolardaki limonlarda herhangi bir sıkıntı da yaşanmadı’’ ifadelerini kullandı.

Nevşehir’deki kayadan oyma doğal depoların daha çok Ürgüp ilçesinde yer aldığını belirten Çelikbaş, şunları söyledi:

‘’Depoların, konulan ürünleri uzun süre doğal bir şekilde muhafaza ederken, limon için bir özelliği de, depoda bekleyen limonların sulanmasıdır. Yani depoya 10 kilo olarak konulan limon, bir süre sonra sulanarak ağırlaşmakta ve 12-13 kilo ağırlığa ulaşmaktadır. Bu sayede limonlar hem iyi bir şekilde muhafaza ediliyor hem de kilo olarak artış görülüyor. Limonda fiyatlar neden yükseldi, bilmiyoruz.’’

Nevşehir Kapalı Semt Pazarı\'nda limon satan pazarcı esnafı Yunus Özen de, sağlık için limonun pek çok faydası bulunduğunu belirterek, ‘’Limonlar, 11 ve 12’nci aylarda depolara girmeye başlar. Depoya girdiğinde limonda hastalık varsa, yüzde 50 fire verir. Bu da fiyata yansır, 3 liralık ürün, 6 lira olur. Limon, hasat edildikten sonra depolarda 3-4 defa temizlenir, ayıklanır. Depodaki limonun sahibi, 3-4 defa işçilik öder, para harcar, bir de depodaki ürün fire verir. Bunların hepsi maliyeti yükseltir\" diye konuştu. Özen, limonun kalitesine göre de fiyatlarında değişiklik olduğunu belirterek, \"Şu an limon fiyatları yüksek değil, normal. Bir ailenin bir haftalık ihtiyacını yarım kilo limon görür o da 2-3 lira tutar. Limon fiyatları depolarda 2-5 lira arasında değişir, pazarcı da 1 lira kazancını koyar ve satar. Pazarda, kalitesine göre, limonun kilosu 2-6 lira arasında satılıyor\" dedi.

Pazardan limon alan vatandaşlar da limon fiyatlarının yüksek olduğunu ama birkaç haftaya kadar düşmesini umduklarını ifade ettiler. Pazardan limon alan 72 yaşındaki İsmail Ülger de ‘’Limon fiyatları aslında yüksek değil ama esas parayı aracılar kazanıyor. Çiftçi para kazanmıyor. Bu ürünlerin ne şekilde yetiştirilip buralara geldiğini bilseniz, fiyatlar pahalı değil ama bu paraları çiftçi kazanamıyor, aracılara gidiyor. Fiyatları da üretici değil, toptancılar pahalılaştırıyor’’ ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş\'ın açıklaması

-Pazardan genel görüntü

-Pazarcı Yunus Özen\'in konuşması

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

98 MB

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7 - Yayalara çarpıp kaçan sürücü 2 kardeşin ölümüne neden oldu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yayalara çarpıp kaçtı. Kazada iki kardeş feci şekilde hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.Kaza, dün gece saat 23.00’te Ardahan-Kars karayolunun Ardahan Üniversitesi Kampüsü önünde meydana geldi. Kars yönünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda karşıya geçmeye çalışan Emrah Avcı (28) ile kardeşi Faruk Avcı (23) ve Halil Demir’e (22) çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Emrah ve Faruk Avcı kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşları Halil Demir ise ağır yaralandı. Avcı kardeşlerin cenazeleri, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Demir’in ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından polis, yolu tek yönlü olarak trafiğe kapattı, olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

İki kardeşin ölüm haberi, Yenimahalle’de yaşayan aile ve akrabalarını yasa boğdu. Ölüm haberi üzerine iki kardeşin yaşadığı evin önünde toplanan yakınları göz yaşı dökerek, ağıt yaktı. Kazanın ardından, kaçan otomobilin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel

-Olay yeri incelemesinden

-Ölen kişilerin evinden

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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