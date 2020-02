DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AĞRI\'DA LEYLA SEFERBERLİĞİ

AĞRI\'da, Ramazan Bayramı\'nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'i arama çalışmaları sürüyor. Bugün sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği çalışmalar sırasında cami hoparlöründen anonslar yapılarak kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Eğitim köpeklerin insan boyunu aşan buğday tarlalarını karış karış aradığı çalışmalarda jandarma da köyden il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, 4 gün önce bayram ziyareti için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 haneli, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir\'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla\'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı.

15 Haziran\'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan ekiplerle eğitimli köpekler eşliğinde aranan Leyla Aydemir, bir türlü bulunamadı.

STK\'LAR VE GÖNÜLLÜR DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Aydemir çiftinin 3\'ü erkek, 7 çocuğundan 6\'ncısı olan Leyla\'yı arama çalışmaları, köy ve çevresinde bugün de devam etti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına bugün kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi. Çağrı üzerine bir araya gelen Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), Ağrı Ticaret ve Ziraat Odaları, Beşir Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanları ve yönetim üyeleri ile gönüller, Bezirhane köyünde arama çalışmalarına katıldı.

BAKILMADIK YER BIRAKILMIYOR, BÖLGE DRONE İLE TARANIYOR

Yaklaşık 300 kişiden oluşan ekipler, 4 kola ayrılarak aramalarını sürdürüldü. Köy içerisindeki şüpheli yerler uzman ekipler tarafından aranırken, köy dışındaki alanlar ise yine gönüllülerin ağırlıkta olduğu gruplarca kontrol ediliyor.

Cami hoparlöründen de anonslar yapılarak köyde kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesi\'ne ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da köyden il merkezine doğru 15 kilometrelik alanı drone desteğiyle taradı. Geniş ve uzun arazide insan boyunu aşa buğday tarlaları da yine eğitimli köpeklerle karış karış arandı.

\'ÜZÜNTÜLÜYÜZ\'

Çalışmalara katılan ekiplere su, meyve suyu ve kek ikramında bulunan Ağrı Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, aramaların en kısa sürede iyi bir sonuçla neticelenmesini istedi. ASTOP Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ağrı Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan ise \"İlimizde uzun yıllardır böyle bir hadise yaşanmadı. Bu olaydan dolayı derin üzüntü duyduk. Buradan yetkililere sesleniyorum; nereden geldikleri belli olmayan, kenar mahallelerinde çadırlar kuran insanları biz ilimizde istemiyoruz. Artık yetkililerin buna bir el atmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

ACILI DEDE: TÜM TÜRKİYE LEYLA\'YA SAHİP ÇIKTI

Komşu köylerin de arandığını söyleyen dede Zeki Aydemir, torunun bulunması için tüm Türkiye\'nin seferber olduğunu bildirdi. Köyün dört bir yanından 20 kilometre uzaklıktaki alanlarda dahi aramaların sürdüğünü aktaran gözü yaşlı dede Zeki Aydemir, \"Leyla sadece süt içerdi. Acaba Leyla\'ya şimdi süt veren var mıdır, aç mıdır, susuz mudur? Torunumu bulana, yerini bildirene, polisi, jandarmayı arayana 300 bin lira öldü vereceğim. Yeter ki Leyla bulunsun. Arama çalışmaları gece-gündüz devam ediyor. Polise, jandarmaya, bize Türkiye\'nin birçok yerinden çok sayıda ihbar telefonları geliyor. Tüm arama çalışmalarına rağmen kızımızdan henüz bir ses yok. Çocuğumuzu kaçıracak kadar kimseyle bir husumetimiz, düşmanlığımız yok. Tek isteğimiz Leyla\'nın bir an önce sağ salim bulunması\" diye konuştu.

Turgay İPEK- Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)-

===================================================

2)MERSİN\'DE KAZA: PAZARCI ÇİFT ÖLDÜ, 3\'Ü ÇOCUKLARI 6 KİŞİ AĞIR YARALI

MERSİN\'de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.Kaza, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana geldi. Kazada, Vural Kılınç\'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç savrulurken, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atarak devrilen kamyonet sürücüsü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan çocukları Hakan, Cemre ve Canan Seriner, otomobilde ise sürücü Vural Kılınç ile beraberindeki Gani Tören ve Emre Taş ise ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastaneler kaldırırken, yaşamını yitiren Seriner çiftinin cenazesi ise Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

====================================================

3)KÖPEK BÖYLE EZİLDİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan köpeği ezerek kayıplara karıştı. Araç sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken İkısa adı İDOHA olan, İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilay Parlak Ateş savcılığına suç duyurusunda bulundu. Sakarya\'da yavru köpeğin rmanda dört bacaklarının kesilmiş halde bulunmasının tartışması devam ederken Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde geçtiğimiz 7 Haziran günü yaşanan bir başka olay hayvan severlerin tepkisine neden oldu. İddiaya göre olay Ahmet Türkel Çevreyolu 2. Etapta meydana geldi. Yol kenarında bulunan köpeği fark eden plaksı belirlenemeyen beyaz bir pikap araç görmesine rağmen köpeği ezdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası acılar içersinde kıvranan köpeğin yanına diğer başı boş köpekler gelirken hayvan telef oldu. Olay, MOBESE kayıtlarının bir vatandaş tarafından İDOHA verilmesi sonucu ortaya çıktı. İzlediği görüntüler karşısında şok olan İDOHA Başkanı Avukat Nilay Parlak Ateş,\"Olay, 7 Haziran 2018 tarihinde, saat 07.45 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Yol üzerinde bulunan köpeğe, beyaz pick-up model bir araç gelip, kasti olarak çarpmakta ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmekte, bunun sonucunda da ilk önce köpeğin yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görülmektedir. Her ne kadar caydırıcılık anlamında cezaların yetersiz olduğu bir kanunumuz olsa da, söz konusu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu trafik kazaları başlıklı 21. maddesinde \'Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır\'\" dedi.Benzer olayların her gün arttığını ifade eden Ateş, \"Bizler, yaradılan her canlının yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz. Hayvan hakkı ihlallerinin ispatı zor olsa da, şuan için elimizde kamera görüntüsü mevcuttur. Görüntülerde plaka tespiti yapamadık ancak gerek savcılığımızın, gerekse emniyet güçlerinin hassas davranarak olayı meydana getiren kişiyi bulacağına ve kanunlar nezdinde gerekli yaptırımları uygulayacağına dair inancımız tam. Biran önce sorumlu kişinin bulunarak, adaletin sağlanmasını temenni ediyoruz\" şeklinde konuştu.

-Köpeği ezme anı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

===============================================