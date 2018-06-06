DHA YURT BÜLTENİ-13

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE\'YE DOLAR YAĞDIRACAĞIZ (ek)

1)\"UNUTMAYIN MUHARREM İNCE BİR ÖĞRETMEN\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli\'de, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Kaynak Tekstil firmasını da gezdi. Kemal Kılıçdaroğlu burada da işçilerle bir araya geldi. İşçilerin alın teriyle ekmeklerini kazandığını, aralarında bulunduğu için gurur duyduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikadan ayrılacağı sırada yanına gelen iki işçiyle ayak üstü sohbet etti. Eğitim sisteminden yakınan ve çocuklarının iyi eğitim almalarını çok istediklerini söyleyen işçilere Kemal Kılıçdaroğlu, \"Eığitim sistemi kanayan yara. Eğitim sistemini temelden değiştireceğiz. 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta çocuklarımızın çoğu niteliksiz okullara gidiyor. Sabah sınav, öğle sınav, akşam sınav. Bütün bunların hepsi değişecek. Unutmayın Muharrem İnce bir öğretmen. Eğitimi çok iyi biliyor\" dedi.

BOZKURT\'TA HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Denizli\'nin Bozkurt ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu\'nu gören fırıncı Şevket Hazır, \"Çok genç görünüyorsun\" dedi. Gülümseyen Kemal Kılıçdaroğlu ise gördüğü vatandaşlardan Mümin Öztunç\'un pala bıyıklarına takılıp \"Bıyıkların güzelmiş maşallah\" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ilçedeki çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada onlarla sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorularını cevapladı. Ardından konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Ramazan ayındayız, kavganın gürültünün olmadığı bir aydayız, ayrılık, farklılık olmasın diyoruz. Bir sandığa gideceğiz, giderken düşüneceğiz, bu seçim eski seçimler gibi değil. En temel konulardan birisi ekonomi, işsizlik var. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Güzel Türkiye\'yi nasıl yaratacağız? Her kuruş verginin hesabını hükümet verecek. Tünele, yola karşı değiliz. Sorduğumuz soru şu; köprüyü kaça yaptın? Bana bunu söyle. Söyle ki vatandaşın vergisini doğru kullandın mı kullanmadın mı, bunu soruyorum. Yol yapıyorsun eyvallah yap. Birisi malı götürecek, ey Kılıçdaroğlu sen sesini çıkarma, soru sorma. Ben de bu soruları sana soruyorum. Kaça yapıyorsun bunu öğrenmek istiyorum. Yeter ki hesabını ver. Hepiniz vergi veriyorsunuz, musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi veriyorsunuz. Bir tek havadan vergi vermiyorsunuz. Vergi veriyorsanız, hesabını soracaksınız. Biz ne söylediğimizi biliyoruz, neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var. 16 yıldır hükümette olanlar 25 Haziranda \'Ben şunu yapacağım\' demiyor, biliyorlar ki abbas yolcu\" dedi.

\"Türkiye\'ye çağ atlatmak istiyorsak bu Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı, millet ittifakının mecliste olmasıyla olur\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

\"Hiçbir zaman bir vatandaşımı suçlamadım, sadece ülkeyi yönetenleri suçladım, iyi yönetemediler. Niye yoksulluğu bitirmediler? Allahın izniyle aile sigortasını getireceğiz, hiçbir aile biz yoksuluz demeyecek. Onun onurunu koruyarak, asla afişe etmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, moralinizi bozmayın. Azimle, kararlılıkla sandığa gidin, cumhurbaşkanı listesini göreceksiniz en başta Muharrem İnce var. Mührü oraya güvenle basın. Sonra partilerde CHP\'yi göreceksiniz, oraya da güvenle mührü basacaksınız\" dedi.

Sözlerine devem eden Kemal Kılıçdaroğlu, \"İyi Parti seçime girmesin diye duvar ördüler ama bu kardeşiniz, demokrasiden yana 15 milletvekiline dedi ki, hadi göreve. Şimdi \'seçime sokamıyoruz\' diyemediler \'vay efendim milletvekilleri niye gitti\' dediler. Demokrasi için gittiler. Bizim huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Kavgadan bıktık. Hiçbir şey vaat etmiyorsam ben ülkenin insanlarına huzuru, birlikte yaşamı, üreten Türkiye\'yi vadediyorum\" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ziyaretlerinden görüntü.

- İşçiler görüntüsü.

- Konuşmadan görüntü.

- Bozkurt ziyaretinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / DENİZLİ (DHA)

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2)4\'ÜNCÜ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEN GÜLFİDAN\'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ADIYAMAN\'da, 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan Gülfidan Oğuz\'un (2), hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülfidan\'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenilirken, düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Turgut Reis Mahallesinde yaşayan Mustafa ile Hatice Oğuz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü Gülfidan, 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti. Küçük kız, park halindeki otomobilin bagajının üzerine düştü. Yaralanan Gülfidan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük kızın düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan küçük Gülfidan\'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Balkondan otomobilin üzerine düşen kızının sağlık durumunun iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan baba Mustafa Oğuz, \"İftar alışverişi için dışarıdayken kızım aradı ve kardeşinin balkondan düştüğünü söyledi. Koşarak geldiğimde kızımın otomobilin üzerine düştüğünü öğrendim. Sağlık ekipleri hemen geldi ve hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söylüyor. Kızımın otomobilin üzerine düşmesi ve kurtulması en büyük tesellimiz\" dedi.

Hastanede kızının yanında refakatçi olarak kalan anne Hatice Oğuz ise olay sırasında odada olduğunu belirterek, \"Gürültü duyunca Gülfidan\'ın düştüğünü gördük. Hemen hastaneye getirdik ve şu an durumu iyi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Baba Mustafa Oğuz olayı anlatması

- Komşusu Ali Acar anları anlatması

- Evin balkonundan görüntü

- Evin dışarıdan görüntüsü

- Çocuğun düştüğü yer

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Çocuğun yatması

- Anne Hatice Oğuz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

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3)KARADENİZ’DE FINDIKTA ‘DRAKULA’ TEHDİDİ

TRABZON’un Maçka ilçesinde fındık dallarında, doğal ortamı Çin\'de bulunan turunçgil uzun antenli teke böceğinin görülmesi üreticiyi tedirgin ediyor. ‘Drakula’ adı da verilen, İtalya\'dan, İstanbul\'a ardından da Trabzon\'a geldiği sanılan böcekle mücadele için harekete geçildi, bölgede ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Fındık hasadına sayılı günler kala daha önce küllenme hastalığına bağlı olarak üründe ciddi oranda dökülme yaşanırken, Maçka ilçesinin Esiroğlu Mahallesi’nde yer alan fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaştı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince harekete geçildi, inceleme başlatıldı. İstanbul\'dan Trabzon\'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu, ağaç dallarına ise zarar verdiği saptanan böceğin tespiti için de uzman ekiplerden de yardım istendi. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları sürerken, uzmanlar incelemelerinde halk arasında \'Drakula\' olarak da adlandırılan uzun antenli böceğinin, İtalya\'dan İstanbul\'a buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

‘BU BÖCEKLER AĞAÇLARI KURUTUYOR’

Konuyla ilgili konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, böceklerin fındık ve ağaçlarda tehlike oluşturduğunu söyledi. Pehlevan, “Bizim kendi bilimsel dilimizle birlikte \'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği\' olarak adlandırıyoruz biz bu böceği. Bu böceğin anavatanı Çin ve Tayland bir şekilde İtalya\'ya ulaşıyor. Oradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne, oradan da ağaçlarla birlikte Maçka’da Esiroğlu Mahallesine intikal ediyor. Bu böcekler ağaçları kurutuyor, ağaçları delerek içerisinde \'T\' şeklinde bir yuva oluşturuyor, oraya yumurtalarını bırakıyor, ağaçların özsuyu o deliklerden çıkınca tabi ki ağaçlar kuruyor ve verimden düşüyor\" dedi.

\" BUNU BİR MİLLİ DAVA OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR\'

İlçede tespit edilen böceklerin, ileride büyük sorunlara yol açabileceğini ve bu durumun bir milli mesele olarak ele alınması gerektiğini de aktaran Pehlevan, \"Şu anda bir karantina durumu söz konusu. Dikkatli bir şekilde mücadelesi yapılıyor, İl Tarım Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, ama bunun yeterli olduğunu biz düşünmüyoruz. Bunu bir milli dava olarak, milli sorun olarak ele alıp, bir şekilde sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun, belki şu anda çok spesifik bir sorun olarak görülebilir ama gelecek yıllarda eğer sayıları artarsa orman ağaçlarından hatta ve hatta evlerimizde sivrisineklerle nasıl yaşamaya bir şekilde alışmışsak belki de bunlarla da birlikte yaşamaya alışacağızö diye konuştu.

‘YİNE DE ŞANSLIYIZ’

Böceklerin insanları tiksindirici görüntüsü olduğuna ve konunun önemsenmesi gerektiğine işaret eden Cemil Pehlevan şunları söyledi:

“Görüntüleri çok hoş değil tabi ki, insanları tiksindirici bir görüntüsü var bu yüzden bizim bu konuyu çok önemsememiz gerekiyor. Yine de şanslıyız, Amerika\'da 3 kere yumurta bırakıyor, Avrupa ülkelerinde 2 sefer yumurta bırakıyor, bizde sadece 1 kere yumurta bırakıyor. Amerika ve Avrupa\'da yumurta bıraktığı zaman 70 ila 194 arasında bırakıyor. Bizde tespit edilen 50, 60 yumurta. Bu yüzden bizim bu sorunu erkenden çözmemiz gerekiyor\"

Görüntü Dökümü

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- Cemil Pehlevan\'la röp

- \'Drakula\' böceğinden görüntüler

- Detaylar

Haber-Kamera: Uğur AYDIN/DHA

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Artvin’de büyükbaş ölümleri tedirgin ediyor (2)

4)LSD HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ, KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kentte Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde büyükbaş ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada yapılan incelemeler sonucu üzerinde yaralar oluşması ve bitkin düşmesinin ardından ölen büyükbaşlardaki LSD (Sığırlarda Nodüler Ekzantemi) Hastalığı görüldüğünün saptandığı bildirildi.

Bölgede karantina tedbirlerinin aldığını ve aşılama çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada şöyle denildi: “İlçelerimizde sığırlara ilişkin numunelerden LSD yönünden birkaçında pozitiflik tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak gerekli tedbirler alınmış olup, 3 kilometre yarıçapında koruma, 7 kilometre yarıçapında gözetim olmak üzere 10 kilometre yarıçaplı alana karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla hayvan hareketleri karantinadan mütevellit kısıtlanmıştır. Hastalık teşhis edilen hayvanların itlaf işlemleri devam etmekte olup oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilen kıymet bedeli hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenecektir

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