DHA YURT BÜLTENİ-13

Topladıkları kapaklarla 6 tekerlekli sandalye aldılar

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde 5 okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan mavi kapaklarla alınan 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi.

Çaycuma Koleji, Nebioğlu Ortaokulu, Perşembe Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu ve Ortaokulu ile İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği\'nin başlattığı projeye destek vermek amacıyla mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Öğrenciler, evlerinde, mahallelerinde ve çevrelerinde kısa sürede mavi kapak topladı. Toplanan kapaklar alınan 6 tekerlekli sandalye düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çaycuma Belediyesi önünde düzenlenen törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, öğrencilerin düzenlediği kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirterek, \"Kampanyalarımıza, Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında engelli vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza medikal ürünler ve tekerlekli sandalyeler dağıtıyoruz\" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da öğrencilerle birlikte güzel ve anlamlı bir projeye daha imza attıklarını belirterek, \"Çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız bizim için önceliklidir. Hele engelli çocuklarımız bizim ayrıca göz bebeğimizdir. Engelli çocuklarımız için düzenlenen bu törende okul öğrencilerimiz de bize iştirak ettiler. Meşhur biz söz vardır, \'Herkes engelli olabilir\'. Hepimiz engelli olabiliriz. O zaman engellilere sahip çıkmak bizim birinci görevimiz\" diye konuştu.

Daha sonra 6 aylıkken beyin felci geçiren 8 yaşındaki Esma Nur Aksu ile törene katılamayan ağır engelli Melisa Ertan’a birisi banyoda kullanmak üzere ikişer tekerlekli sandalye hediye edildi. Bedensel engelli Esma Betül Fertan ve Cansu Kundakçı da tekerlekli sandalyelerine kavuştu.

Görüntü Dökümü

-Tekerlekli sandalyelerin dağıtımı

-Konuşmalar

-Öğrencilerden detaylar

-Toplanan kapaklar

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

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Ordu\'nun fındık figürlü yeni stadyumu gelecek sezon açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte 150 milyon TL\'ye yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli, UEFA standartlarına uygun, son teknoloji ile yapılan stadyumun gelecek sezonda tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesiyle, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl mahallesinde yapılan, tamamlandığında 150 milyon TL\'ye mal olacak olan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatını inceledi. Stadyum inşaatında 280 işçinin çalıştığını, inşaatın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten başkan Enver Yılmaz, \"Stat inşaatının başlamasından bu yana henüz bir yıl dolmamasına rağmen gelinen süreç oldukça memnuniyet verici. Normal süresinden daha kısa sürede bitmiş olacak. Türkiye\'de bu hızla devam eden başka bir stadyum inşaatı yok. Yüklenici firma, Ağustos ayında stadyumun tamamlanmasını öngörüyor. Buna opsiyon sağlayabiliriz. Serilen çimin futbola elverişli olup olmaması bir iki ay vakit alabilir. 280 işçinin çalıştığı bu stadı en kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz\" dedi.

Stadyum projesinde 500 araçlık otopark, 16 adet asansör, 20 adet locanın olacağını, alttan ısıtmalı ve mor-beyaz renklerle çevresinin de donatılacağını vurgulayan Yılmaz, \"Fındık figürlü olacak olan stadyum önümüzdeki sezona yetiştirilecek. Bizim Ordululardan tek beklentimiz bu statlarına ve takımlarına sahip çıkmaları. Gelsinler tribünleri doldursunlar. Onlara muazzam bir tesis yapıyoruz. Böyle bir tesiste maç izlemenin keyfine varsınlar. Yaklaşık 150 milyon TL yatırımla yapılan bu tesisi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, hükümetimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, stadyumun tamamlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi\'ne devredileceğini, işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesi\'nin yapacağını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Enver Yılmaz\'ın açıklaması

-Stadyum inşaatından görüntüler (drone)

-Başkan Yılmaz\'ın çalışmaları incelerken görüntüsü

(SÜRE: 5.32 Dk ) (BOYUT: 615 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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İşçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralı

ADAPAZARI\'nda, fabrikaya işçi taşıyan servis aracı şarampole uçarak ağaca çarptı. Kazada servisteki sürücü ve 6 işçi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Adapazarı Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı\'nda meydana geldi. Arifiye ilçesinde bulunan bir otomobil fabrikasına 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçileri götüren Ayhan Koz(37) idaresindeki 54 S 1003 plakalı işçi servisi şarampole uçarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, sürücü ve araçta bulunan 6 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü Ayhan Koz ile işçiler F.Ş, H.Ş, K.D, M.D, U.Ö ve S.K. hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların taşınması

Olay yerinden görüntü

Araçtan görüntü

Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Tankerle çarpışan motosikletteki liseli öldü, arkadaşı yaralandı (2)

KAZADAN ÖNCE SON GÖRÜNTÜ

Burdur\'da lise öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren\'in öldüğü, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız\'ın yaralandığı kazadan önce, iki arkadaşın motosikletle ilerlediği görüntü mobese kameralarına yansıdı. Hasan Buğrahan Özeren\'in kullandığı motosikletin Mustafa Şeref Bulvarı\'ndan, süt tankeriyle çarpıştığı Bülent Ecevit Bulvarı\'na girişi görüntülerde yer aldı. Kayıtlarda Hasan Buğrahan Özeren\'in kask takmadığı, Merve Tuğçe Yıldız\'ın başında kask olduğu görüldü. Motosikletin bu görüntülerden birkaç kilometre sonra süt tankeriyle çarpıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Buğrahan Özeren\'ın motosikletle seyretmesi

Haber: Mesut MADAN- Kamera: Burdur- DHA)

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AĞRI DAĞI KIRSALINDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



AĞRI Dağı kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği arama- tarama faaliyetlerinde, PKK\'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 15-16 Mayıs tarhilerinde operasyon yapıldığı belirtildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin imha edilmesi için yapılan operasyonda, bir sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde 7,62 mm keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası, 2 bin 460 makineli tüfeğe ait fişek, 79 uçak savar silahına ait fişek, 1 akü, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçiridi. Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) -

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MARİNADAKİ DENİZ SUYU KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN MİDYELİ ÇÖZÜM

İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki bir marina (IC Çeşme Marina), deniz suyu kalitesini arttırmak için farklı bir projeye imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yürütülen proje kapsamında, marinaya bırakılan Akdeniz midyeleri deniz suyu kalitesinin arttırılmasında kullanılmaya başlandı.

Çeşme\'deki marina ile Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye ve Avrupa\'da ilk kez uygulanacak proje ile Akdeniz midyelerini kullanarak deniz suyu kalitesini arttırma çalışmalarına başladı. Proje kapsamında ilk etapta 80 çuval midyenin marinada denize bırakıldığını açıklayan Marina Genel Müdürü Can Akaltan, \"Bu proje ile Türkiye ve Avrupa\'da diğer işletmelere örnek olmayı hedefliyoruz\" dedi.

\"BİR MİDYE, 150 LİTRE SUYU FİLTRE EDİYOR\"

Akaltan, üniversiteyken yüksek lisans tezinin marinalardaki çevre uygulamaları üzerine olduğunu belirtip, \"Bu bağlamda yaptığım araştırmalarda bir midyenin günde 150 litre suyu filtre edebildiğini öğrendim. Tabii bu midyenin cinsine ve nerede yaşadığına göre değişebiliyor. Marinamızda dere suyundan kaynaklanan bir sirkülasyon problemi olduğu için bu fikir aklımıza geldi. Yağmur yağdığı zaman dereden gelen çamurlu su marinamıza karışıyor. Bu da tekne sahipleri için çok büyük bir önem arz ediyor. \'Çevre\' dediğiniz zaman bir yatçının aklına gelen ilk şey deniz suyunun kalitesi oluyor. Bu iş için çözüm ararken bütçe masrafı olmamasını ve doğal yollardan bunun yapılmasını hedefledik. Bunun için de midye projesi ortaya çıktı\" dedi.

\"DOĞAL YOLLARDAN DENİZ SUYU KALİTESİNİ ARTTIRMIŞ OLACAĞIZ\"

Can Akaltan, bir balık çiftliği firmasıyla ile bir anlaşma yaptıklarını ve midyeleri temin ettiklerini dile getirerek, \"Eğer bu projede başarılı olursak, diğer marinalara da bu projeyi önerebiliriz. Bu bizi oldukça heyecanlandıran bir proje. Geçen yıl işletmemiz içerisinde bulunan zeytin ağaçlarımız ile \'Yeşil Elma\' ödülünü kazanarak çevre konusundaki duyarlılığımızı ortaya koymuştuk. Şimdi de midye projesinde başarılı olabilirsek diğer marina işletmelerine de bu projeyi önereceğiz. En önemlisi de doğal yollardan deniz suyu kalitesini arttırmış olacağız\" diye konuştu.

\"AĞIR METAL ÖLÇÜMÜ YAPILACAK\"

Marina Genel Müdürü Can Akaltan, projenin başarıya ulaşması durumunda patent başvurusu yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, \"Bu projede ilk etapta 20 tam çuval midyeyi marinaya taşıdık. 20 çuvalı bölerek 80 çuvala çıkardık ve tüm marinaya yaydık. Akdeniz midyesi çok çabuk büyüdüğü için bir çuvalı dörde böldük. Su Ürünleri Fakültesinden bir heyet gelip midyelerdeki ağır metal miktarlarındaki değişimi ölçecek. Üç hafta önce hayata geçirdiğimiz bu projede, midyelerin yaşam alanları olan iki su arasındaki farkı ölçüp bir değer ortaya çıkacak. Bir yıl sonra bu sonuçlar akademik bir rapor olarak açıklanacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Marina Genel Müdürü Can Akaltan\'ın açıklaması

- Marinadan görüntü

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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