DHA YURT BÜLTENİ-13

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ:HDP OLMADAN, HİÇBİR ÇÖZÜM OLMAZ

SİİRT\'te partisinin seçim çalışmasına katılan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililere yaptığı konuşmada, \"HDP olmadan hiçbir çözüm olmaz\"dedi. Siirt\'te partisinin düzenlediği seçim çalışmalarına katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'ye, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Nimettullah Erdoğmuş, Batman Milletvekili Saadettin Becerekli ve parti üyeleri eşlik etti. HDP İl Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Temelli, burada vatandaşlarla sohbet etti.

HDP Siirt İl Başkanlığı önünde bir konuşma yapan Temelli 24 Haziran seçimlerine değinerek, \"Bir panik seçimine gidiyoruz. Yangından mal kaçırmaya çalışıyorlar. Korkunun bu gidişata faydası yoktur. Evet gidiyorlar, 24 Haziran\'da bunları süpüreceğiz sokaklarımızdan. Bu korkuyu da def edeceğiz. Bakın; Türkiye\'nin her yerinde yaşananlar Siirt\'te de fazlası ile yaşanıyor. Korkunun, paniğin nedeni budur. 16 yıldır iktidarda olan Ak Parti, Türkiye\'nin her yerine zulüm getirmiştir. Türkiye\'nin her yerine şiddet getirmiş, Türkiye\'nin her yerinde işsizlik diz boyu iken Siirt\'te işsizlik neredeyse göğsümüze kadar çıkmıştır. Türkiye\'nin en büyük işsizliği Siirt\'te yaşanmaktadır. Türkiye\'de her türlü sorun fazlası ile yaşanıyor ama Siirt\'te bu sorun kat ve kat artıyor, tıpkı Şırnak ve Van\'da olduğu gibi\" dedi.

HİÇ BİR PAZARLIĞINDAN İÇİNDE OLMADIK

Siyasette hiçbir pazarlığın içinde olmadıklarını ve bundan sonra da olmayacaklarını belirten Temelli, \"Biz hiçbir pazarlığından içinde bulunmadık. Biz kendi adayımız ile gideceğiz, dedik. Bu adayımız Türkiye\'nin adayı olacaktır. Türkiye halklarının ve herkesin içinden çıkacaktır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye toplumunun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Kimseyi dışarda bırakmamalıdır. O yüzden kapılarımızı herkese açtık. Bu iddiada olmayan ya kirli pazarlıklar, koalisyonlarla Cumhur ittifakı gibi ittifaklar kuruyorlar, ya da işte halen aday arayışındalar.\"dedi.

İRADEMİZİ SANA İPOTEK EDELİM

HDP olmadan çözüm olmayacağını söyleyen Temelli, \"HDP olmadan Türkiye\'nin önünün açılması mümkün değildir. Türkiye\'nin önünü açmak istiyorsanız, demokrasinin kazanmasını istiyorsanız, bu denklemin içinde HDP\'nin olduğunu bileceksiniz. İşte o yüzden bu kararlılıkla aday ve seçim çalışmamızı yapıyoruz. Bunu yapmayanlar Ankara\'da pazarlık peşindeler. Sayın Gül açıklama yapmış, \'Aday olmayacağım\' demiş. Neden, çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol, neden herkes bir araya gelsin diyorsun? Çünkü senin bir programın yok. Senin savunabileceğin, demokrasi adımı atacağın bir yolun yok. O yüzden diyorsun ki; ancak herkes bir araya gelirse ben aday olurum. Ne güzel, bunu kim istemez? Aslolan mücadeledir, aslolan halk ile beraber siyaset yapmaktır. Pazarlıklar üzerinden çıkacak bir adayın zaten hiçbir şansı olmaz. Biz dedik ki; herkes kendi adayı ile gelsin, kendi sözü ile gelsin, muhalefet ulaşabileceği en geniş muhalefet cephesine ulaşsın. Bu şekilde bu saray ittifakına, bu Cumhur ittifakına son verebiliriz.\"dedi.

AK PARTİLİ KARAASLAN, 1919 KİŞİLİK KORODAKİ ÖĞRENCİLERİN PROVASINI İZLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 14 Mayıs\'ta Samsun\'da şarkı ve marşlar söyleyecek 1919 kişilik koroda yer alan öğrencilerin provasını izledi.

İlkadım Atatürk Ortaokulu öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Samsun genelinde 61 okul ve 74 müzik öğretmeni tarafından 1919 öğrencinin yer aldığı koro kuruldu. Koro, 14 Mayıs\'ta Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda aynı anda şarkı ve marşlar söyleyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Atatürk Ortaokulu’na gelerek çalışmaları yerinde izledi. İlk olarak Okul Müdürü Rasim Nerse’den çalışmalar hakkında bilgi alan Karaaslan, daha sonra bir sınıfta bulunan 40 öğrencinin söylediği şarkıları dinledi. Kendi cep telefonuna da çocukların performansını kaydeden Karaaslan, daha sonra çocuklarla birlikte, \"1919 çocuk ve gençlik kalbi Samsun’da Türkiye için atacak, bu ritme sen de katıl, bir adım da sen at\" sloganını söyledi.

Çocukların etkinliğini çok beğendiğini belirten Çiğdem Karaaslan, \"Dünyada yaşanan bütün acılara, son dönemdeki sıkıntılara, gözyaşlarına ‘dur’ diyebilecek güçlü sesler çocuk kalbinden çıkar. Bu çocuklar 1919’un ilk adımının atıldığı bu şehrin kahramanlarıdır. Geleceğe bir sözleri var. Gelecek için ‘biz buradayız, güçlüyüz, hazırız’ diyenler onlar ve 1919 ruhunu bugün 2019’a yaklaşırken, 100’üncü yılın arifesinde inşallah yeniden canlandırmak için çok güzel ve etkileyici birliktelik sunacaklar\" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU SERA GEZİP, DOMATES VE SALATALIĞIN TADINA BAKTI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesine konser için gelen Cengiz Kurtoğlu, domates serasını gezdi. Domates, salatalık ve kavun gibi ürünleri tadan Kurtoğlu, \"Gelip yerinde görmek gerekiyormuş. Mükemmel, güvenle tüketmek lazımmış\" dedi.

Kumluca Belediyesi\'nin bu yıl 19\'uncusunu düzenlediği Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser için ilçeye gelen Cengiz Kurtoğlu, seraları gezdi. Üreticilerle sohbet eden Cengiz Kurtoğlu, seralarda yetiştirilen ürünlerin tadına baktı. Üretici kadınların sebzeleri hangi şartlarda ürettiklerini anlattığı Cengiz Kurtoğlu, seralardan çok etkilendiğini söyledi. Kurtoğlu, \"Gelip yerinde görmek gerekiyormuş. Mükemmel, güvenle tüketmek lazımmış\" dedi.

Cengiz Kurtoğlu, aynı gün akşam ise Karatepe Stadı\'nda sahneye çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kadar Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını 5 bin kişiyle birlikte seslendirdi. Cengiz Kurtoğlu\'na Kumluca Belediyesi ve gecenin sponsoru Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği üyeleri tarafından plaket ve Yörüklüğü simgeleyen poşu takdim edildi.

Gecede festival kapsamında yapılan Yörük Göçü kortejinde aktif rol alan mahalle muhtarlarına ve göçe katılan mahalle sakinlerine de plaket verildi.

KAYIP OTO TAMİRCİSİNİN CESEDİ 8 GÜN SONRA ZEYTİNLİKTE BULUNDU

BALIKESİR’de, 8 gün önce kaybolan Reşat Korkmaz’ın(41) cesedi zeytinlikte bulundu. Korkmaz’ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Edremit ilçe çıkışında bugün öğle saatlerinde zeytinlik alanda çürümeye başlamış bir erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen olay yerine gelen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler incelemede bulundu. İnceleme sonrası cesedin Edremit’te 8 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan oto tamircisi Reşat Korkmaz’a ait olduğu tespit edildi. Reşat Korkmaz\'ın çürümeye başlayan ve yüzü tanınmayacak hale gelen cesedi gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık görevlileri sinir krizi geçiren Korkmaz’ın yakınlarına olay yerinde müdahalede etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Korkmaz’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'İNSANLIĞIN UYGARLIĞA İLK BÜYÜK ADIMI DİYARBAKIR" PANELİ

Diyarbakır\'da düzenlenen \'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı\' paneline 11 ülkeden 19\'u yabancı 39 yazar katıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya panelde yaptığı konuşmada, \"Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır merkez ilçeleri tescilli eser sayısı toplam 739 adettir. Diyarbakır il genelinde tescilli eser sayısı bin 254 adettir\" dedi.

Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile düzenlenen \'İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır\' konulu panel başladı. Diyarbakır\'da bir otelde düzenlenen panele 11 ülkeden 19\'u yabancı, 39 yazar katıldı. Panele ayrıca, Diyarbakır Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede katıldı.

KÜLTÜREL MİRAS HERŞEYLE DOLUDUR

Diyarbakır tanıtım belgeselinin gösterimiyle başlayan panelde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya kentin tarihi, kültürel varlıkları ile turizm potansiyelini anlattı. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerinin kültürel peyzajının UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındığını hatırlatan Kaya, \"Ayrıca Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi köprüsü de 2016\'da UNESCO dünya kültür mirası geçici listesine alınmıştır. Ancak daha dünya kültür mirası listesine alınabilecek birçok potansiyelimiz, varlığımız bulunmaktadır. Bunların bazılarını bu program çerçevesinde bizzat gidip ziyaret ederek görme fırsatı bulacağız. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır merkez ilçeleri tescilli eser sayısı toplam 739 adettir. Diyarbakır il genelinde tescilli eser sayısı bin 254 adettir. Bilindiği gibi 2018 yılı Avrupa Kültürel Miras Yılı seçilmiş ve İtalya\'nın Milano şehrinde 7 Aralık 2017\'de düzenlenen Avrupa kültür formunda resmi olarak başlatılmıştır. Kültürel miras, günlük yaşamımızı şekillendiren yalnız edebiyat, sanat ve mimari yapılarda değil aynı zamanda atalarımızdan öğrendiğimiz sanat ve becerilerle, çocuklara anlattığımız öykülerle, keyif aldığımız yemeklerle, izlediğiniz filmlerle ve özünüzü bulduğunuz herşeyle doludur. Kültürel miras ortak tarih ve değerlerimiz aracılığıyla Avrupa\'yı birbirine bağlar. Aynı zamanda kültürel derneklerimizin zenginliği ve çeşitliliğini temsil eder. Ortak kültürel mirasımızı anlamalı ve ona değer vermeliyiz. Kültürel mirası yalnızca geçmişten kalan bir miras olarak düşünmemek gerekir. Zira geleceğimizi tasarlamamıza destek olur. Sizin yapacağınız öneriler bizim için yol gösterici olacaktır. Bizim sizden ricamız lütfen yediklerinizi, içtiklerinizi anlatın. Çünkü bu bölge yeme ve içme konusunda da oldukça birikimlidir\" dedi.

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar Diyarbakır\'ın 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan, 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, aziz ve kadim bir şehir olduğunu belirterek, \"

Maalesef böylesi güzelliğe sahip Diyarbakır\'da turizm rakamları istediğimiz ölçüde değil. Her ne kadar 2017 yılı sonu itibariyle 2016\'ya göre yüzde yüz bir artış sergilense de şu anda rakamlar bizim istediğimiz seviyede değil. Diyarbakır\'ın yıllık turist sayısı hedefi 1 milyon. Biz bu hedefle yola çıktık. Valiliğimiz ve ilimizin diğer paydaşları olarak, önemli ve kararlı adımlarla turist sayısını 1 milyona çıkartmak için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.\"dedi.

Diyarbakır\'da bugün ve yarın yapılacak olan panel sonrası katılımcılar Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve Zerzevan Kalesi\'ni ziyaret edecek.



400 MEDYA MENSUBU MARMARİS'TE

MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi işbirliğiyle düzenlenen \'Anadolu Medya Buluşması\'nın ilk gününde, yaklaşık 400 basın mensubu akşam yemeğinde ağırlandı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, 41 şehirden gelen 400 basın mensubu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel\'in de katıldığı yemekte, slayt gösterimiyle, ilçede yapılan çalışmalar anlatıldı. Başkan Acar, basın mensuplarının masalarına da giderek, görüşmeler yaptı. Anadolu medyasının Marmaris hakkındaki görüşleri alındı. Yemek sonunda kürsüde konuşma yapan Acar, \"Kentimizin yaşam kalitesini arttırmak, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, dünya üzerindeki 5 bini aşkın turizm destinasyonu arasında varlığımızı sürdürebilmek adına kamu yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmeti takdir edersiniz meşakkatli bir iş. Siyasi kimliğimiz dışında temel anlayışımız ve düşüncemiz, ifade ettiğim gibi, kentimizin, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak. 14 yıl boyunca bu anlayış doğrultusunda, çok başarılı uygulamaları, projeleri hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün gelinen noktada Marmaris\'i, alt yapısı tamamen bitirilmiş dünyanın örnek kentlerinden biri olarak nitelendirebiliriz. Coğrafya olarak baktığınızda Marmaris, Tanrı\'nın lütfederek yarattığı, yeşil çam ağaçlarının mavi denizle kucaklaştığı, dünyanın ender köşelerinden biri. Hem kentimizi dışarıya tanıtmak hem de sizlerin önerilerinizi almak amacıyla benzer çalışmalara Denizli, Doğu Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde birkaç yıl önce başladık. Bugün siz değerli yerel basın mensuplarını burada ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayda temel amacımız sizleri değişik bölgelerden getirerek, meslektaş olarak buluşturmak, dostluklarınızı burada pekiştirmek. Ve bu cennet Marmaris\'imizin memleketlerinizde tanıtımına katkı sağlamak adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu 2-3 günlük süre zarfında mesleki olarak değerlendirmelerde bulunacaksınız. Pazar günü Genel Başkanımızın katılacağı toplantıda ülke gündemine dair çok önemli değerlendirmelerin yapılacağını biliyorum. Bu güzel memleketin iki-üç gün de olsa tadını, keyfini çıkartın. Size iyi tatiller diliyorum. Katılımız için hepinize teşekkür ediyorum\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise, \"Organizasyonun planlamasını yaparken seçimi öngörmemiştik. Ama denk geldi ve buradan Anadolu medyası umuyorum ve diliyorum ki Türkiye\'ye sesini duyurur. Bu bir parti buluşması değil, bu bir medya buluşması. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir şekilde bizim partimizin logosu da yok. Sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımız var. Marmaris dünyanın en güzel tatil yöresi\" dedi.

ÇALIŞTAY YAPILDI

Marmaris\'te düzenlenen \'Anadolu Medya Buluşması\'nın ikinci gününde, medya çalıştayı yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, 41 şehirden gelen 400 medya mensubu ile bir araya geldi. Ayı ayrı kurulan masalarda \'Anadolu basını sorunları ve çözümleri\', \'İnternet gazeteciliği ve sosyal medya yayıncılığı\', \'Radyo ve televizyon yayıncılığı\', \'Basının ve gazetelerin denetimi\' konu başlıkları görüşüldü. İki saat süren toplantının ardından Milletvekili Atila Sertel, görüşmelerin kayıt altına alınarak, önümüzdeki aylarda kitaplaştırılacağını ve sorunların çözümü için TBMM\'e önerge verileceğini kaydetti. Basın mensuplarının sorunlarını dinleyen CHP\'li Milletvekili Erdem, notlar aldı. Resmi ilan alan yerel gazetelerin sorunlarının çözülmesi için görüş bildireceğini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar ise, \"Anadolu basının sorunlarına çözüm bulmak ve şartları iyileştirmek için görüşler aldık. Bizim için bir sınav niteliğinde olan bu geniş katılımlı toplantıyı önümüzdeki yıllarda büyüterek daha kapsamlı yapmayı hedefliyoruz. 41 şehirden gelen 400 medya mensubuna ilçemizin güzelliklerini ve yapılan projeleri anlattık. Ayrıca düzenlenen gezilerle yerinde inceleme fırsatı buldular\" dedi.

TOPLANTININ ARDINDAN TEKNE VE KÖY GEZİSİ

Medya mensupları için, teknelerle günübirlik deniz ve turistik kırsal mahallere gezi düzenledi. Basın mensupları teknede çalan 10\'uncu Yıl ve İzmir Marşı\'nı birlikte söyledi. Bol bol denize girip güneşlenen gazeteciler, eşsiz koyların ve cennet adaların fotoğraflarını çekti. Kırsal mahalle gezilerinde ise yöresel ürünler, tarihi yerler tanıtıldı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

\'Anadolu Medya Buluşması\'nın yarınki (pazar) son gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kılıçdaroğlu, 09.30- 12.30 saatleri arasındaki toplantıda konuşma yapacak, öğleden sonra da basın mensupları ile bir araya gelip, sorularını yanıtlayacak.

BERGAMA'DAN ÇAĞRI: "HASANKEYF, ALLİANOİ GİBİ YOK OLMASIN"

İZMİR\'in Bergama ilçesinde bir araya gelen çevreciler, Batman\'daki 12 bin 500 yıllık Hasankeyf\'in Ilısu Barajı suları altında kalacak olmasına tepki gösterdi. Bergama\'daki antik Allianoi kentinin Yortanlı Barajı\'nın suları altında kaldığını hatırlatan çevreciler, aynı durumun Hasankeyf\'in de başına gelmemesini istedi.

Bergama Kültür Merkezi\'nde bir araya gelen çevreciler, Batman\'daki 12 bin 500 yıllık Hasankeyf\'in Ilısu Barajı\'nın suları altında kalmamasını istedi. Konuyla ilgili Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Bergama Çevre Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Türk Tıp Tarih Kurumu, Veli-Der, Eğitim-Sen ve Bergamalı Bisikletçilerin de destek verdiği basın açıklamasına; Allianoi Kazı Heyeti Başkanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yaraş, Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Paşaköy Muhtarı Hasan Çelik ile vatandaşlar da katıldı.

"SUR'U VE HASANKEYF'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Özer Akdemir, \"Bugün çok sayıda ülkede Sur ve Hasankeyf antik kentleri üzerinde devam eden yıkım ve taşınmanın durdurulması için eş zamanlı olarak bir dizi eylem ve etkinlik yapılıyor. \'28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü\' ilan edildi. Bizler de, antik Anadolu\'nun en önemli kentleri arasında yer alan Bergama\'da Hasankeyf\'in ve Sur\'un sesinin duyurulması için bir araya geldik. Onlarca bilim insanının, arkeoloğun, yöre halkının çabası sonrası ortaya çıkarılan 1800 yıllık Allianoi antik kentinin, ömrü 50 yıllık bir baraja kurban verildiği bu topraklarda, \'Sur yok olmasın, Hasankeyf sular altında bırakılmasın\' diyoruz. Bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu sessizlik artık bir son bulmalıdır. Sur ve Hasankeyf yalnız bırakılmamalıdır. Yıllarca korumaya çabaladığımız, dünyanın en önemli antik sağlık yurtlarından birisi olan Allianoi\'yi maalesef koruyamadık. Su perisinin yurdu Allianoi şimdi Yortanlı Barajı\'nın suları altında anbean yok oluyor. Bunun utancı nesiller boyunca bu topraklarda anlatılacak. Ancak bizler, Allianoi\'nin çocuklarımıza bir miras olarak kalması için mücadele eden yaşam savunucuları, Allianoi antik kentinin unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, Allianoi\'yi haksız-hukuksuz bir şekilde sular altında bırakanların yakasını bırakmayacağız\" dedi.

Basın açıklamasına destek veren Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç ise \"Biz Türk Tıp Tarih Kurumu\'nun 80. yılı kutlama toplantısı için Bergama\'da bulunuyoruz. 2 bin 500 yıllık bir tıp tarihi mirasını da görmeye geldik. Çok isterdik ki Allianoi\'yi de görelim. Maalesef Allianoi sular altında. Ben bir Cerrahpaşa\'lı olarak fakültemi de kaybetmek ile yüz yüzeyim. Tarihsel, kültürel ve çevresel tüm değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Buna Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi, Darülaceze, Hasankeyf gibi hepsi dahildir. Umarım bu sesimiz duyulur\" dedi.

İZMİR'DEKİ DÜZENLENEN HOLİFEST'TE, GENÇLER RENGARENK OLDU

İZMİR\'de Hint bayramı olarak düzenlenen Holifest etkinliğinde biraraya gelen gençler, hem müzik eşliğinde dans etti hem de boyalarla bulanarak eğlendi. Hint kültürünün en büyük geleneksel bayramı olan ve dünyanın 50\'den fazla ülkesinde her yıl coşkuyla kutlanan Holifest, İzmir\'de de renkli görüntülere sahne oldu. Gençler müzik eşliğinde rengarenk boyandı. Türkiye\'deki üçüncü yılında baharın gelişini kutlamasının yanı sıra, etkinliğin Hint kültüründeki önemli bir misyonu olan \'iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesi\' fikrini de taçlandırdığını dile getiren etkinlik direktörü Sedef Atıcı, \'holi\'nin Hint bayramı anlamına geldiğini belirterek \"Biz 3 yıldır gençlik festivali olarak kutluyoruz. Bu yıl Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile farkındalık projesine girdik. \'Renkler engelleri yener\' dedik ve etkinliğimizin gelirinin bir kısmı derneğe devretmeye karar verdik\" dedi.

Etkinlik kapsamında birçok DJ sahne alırken Agni Dans Kumpanyası dans gösterileri ile gençleri coşturdu. Gün boyunca devam eden müziğe ve eğlenceye, perküsyon, saksafon ve farklı performanslar da eşlik etti. Hint mutfağının birçok çeşidinin bulunduğu restoranlar, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, yoga atölyeleri, Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butiklerle Hint kültürünün tüm güzellikleri tanıtıldı. Holifest\'in 1 Mayıs\'ta Çanakkale, 6 Mayıs\'ta Ankara ve 12 Mayıs\'ta İstanbul\'da düzenleneceği belirtildi.

