DHA YURT BÜLTENİ-13

Osmangazi Üniversitesi\'nde yeni rektör göreve başladı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde, 5 Nisan\'da 4 öğretim görevlisinin, araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülmesinin ardından istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen\'in yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak görevine başladı. Üniversite kampüsündeki camide cuma namazı öncesinde öldürülen 4 kişi için mevlit okutuldu.

Dün olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu\'nda, önceki gün istifa eden ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen\'in istifası kabul edildi. YÖK, Gönen\'in yerine ESOGÜ rektörlüğü görevine vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak\'ı atadı. Şenocak bugün öğleden sonra Eskişehir\'e gelerek görevine başladı.

MEVLİT OKUTULDU

Öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak, araştırma görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu\'nun için bugün cuma namazı öncesi ESOGÜ Meşelik Kampüsü\'ndeki İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii\'nde mevlit okutuldu. Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, düzenledikleri mevlit ile ilgili olarak, \"Yüreğimiz kan ağlıyor. 4 vatan, millet sevdalısını katlettiler. Bu bizi son derece üzdü. Biz çalışma arkadaşları olarak arkadaşlarımıza en azıdan manevi bir borç ödemek için ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii\'nde mevlit tertip ettik. Sözün bittiği noktadayız. Arkadaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Cami içerisindeki mevlide katılanların,

-Hocaların dua okuması,

-Cami önünde mevlit şekeri dağıtılması,

-Cami karşısına asılan ve üzerinde öldürülen 4 kişinin fotoğrafının asılı olduğu pankartın görüntüsü,

-Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer\'in konuşması,

-Yeni rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak\'ın fotoğrafı bulunuyor.

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

==========================================

Fuar\'da \"Küçük Einstein\" ödülü alan öğrencileri Kaymakam ödüllendirdi

DİYARBAKIR\'da, bir özel kolejde yapılan ve 7 ilden gelen özel okulların katılımıyla düzenlenen First Lego Leugue Jr Bilim Fuarı\'na (Suyun macerası) temasıyla katılan Bağlar ilçesinin en dezavantajlı okullardından olan biri olan Hürriyet İlkoklu öğrencileri, tuzlu ve kirli suyu arandırarak içilebilir hale getiren projeleri ile fuarın en prestijli ödülü olan \"Küçük Einstein\" ödülünü kazandı. Ödülü alan öğrencilerinde bulunduğu ilçedeki diğer başarılı öğrenciler ilçe Kaymakamı tarafından ödüllendirildi.

Merkez Bağlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların katıldığı çeşitli yarışmalarda derece sağlayan öğrenciler Kaymakam Tolga Toğan tarafından ödüllendirildi. Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası\'nda birinciliği elde eden Bağlar Kiptaş Lisesi öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası\'nda 3\'üncü olan Mert Poyraz, First Lego Leugue Jr Bilim Fuarı\'na kirli ve tuzlu suyu aratarak içelebilir hale getirdikleri için \"Küçük Einstein\" ödülü olan Hürriyet İlkokul öğrencileri Kaymakam Toğan tarafından ödüllünderildi. Bu yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tolga Toğan, başarılarından dolayı hem öğrencileri tebrik etti hem çeşitli hediyeler verdi.

Bağlar ilçe Milli Eğitim müdürü Fikret Elaltuntaş\'ın katıldığı ödüllendirme töreninde konuşan Kaymakam Toğan, bilim, kültür, spor gibi bir çok alanda Diyarbakır\'ın önemli çalışmalar başardığını belirterek, bu gururu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdik. Kaymakam Tolga Toğan, \"Diyarbakırımız sağlanan huzur ortamı ve onun verdiği çoşku, gayretler sonucunda güzel bir geleceğe doğru yürüyor. Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte bu başarıları görmek bizi mutlu ediyor\"diye konuştu.



-Ödül alan öğrenciler

-Kaymakam öğrencileri tebrik etmesi

-Halk oyunları gösterimi

-Kaymakamın konuşması

-Hediyelerin verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

===============================================

Köpeği sürükleyerek götürdü

ÇORUM’da bir köpek traktörün arkasına kalın bir iple bağlanarak uzun süre sürüklendi.

Olay Laçin ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, köyden traktörün arkasına iple bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi. Laçin İlçe merkezine kadar traktörün arkasında sürüklenerek götürülen köpeği gören diğer sürücüler ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bir kişi olup biteni cep telefonu ile kaydetti. Traktör sürücüsü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Köpeğin traktörün arkasında götürülmesi

- Detaylar

(SÜRE: 30 ) - (BOYUT:5.71 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

================================================

AK Partili Vekil Öztürk\'ten çevrecilere ve yerel yöneticilere eleştiri

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde toplantı düzenleyen AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, ilin kıyı şeridi, ormanları ve SİT alanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevrecilere ve yerel idarecilere sert tepki gösteren Öztürk, kendilerine getirilen eleştirilerin CHP\'li belediyelere yönelik yapılmadığını öne sürdü.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Bodrum\'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve parti yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı. AK Partili Milletvekili Öztürk, son günlerde SİT alanları ve ormanlar ile ilgili çevrecilerle, yerel yöneticilerin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

ÇEVRECİLERE SERZENİŞ

Bodrum\'u 30 yıldır CHP\'li belediyelerin yönettiğini, başta katı atık çöp sorununu çözmekten aciz olduklarını ve çözemediklerini belirten Öztürk, \"Bodrum 30-40 yıldan beri temel sorunlarını çözememiş büyük bir metropol. Çöplük bunların başında geliyor. Her çöplük yangınında bizi suçluyorlar. Bodrum 2018 yılında bu manzarayı hak etmiyor. Daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin Akdam Mevkiinde katı atık merkezi yapmaları için planlanan yerde 10 bin çam ağacı kesilecekti ayrıca burada tarihi mekanlar çıkmıştı. Buna rağmen \'Yapacağız, 10 bin ağacı keseceğiz\' dediler. Ancak resmi kurumlar izin vermedi. Bizde 10 bin çam ağacının kesilmesini önledik. Şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada, Büyükşehir Belediyesi\'ne Bodrum\'un katı atık sorununun çözülmesi için yeni yer gösterdik. Orada orman yok, bozuk orman sahası, şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Biz 10 bin çam ağacını kurtarırken, çevreciler sesini çıkarmadılar. CHP\'li belediyeye \'10 bin ağacını kesmeyin demediler\'. Ama Otluk Koyunda Sayın Cumhurbaşkanımızın misafirhanesi için yapılan çalışmaları, her gün gündeme getiriyorlar. Siyasi malzeme yapıyorlar. Bunu yapanlar, 10 bin ağaç kesileceği zaman bir kere tepki göstermediler bize gelmediler\" dedi.

KAÇAK YAPI VURGUSU

Bodrum\'da 10 bin, Muğla geneline ise 30 bine yakın kaçak yapı olduğunu söyleyen Öztürk, \"Bu kaçak yapılara 30 yılda biz mi göz yumduk? Burada hep CHP\'li belediyeler vardı. Bu rantı biz mi sağladık? Bunları biz mi görmedik? Marmaris\'teki Palamutburnu\'na bakın, tamamı kaçak. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi, altyapı yapamıyor. Ama biz SİT alanlarındaki köylümüzün evlendirdiği çocuğunu ahıra göndermesin, damda yaşamasın diyerek yeni düzenlemeler yaptığımızda ise hemen karşı çıkıyorlar. Bugüne kadar çevrecilerin CHP\'li belediyelerin ormanlık alanlarda yaptığı kıyıma ve rant için göz yumduğu kaçak yapılaşmaya tepki gösterdiğini görmedik. Biz burada doğruları anlatmaya gerçekleri göstermeye çalışıyoruz. İmar rantını, imar kirliliğini istemiyoruz\" dedi.

\"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ\"

Açıklamalarını sürdüren AK Partili Milletvekili Öztürk, \"Muğla ilimiz ve ilçelerimizin tüm sorunları için CHP\'li belediye başkanlarına söyledik, gelin oturalım, sorunları birlikte çözelim. Ankara\'ya taşıyalım, elimizden ne geliyorsa yapalım dedik. Bu yardım elini her zaman uzattık. Ancak birlikte hareket etmek istemediler, daha ne yapalım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamadan görüntü

- Toplantıya katılanlardan görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

=================================================

Otomobilde 41,5 kilo esrar ele geçti, çift gözaltında

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilde yapılan aramada 41 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken evli çift gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri Azat T. yönetimindeki 27 AKF 20 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda poşetler içerisinde 41 kilo 500 gram esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücü Azat T. ile eşi İrem T.\'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Ele geçirilen esrar

- Poşetteki esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-DHA)

===================================================

Karabük\'te 4 ev yandı

KARABÜK\'te, çıkan yangından 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak\'ta bulunan Mehmet Özcan\'a ait evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katında oturan kardeşi Burhan Özcan\'ın evine daha sonra da bitişiğindeki Ramazan Sevadalı ve Yücel Kocabayır\'ın evlerine sıçradı. Vatandaşlar hortumla alevlere müdahale ederken itfaiyeye de haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, Mehmet Özcan\'ın televizyonu tamir etmek istediği sırada patlama ve sonrasında çıktığı iddia edildi. Mehmet Özcan\'ın evinin hemen arkasındaki çok sayıdaki televizyon dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların hortumla söndürme çalışması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Evin arka kısmındaki çok sayıdaki televizyon

-Mehmet Özcan röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

====================================================