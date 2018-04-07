DHA YURT BÜLTENİ-13

Dedesi anahtarı bagajda unutunca araçta mahsur kaldı

DÜZCE\'de, Veysel Demir, elindeki poşetleri koyduğu sırada aracının anahtarını da bagajda unutunca 2 yaşındaki torunu İrem Su Demir araçta mahsur kaldı. Küçük kız itfaiye ekibinin camı kırması sonucu araçtan çıkarıldı.

Olay öğle saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel Demir, torunu 2 yaşındaki İrem Su Demir\'i yanına alarak markete gitti. Alışverişin ardından İrem Su\'yu aracın arka koltuğuna bırakan Veysel Demir daha sonra elindeki poşetleri otomobilin bagajına koydu. Bu sırada Veysel Demir, elindeki otomobil anahtarını bagaj kısmında unutarak, bagaj kapısını da kapattı. Otomobilin kapıları aniden kilitlendi. Bunun üzerine Veysel Demir, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açarak küçük kızı araçtan çıkardı.

Veysel Demir, \"Bir anda kapılar kilitlendi. Anahtar arabanın içinde kalınca panik olduk. Durumu itfaiyeye haber verdik. İtfaiye torunumu kurtardı. Kendilerine teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü dökümü:

- itfaiyenin müdahale görüntüsü

- Küçük kızın araç içerisinde görüntüsü

- Veysel demir ile röp.

- detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasının şüphelisi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ömer Alcı\'yı (31) öldürüp, Ali Polat\'ı da (28) yaraladığı iddiasıyla aranan Hacı Ahmet Bozdoğan (24) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi\'nde Zabit Hamdi Parkı önündeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat\'a bir otomobilden ateş edildi. Göğsünden yaralanan Polat ile sırtından yaralanan Alcı kaçmaya çalıştı ancak Cahit Zarifoğlu Bulvarı\'nda yere yığıldı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜFEKLE YAKALANDI

Saçmaların isabet etmesi nedeniyle park halindeki 2 araçta da maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganın Hacı Ahmet Bozdoğan olduğunu belirledi. Olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öne sürülen Bozdoğan, bugün Tekke Mahallesi\'nde olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına Hacı Ahmet Bozdoğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hacı Ahmet Bozdoğan polisler arasında

- Bozdoğan\'ın hastaneye getirilişi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Lastiği patlayan halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı

SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidinin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova\'dan Adapazarı\'na yolcu taşıyan Bekir Ayözen idaresindeki 54 J 6023 plakalı özel halk otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Özel halk otobüsü yol kenarındaki ağaçlık alanda sürüklendikten sonra durabildi. Otobüsteki yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazada Emine Çetin, Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sülviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevradil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Ergül Koç ve Veysel Esenli yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden görüntüler

Otobüsün çevresinden görüntüler

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)

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Traktörlü gelin konvoyu ilgi çekti

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde Tuba Ünlü Güner ile Hasan Güner çifti, biri süslenerek gelin arabasına çevrilen diğerleri konvoya dahil edilen 15 traktörle şehir turu attı. Traktörlü gelin konvoyu, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Sarıgöl\'de bir traktör firmasının bölge bayisi Ali Güner\'in oğlu Hasan Güner, gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek gitti. Gelin evinden alınan Tuba Ünlü Güner, 15 traktör ile oluşturulan konvoy eşliğinde, düğünün yapılacağı salona götürüldü. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken traktör konvoyu, cep telefonlarıyla görüntülendi. Gelin ve damat, yoldaki vatandaşlarca alkışlandı.

Damat Hasan Güner, \"Biz zaten traktör işi ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan, gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım\" dedi.

Gelin Tuba Ünlü Güner ise eşinin sürpriz yaptığını belirterek, \"Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

- Traktör ile konvoy

- Damat Hasan Güner\'in konuşması

- Gelin Tuba Ünlü Güner\'in konuşması

- İlçede traktörle dolaşmaları

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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