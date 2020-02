DHA YURT BÜLTENİ-13

Erdoğan\'dan Netanyahu\'ya tepki; Sen terör devletisin, dünyada sevenin yok (3)



HATAY\'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana\'dan sonra Hatay\'da Ak Parti İl Kongresi\'ne katıldı. Antakya Atatürk Stadyumu\'nu dolduran binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları selamladı. Bazı bakanların da eşlik ettiği ve Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ilgi gördü.

SEÇİM TALİMATI

Mart ve Kasım 2019\'daki seçimlere hazır olunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Hatay\'a inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesiyle ülkemize katılmış bir şehir olarak Hatay\'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Bizim de sizlerden başka milletimizden başka kimimiz var. Ak Parti olarak kendimizi Hatay\'a ve milletimize en iyi şekilde anlatarak daha iyi neticelere ulaşacağız. Bunun için çok çalışmaya var mıyız?. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu kararlılığı sürdürmeliyiz. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi büyütüp güçlendirirken hiç bir vilayetimizi ayırmadan gece gündüz çalıştık\" dedi.

\'17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren, Hatay\'a yapılan yatırımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:\"Amanos\'ta neredeyse bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos dağlarını tüneller, viyadükler, köprülerle geçerek Hatay\'ın 2 yakasını birbirine kavuşturuyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin Akdeniz\'e ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Çiftçilerimize destek veriyoruz. Ama Bay Kemal bunu görmez. Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Hatay ve Kilis\'te esnaf, işveren ve vatandaşların SGK gibi borçlarını erteliyoruz. Devletimiz sıkıntılı günlerinde vatandaşının yanında yer alıyor. Milletinin yanında olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur. Hatay gazi bir şehirdir. Tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye\'deki son hadiseler karşısında bir kez daha taçlandırdınız. Afrin\'i işgal eden teröristlerin saldırısına maruz kaldınız. Aynı durum, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa için de geçerlidir. Güya buraların güvenliğini sağlayanların yapacağı birşey yok, biz de kolları sıvadık. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile o bölgeyi DEAŞ ve YPG\'li teröristlerden temizlemiştik. Afrin\'den ülkemize yönelik tehdit tahammül edilemez olunca bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Ne dediler bize, 10 bin eğitimli terörist varmış, aşılması mümkün olmayan tahkimatlar yapılmış, girmenin ağır bedeli olurmuş. Bu tezviratların hiç birine kulak asmadık. Niye? Onların tahkimatları varsa bizim de imanımız var. Yahya Kemal\'in de dediği gibi bu son ordusudur İslamın. Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844\'tür. Ordumuz fırtına gibi Afrin\'e girdi, teröristleri böcek gibi ezdi. 18 Mart\'ta biz Çanakkale\'deyken şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Kuyruğunu kıstırıp kaçabilen teröristler kaçtı, kaçamayanlar yok olup gitti. Bu terör örgütlerinin kuyruk acısıyla terör örgütlerinin destekçileri ufak tefek ses vermeye çalışıyorlar.\"

CUMHUR İTTİFAKINI ANLATTI

Güvenlik güçlerine saldırmaya tevessül edenlerin şansının olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:\"Onları saklandıkları inlerde bulup başlarına ineceğiz. Bölgedeki kardeşlerin evine musallat olan bu katillerin sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız. Bu hedefe ulaşmak için tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirip yolumuza devam edeceğiz. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenenler çok acı gerçekle karşılaşacaklar. Türkiye 81 milyon vatandaşıyla Rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir. Öyle bir tekrarlayayım ki ta Afrin\'den İdlip\'ten Halep\'ten duyulsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 81 milyon tek millet. Milletimizi bölemeyecekler. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Cumhur ittifakı ile birlikte inşallah ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Bu ittifakımız ayrı bir güç katacak. Zira inananlar ancak kardeştir. Bu bayrağımıza eş bir bayrak yok. Vatanımızı da bölemeyecekler. Yok bilmem paralel devletmiş, yok onların adamlarıymış. Nereye giderseniz gidin oralarda sizi bulup inlerinize gireceğiz. İşte bu 4 ilkeye sıkı sıkıya sarılırsak Allah\'ın yardımıyla bize güçleri yetmez. Bir şeye daha dikkat edelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Fitneye fesada asla imkan tanımayacağız. Hatay bunun gerçekleştireceği en anlamlı yerdir. Adana muhteşemdi. Hatay böyle. Dün İstanbul böyleydi. Bunu devam ettireceğiz. Durmak yok, çok çalışacağız. Rabbim hepinizden razı olsun.\"

\'CEVABIMIZI SAHADA VE MASADA VERİYORUZ\'

Türkiye\'nin terör örgütleriyle mücadelesinin adeta küresel bir boyut kazandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:\"Bak Batı rahatsız oluyor. Bölücü nasıl gizlendikleri yerde bulup imha ediyorsak FETÖ\'cüleri de Kosava\'da olduğu gibi paketleyip Türkiye\'ye getirdi. Kosaa\'daki operasyon ne ilktir, ne de son olacaktıdr. Kosava Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum ama başbakanına yazıklar olsun diyorum. FETÖ\'cüleri bize veren görevlileri görevden almak olmadı. Kosava\'yı ABD\'den sonra ikinci sırada kabul eden Türkiye\'dir. Bu nasıl bir siyasettir? Biliyorum ki Kosovalı kardeşlerim başbakanın attığı bu adımı asla kabut etmez. Onları iyi bilirim, onlar da beni iyi bilir. Bu serzenişim başbakanın attığı adımdır. Bu tarz operasyonlar sürecektir. Nereye kaçarsa kaçsın soluğumuz FETÖ ihanet çetesinin ensesindedir. 2 Yunan subay yakalandı ülkemizde. Yargı ne karar verirse odur. Böyle teröristler için adım atmadınız, askerler için hepiniz sıraya girdiniz. Sizde yargı varsa bizde de var. Biz dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Bizimle işbirliği yapan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Fitne yuvalarını kapatıp işadamı kılıklı işadamlarının tutup kulağından atan bizim dostumuzdur. Ülkemizin içinde de bunlara rahat ve huzur vermeyeceğiz. Ne kadar sürerse ve nereye kadar giderse o kadan FETÖ ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Suçluları bırakıp asıl hainlerin peşini bırakıp garibanların üstüne çökenleri tespit edersek onların da yakasını bırakmayız. Bölücü terör örgütüyle mücadelede en küçük taviz veremeyiz. Sadece Zeytin Dalı Harekatı\'nda sadece TSK\'nin 52 şehidi bulunuyor. Çukur eylemleri sırasında kamu binaları saldırıya uğradı, camilerimiz yakıldı. Böyle bir ihaneti nasıl unutabilir ve hiç birşey olmamış gibi davranabiliriz? Ülkemizin sınırları boyunca bir terör örgütü koridoru oluşturmak isteyenlerin alçaklıklarını nasıl unutabiliriz? Cevabımızı hem sahada hem masada vermeye devam ediyoruz. Bunca fedakarlığı yapan milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceği hakkıdır.\"



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız/EK

KADIN KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sinop İl Kadın Kolları tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu\'nda düzenlenen 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Yılmaz, AK Parti\'nin kadınları her zaman önemsediğini belirterek, şunları söyledi:\"AK Parti her zaman kadınlarımızı önemsedi. Toplumsal hayatta, sosyal hayatta, siyasi hayatta yer almaları için bütün engelleri bir bir kaldırdı. Geçmişe bakarsak çok önemli bir mesafe aldığımızı herkes görecektir. Kadınlarımız AK Parti hükümetinde tüm alanlarda boy göstererek, önemli başarılara da imza attılar. Ailemize, kültürümüze, milletimize değer katan ve tüm değerlerimizin temeli olan kadınlarımız bizi 21\'inci yüzyılda hak ettiğimiz yere taşıyacaklardır. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır; düsturu bizim kültürümüzün esasıdır. Şunu açıklıkla söylemek isterim ki bize emanet edilen cumhuriyetin bugünü, dünden daha güçlüdür ve yarın daha güçlü olacaktır. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine hep birlikte taşıyacağız. AK Parti kadroları olarak bu ana kadar milletimize her alanda çok büyük hizmetler verdik. Daha güzel bir geleceği verebilmek için takım ruhu içinde çalıştık.\"

\'EĞİTİME 134 MİLYAR AYIRIYORUZ\'

Eğitime ayrılan payın 134 milyar lira olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:\"Ekonomimiz güçlendi, ihracatımız arttı. Yatırımlar aralıksız devam etti. Rekor seviyede istihdam artışı sağlandı. Sosyoekonomik göstergeler, ciddi anlamda iyileşti. Halkımızın refahını yakından ilgilendiren eğitim, ulaşım, sağlık, altyapı gibi pek çok alanda ilerlemeler sağlandı. AK Parti olarak sadece bize verenlere değil 81 milyon her bireye hizmet verdik. Bunun çok açık bir göstergesi Iğdır’da vekilimiz yokken, Iğdır’a havaalanı yaptık. Hakkari’de bir vekilimiz yok ama Hakkari’ye havaalanı yaptık. Bizde ayrı gayrı olmaz. Hizmet almak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir, hatta onun ötesinde bu coğrafyanın mağdur mazlum ve masum insanları bu milletten umut bekliyorsa hizmet bekliyorsa onu da veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Türkiye’de bu dönemde iyi giden şeylerin birisi de eğitimdir. Bugün Türkiye’de ne başarı varsa arkasında eğitim var, ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Eksiklerin giderilmesi de eğitimden geçmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak fırsat eşitliği vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu gençler olmasını istiyoruz. Aile bütçesinde en çok payı neye ayırırsanız o alana önem veriyorsunuz demektir. Yönetimde de böyledir en çok payı nereye ayırırsanız oraya önem veriyorsunuz demektir. AK Parti yönetimi olarak en çok payı eğitime ayırıyoruz. 2002’de eğitime ayrılan pay, 11 milyar lirayken, şimdi eğitime 134 milyar lira ayırıyoruz.\"Milli Eğitim Bakanı Yılmaz\'ın konuşmasının ardından kongreye geçildi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Nurdan Tekin Altınkök, başkanlığa yeniden seçildi.



Şanlıurfa\'da 160 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa\'da, polis tarafından durdurulan kamyonette 160 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa- Bozova karayolunun 24\'üncü kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan polis ekipleri, poşetler içerisine gizlenmiş 160 kilo esrar ele buldu. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücü ile yanında bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.

Alanya\'da turizmciler ve turistler birlikte denize girdi

Antalya\'nın Alanya ilçesinde, \'1 Nisan Deniz Girme Organizasyonu\' kapsamında, turizmciler ve turistler birlikte denize girdi.

Alanya\'da ilki 2012 yılında yapılan, ilçedeki sıcak iklime ve tatil havasına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenmeye başlanan, turizmci ve turistlerin denize girdiği \'1 Nisan Denize Girme Organizasyonu\' Damlataş Plajı\'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yaklaşık 30 kişi, hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü sahilde, el ele tutuşup, denize atladı. Organizasyona katılan Rus Marina Shevchenko, \"Alanya\'ya tatile geldim. Rusya\'da, şu anda hava sıcaklığı ne kadar bilmiyorum; ama bu kadar sıcak olmadığı kesin. İnsanları da bu kadar sıcak değil\" dedi.



\'Antep Fıstığı\' filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Oğuz Yalçın\'ın yaptığı, başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt\'un paylaştığı \'Antep Fıstığı\' filminin galası Gaziantep\'te yapıldı.

Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya; filmin başrol oyuncuları Ivana Sert, Orhan Uslu, modacı Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya, filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar ekibi, filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel ve davetliler katıldı. Filmin başrol oyuncularından Ivana Sert, Gaziantep\'te bulunduğu süre içerisinde şehre aşık olduğunu belirtti. Film çekimlerinin çok zevkli geçtiğini dile getiren Sert, \"Beni bu role uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. 15 gün burada kaldım, Gaziantep insanına, yemeklerine ve kültürlerine aşık oldum. Bu güzel toprakların tarihine ve sizlerin samimiyetine hayran kaldım. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana mutluluk verdi. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu film için yapımcımız Zeugma Yapım’a ve Meral Ay’a çok teşekkür ediyoruz. Sadece Gaziantep’te yaklaşık 100 bin kişi filmi izledi. İnşallah bütün Türkiye’de en az 200 bin kişi daha olsun. Güzel bir iş yaptık\" dedi. Başrol oyunculardan Orhan Uslu ise Gaziantep\'te güzel bir filme imza attıklarını söyledi. Gazianteplilerin filmi çok beğendiğini belirten Uslu, \"Bence asıl başarı Gaziantep\'indir. İlk sinema filmi deneyimimiz oldu. Bu filmin senaryosunu 3,5 yıl önce yazmıştık, o yıllarda çekmek istedik. İnsanlar ‘Gaziantep ağzıyla film mi olur?\' dediler. Bizler bu filmi sadece Gaziantepliler izlese \'yeter\' dedik. Gaziantepli olmayanlar ise bu film ile Gaziantep’i tanıyacaklar. Bu zamana kadar Gaziantep’i yanlış tanıyorlardı. Bu filmi izleyenler gerçek Gaziantep’i görmüş olacak. Sizler izlediniz bizlere güç verdiniz. Bundan sonra bu filmin ikincisi, üçüncüsü için belki de televizyon dizisi için bize bir imkan sağladınız. Bunun için bütün hemşerilerime ve bizlere filmin çekilmesine imkan sağlayan yapımcımız Meral Ay’a teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. Yönetmen Oğuz Yalçın da filme sahip çıktığından dolayı şehir halkına teşekkür etti. İstanbul\'da bu filmin başarısının konuşulduğunu aktaran Yalçın, \"Gaziantep\'e 3 yıl önce geldiğimde bu çalışma ile ilgili insanların heyecanını gördüm. Herkesin yapamaz dediği filmin yapılmasına katkıda bulunduk. El birliğiyle bu filmi çektik. Katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de \"Gaziantep için çok önemli bir değer. Her eyden önce Gaziantep’in tanıtımına, insanının tanıtımına, şivesinin tanıtımına, kültürel değerlerinin tanıtımına çok katkı sağlayan bir film. Yolu açık olsun. 6 Nisan’da tüm Türkiye’de vizyona gireceğini öğrendim. Bu da Gaziantepimize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Gaziantepimizin markalaşmasına, insanımızın ve şehrimizin tanıtımına çok katkı sağlayacak. Bu alanda da güzel bir adım atıldı. Zeugma Yapımcılık’a ve bu işe emek veren İbrahim Ay ve Meral Ay’a teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

