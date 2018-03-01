DHA YURT BÜLTENİ-13

Bursa\'da 300 kilo dinamitle 13 katlı bina ilk patlamada yıkılamadı

BURSA\'da atıl durumda olan 13 katlı bina kullanılan 300 kilo dinamit ile yakılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından bina tüm dinamitlerin patlaması sonucu ilk denemede yıkılamadı.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi\'nde iddiaya göre SGK\'ya ait binada bulunan ve atıl olan 13 katlı binanın yıkımı için karar alındı. Yıkım işi ise bir özel şirkete verildi. Valilkten alınan iznin ardından bugün binaya 300 kilo dinamit yerleştirildi. AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama için binanın tüm katlarına yaklaşık 300 kilo dinamit yerleştirildi. Tüm hazırlıkların yapılmasının ardından binanın yıkımı ilk denedeme tüm dinamitlerin patlamaması sonucu gerçekleşemedi.

Yetkililer, binanın yıkımının aksaklığın giderilmesi ile bugün gerçekleşeceğini söylediler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yıkılacak binadan görüntü

- Yetkililerin çalışması

- genel ve detay

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/Recai GÜLER/BURSA (DHA)

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Otomobil alev alev yandı

İZMİR\'in Konak ilçesinde, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki 1040 sokakta, içerisinde kimse bulunmayan, park halindeki 35 HB 7464 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobili gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yan taraftaki trafoya sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, otomobilin sahibine ulaşıp bilgi verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan otomobilden görüntü

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Eski hükümlü, devlet desteğiyle iş yeri açtı

ÇORUM’da işlediği bir suçtan dolayı cezasını tamamlayan ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan Selami Dündar (26 ), hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında devletin verdiği destek ile su tesisatı dükkanı açtı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleriyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği, İşkur İl Müdürlüğü\'nün katkıları ile su tesisatı dükkanı açan eski hükümlü Selami Dündar’ın iş yerini ziyaret etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Koruma Kurulu Başkanlığı\'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ceza infaz sisteminin amaçlarından birisinin de herhangi bir sebeple ceza infaz kurumuna düşmüş, hürriyetinden belli bir süre mahrum kalmış kişilerin cezalarının infazından sonraki hayatlarında topluma faydalı birer birey olarak hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde Ulukavak Mahallesi’nde açılan iş yerinin finansmanının üçte ikilik bölümünün İŞKUR İl Müdürlüğü’nün, diğer bölümünün ise hükümlünün kendisinin sağladığını ifade eden Yurdagül, “Hükümlümüz de cezasının bir bölümünü Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir kısmını da Denetimli Serbestlik’te tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmak için müracaatta bulundu.

Biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün desteklediği projeyle İşkur’a müracaatı sağladık. Bu iş yerinin açılmasının sağlanması için gereken maliyetin üçte ikisin İşkur sağladı, üçte birini de kendisi tamamladı. Kendisine hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz\" dedi.

“ONAY BEKLEYEN 11 PROJE VAR”

Destekten yararlanmak amacıyla başvurusu yapılan 11 projenin daha bulunduğunu dile getiren Yurdagül, “11 yeni müracaatımız var. Bu şekilde hayata geçirdiğimiz 3’üncü proje ama, şu an onay bekleyen 11 proje var. Tanıtımımızın faydasını gördük, bu sefer başvuru sayısı fazlaydı. Hem iş yeri açma başvurusu, hem hayvancılık desteği başvurusu fazlaydı” diye konuştu.

Selami Dündar ise, uygulamanın faydalarına dikkat çekti. Cezasını tamamladıktan sonra uzun bir süre iş aradığını ancak sabıka kaydı nedeniyle bulamadığını belirten Dündar, destek sayesinde kendi iş yerini açma imkanı bulduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Eski hükümlüye ait iş yerinin açılması

-Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül Açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 5 Dk) (BOYUT: 2 20 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Eski eşi ve kayınbiraderini koruma kararı bildirildikten sonra öldürmüş



ÇORUM\'da boşandığı Gamze Kuru (24) ile ağabeyi Ramazan Kuru\'yu (34) öldüren Yakup Mensur (35), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, olayın olduğu gün, Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararın Yakup Mensur\'a bildirildiğini açıklandı.

İstanbul\'dan dün Çorum\'a gelen Yakup Mensur, bir süre önce boşandığı Gamze Kuru\'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup Mensur arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Mensur, yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Yakup Mensur ise kaçtı. Polisin düzenlediği operasyonla Mensur, Ulukavak Mahallesi Özgür evler 6\'ncı Sokak’ta yakalandı.

Yakup Mensur, emniyetteki ilk ifadesinde amacının öldürmek olmadığını, bazı konularda ayrılmış olsalar bile, eşinin kendisine çeki düzen vermesi için uyarıda bulunmak için evine gittiğini söyledi. Yakup Mensur, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili açıklama yaptı. Olaydan bir gün önce Gamze Kuru’nun eski eşinin kendisini tehdit ettiği söyleyerek şikayette bulunduğunu, cinayetin işlendiği gün ise genç kadın hakkında koruma kararı çıktığını açıklayan Başsavcı Yurdagül, “Gamze Kuru’nun başvurusu üzerine alınan koruma kararı, olayın olduğu gün polis merkezine verildi. Eski eşi Yakup Mensur\'un Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararı cinayetin işlendiği günü şüpheliye bildirildi, ancak buna rağmen olay gerçekleşti” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Katil zanlısının adliyeye getirilmesi

-Suç aleti silahın bulunması

-Katil zanlısının güvenlik kamerası

- Cinayetin işlendiği evden ve cesetlerin çıkarılması

-Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 4 Dk) (BOYUT: 130 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Mülteci yetimler için şenlik düzenlendi

SAMSUN’da Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İHH tarafından \'Yetim Şenliği\' düzenlendi.

Samsun’da Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Samsun Şubesi tarafından yaşları 5 ile 12 arasında olan 45 mülteci çocuk için düzenlenen \'Yetim Şenliği\' programı gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda yapılan şenliğe AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Doğan, İHH Şube Başkanı Hüseyin Mutlu, Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Ayşegül Şahin, mülteci yetim çocuklar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Ayşegül Şahin, \"Yetim dayanışma günleri kapsamında okulumuzun 9’uncu sınıf öğrencileri Samsun’da yaşayan mülteci ailelerin çocuklarına güzel bir gün yaşatmak istediler. İHH ile ortak bir program hazırladık. Bu program çerçevesinde eğlenceler ve etkinlikler yaptıracağız. 9’uncu sınıf öğrencilerimiz, mülteci çocuklara mont, ayakkabı, boyama kitapları gibi hediyeler aldılar\" dedi.

Etkinliği anlamlı bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Doğan, \"Çocuklar gülerse dünya güler. Bu söz çok anlamlı bir söz. Dünyayı çocuklar yönetse sanki bu zulümler olmaz, bu savaşlar olmaz, bu yoksulluklar olmaz. Ama büyüdükçe paylaşılamayan, büyüdükçe çatışmaların, savaşların dünyamızda kol gezdiğini görüyoruz. İnşallah bu çocuklarımız bizlerin sevgisiyle ve desteği ile büyüdüklerinde bugünden daha güzel ve barış dolu bir dünya geleceğe armağan edeceklerdir\" diye konuştu.

Yetim mültecilere yönelik düzenlenen şenlik ilk olarak kuran tilaveti ile başladı. Ardından şiirler okundu ve Arapça çocuk şarkıları söylendi. Etkinlik daha sonra oyun ve ikramla son buldu. Etkinlik boyunca mülteci yetim çocukları, balonla oynama, yüz boyama, ebru sanatı, resim boyama gibi etkinliklere katıldı.

Görüntü Dökümü-HD

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-Mülteci çocukların yüzlerinin boyanması, balon dağıtılması

-Resim boyamaları, ebru sanatı yapmaları

-Kolye yapılması

-Çocukların, öğrencilerle oynaması

-Salondan detay

-Çocuklardan detay

- İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Doğan’ın konuşması

-Çocuklara hediyelerin verilmesi

Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Milas\'ta sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

OĞLU İSTANBUL\'DAN KENTE GELDİ

Muğla\'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi\'nde sel sularına kapılan otomobilde kayıplara karışan Nuri Gümüş\'ün oğlu 32 yaşındaki Mustafa Gümüş, İstanbul\'dan Ören sahiline geldi. Oğul Gümüş, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını izledi. Dalgıçlar da ara vermeden çamurlu ve bulanık suda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

DEHŞETİ ANLATTI

Sel sularına kapılan otomobilden çıkarak ölümden dönen evli ve üç çocuk annesi 63 yaşındaki Ayla Beytekin ise yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Beytekin, komşularının yolun karşısına geçirmek için kendilerini otomobile aldıklarını, ardından aracın dereye doğru ilerlediğini ve yolun tam ortasına geldiklerinde sürüklenmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Oğlumla arkada oturuyorduk. Sular birden otomobile doldu. Oğlum \'Anne çıkalım\' dedi. Oğlum ve ben indik. Tam sürüklendiğim sırada oğlum elimden tuttu. Otomobile tutundum, sel suları çok kuvvetliydi. Oğlumla kendimizi güçlükle karaya atabildik. Ancak o sırada Belgin hanım araçtan inip sürüklenmeye başladığında Nuri bey de ona yardım etmek için ileri atıldı. Ancak ikisi birden şiddetli suların arasında yuvarlanarak gittiler. Oğlumla şoke olduk. Ardından yardım istedik, ancak derenin suyu gittikçe yükseldi ve hızlandı. Oğlumla ölümden döndük, nasıl kurtulduğumuza hala şaşıyorum. Oğlum kendime gelemedi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayıp adamın oğlu Mustafa Gümüş görüntü

- Ayla Beytekin ile röp.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)

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Kepezaltı-Santral\'de daireler sahibini buluyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin 1 milyon 300 bin metrekare alanda inşa edilecek 19 bin konutluk Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepezaltı Santral\'de, 253 bin 375 metrekare alanda 3 bin 241 hak sahibine verilecek 5 bin 73 dairenin kura çekimleri 2 Mart\'ta tamamlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Sur Yapı inşaat firmasıyla birlikte gerçekleştirdiği Kepezaltı Santral Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde 3 bin 241 hak sahibi için 5 bin 73 dairenin kura çekimleri 27 Şubat Salı günü başladı. Kura çekimi, 2 Mart Cuma günü sona eriyor. Cam Piramit\'te devam eden kura çekimlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

3 BİN 241 HAK SAHİBİNE 5 BİN 73 DAİRE

Toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda devam eden ve 19 bin konutla, 11 okul, 3 sağlık ocağı, 3 cami, bir pazar yeri ve 265 bin metrekare peyzaj alanına sahip olacak projenin ilk etabı, 253 bin 375 metrekarede 3 bin 241 hak sahibine teslim edilecek 5 bin 73 daireden oluşuyor. Hak sahiplerinin tapularının bu yıl sonu veya 2019 ocak ayında verilmesi ve hemen ardından anahtar teslimlerinin yapılması hedefleniyor.

KURADA ÇEKTİKLERİNE ÇAY İÇMEYE GİDECEK

Cam Piramit\'te kura çekimlerine katılan Menderes Türel, burada iki kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekiminde hak sahiplerinden Halil Terzi ve Nasuh Gencer\'in dairelerini belirleyen Menderes Türel, iki vatandaşa da hayırlı olması dileğinde bulunarak, anahtar teslim töreninden sonra bu iki hak sahibinin evine çay içmeye gideceğini söyledi.

30 SENELİK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Salonda bir konuşma da yapan Menderes Türel, 30 senelik hayalin gerçek olduğunu belirterek, “Bugün artık uzun bir yolculuğun ardından mutlu sona yaklaştığımızı sizler de görüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte kuraların tamamlanmasıyla hangi blokta hangi dairede oturacaksınız bu da netleşmiş oluyor. Zaten bölge ve bloklar belliydi ve SPK onaylı firmayla sınıflandırıldı ve bugün kura çekimleri yapıldı. Kura çekimleri yarın da olmak üzere dört günde tamamlanacak. Sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutmanın onurunu, gururunu yaşıyorum\" dedi.

100\'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN VATANDAŞ İLGİLENİYOR

Senelerce buradaki vatandaşlara hep tapu ve imar vaat edildiğini ancak bir arpa boyu yol alınamadığını söyleyen Türel, “Şimdi Allah\'ın izniyle mutlu yuvalarınıza huzurla oturmak üzere inşallah kavuşuyorsunuz. Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri için kura çekme törenindeyiz. Sadece Türkiye\'nin değil 100\'ün üzerinde ülkeden yabancıların da ilgilendiği bir proje. Kepezaltı Santral uçacak demiştik, işte Kepezaltı-Santral\'i uçuracak bir proje olduğu bu kadar ilgiden anlaşılıyor\" dedi.

ALTYAPI TAMAMEN BİTTİ

Hak sahipleriyle bugüne kadar imzalanan sözleşme sayısının 3 bin 241, yani yüzde 99.26\'sı olduğunu belirten Türel, “Diğerleri ufak tefek prosedür eksikleri nedeniyle tamamlanamadı. Hak sahipleri için uzunca bir süredir kira yardımları da dağıtılıyor. Bölgede bugüne kadar büyük bir çalışma yapıldı. Yıkım işleri kapsamında 3 bin 417 ev, 1285 baraka, 129 su basman yıkımı gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarında 5 bin 115 metre kanalizasyon yapıldı. 8 bin 77 metre yağmur suyu, 5 bin 982 metre içmesuyu tamamlandı. Altyapı tamamen bitti\" dedi.

YEŞİL ALAN YÜZDE 30 ARTTI

Projede anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 11 okul, 3 sağlık ocağı, 3 cami, bir pazaryeri, iki muhtarlık olacağı ve 265 bin metrekare peyzaj alanının belediye tarafından yapılacağını anlatan Türel, daha önceki imar planına göre yeşil alanların yüzde 30, sosyal hizmet alanlarının da çok daha fazlasıyla artırıldığını kaydetti.

KONUT İNŞAATLARI BAŞLADI

Hak sahiplerinin konut inşaatlarının başladığını da belirten Türel, “İnşaatına başlanılan 6 parselin tüm hafriyat çalışmaları bitti, 93 tane blok var 6 parselde, 67\'sinin temel imalatı başladı, 12 temel imalatı tamamlandı, kat betonları atılıyor. Yani burada inşaatlar süratle yükseliyor. Hak sahipleriyle yapılan sözleşme sonucu mevcuttaki kullanım alanı enkaz bedeli, piyasa değeri, SPK lisanslı değerlendirme firması tarafından analiz edildi ve 5 bin 73 daire katı, metrekaresi, konumu gibi özelliklere göre tümü kura torbasında. Böylelikle artık herkesin hangi dairede oturacağı da belirlenmiş olacak\" dedi.

2019 OCAK\'TA TAPULAR DAĞITILACAK

İnşaatların hızla devam ettiğini ve büyük hızla yükseleceğini söyleyen Türel, “İnşallah hedefimiz daire tapularını da 2019\'ın Ocak ayında sizlere davulla zurnayla dağıtmak. Özlediğiniz tapular daireler belirlendikten sonra inşallah sizlere dağıtılacak. İnşaatları da çok kısa sürede tamamlamak suretiyle tapu töreninden sonra anahtar teslim töreninde hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Bizim işimiz gücümüz millet ve sizin için çalışıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan görüntü

Hak sahiplerinden görüntü

Kura çekenlerden görüntü

RÖP 1: Bekir Yanık

RÖP 2: Murat Yanık

Belediye başkanının salona gelişi

Vatandaşları selamlaması

Belediye başkanı Menderes Türel\'in kura çekmesi

Menderes Türel\'in konuşması

Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)