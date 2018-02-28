DHA YURT BÜLTENİ-13

Polisten kaçtı, çatıya çıkarak \'Atlarım\' diye tehdit etti

ÇORUM\'da 2 katlı evin çatısına çıkan ve kaçamayacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine \'atlarım\' tehdidinde bulundu.

İddiaya göre, Çorum Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halindeki otomobillerin kaplarını kırarak hırsızlık yapan Gökhan Ş., (23). ve Özgür Ö.,(40), polisi görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu Özgür Ö., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ş. ise, İpekli Evler semtindeki evinde kıstırıldı. Asayiş ekipleri, evin etrafını kuşattı. Kaçamayacağını anlayan hırsızlık zanlısı çatıya çıktı. \"Yaklaşmayın yoksa atlarım\" tetdidinde bulundu. Bir polis memuru çatıya çıkan hırsızlık şüphelisini ikna etmek için uğraş verdi.

Bir başka polis memuru ise Gökhan Ş’ye seslenerek, “Özgür sakın aşağıya atlama, Gel oğlum polisin şefkatli kollarına gel. Bak yanında polis arkadaşımız var. Hiç korkmaö diyerek çatıdan inmesini istedi. Polislerden sigara isteyen hırsızlık şüphelisi sigarasını içtikten sonra intihardan vaz geçerek teslim oldu.

Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda güneş gözlüğü, tespih, şarj aletleri, diz üstü bilgisayar, cep telefonu, gibi malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapıları kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirilen otomobil

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

- Polisin hırsızlık zanlısını çatıdan indirme çabaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Yangında mahsur kalan 4 kişiyi kahraman itfaiye eri kurtardı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde zemin kattaki evlerinde çıkan yangında yoğun dumandan kaçarken 3\'üncü katta mahsur kalan 1\'ü çocuk 4 kişi, bir itfaiye eri tarafından maske takıldıktan sonra tek tek sırtta taşınarak, binadan çıkartılarak kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi, Gün Sokak\'taki 3 katlı bir binanın zemin katında, 63 yaşındaki Mehmet Vural\'a ait evde bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Mehmet Vural (63), eşi Ayşe Vural (60), torunları Mehmet Can Vural (19) ve Mehmet Vural (3) yangını farkedip, dışarı çıkmak istedi. Ancak, apartman girişini yoğun duman sarması nedeniyle Mehmet Vural, eşi ve 2 torunuyla binanın 3 katına katına çıkarak canlarını kurtardı. Bu sırada yangını farkedenler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürürken bir yandan içeridekileri kurtarmak için binaya girdi. İçeri giren bir itfaiye eri, \'Kimse var mı\' diye bağırarak, mahsur kalanların yerini tespit edip, yanlarına ulaştı. Sokağın dar olması ve kaldırımda park edilmiş araçlar olması nedeniyle itfaiye merdiven aracı ile mahsur kalanlara ulaşmakta güçlük yaşandı. Bunun üzerine itfaiye eri Mevlüt Dabak, kahramanlık örneği gösterip, girdiği binada kendi maskesini çıkartıp, 3 yaşındaki Mehmet Vural\'a takarken, mahsur kalan yetişkin diğer 3 kişiye de yanındaki bez maskelerden dağıttı. Ardından itfaiye eri Dabak, mahsur kalan dört kişiyi sırayla sırtına alarak tek tek dışarı çıkarıp, 112 Acil servis ekibine teslim ederek hayatlarını kurtardı.

Yangın yaklaşık 1 saatte, üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahsur kalanları kurtarma çalışmasından itfaiye erinin tepe kamerasından görüntüleri

Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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CHP Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün\'ün dün Ankara\'da hayatını kaybeden annesi Saadet Tüzün (83), Bilecik\'te toprağa verildi.

Ankara\'da dün hayatını kaybeden Saadet Tüzün\'ün cenazesi, memleketi Bilecik\'e getirildi. Tüzün için Bilecik kent merkezindeki Kayıboyu Camisi\'nde öğle tören düzenlendi. Törene CHP\'li Yaşar Tüzün, yakınları, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Yağcı, CHP Genel Başkan yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ak Parti Bilecik Miletvekili Halil Eldemir, aralarında Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu ve İlhan Kesici\'nin de bulunduğu çok sayıda CHP milletvekili, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Saadet Tüzün\'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü merkeze bağlı İlyasbey köyünde toprağa verildi.

Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün babası Mehmet Tüzün\'ün de 27 yıl önce, 27 Şubat 1991 tarihinde vefat ettiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze töreninden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

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Erbaa\'da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde bir kişiyi gasp ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 26 Şubat\'ta Gündoğdu Mahallesi’ndeki odun pazarında meydana geldi. Yıldıray Kamış (31), akşam saatlerinde arkadaşı Salih Ö.\'yü (58) sohbet etmek için odun pazarına getirdi. Bu sırada yanlarına gelen Murat Şahin (38) kendisini başkomiser Sedat olarak tanıtarak iki kişinin üzerinde bulunan kimlikleri, cep telefonlarını ve Salih Ö.’nün 400 lira parasını aldı. Murat Şahin, daha sonra arkadaşı olduğu belirlenen Yıldıray Kamış ile buluşup aldığı eşyalarını geri verdi. Mağdur Salih Ö. olayın ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikâyetçi oldu. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin operasyonuyla birlikte oldukları anlaşılan Yıldıray Kamış ve kendisini başkomiser olarak tanıtan Murat Şahin yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık, gasp ve yağma suçlarından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Şüphelilerden Yıldıray Kamış, adliye çıkışında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin görüntüsü

-Polis eşliğinde götürülüşleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon

İZMİR’de narkotik polisi durdurduğu panelvan tipi lüks araçta 350 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, polis kamerasıyla kaydedilen operasyon anı ise film sahnelerini aratmadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışması kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu maddenin kente getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde yüklü panelvan aracın İzmir-Çeşme Otoyolu’nda olduğu tespit edildi. Araç otoyol gişelerinden çıktığı anda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17 adet büyük boy siyah naylon poşet içerisinde350 kilo skunk ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. (37), M.Ç.A. (34) ve M.B.D. (30) tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Çağımızın en büyük iki belası birisi terör diğeri de uyuşturucu. Biz terörle olduğu kadar uyuşturucuyla da bütün gücümüzle savaşıyoruz ve savaşacağız. Tek bir gencimize uyuşturucu satılmayana kadar, bu sokaklarda, bu mücadele, bu savaş sonuna kadar devam edecektir. İzmir halkı rahat olsun. Biz sokaklarımızı uyuşturucu belasından temizlemeye kararlıyız. WhatsApp uyuşturucu ihbar hattımıza (0552 155 35 35) vatandaşlarımızdan gelecek olan ihbarlarımızı bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Operasyondan görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, (DHA)

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