DHA YURT BÜLTENİ-13

AK PARTİLİ TURAN: AFRİN ALERJİSİ HOLLANDA\'YI BURAYA İTTİ

ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Hollanda Parlamentosu\'nun, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Kararı \'alçakça\' bulduğunu belirten Turan, \"Afrin alerjisi Hollanda\'yı buraya itti\" dedi.

Çanakkale İl Müftlüğü tarafından Mecidiye Camii\'nde 4-6 yaş grubu Kuran Kursu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Müftüsü Arif Gökce, daire müdürleri, kursa katılacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılış öncesinde Mecidiye Camii bahçesinde Kuran-ı Kerim okundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirdi. Turan, Hollanda Parlamentosu\'nun 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıma kararına ise tepki gösterdi.

TSK\'nın ‘Allah Allah’ nidalarıyla Afrin bölgesine girdiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Terörle mücadelemizde, sınır güvenliğimizde bir bayrak açmışsak, Türkiye’nin geleceği ve sınır güvenliği adına büyük bir risk almışsak, bu tüm milletin aynı ruhta olmasıyla ilgili bir şey. Ne yaptığını bilmeyen 3-5 tane, \'PYD komşumuz olsun, PYD terörist değildir, PYD’nin ne olduğunu bilmiyoruz\' diyenler bir tarafa. Ama 80 milyonun ruhu işte burada bu Kur’an Kursu\'nda, Afrin’de meydanda atıyor. Ben hiçbir farkı yok diye düşünüyorum. O yüzden Allah, Afrin’deki askerimize, ülkemizin birliğine, beraberliğine yardım etsin. Ne zaman zorda kalırsak, bu millet bir araya geldi ve o adımı korkmadan cesurca attı. Biz savaş için değil, barış ve güvenlik için oradayız. Bize, \'çıkın, bırakın\' diyorlar. Hayır, son terörist yok oluncaya kadar, bu milletin duası bizimle oldukça, orada olmaya devam edeceğiz. Bu birlik beraberliği görüyoruz\" dedi.

Çanakkale Ruhu\'nun bugün tüm Türkiye’de olduğuna dikkat çeken ve Hollanda\'nın 1915 olaylarını \'Soykırım\' olarak tanıma kararına tepki gösteren Turan, şunları söyledi:

\"Karşı tabyalarda 100 sene önce yaşanan hatıranın benzeri bugün Afrin’de yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü, kulağı oralarda. Bakın dün Hollanda Meclisi çok alçakça bir karar aldı. Tarihçilerin yapması gereken bir meseleyi siyasi bir malzeme konusu yaptı. Çanakkale Savaşı\'nda bu bayrağı seven Ermeniler de vardı, Hristiyanlar da vardı, Müslümanlar da vardı. Biz Çanakkale’de beraberdik. Bizim tarihimizde utanacağımız bir sayfa yok. Bizim tarihimizde bir yanlış yok. Ama Afrin alerjisi Hollanda’yı buraya itti. Afrin kıskançlığı, Afrin’de hesapların bozulması, Hollanda’nın bu yanlış kararı almasını sağladı. Bizim için zerre kadar kıymeti yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Eğer soykırım meselesini önümüze koyacak olursak, Hollanda ve onun gibi bazı Batı ülkelerinin Afrika’da yaptıkları, Afrika’daki bedelleri önüne konur. Soykırım onların tarihinde var, bizim tarihimizde yok.ö

AK Partili Bülent Turan\'ın konuşmasının ardından Mecidiye Camii\'nde 4-6 yaş grubu Kuran Kursu\'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında Kuran Kursu\'na katılan öğrencilerin ellerindeki \'zeytin dalları\' dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mecidiye Camisinden genel ve detay görüntü.

-Cami içindeki açılış töreninden genel ve detay görüntü.

-Kur\'an-ı Kerim okunmasından görüntü.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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ARDAHAN\'IN KURTULUŞ COŞKUSU

ARDAHAN\'ın işgalden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Mehmet Emin Bilmez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy (AKP), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk Sunumu ile başlayan tören daha sonra Ardahan Valiliği önünde devam etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, atlı milisler ile birlikte halkı selamdı ve bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, “Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların işgalden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun\" dedi.

Konuşmalar ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtına kadar mehteran ve atlı milislerin eşliğine “İşgalden Kurtuluşa\" şehitlerimize saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı önünde İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dualar edildi.

Kutlamalar akşam Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan Kurtuluş Şöleni ile sona ederecek.

Görüntü Dökümü

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-Caddelerde at yarışı yapan vatandaşlardan görüntü

-Vali, belediye başkanı ve Garnizon komutanını halkı selamlaması

-Valilik önünde yapılan kutlamalardan görüntü

-Şehitlere saygı yürüyüşündün görüntü

-Yanık cami anıtında görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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BURDUR\'DA ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

BURDUR\'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından \'Afrin için kıyama, Şehitler İçin Duaya\' adıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

MAKÜ İstiklâl Kampüsü kapısında başlayan ve MAKÜ Camii\'nde biten yürüyüşe, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, STK ve siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

\'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\', \'Ne Mutlu Türküm diyene\' diye sloganlar atan katılımcılar, cami önüne geldiklerinde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin isimlerini okudu. Katılımcılar, her şehit isminden sonra \'Burda\' diye bağırdı.

MAKÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri ise cuma namazı öncesi Fetih suresini oku. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın yaptırdığı duadan sonra vatandaşlara etli pilav ve helva ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten detay

- Fetih suresinin okunması

- Müftünün dua etmesi

- İkram

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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ADIYAMAN\'DA \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK MİTİNGİ

ADIYAMAN Kalkınma Platformu (AKALP) ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek mitingi düzenlendi.

Cuma namazı sonrası Demokrasi Parkı\'nda düzenlenen mitinge Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Kalkınma Platformu (AKALP) Başkanı Zeki Dişkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Namaz sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan çok sayıda kişi, terörü lanetleyip, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için dua etti. Adıyaman Kalkınma Platformu Başkanı Zeki Dişkaya\'nın konuşma yaptığı mitingin sonunda İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından dua okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Toplanan kabalık

- Slogan atılması

- Vatandaşların elinde bulunan Türk bayrakları

- Zeki Dişkaya\'nın konuşması

- Dua edilmesi

- Vatandaşların dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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ALAŞEHİR\'DE 1289 ACEMİ ER YEMİN ETTİ

ALAŞEHİR Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan 1998/1 tertip 1289 acemi er için yemin töreni yapıldı.

Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi. Törene Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil, 2\'nci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Ulaştırma Yarbay Zafer Çınar, Alaşehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Murat Özdemir ile yemin edecek askerlerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 1998/1 tertip 1289 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Alaşehir ve çevresinde yaşayan şehit ile gazi ailelerinin de katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı.

Yemin töreninde konuşan Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Elalmış, \"Toplam 1289 askerimiz tamamladığı eğitim sonrası yemin edecekler. Bu güzide tören nedeniyle kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Başta ebedi başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere Zeytin Dalı Harekatı\'nın 35\'inci gününde, tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti\'nin büyük kararlıkla, sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele ettiği bu dönemde sizlere de büyük görev düşmektedir. Ulu Önder Atatürk\'ün de belirttiği gibi, çalışacak ve çalışacaksınız. Kutsal andınızın, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ve milletimize hayırlı olmasını diler, gözlerinizden öperim. Allah\'a emanet olunuz\" dedi.

Tören sonunda resmi geçit yapan Mehmetçikler, aileleri ve davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı. Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ali smail Elalmış, asker aileleri ile yakından ilgilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'ndaki yemin töreninden görüntü

-Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi KomutanI Albay Ali İsmail Elalmış\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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DOKTOR, ORMANLIK BÖLGEDE AĞIR YARALI BULUNDU

ZONGULDAK’ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca (44), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek ormanlık bölgede yol kenarına bırakıldı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Dr. Koca, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kozlu ilçesine bağlı Ören Köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan Acılık Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Dr. Hasan Koca, yol kenarında ağır yaralı halde bulundu. Ormanlık bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına bırakıldığı belirlenen Dr. Koca, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dr. Hasan Koca, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dr. Koca\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, doktora saldıran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane acil servisi

-Doktorun bulunduğu yer

-Doktoru bulan Mehmet Ertuğrul ile röp.

-Doktorun fotoğrafı

Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA)

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DENİZLİ MERKEZLİ 6 İLDE DOLANDIRICILIĞA 5 GÖZALTI

DENİZLİ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, cep telefonu hattı satın almak için telefon bayilerine kimliğini verenlerin bilgilerini kullanarak, kredi kartlarıyla harcama yaptığı belirlenen 11 kişiden 5\'i gözaltına alındı. Operasyonla ilgili 6 kişinin daha aranıyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kredi kartlarından yaklaşık 150 bin lira dolandırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, dolandırılan 2 kişinin hat satın almak için gittikleri cep telefonu bayisine verdikleri kimlik bilgilerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bankaları arayıp, müşterinin kimlik bilgilerini verip, telefon numarasını değiştirdiği, ardından da dolandırıcıların belirledikleri cep telefonuna gelen şifrelerle kredi kartından harcama yaptıkları belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan kişileri yakalamak için dün Denizli merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Ankara, Diyarbakır ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon yaptı. Toplam 11 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Antalya\'da gözaltına alınan F.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul ve Diyarbakır\'da gözaltına alınan 4 kişi ise Denizli\'ye getirildi. Evlerinde ve işyerlerinden yapılan aramalarda bulunan suç delillerine el kondu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan A.T., A.G., E.Ç. ve M.F. bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 6 kişinin daha aranmasına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliyeden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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AFRİN\'DEKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN KURBAN KESİLDİ

SİVAS Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için kurban kesti.

Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kurban kesim programına Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ile Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Afrin\'de bulunan askerler için dua edilmesinin ardından Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarının aralarında topladıkları para ile alınan 5 kurban tekbirler eşliğinde kesildi. Kurban kesiminin ardından açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, \"Personelimizin arzusuyla onların gönlünden gelerek Afrin\'de görev yapan askerimize, polisimize manevi bir destek olması açısından kurbana niyetlendi kardeşlerimiz. Organize ederek bugün de yerine getirdik. Rabbim orada hizmet eden, çarpışan askerimizi, polisimizi muhafaza etsin\" dedi.

Kesilen kurbanlar Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası\'na bağışlanarak ihtiyaçlı ailelere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Kurban kesiminden görüntüler

-İl Müdürünün açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak ‘Kahraman Timsahlar’, törenle uğurlandı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Özel Harekat timleri, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için bölgeye uğurlandı. \'Kahraman Timsahlar\' diye bilinen birlikteki timler, 2015 yılında Şırnak ve Cizre\'de hendek ve barikat operasyonlarında kahramanlık örneği göstermişti.

Türki Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri için uğurlama töreni düzenlendi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün de katıldığı törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Küçük ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından yapılan konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle birlikte kurbanlar kesildi.

\'Kahraman Timsahlar\' olarak bilenen, Şırnak ve Cizre\'de, hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda adlarından sıkça söz ettiren Özel Harekat mensuplarının morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Askerler, aileleri ile vedalaşırken duygulu anlar yaşandı.

Özel Harekat timleri, otobüslerle Yenişehir Havaalanı\'na, buradan da uçakla operasyon bölgesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Drone görüntüleri

-Vali İzzettin Küçük alana gelişi

-Saygı Duruşu İstiklal Marşı okunuşu

-Kuran okunması

-Kurban kesilmesi

-Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu konuşması

-Vali İzzettin Küçük asker çocuğuna altın takması

-Askerleri taşıyan otobüslerin gidişi ve protokol ile ailelerin aileleri selamlaması

Haber-Kamera: BURSA, (DHA)

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Düzce Belediyesi Mehteran takımından Mehmetçiğe ve Reyhanlı halkına moral

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen Düzce Belediyesi Mehteran takımı belediye binası önünde konser verdi.

Düzce ve Reyhanlı muhtarları, daire müdürleri ile vatandaşların izlediği konser sonunda konuşan Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle hem Mehmetçiğe ve hem de Reyhanlı halkına moral vermek amacıyla gelen Düzce ekibine teşekkür etti. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam konuşmasında, \"Vatanımız birdir, bir bütündür. Bölünmez olduğunu göstermek için geldik. Mehmetçiğimizin ve halkımızın yanındayız” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehter takımı konser verirken

-İzleyenler

-Reyhanlı Belediye Başkan yardımcısının konuşması

-Düzce Belediye Başkan yardımcısının konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)