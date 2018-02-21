DHA YURT BÜLTENİ-13

MHP’li Erdem: Dünya kamuoyunda ABD’nin kirli planları aydınlatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Senelerden beri Ortadoğu coğrafyasında özellikle mazlum milletler üzerinde 25 milyon civarında insanın katledildiğini, bunların başında Müslümanlarımızın, Türklerimizin olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tamamıyla burada devletimizin ortaya koymuş olduğu tavır, tutum ve duruş takdire şayan, olması gerektiği şekilde istikrarlı ve kararlı, burada önemli olan Türk milletinin ve Türk devletinin geleceği ve bekasının korunması noktasında atılacak adımlar, harekat tamamıyla hem o bölgede hem bu bölgede kendi ülkemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik olacak. Rabbim Türk ordusunu muzaffer eylesin. Rabbim Türk askerinin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diyoruz. Dünya kamuoyunda ABD’nin kirli planları dolayısıyla aydınlatmanın yapılması gerekiyor\" dedi.MHP Amasya İl binasında düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Amasya İl Başkanı Kadir Kutay Samsun, MHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Şuayip Ak, Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanı Altuğ Sivaslıgil, partililer ve basın mensupları katıldı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Düzenlediği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:\"Suriye’de emperyalist güçler çok uzun senelerden beri vekaletle bir savaş yürütmekte, bunu biliyoruz. Orada özellikle oluşturulan terör örgütleriyle ilgili silahlanmalarına vesile olmaları var. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) dost olmayan tutumunu hepimiz biliyoruz. Senelerden beri Ortadoğu coğrafyasında özellikle mazlum milletler üzerinde 25 milyon civarında insanın katledildiğini, bunların başında Müslümanlarımızın, Türklerimizin olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tamamıyla burada devletimizin ortaya koymuş olduğu tavır, tutum ve duruş takdire şayan, olması gerektiği şekilde istikrarlı ve kararlı, burada önemli olan Türk milletinin ve Türk devletinin geleceği ve bekasının korunması noktasında atılacak adımlar, harekat tamamıyla hem o bölgede hem bu bölgede kendi ülkemizde güvenliğin sağlanmasına yönelik olacak. Rabbim Türk ordusunu muzaffer eylesin. Rabbim Türk askerinin ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin diyoruz. Dünya kamuoyunda ABD’nin kirli planları dolayısıyla aydınlatmanın yapılması gerekiyor. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok görevler düşmekte, özellikle ülkemiz üzerine oynanan oyunların dünya kamuoyuna sağlıklı bir şekilde anlatılması, dünya kamuoyunda ülkemizin yürütmüş olduğu meşru müdafaanın doğru anlatılması noktasında da sizler birer elçisiniz. Bizim için bu çok önemli sizlere de bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Suriye’deki Afrin’den başlayıp, kandile kadar o hilalin çizilmesi menbiç buraların tamamının alınması, bölge temizlendikten sonra ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılarında güvenlikli şekilde vatanlarına tekrar yerleştirilmeleri açısından da çok önemli ona da dikkat çekmek istiyorum\" diye konuştu.

ERDEM: BENCE O İNSANLARA BİR BARDAK SU DAHİ VERİLMEMELİ

MHP İstanbul Milletvekili Erdem, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin derdi bizim derdimiz diyoruz, ama evlatlarımız hepimizin diyoruz. Bu bir dert değil, evlatlarımıza yapılan zulüm, evlatlarımıza uzanan eller sadece kırılmamalı, bence o insanlara bir bardak su dahi verilmemeli. Bize soracak olursanız, dün liderimizin de söylediği gibi en ağır cezanın verilmesi şart, şimdi kanun tekliflerimiz var, konuyla alakalı araştırma komisyonlarının kurulmasına yönelik uzun zamandan beri çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız açıklamalar bugünün açıklaması değil, ben yaklaşık 3 yıllık milletvekiliyim, özellikle iki kelimeyi yan yana getirmekten hepimizin utanç duyduğumuz çocuk ve istismar kelimeleri o kadar çok yan yana geldi ki şu süre içerisinde hadım cezasının gelmesi şart, bana göre ya idam ya hadım ben bunu her yerde her platformda söylüyorum. İdamın gelmesi noktasında yapılacak düzenlemeler değerlendirilecektir. Ama hadım mutlaka şart, insanlar bir hastalığın arkasına sığınıp hakikatten ağzı olup, dili olmayan, o küçücük ağızı süt kokan bebelerimize elini uzatamamalı, en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Kamı vicdanının rahatlatılması şart bu açıdan, özellikle iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin de bu anlamda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Ve önümüzdeki haftalarda bir düzenlemenin geleceğini de umutla bekliyorum. Geleceğine de inanıyorum. Mücadelemizi sürdüreceğizö ifadelerini kulland



Görüntü Dökümü:

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-MHP İl binasında partililerden detay

-MHP İstanbul Milletvekili ve partililerden detay

-Kalabalıktan detay

-MHP’li Erdem’in açıklaması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:18-BOYUT 481 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Otomobilde başından vurulup öldürülmüş bulundu

MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde, park halinde duran bir otomobilin içinde, başından tabancayla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Mehmet İlhan\'ın cesedi bulundu. Jandarma, İlhan\'ı kimin öldürdüğünü belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sabah, Muğla- Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı\'nın yanındaki boş alanda park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran bir kişiye görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, evli Mehmet İlhan olduğu, aracı ise geçen pazartesi günü bir rent a car firmasından kiraladığı belirlendi. Ayrıca çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan\'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı. Cinayeti bu kişinin gerçekleştirdiği sanılırken, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. İlhan\'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Öldürülen Mehmet İlhan\'ın Ankara\'da yaşadığı ve cep telefonu alım satım işi yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Mehmet İlhan\'ın cesedinin cenaze aracına konulması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Köfte minibüsü yandı

Kahramanmaraş\'ta seyyar köfte minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Melek Elmas\'ın köfte satışı yaptığı 01 BYH 02 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerine durulan yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan köfte arabası

- İtfaiyenin alevlere müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Antalya\'da karla mücadele çalışması

Antalya\'nın Akseki ilçesinde 12 mahallenin kullandığı ve Konya\'nın Seydişehir ilçesine bağlantı sağlayan yayla yolu kar nedeniyle kapandı. 6 kilometrelik yol Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, Akseki\'de 12 mahallenin Konya\'nın Seydişehir ilçesine gidebilmesi için kullandıkları bağlantı yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Yolun ulaşıma açılması için dün çalışma başlattıklarını belirten İbrahim Özkan, ilk etapta Süleymaniye Mahallesi\'nden başlayan ve Seydişehir ilçesine bağlanan yolun açıldığını belirtti. Akseki sınırlarında yol açma çalışmaları yaptıklarını anlatan Özkan, kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye yakın olduğunu kaydetti. Süleymaniye Mahalle Muhtarı Ali Öz, Süleymaniye ile Seydişehir arasında bulunan yolun karla kapalı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun açıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar temizleme çalışması

Haber- Kamera: Antalya,(DHA)

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Cami musluklarına dadanan hırsızlar kamerada

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki 6 ayrı caminin bahçesindeki şadırvanlarda bulunan muslukları tekme darbeleriyle kırarak çalan iki hırsız, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkezefendi ilçesinde dün (salı) sabah yaşanan hırsızlıklarda, motosikletle camileri dolaşan iki kişi, şadırvanlardaki muslukları çaldı. Kimsenin olmadığı saatte camilere gelen kimliği belirsiz hırsızlar, cemaatin abdest almak için kullandığı şadırvanlardaki muslukları tekmeyle kırdı. Camilerdeki güvenlik kameralarına da aldırmayan hırsızlar, çaldıkları muslukları yanlarında getirdikleri çuvala doldurup götürdü. Hırsızlar aynı günde 2 saat içinde Hicret, Ayanoğlu, Durmuş Ali Çoban, Ertuğrul Gazi, Güvenç ve Üzümdede camilerindeki muslukları çaldı. Camiye abdest almaya gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Boşakan akan sular ise tıpa ile kapatıldı. Cemaatin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların camiye motosikletle gelmesi ve şadırvanlardaki muslukları tekme atarak kırıp, çalmasının güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlaşıldı. Polis, musluk hırsızlarını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Hırsızların camiye gelmesi

- Muslukları tekme atarak kırması

- Suların boşa akması

- Çalınan musluk yuvalarından görüntü

- Cemaatin abdest almaya gelmesi

- Cemaatin tepki göstermesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Bodrum\'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan kaçaklarla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Bodrum\'un Gümbet açıklarında dün (salı) sabaha karşı, 7 metrelik lastik bot içinde 29 Suriyeliyi yakaladı. Kaçakların ifadelerinin alınmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Bodrum\'daki bir otele operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu M.A., M.H., M.E.H. ve M.A.M.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, M.A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Tutukluların adliyeden çıkarılışı

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bodrum\'da Acı Ot Festivali düzenlenecek

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Ortakent - Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Acı Ot Festivali\'nin 24-25 Mart tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Ortakent Mahallesi\'nde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Aşçılar Derneği ve çeşitli firmaların desteği ile düzenlecek 1. Acı Ot Festivali, tarihi Kule Ev\'deki basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, OYDER Üyesi Serkan Ceylan, Bodrum Giritliler Kültür Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı katıldı. Uluslararası Akdeniz Turizm Vakfı\'nın katkılarıyla uluslararası şeflerin katılacağı ve Bodrum Yarımadası\'nın yöresel lezzetleri, ot yemekleri ve doğal ürünlerinin tanıtılacağı festival hakkında bilgi veren OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, \"Festival tamamen yerel ve yöresel olacak. Tüm Türkiye\'den gelen misafirlerimiz Bodrum\'un yerel yemeklerini, lezzetlerini, ot kültürünü öğrenecekler, satın alacaklar ve kültür turu yapmış olacaklar\" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da festivalin Bodrum için büyük anlam taşıdığını belirterek \"Bu otlar bizim çocukluğumuzda bizim sofralarımızın ana yemeğiydi. Şimdi meze olarak sofralarımıza geliyor ama bizim ana yemeğimizdi. Bu aynı zamanda Ege Bölgesi\'nin, Bodrum coğrafyasının kültürüdür. Biz bu otlarla büyüdük. Şimdi bizden sonraki nesillere bu otları tanıtmak, bunların güzelliğini, doğayla iç içe yaşamanın sağlıklı beslenmenin göstergesi olduğunu anlatmak istiyoruz\" dedi.

BODRUM\'A ÖZGÜ OTLARI TANITTI

Bodrum\'a özgü otlar hakkında bilgi veren 85 yaşındaki Zeynep Özbey ise, \"Otlardan, her türlü yemeğin, haşlamasını, kavurmasını yapıyoruz. Bu otları kendimiz de topluyoruz, pazardan da alıyoruz. Şimdi gitmeye vaktim yok ancak eskiden kendim tarlalardan kucak kucak toplardım. Bodrum\'da

bizim bilmediğimiz çok çeşitli otlar da var. Hepsini karıştırıp börek yapanlar oluyor. Bunlar lezzetler unutulmasın. Hepsi şifa kaynağı olan bu otları gençler de öğrensin. Onlar da çocuklarına bu otlardardan yemek yapıp, gelecek nesillere bu tatları taşısınlar\" dedi. Bodrum Acı Ot Festivali kapsamında, 24 Mart\'ta ulusal ve uluslararası şeflerin lezzet buluşması, şeflerin, özel tarifleri ile Bodrum otlarından hazırladıkları yemeklerin sunumu ve saat 14.00\'te Ortakent Goca Kahve\'de ev yapımı kozmetik ürünleri hazırlanmasıyla başlayacak. İki gün boyunca sürecek olan festival alanında yerli müzisyenlerce sokak performansları gerçekleştirilecek. Gastronomi sohbetleri ve yemek şovları ile yöresel yemek ikramları yapılacak. Bodrum bahçelerinde kullanılan tarihi tarım aletleri ve makineleri de festival alanında sergilenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan ve konuşmacılardan görüntü

-Bodrum\'a özgü otlar hakkında bilgi veren Zeynep Özbey\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)