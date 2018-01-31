DHA YURT BÜLTENİ-13

Jetler, Öcalan resmini imha etti

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda, beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resmi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bildirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması\'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar\'da \'36.77954505\' enlem ve \'36.81206886\' boylamda net şekilde görülen, Darmık Dağı\'nın arka tarafında düşen alandaki Öcalan resmi, öğle saatlerinde, Türk jetleri tarafından hedef alındı. Jetler tarafından art arda sortilerle ateş altına alınan resim, tam isabetle imha edildi. Jetlerin bombalama anında, uçaktan çekilen fotoğraflarda hedefin imha edildiği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

-PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resmi

-İmha edilme anının fotoğrafı

-Genel ve detay

Haber: KİLİS,(DHA)

========================================

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere, 1 tonluk dana kurban ettiler

Edirne\'nin Havsa ilçesi Osmanlı köyünde işadamları Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiler için 1 tonluk dana kurban etti.

Havsa ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Osmanlı köyünde, 8 işadamı bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terörist unsunlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için 1 ton ağırlığında dana satın aldı. Bir çiftliğe götürülen dana, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman ve işadamlarının katıldığı programla kurban edildi. Kurban kesilmesi sırasında imam Mahmut Eroğlu, tarafından da dualar edildi. Türkiye\'nin güvenliği için yapılan harekata destek olmak için işadamlarının dana kurban ettiğini söyleyen Kaymakamı Ataman, \"Allah askerlerimize, ordumuza yardımcı olsun. Askerlerimize muzzaferiyet nasip etsin. Bütün şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Orada şehit olan, şehadete yürüyen askerlerimiz kahramanlarımız var. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi. Osmanlı köyü işadamlarından Selman Astürk, imece usulü alınıp kesilen dananın etlerinin Cuma namazı çıkısında halka etli pilav olarak ikram edileceğini belirterek, \"Türk milleti ve tüm Türkiye Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Bizlerde bunu göstermek için kurban kestik. Hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi. Hayırseverlerden, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu da Zeytin Dalı Harekatı\'nın 12\'inci gününde olduğunu hatırlatarak, \"Mehmetçiğin terörü ve teröristi temizleme çalışmalarının sürüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ülkemizin yardımcısı olsun inşallah. Bugün de 2 sivil şehidimiz var. Biri bombalı araç saldırısında, biri de Reyhanlı\'ya atılan roket sonucunda. Geçen hafta da camiye roket atmışlardı. Bizim gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah sonuna kadar ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Gerektiğinde de savaşmaya hazırız kimsenin bundan şüphesi olmasın. Köyde bir araya geldiğimiz hayırseveler ile birlikte kurban alarak askerlerimize olmak istedik. Kurban etlerimiz Selimiye Camii\'nde Cuma namazından önce okunacak mevlitin ardından dağıtılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kurban edilen dana

-Programa katılanlar

-Kaymakam Ataman\'nın konuşması

-Dua edilmesi

-Dananın kurban edilmesi

-Selman Astürk ve Çağrı Muş\'tu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

========================================

Kuzenler silah, taş ve bıçaklarla kavga etti: 8 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfa\'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Büyükalanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında ekili arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan ve birbirleriyle kuzen olan Bayram Ailesi\'nin fertleri, mahallede karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran kuzenlerin kavgasına diğer mahalle sakinleri engel olamayınca jandarmadan yardım istendi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Kavgada, bıçak ve sopayla yaralanan 3, tüfekle yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kuzenlerin yaşadığı evlerin çevresinde jandarma önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Polis ekiplerinin beklemesi

- Hastanenin acil servisi

- Jandarma ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

========================================

Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil cayır cayır yandı. Yangın anı, bir amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İnegöl’ün Hamidiye Mahallesi 3. Sokak üzerine 16 F 5335 plakalı özel otomobilin park eden Hasan Korkmaz, vergi borcunu ödemek için 100 metre ilerideki İnegöl Vergi Dairesine gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmından yoğun dumanlar çıkmaya başladı ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yakındaki Emniyet Müdürlüğü binasından yangını gören ekipler yangın yerine gelerek güvenlik önlemi alıp İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Bu sırada otomobilde patlamalar da meydana geldi. Yangın yerine kısa sürede gelen İnegöl İtfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobil demir yığınına döndü.Vergi dairesinde işlerini halledip aracının başına gelen Hasan Korkmaz ise gördükleri karşısında kısa süreli şok yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otomobilin alev alev yanma anları

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)



