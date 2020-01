DHA YURT BÜLTENİ-13

Kardak gerginliği bitmedi (EK)

1)TÜRK BOTLARI BÖLGEDE

Muğla\'nın Bodrum ilçesi karşısındaki Kardak Kayalıkları\'nda yaşanan gerginlik, saat 16.00\'da, Marmaris Aksaz Deniz Üssü\'nden bölgeye gelen 65 ve 82 nolu Türk botların intikalinden sonra sona erdi. Bölgede 3 Türk botunu gören Yunan savaş gemisi, Kilimli Limanına (Kalimnos) çekildi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu bulunuyor.

- İki Türk botunun daha bölgeye gelmesi

Bakan Çavuşoğlu: ABD\'den söylemden çok, somut adım görmek istiyoruz (EK)

2)ÇAVUŞOĞLU\'NDAN CHP\'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ\'A AĞIR TEPKİ

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı\'nın Antalya Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla yapıldı. İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ile çok sayda partili katıldı.

\'MHP İTTİFAKI TABANA DA YAYIILSIN\'

Partililere seslenen Bakan Çavuşoğlu, milli duranlarla milli olmayanların karşıtlığının görüldüğünü belirterek, yukarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ittifakın tabana yayılmasını istedi. Çavuşoğlu, \"MHP ve bu ülkeyi seven insanlarla hizmet için işbirliği yapmanız lazım. Bunlardan kaçınmayın arkadaşlar. Gün, birlik günü. Milli olan ve Türkiye sevdasını taşıyan her bir partiyle her bir kişiyle işbirliği yaparız ve bundan da memnuniyet duyarız\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE GÖMDÜĞÜMÜZ GİBİ ORADA DA GÖMECEĞİZ\'

Türkiye\'nin Afrin\'de yürüttüğü operasyonunu dışarıda olduğu kadar içeride de hazmedemeyenlerin olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Peki içeride hazmedemeyenlere ne diyeceksiniz? Bazıları açık açık cüret gösterip hainliğini ortaya koyuyor. Şimdi terör örgütü oradan roket atacak, camide vatandaşımızı şehit edecek, evlerinde huzursuz edecek, evlerini yıkacak, neymiş efendim de barış hakim olacakmış. Kime karşı? Barış dediğin şey ülkeler arasında olur. Terör örgütüne uyarıyı yaparsın, \'silahı bırak\' dersin bırakmazsa gömersin, yapılacak iş bu. Tıpkı Türkiye\'nin dağlarında inlerine gömdüğümüz gibi. Orada da gömeceğiz\" diye konuştu.

\'BANA GELİP YALVARAN BİR ZAVALLI\'

Türkiye\'de de \'efendim destekliyoruz harekatı\' deyip sonra da harekatı küçüksemek için veya iktidarı suçlamak için değişik yollardan saldırı yapanlar oyduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ tarafından 101 gün rehin alınan Türkiye\'nin eski Musul Başkonsolosu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz\'a yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, \"Hele CHP\'nin bir genel başkan yardımcısı var, benim memurumdu eskiden, kısa bir süre. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bana gelip, \'Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim\' deyip yalvaran bir zavallı, şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu\'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın\" ifadelerine yer verdi.

\'BAŞKONSOLOS BEN DEĞİLDİM DİYEN KORKAK BU\'

Çavuşoğlu, DEAŞ\'in Türkiye Musul Başkonsolosluğu\'nu ele geçirdiğinde, o dönem başkonsolos olan Yılmaz\'ın korkusundan \'Başkonsolos ben değildim\' dediğini ve bu konudaki ifadelerin de Bakanlık kayıtlarında olduğunu öne sürdü. Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Başka bir şey daha söyleyeyim ben size, o gün Musul Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor, ifadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan \'Başkonsolos ben değildim\' diyen bir korkak bu. Ya, biz bunları yani kimseye saldırmamak, uğraşmamak için bugüne kadar söylemedik. Ama sen benim teröre karşı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin.\"

\'AB BAKANLIĞINDAN DA KOVULDU\'

CHP\'li Yılmaz\'ın Avrupa Birliği Bakanlığı\'ndan da kovulduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Bakanlığı\'nda görev aldı ve kovuldu sonra. Onu da Volkan Bozkır\'a sorun neden kovulduğunu. Girmek istemiyorum. Peki be gafil, sen nasıl oluyor da bugün askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere DEAŞ\'çi diyorsun. Senin problemin ne, ne için söylüyorsun? Onlar ilerledikçe, zafer elde ettikçe, Allahu ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun. Biz de Allahu ekber diyoruz, biz de mi DEAŞ\'çiyiz. Bizim dinimiz DEAŞ gibi teröristlere mi kalmış? Onlar teröristtir. Hem de biz Allahu ekber diyoruz, senin geçmişin gibi \'Tanrı uludur\' demiyoruz. İşte muhalefetin hali böyle, zavallılar kalkmış askere ve teröre karşı, peki sen acaba onların ideolojisini mi benimsiyorsun da Marksist, Leninist, Komünist, Ateist ideolojinde bu kadar onlara karşı mücadele edenlere saldırıyorsun. Bana ne senin ideolojinden, inancından ama takiye yapma. Sen Kars, Ardahan, Iğdır bölgesindeki yiğitlerimizden hiç ders almadın mı? O bölgede birçok Azeri asıllı kardeşlerimizde var, onlardan mertlik, bir şey öğrenmediysen Strazburg\'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi\'nde Türkiye\'nin yanında dimdik duran Samed Seyidov\'dan da mı utanmadın? İşte böyle. Ben size soruyorum şimdi, siz bu ülkeyi böyle kişilere teslim eder misiniz? İçinde DHKP-C\'lilerin olduğu PKK\'lılara sempati duyan ve destekleyen partilere Türkiye\'yi emanet eder misiniz? O zaman daha çok çalışmamız lazım.\"

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU REYHANLI\' DA

3)BAKLAVA İKRAM ETTİLER

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesine gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Sahra Hastanesi\'ndeki askerlere baklava ikram etti.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile buluşan heyet, kentteki son durum ile ilgili bilgi aldı. Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette bölgeye yapılan roket saldırıları hakkında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, \"Türkiye, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde büyük bir operasyon yürütüyor. Cilvegözü Sınır Kapımızı ve sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Son dönemde Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz büyük bir sorumluluk üstlendiler. Dünyanın Reyhanlı’dan, Hatay’dan alacağı büyük bir insanlık dersi var. Bu şehir Suriye’deki terörün bedelini de ödemiş bir şehir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü operasyonla, bu terörün belini de kıracağız\" dedi.

Konuşmasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, inceleme yaptı. Sahra Hastanesi\'nde askerlerle buluşan Hisarcıklıoğlu, askerlere baklava ikram etti. Heyet, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

4)TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: BU ÜLKEYİ KORUYACAĞIZ VE DAHA ÖTELERE GİDECEĞİZ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bölgedeki STK ve kanaat önderleri ile yarın yapacağı toplantı için bugün geldiği Mardin\'de yaptığı konuşmada, Afrin operasyonunu değerlendirerek, \"Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe katettik. Bu noktada Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dünya liderinin gayretleri, cesareti, her türlü takdirin üstündedir\" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geldiği Mardin\'de ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Kahraman\'a TBBM\'nin ilk kadın idare amiri olan Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Vali Yaman, günün anısına TBMM Başkanı Kahraman’a el işlemeli bir çini tabak ve üzerine ismi yazılı sarı-lacivert renkli Mardin Büyükşehir Belediyespor formasını hediye etti. Kahraman da Vali Yaman\'a bir vazo hediye etti.

TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, valilikte yaptığı konuşmada, Kahraman\'ı Mardin\'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Kendisi ile 15 Temmuz gecesi sabaha kadar beraber meclis çatısı altında çok farklı duygular içerisinde bir gün geçirdik. Çok şükür ki darbe başarısız oldu ve darbe püskürtüldü. Meclis başkanımız bir baba misali başımızda, bizimle beraberdi. Kendisine huzurunuzda bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum\" dedi.

TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ve babası 22\'inci dönem Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez\'e, Mardin\'e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kahraman, \"Ceyda Hanım biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amirimiz. Kendisine epey birimler bağlı. İlk günlerde acaba üstesinden gelir mi, bir zorluk çeker mi? diye düşündüm. Baktım maşallah bir laf vardır kişilere yapacakları işi havale etmek vardır. Ne kadar iş yapar diye düşünmez, kabiliyetli ise verdiğiniz iş kadar yapar. Maşallah babanızı da tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara, başarılı bir şekilde imza atıyorsunuz. Nice hizmetler nasip olur inşallah. 15 Temmuz gecesi de meclis çatısı altında beraberdik. 15 Temmuz gecesi ben hanımların bu kadar cesur olduğunu itiraf edeyim orada öğrendim. Bir yürek var bunlarda. Bombalar patlıyor, ateşler, helikopter ateşleri, \'bunun altında şehit olmaya geldik\' diye mücadele veriyorlardı. Ama Cenabı Allah bizi korudu çok şükür\" diye konuştu.

Bir gazetecinin, \"Sınır kenti Mardin\'desiniz, sınırın öte yanında devam eden Afrin operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz\" şeklindeki sorusuna Kahraman, \"Evet sınır bir şehrimizdeyiz. Tarihi ve kadim bir yerdeyiz. Değerli insanların yetişmiş olduğu bir yerdeyiz. İlim ve irfan dolu bir yerdeyiz. Burada olmaktan çok memnunum, daha önce geldiğim bir yer. Evet hareketler, operasyonlar devam ediyor dediğiniz gibi. Evet Türkiye birlik ve bütünlüğünü sağlamak için çevresindeki tehlikeleri önceden gidermek adına gerekeni yapacaktır tabii ki. Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe katettik. Bu noktada Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dünya liderinin gayretleri, cesareti, her türlü takdirin üstündedir. İnşallah bizi bölemeyeceksiniz, diz çöktüremeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeyi koruyacağız ve daha ötelere gideceğiz. Bir büyük cihan devletinin varisiyiz biz. Vazifemiz büyük, geniş bir gönül coğrafyamız var. Sadece biz değil, gönül coğrafyamız da bizden ümit bekliyor. Bunu de yerine getiririz. İnşallah hep beraber ve hep birlikte çok iyi günler göreceğiz\" Şeklinde konuştu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ın valilikteki programı, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti. Geceyi Mardin\'de geçirecek TBMM Başkanı Kahraman, yarın düzenleyeceği geniş katılımlı toplantı ile siyasi parti temsilcileri, iş adamları, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile biraraya geelcek.

Soma\'da sahte rakıdan 2 günde 2 kişi öldü (EK)

5)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde, sahte rakıdan 2 kişinin ölmesinin ardından gözaltına alınan büfe sahibi E.G. ile evinde sahte alkollü içki ürettiği iddia edilen Ü.İ., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

SOMA (Manisa), (DHA)

