DHA YURT BÜLTENİ-13

Başbakan Yıldırım: Dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump\'ın bütün ülkeleri arayarak tehdit ettiğini belirterek, \"Bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey siz ne kadar büyük olursanız olun, dünya da her ülke bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. Ve işte yapılan oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bartın\'da partisinin kongresine katıldı. Ömer Tepesi Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Ahmet Sorgun, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır de katıldı. Halkın salona girişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldı. Arama noktasında çakmak ve madeni paralar toplandı. Madeni paralarını vermek istemeyenler kağıt para yapmak için giriş noktasından geri döndü. TBMM\'deki bütçe görüşmeleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, \"Dün meclise Ak Parti Hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olamayan 16\'ncı bütçesinin yaptık. 16 bütçe 16 sene demektir. Türkiye\'de 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu kadar üs üste memlekete hizmet eden başka hiçbir iktidar olmadı. Sadece bize nasip oldu. Milletin iktidarına, milletin partisine, Ak Parti\'ye sizin partisine nasip oldu. Bütçemiz kabul edildi. Bu bütçe ülkemize, milletimize hayırlı olsun. 2018 bütçesinde ne var? Çok şey konuşuldu. Eleştirenler beğenmeyenler her şeye bir kulp takanlar burada da boş durmadı ama 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız?, büyüme var, kalkınma var. Refahın artması var, iş var, aş var. Aydınlık Türkiye\'nin açılan kapıları var\" dedi.

\'YILIN SON 3\'ÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 11.1 BÜYÜME SAĞLADIK\'

Başbakan Yıldırım, Ak Parti ailesi olarak 15 yıl boyunca milletin verdiği emanete sahip çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bütün hain saldırılara rağmen ülkemizde güveni ve siyasi iktidarın bozulmasına izin vermedik. Demokrasinden ve hukuk devletinden asla taviz vermedik. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı esenliği en öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Hamdolsun sizlerin duası ve desteği ile hiç kimse bugüne kadar milletin iktidarı, Ak Parti\'nin bileğini bükemedi. İnşallah bundan sonra da aynısı olacak. Bugün Türk ekonomisi güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ediyor. Bu yılın ilk 9 ayında son 3 üncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüme gerçekleştirdik. Bu Türkiye\'nin iyi yolda olduğunun en açık göstergesidir. Dünyada en fazla büyüme sağlayan ülkeler Çin ve Hindistan. Ancak Türkiye 3\'üncü çeyrekte bu ülkeleri de solladı. Açık ara öne geçti. Listenin başına oturdu. Türkiye\'ye yakışanda budur, bu millete yakışanda budur. Ülkemize darbe vurmak isteyenler bir kez daha hüsrana uğradılar. Bu başarı sizin başarınızdır. Bu başarı milletin başarısıdır. Bu başarı büyüyen kalkınan Türkiye\'nin başarısıdır\"

\'HER ÜLKE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLER\'

Başbakan Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesini eleştirdi. Konuşması sırasında \'Kudüs\'ü Amerika\'nın başkenti yapacakmış\' diyen Başbakan Yıldırım, düzelterek \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti yapacakmış\" dedi. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: \"O gün dedik ki \'yanlış hesap Kudüs\'ten döner\' dedik. \'Kudüs sahipsiz değil\' dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı. Hemen bütün üye ülkelerin devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına haber saldı. \'Acil olağan üstü toplanıyoruz, İstanbul\'a gelin\' dedi. Allah\'a şükür bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanlar bir araya gelindi ve bu tek taraflı Birleşmiş Milletler kararlarına karşı, uluslar arası hukuka karşı tek taraflı bu kibirli karara karşı gür bir sesle \'Biz bu kararı tanımıyoruz. Kudüs Filistin\'in başkentidir\' diye yeni bir karar aldı. İşi burada bırakmadık. Meseleyi Birleşmiş Milletler\'e götürdük. Diğer İslam ülkeleriyle beraber. Önce Güvenlik Konseyi\'ne. Güvenlik Konseyi\'nin 14 üyesi Amerika\'ya karşı bu kararı kınayan tanımayan oy verdi. Sadece Amerika tek başına kararın arkasında kaldı. Bundan da sonuç çıkmayınca bu sefer doğrudan genel kurula bir karar getirildi. Bu karar Amerika Birleşik Devletleri\'nin başının aldığı kararı tekzip eden tanımayan bir karar tasarısıydı. Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek \'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha\' diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey siz ne kadar büyük olursanız olun, dünya da her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. Ve işte yapılan oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunların çözülmesinde, mazlumların mağdurların meselesinde sahip çıkılmasında kim var. Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var\"

\'TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARINDA GÜVENCESİDİR\'

Türkiye güçlü olmak zorunda olduğunu ama sadece kendisini için değil, bölge için de güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda. Bu topraklarda yüzyıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyememeği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. O gün bölge halkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye var. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu ülkelere rağmen, hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez. Ve nitekim Türkiye, İran ve Rusya, Suriye\'de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi, artık insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösteriyor. Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır. 3,5 milyon kardeşimize evimizi açan, ekmeğimizi paylaştığımız mülteci kardeşlerimize sahip çıkan ülkenin adı Türkiye\'dir. Türkiye barışın, huzurun ve bölgedeki istikrarın güvencesidir. Türkiye küresel barış ve istikrarında güvencesidir\" dedi.

KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu\'nun Kocaeli\'nde muhtarlarla yaptığı toplantıda, muhtarlara yönelik kanun çıkaracağını söylediğini, ancak muhtarlar için zaten bir kanun olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

\"Kılıçdaroğlu, İzmit\'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Diyor ki muhtarlara \'Size 5 tane müjdem var\' \'Nedir? diye millet can kulağıyla dinliyor. Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım. Allah allah. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu tarihinden daha eski müessese. Bunların kanunu filan yok mu dedim acaba. Bir bakın dedim. Gariban daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Şehir ve kasabalardan muhalif muhtar ve ihtiyar heyetlerine dair kanun. Yetmemiş. 1977\'de buna muhtar ödenek ve sosyal güvenlik kanunu diye yine ilave kanun daha yapılmış. Sonra baktım muhtarların ne derdi varmış? Ne yapılmış? Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri Ak Parti Hükümeti yaptı. Bakın neler yaptık. Muhtarların taleplerini artık bilgisayar ortamında kabul ediyoruz, bunun için İçişleri Bakanlığı\'nda özel bir daire kuruldu. Muhtarlar dairesi. Oraya giriyorsunuz taleplerinizi yazıyorsunuz. O talepler takip ediliyor ve size geri dönüş yapılıyor. Muhtarların valilikler de vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyeler de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki \'Biz iktidar olursak belediyelerden muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız\' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var. Bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş. Başka? 19 ekimi Muhtarlar Günü ilan ettik. Resmi Gazete\'de bu yayınlandı. Bununla ilgili mevzuat yapıldı ve bugün resmen muhtarlar günü olarak kutlanıyor. Ama daha önemlisi 2012 de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyor. 1503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlar maaşa bağlandı. 50 bin muhtar istinasız bu parayı alıyor. Buna ilaveten bir de sigorta, emeklilik primlerini de devlet yapıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2116 lira her muhtara kaynak aktarıyoruz. Helali hoş olsun. Muhtarlar daha çoğunu hak ediyor\"

\'SEN FETÖCÜLERLE, BÖLÜCÜLERLE YÜRÜRKEN BİZ KAMYONCULARLA BERABERDİK\'

CHP\'nin muhtarlar için TBMM\'ye getirdikleri kanun tasarısına \'red\' oyu verdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Kılıçdaroğlu\' bunu söylüyor da getirdiğimiz kanuna ne vermişler bakın dedim. Red vermişler red. Kanun görüşülüyor maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi \'ben yokum\' diyor. Ondan sonra da muhtarlara kanun çıkaracağım diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren kardeşim mevcudu. Birde muhtarlara bugüne kadar yapılanları görüşülürken o maddeden önerge veriyorsun maaş daha fazla olsun. Türkiye\'nin de imkanlarını bilmeden etmeden kanuna red veriyorsun. Böyle de \'muhtarları düşünüyoruz\' diyorsun. Buna kimi inandıracaksın. Belli ki Kılıçdaroğlu\'na bu bütçe konuşmalarında kamyon işi de fazla koymuş. Ha babam 10 dakkada kamyonculardan bahsediyor. Kamyoncuların en önemli ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler. Ey Kılıçdaroğlu sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla bir beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul\'dan Fetöcülerle, bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın o işlerden\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER CANLI VERİLDİ

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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CHP\'li Bingöl: Türkiye\'yi huzur ülkesine haline getireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara yürüyeceklerini belirterek, \"Hem yerelde hem genelde iktidar olacağız ve Türkiye\'yi yeniden bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Kardeşliği ve birliği tesis edeceğiz.\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin Sivas Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen il kongresine katıldı. Türkiye\'nin çok ağır sorunlarla baş başa olduğunu ifade eden Tekin \"Toplumun her kesiminin ciddi zorlukları var. Türkiye, yalnızlaşan, çağdaşlaşan Dünya\'dan kopan ve maalesef bu iktidar eliyle itibarısızlaşan bir ülke durumuna gelmiştir. 16 yıl boyunca tek başına boyunca iktidar olan bir parti, maalesef iktidara gelirken var olan sorunları ortadan kaldırmak adına bir gayret içerisinde olması gerekirken Türkiye\'de o sorunları katbekat aşan yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 2002\'de bir önceki yılda ekonomik kriz ve yaşanan olumsuzluklar yeni bir süreci başlattı ve halkın büyük bir kesiminin tepkisi Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin önünü açtı.\" dedi.

\'DIŞ BORÇ STOĞUMUZ 432 MİLYAR DOLAR\'

Türkiye ekonomisinin iyi olmadığını ve dış borcun 432 milyar dolar olduğunu ifade eden Bingöl şöyle devam etti: \"Dün parlementoda AKP\'li bakanlar öyle sunum yaptılar ki Türkiye güllük gülistanlık. Hiçbir ekonomik sorun yok, ekonomi tıkırında, işler yolunda. Herhalde biz başka dünyada yaşıyoruz. Çıkıp dedi ki bakan Türkiye\'de şu kadar yeni araç satın alındı. Beyaz eşya alımı patladı. Traktör sayısı arttı. Benim vatandaşım en iyi otomobile binmeyi hakediyor. Benim vatandaşım en iyi beyaz eşyayı kullanmayı hakediyor. Ama bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Enflasyon yüzde 13 gerçek değil. Artık konuşmaya başlandı, mutfakta yangın var gerçek bu. Gerçek bizim dış borç stoğumuz 432 milyar dolar. Gerçek dış ticaret açığımız 61 milyar dolar ama bunları konuşmuyor. Cari açık 42 milyar dolar. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Çamaşır makinesinden, buzdolabından, traktörden bahsediyorlar. Peki Türkiye\'de sokakta ne var. Bakın enflasyon yüzde 13\'ün üzerinde gerçek değil.\"

\'ENFLASYON GERÇEK RAKAMLARI YANSITMIYOR\'

Enflasyonun gerçek rakamları yansıtmadığını ve vatandaşların kredi kartlarına yüklenmeye başladığını anlatan Bingöl, Türkiye\'de 131 milyon banka kartı, 62 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Öyle değil, 61 milyon kredi kartına karşılık 31 milyon kişinin kredi kartı borcu var. Demek ki mesele nakit para taşımamak değilmiş, mesele vatandaşın parası yokmuş da onun için kredi kartını yatıramıyormuş. Bu sadece kredi kartı borcu, tüketici kredilerinin borcu hariç. Otomobil almışlar eyvallah ama acaba o otomobilin taksitlerini ödeyebiliyorlar mı? Ellerindeki, avuçlarındakini harcayarak konut almışlar, onu ödeyebiliyorlar mı? Bir süre sonra bankalar o krediyi kullananların yakasına yapışıyor. Niye baskı var, şiddet var. Bütün bunları sonlandırmak zorundayız. Hiç kimse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın çünkü bu ülkenin 94 yıllık bir ulu çınarı var. 94 yıldır her türlü baskıya direnen CHP var.\"

\'TEK ÇÖZÜM ADRESİ CHP\'

Bingöl, sorunların çözümü için CHP\'nin tek başına iktidar olması gerektiğini, çözümün tek adresinin de CHP olduğunu savundu. CHP\'nin, hükümetin bütün yanlışlarını iyi niyetle tespit edip, gerçek çözüm önerileri sunduğunu kaydeden Bingöl şunları söyledi: \"Uyardık, bizi dinlemediler, hep haklı çıktık. Onun için haklı olanlar er ya da geç kazanırlar. İnananlar, kararlı duruş sergileyenler, bir büyük dayanışmayı sergileyerek mutlaka başarırlar. İşte biz bütün vatandaşlarımızla birlikte geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, AK Parti\'li, MHP\'li kardeşlerimizle diğer bütün siyasi partilere oy veren kardeşlerimizle Türkiye sevdamızı önümüze koyarak, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz. Hem yerelde hem genelde iktidar olacağız ve Türkiye\'yi yeniden bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Kardeşliği ve birliği tesis edeceğiz.\"

\"3-4 ŞUBAT\'TA KURULTAYA GİDECEĞİZ\"

İl kongrelerinin bitmesinin ardından 3-4 Şubat tarihlerinde kurultaya gideceklerini belirten Bingöl sözlerini şöyle tamamladı: \"Yaklaşık 4 aydır kongrelerimizi yapıyoruz ve nihayet 3-4 Şubat 2018\'de de kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yenilenen dinamik örgütlerimizle birlikte, parti meclisimizle, MYK\'mızla süratle 2019\'da ki üç seçime hazırlanıcağız. Sizden bir isteğimiz var. Geçmişte aranızda siyaseten karşı karşıya gelmiş olabilirz. Bir takım siyasi adaylıklar arasında gruplaşmış olabiliriz. Ama gün bunları konuşmak ya da bunları örgüte çıkarmak günü değil Türkiye\'nin bu kadar derin sorunları varken, Türkiye\'nin size ihtiyacı varken bu tür duygusallıklarla bunları önünüze koymak bize yakışmaz.\"Kongreye, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve partililer katıldı. Seçime, mevcut il başkanı Ulaş Karasu başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreden görüntüler

-Böngöl\'ün konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Aktaş, Adalet Bakanı’na \'Zülfikar\' kılıcı hediye etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Aktaş, Bakan Gül’e el yapımı Zülfikar kılıcı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinde Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa’nın adliye merkezi olduğunu belirterek \"Bursa\'da her alanda çok büyük yatırımları var. Adliye hizmetlerinden vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde yararlanması için çok güçlü yatırımlar yapıldı. Vatandaşlarımız için en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz, bunları yakından takip ediyoruz\" dedi. Bursa\'da üç gündür adalet mekanizmasını ilgilendiren çok önemli toplantıların yapıldığını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret sırasında \"Adaletin kılıcını Bakanımıza teslim ediyorum\" diyerek, Bakan Gül’e el yapımı Zülfikar kılıcı hediye etti. Gül de Aktaş\'a çini tabak hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Gül’ün konuşması

-Kılıç hediye edilmesi

-Detaylar

SÜRE: 1 dakika BOYUT: 40.8 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)

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Tüfekle şakalaşırken öldü/EK

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çorum\'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer\'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür Tunç., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer\'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür Tunç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye çıkartılması

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Bodrum\'da mandalina bereketi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından açılan Bodrum Mandalina Şenliği stantlarında mandalinadan yapılan ürünler tanıtıldı.

Bodrum Ziraaat Odası tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 22 Aralık\'ta başlayan Bodrum Mandalina Şenliği\'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Caddesi\'nden Belediye Meydanı\'na doğru gerçekleşen yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Geçmiş yıllardaki beldelerden, develerle limana mandalina kasalarının taşınması, temsili olarak canlandırıldı. Develerle temsilen getirilen kasalar, limandaki tekneye yerleştirilerek, gönderildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Bodrum mandalinasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekmek amacıyla, mandalinadan yapılmış çeşitli ürünler de açılan stantlarda satışa sunuldu. Bodrum Belediye Meydanı\'nda açılan stantlarda, mandalinadan yapılmış reçeller, tatlılar, peynirler ve çeşitli lezzetler de tanıtıldı. Karya Çiçekleri Bodrum yöresi folklor oyunlarını sahneledi. Halk oyunlarının ardından, yerel sanatçıların söylediği şarkılara da şenliği izleyenler danslarıyla eşlik etti. Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı, gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel üreticilerimizi desteklemek için şenliğin düzenlendiğine dikkat çekerek, şenliğin 24 Aralık\'ta da gün boyunca gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler,

-Açılış konuşmalarından görüntü.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA