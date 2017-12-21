DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Özlü: Bir yılda 65 bin şirket kuruldu/EK

YUMURTA DEĞİL, FİKİR ÜRETİYORUZ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Üniversitesi Teknokent\'in yeni binasının açılışına katıldı. Bakan Özlü, Salı günü mecliste Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin \'Ar-Ge\'ye paralar veriliyor, ne işe yarıyor?\' şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bakan Özlü, ülke genelindeki teknoparklarda kurulan kuluçka merkezlerinde yumurta değil, fikir üretildiğine dikkat çekerek, \"Girişimcilikle ilgili çok önemli mesafeler alıyoruz. Hükümet ve bakanlık olarak girişimciliği her koşulda, her şartta teşvik etmeye devam edeceğiz. İşsizliğin panzehirinin girişimcilik olduğunu biliyoruz. Salı günü bakanlığımızın meclisteki bütçe görüşmelerinde bazı muhalefet milletvekilleri \'Ar-Ge\' yapıyorsunuz, bu harcamalar ne işe yarıyor. Bunlar memlekete ne katıyor şeklinde tuhaf değerlendirmeler yaptılar ve sorular sordular. Bu tür değerlendirmelere nasıl cevap verilir doğrusu anlamak zor. Ben Ar-Ge ve inovasyona, tasarıma böyle bir gözle, böyle bir vizyonla bakan kişilere kuluçka merkezi desem, bu arkadaşların aklına herhalde tavuklar gelecek. Tavukların kuluçkaya yatması gelecek. Özellikle bizim Ar-Ge ve tasarımlarımızı anlamak istemeyenler açısından bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Teknokentlerdeki kuluçka merkezlerinde yumurta değil, fikir üretiyoruz. Kuluçka merkezlerinde bilim, teknoloji üretiyoruz. Katma değer üretiyoruz, kuluçka merkezlerini bilim ve sanayi için çok önemli bir katman olarak görüyoruz\" dedi. Türkiye\'nin Çin, Kore ve Japonya gibi mucizeler yaratmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Özlü, şöyle konuştu: \"Şimdi benim yaş grubumda olan arkadaşlarım bilirler ki, o dönemde hep Japon mucizesi vardı. Japonya şöyle yaptı, böyle yaptı. Zamanla değişti, ortaya bir Kore hikayesi çıktı. Kore şöyle yaptı, böyle yaptı. Bugünlerde de yurt dışına giden arkadaşlarımız diyorlar ki Çin\'e gittik, mucizeler gördük diyorlar. Japon, Kore, Çin mucizesi, başkalarını başarı hikayelerini tekrarlıyoruz. Bunları dinliyoruz, teknoparklarda, üniversitelerimizde bir Türk mucizesi oluşturalım. Bizim de bir başarı hikayemiz olsun. Bu yüzden teknoparklarımızı çok önemsiyorum\" Yeni teknokentin açılış kurdelesini kesen Bakan Özlü, bina içinde sergilenen çalışmaları inceledikten sonra üniversiteden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın gelişi

-Törenden görüntüler

-Bakanın konuşması

-Açılış yapılması

-Merkezin gezilmesi

-Detaylar

Haber:SAKARYA,(DHA)

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Trabzon’da amatör maç sırasında sahaya kaya düştü, faciadan dönüldü

Trabzon’da Ortahisar İlçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan futbol sahasına Gençlerbirliği ile Yolspor arasındaki Süper Amatör Küme müsabakasının oynandığı sırada sahaya kayalar düştü, futbolcular olayı facidan son anda kurtuldu. Geçen yılda aynı sahada yaşanan kaya düşmesi olayında Gençlerbirliği ile Telekomspor maçı oynanamamıştı.

Olay saat 13.20 sıralarında Esentepe Mahallsi\'nde yer alan Maşatlık Sahası\'nda meydana geldi. Trabzon Süper Amatör Küme’de Gençlerbirliği ile Yolspor arasında oynanan ve 1-1 devam eden karşılaşmanın 21’inci dakikasında stadın üst tarafındaki kayalık alandan kopan kayalar sahaya düştü. O sırada maç için sahada bulunan oyuncular olay karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaralanmanın olmadığı olayda insanların canlarını ise saniyelerle kurtardıkları belirtildi.

‘YARALININ OLMAMASINA ŞÜKREDİYORUZ’

Gençlerbirliği takımı antrenörü Halil Melek, oyunun 21’inci dakikasında yaşanan olay sırasında arkadaşlarının bağırmasıyla birlikte canlarını kurtardıklarını belirterek, “Arkadaşlarımızın bize bağırmasıyla yedek kulübesindeki yedek futbolcularla birlikte sahanın ortasına geldik. Yukarıda kayalıkların geldiği bölgede maçı izleyen vatandaşalr da vardı. Onlar da kargaşa içerisinde sağ sola kaçıp canlarını kurtardılar. Düşen kayaların çoğu tonun üzerindeydi. Herhangi yaralanmanın olmamasına şükrediyoruzö dedi.

‘2 KİŞİ SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ’

Maçı izleyenler arasında yer alan Gençlerbirliği Kulüp yöneticisi Uğur Taşkın ise 2 kişinin son anda ölümden döndüğünü ifade ederek, “Maçın oynandığı sırada bir ses geldi. Taşların düştüğünü gördük ve o tarafta bulunanlara seslendik. Ağaçlara açrpan kayalar yavaşladı ve o sırada insanalr da kaçmaya başladı. Allah ölümden kurtardı. 2 kişi son anda ölümden döndü. Tek tesellimiz ölüm olmamasıö diye konuştu.

‘GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ’

Çevre sakinlerinden Trabzon AK parti Ortahisar Belediyesi Meclis Üyesi Turan Terzi ise çok büyük tehlikenin atlatıldığını kaydederek, “Yaklaşık 55 yıllık bir maziye sahip Gençlerbirliği kulübünün kullandığı semt sahasında yaklaşık 2-3 yıldır resmi müsabakalar oynanıyor. Geçen yıl da aynı şekilde kayan yerin yan tarafından kaya düşmüştü. Kanuni Oto Yolu çerçevesinde yapılan yol çalışması nedeniyle tünel kayaların içerisindenm geçiyor. Burada yapılan çalışmalar neticesinde jeolojik bir oynama olduğunu düşünüyorum. Şuanda da bu kayalar büyük tehlile arz ediliyor. İlgililerle görüşüp bundan sonra burada maç oynatmayacağız. Allah korudu. Çok büyük bir tehlike atlattık. Gerekli önlemleri alarak bundan sonra böyle bir olayın yaşanmasının önüne geçeceğizö ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KAYA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, bilindiği üzere, geçen yıl 4 Ekim\'de de Trabzon 1’inci Amatör Küme\'de Gençlerbirliği ile Telekomspor arasında oynanması planlanan maçtan önce aynı sahaya yaklaşık 2 metre büyüklüğünde kaya parçaları düşmüş, maç oynanamamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anons

-Halil Melek\'in açıklamaları

-Uğur Taşkın\'ın açıklamaları

-Turan Terzi\'nin açıklamaları

-Detaylar

HABER KAMERA:Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

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Yüksek sesle konuşan arkadaşını bıçakladı

Bursa’da sokakta sohbet eden arkadaşlar arasında \'yüksek sesle konuşma\' yüzünden çıkan tartışmada 19 yaşındaki Polat M. arkadaşı Ümit Şensoy’u göğsünden ve bacaklarından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesinde meydana geldi. Arkadaş grubundaki sohbet sırasında Ümit Şensoy’un yüksek sesle konuşması tartışmaya neden oldu. Tartışma sırasında Polat M. üzerinde bulunan bıçakla Ümit Şensoy bacaklarından ve göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Ümit Şensoy haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Polat M. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Emniyetten çıkarılması

-Emniyetin görüntüsü

SÜRE: 24 saniye BOYUT: 21.7 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)

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Ayvalık merkezli suç örgütü operasyonunda 18 tutuklama

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi merkezli olarak 4 ilde, \'Mardinli Ay\' adlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18\'i tutuklandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında \'Mardinli Ay\' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne karşı geçen 12 Aralık Salı günü, 4 ilde 26 ayrı adreste 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda, polis özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 105 polis görev yaptı. Operasyonda 2\'si polis memuru toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, çok sayıda kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL para ele geçirildi. Gözaltındaki 19 şüpheli, Emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Aralarında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun da bulunduğu 18 kişi tuklanırken, bir polis memuru ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin, firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların polis nezaretinde Emniyetten çıkarılmaları.

-Zanlıların polis nezaretinde Adyiyeye getirilmeleri.

Haber: BALIKESİR,(DHA)

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Uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda 1 kilo esrar ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bir süre önce Ortaca\'daki \'torbacı\' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, uyuşturucu satıcıları teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün (Perşembe) akşam harekete geçen polis Atatürk Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını ekip otoları ile kapatan polis, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda. 30 yaşındaki B.A.\'ya ait evde 1 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el korulurken, B.A., gözaltına alındı. B.A.\'nın ele geçirilen esrarı Şanlıurfa\'dan satmak için getirdiği belirlendi. B.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli B.A.\'nın adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen esrarın görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Cihan KAYA / ORTACA, (Muğla), (DHA)

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Engelli vatandaş kök hücre nakli bekliyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki engelli Mehmet Taşcı, çürüyen ayağına yapılacak kök hücre nakli için yardım eli bekliyor.

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Taşçı, 1995 yılında çalışmak için Suudi Arabistan’ın Medine şehrine gitti. Burada bir inşaata işçi olarak çalışan Taşçı, inşaatın 7\'inci katından düşerek yaralandı. 5 yıl boyunca Suıdi Arabistan\'da tedavi gören Taşçı, ardından memleketi Sorgun\'a döndü. Yaşadığı iş kazası sonrası sakat kalan Taşçı, malulen emekli oldu.

\'ÇALIŞAMIYOR, EVDE YATIYORUM\'

Emekli maaşının yetmemesi nedeniyle ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını belirten Taşçı, \"Gerek Suudi Arabistan olsun, gerekse Türkiye’de ki hekimler olsun benim bacağıma bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ben de kaderime razı olup öyle yaşamaya başladım. Çocuklarım büyüdü. Kızım hasta, torunum engelli. Onların bakımı için daha fazla paraya ihtiyaç olunca, Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, bana boya sandığı, boya malzemesi aldılar. Başkanımız otogarda bir de yer verdi. Ben orada boyacılık yapmaya başladım. Sabah erkenden eşimin yardımıyla merdivenlerden iniyor, otogara gidip ayakkabı boyuyor, üç beş kuruş bütçemize gelir sağlıyordum. Sürekli otura otura bacağımdaki toplardamarlar çalışamaz duruma gelmiş, kan dolaşımı olmuyormuş. Bu durum ayağımda oluşan yaraları daha da azdırmış ve ayağım çürümeye başlamış. Bunun için artık çalışamıyorum, evde yatıyorum\" dedi.

\'KIZIM HASTA, TORUNUM ENGELLİ\'

Kızının hasta, torununun işitme ve konuşma engelli olduğunu söyleyen Taşçı, \"Çürüyen bacağım için önce Yozgat Şehir Hastanesine gittim, oradan Ankara Hastanesi cildiye bölümüne sevk edildim. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cildiye, kalp damar cerrahi, plastik cerrahiye de muayene oldum. Orada muayene olduğum kalp damar cerrahi doktorum, bana kök hücre uygulaması yapacağını söyledi. Bir aydır telefon bekliyorum. Ancak arayan olmadıö diye konuştu.

\'ÇEKTİĞİM AĞRILAR DAYANILACAK GİBİ DEĞİL\'

Çürüyen ayağındaki yaralara sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez pansuman yapıldığını ve bu pansumanlar sırasında korkunç ağrılar çektiğini belirten Taşçı, şöyle konuştu: \"Sabah ve akşam o yaraların temizlenmesi sırasında çektiğim ağrıları anlatamam. Zaman zaman bu ağrılar dayanılmayacak seviyede oluyor. İnanın ağrıdan bazen şu koltuk değnekleriyle başıma vuruyorum. Yerlerde sürünüyor, ölmek istiyorum. Şu anda Ankara’da ki kalp damar cerrahi doktorumuzdan telefon bekliyorum. Gece uykusu uyuyamıyorum. Azami uykum 2 saat. Sancı başlayınca ellerimin, dizlerimin üzerinde dört dolanıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Ben uyumadığım gibi aile fertlerim de uyuyamıyor. Ben önce Allah’tan, sonra tüm doktorlarımızdan, dostlarımdan bana yardım eli uzatmalarını bekliyorum\"

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Taşcı’nın evinden görüntü

-Ev içerisinden detay görüntüler

-Mehmet Taşçı’nın ayağından görüntüler

-Mehmet Taşcı’ın konuşması

-Detay

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN,(Yozgat),(DHA)

