DHA YURT BÜLTENİ-13

Otizmli öğrenciye şiddet iddiasına soruşturma

Erzurum\'da 14 yaşındaki otizmli kızları Duygu Berat B.\'den şiddet gördüğünü iddia eden ailesi, öğretmeni Oğuzhan Ç.\'den şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde öğretmenlik yapan Oğuzhan Ç., otizmli Duygu Berat B.\'nin annesi Nevin B.\'yi geçen 11 Aralık günü arayarak okula gelmesini istedi. Öğretmen Oğuzhan Ç., Duygu Berat B.\'nin altını kirlettiğini artan davranış bozukluğunuda videoya çektiğini söyledi. Videoları izleyen anne Nevin B. eğitim amaçlı yapıldığı iddia edilen görüntülerde kızına şiddet uygulandığını görünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gitti. Çocuğunun ellerini tutarak başına bastırdığı ve yaptığı hareketlerden dolayı aç bırakacağını söyleyen öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Oğuzhan Ç. hakkında inceleme başlattı. Şiddet iddiaları üzerine çocuğun ailesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi\'ne çağrıldı. Kuruma giden baba Hüseyin ile anne Nevin B. yaşananlarla ilgili yetkililere bilgi verdi. 4 çocuk annesi Nevim B., bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şunları söyledi: \"Öğretmen beni okula çağırdı. Okula gittiğimde çocuğum altına kirletmişti. Bana bir video çektiğini daha sonra göstereceğini söyledi. Video gelince tabi eğitim içerisinde şiddetin nasıl olduğunu ben bilmiyorum ama benim çocuğumun canı, kollarının acıdığını gördüm. Okul müdürüne konuyu arz edecektim. Ancak odasından çıkmamı isteyince sinirlendim. Milli Eğitim Müdürüne gittim. Şikayetimi anlattım.\"

Bakan Kurtulmuş: 7.1 büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.2 büyüyerek dünyanın en büyük ülkelerinin ligi olan G-20 ülkeleri arasında 1. olduğunu belirterek, \"Ümit ediyoruz ki; 2017 yılının tamamı muhtemelen 7.1 civarında bir büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak. Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olacaktır\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu\'ya gelerek Ünye İlçesi\'nde UNİPORT Alışveriş Merkezi açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin büyümesine vurgu yaptı. Türkiye\'nin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.2 büyüyerek dünyanın en büyük ülkelerinin ligi olan G-20 ülkeleri arasında 1. olduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, \"Bu Türkiye bakımından çok büyük başarıdır. Bunda hepinizin emeği var. Kolay değil, son yıllarda özellikle dünyanın en belalı, bir çok büyük ülkenin silah yardımlarıyla, siyasi yardımlarıyla destek verdiği terör örgütlerine karşı eş zamanlı mücadele etmiş bir ülkeyiz. Bir taraftan DEAŞ\'ı, bir taraftan PKK\'sı, bir taraftan PYD\'si ile bu ülke köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Ünye\'de başta olmak üzere bir çok ilçemize ve ilimize, Allah rahmet eylesin şehitlerimiz geldi, cenazelerimiz oldu. Fevkalade zor bir süreç yaşadık\" dedi. Dönemsel krizlerlede çok zor bir dönem geçirmiş olmasına rağmen Türkiye\'nin toparlandığını ve gücüne güç katacağını vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, \"Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği şekilde üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyümüş olması her türlü takdirin üstündedir. Bu, milletin çalışkanlığının, fedakarlığının ürünüdür. Bundan dolayı ne kadar övünsek azdır. Ümit ediyoruz ki 2017 yılının tamamı muhtemelen 7.1 civarında bir büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak. Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olacaktır. Allah nasip etsin Türkiye bu siyasi ve ekonomik istikrarını önümüzdeki on yıllar boyunca sürdürsün. Türkiye\'nin gücüne güç katılacak, Türkiye bugünkü seviyesinin çok daha üstünde olacaktır\" şeklinde konuştu.

KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

ABD\'nin Kudüs kararına da tepki gösteren Numan Kurtulmuş şunları söyledi: \"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye kararlılıkla bu konuda liderliğini sürdürecek. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tam manasıyla özgür bir devlet olarak ortaya çıkması için bütün gücüyle mücadele edecektir. Allah yolumuzu açık etsin, bu istikametten asla dönmeyeceğiz. Yer yüzünün her tarafında hakkın, barışın ve adaletin temsilcisi olacağız. O\'nun için Türkiye\'nin biraz daha güçlenmesi lazım. Türkiye ne kadar güçlü olursa sözünün kıymeti ve kuvvetide o kadar fazla olur. Türkiye inşallah bu istikrarını sürdürdüğünde, bu tür ekonomik gelişmelerini gerçekleştirdiğinde bundan 10 sene sonra bu gücünden çok daha fazla olacak. Birileride bunu biliyorlar.\"

2017 SONU İTİBARİYLE 31 MİLYON TURİST SAYISINI AŞACAĞIZ

Bakan Numan Kurtulmuş, beraberinde bulunan Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye başkanlarıyla birlikte UNİPORT Alışveriş Merkezi açılışını gerçekleştirdikten sonra, Boztepe\'de bir otelde Ordulu işadamlarıyla bir araya geldi. Ordu\'ya yapılan kamu yatırımlarını anlatan Numan Kurtulmuş, Türkiye\'yi ziyaret eden turist sayısına da değinerek, \"2014\'te Türkiye turizmi en üst seviyeye çıkmıştı. 2016\'da bütün bu yaşananlarla birlikte tam dip noktaya geldi, Almanlar seçim sırasında \'Türkiye\'ye gitmeyin\', bir çok ülkeden Türkiye\'ye ziyaret uyarısı geldi. Bu şartlar altında Türkiye\'ye doğru dürüst turist gelmemesi lazım. Ama Allah\'a çok şükür 2017 yılı sonu itibariyle 31 milyon turist sayısını aşacağız ve 26 milyar dolar turizm gelirini aşacağız. Bu Türkiye\'nin yeniden güçlenmeye başladığının işaretidir. Biz bu çerçevede devletin, kamunun kurum ve kuruluşlarıyla, özel teşebbüsün imkanlarıyla, yurt dışından gelecek yatırımcıların emekleri, ortaklıklarıyla birlikte Türkiye\'yi her alanda daha ileriye doğru götürmek mecburiyetindeyiz\" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş\'un işadamlarıyla yemekli toplantısının ikinci bölümü ise basına kapalı olarak devam etti.

CHP\'li Cankurtaran: Madem bolluk içindeyiz asgari ücreti 2 bin lira yapalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 olarak açıklanan büyüme rakamının \'Hormonlu ve şişirilmiş\' olduğunu savunarak, “Madem bolluk içindeyiz buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Vatandaşın durumu vahim\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, partisinin Antalya İl Başkanlığı\'nda partililerle buluştu. Cankurtaran, üçüncü çeyrekteki büyüme rakamı, gündemdeki torba yasa ile ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın evindeki durumun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyen Cankurtaran, enflasyonun yüzde 13, işsizliğin yüzde 11- 12, cari açığın 40 milyar dolara dayandığını dile getirdi. CHP\'li Cankurtaran, şöyle dedi:\"2016\'nın üçüncü çeyreğindeki büyüme, nasıl oluyorsa bu şartlar altında geçen seneye göre, yüzde 11.1 artmış. Vatandaş da soruyor, \'Enflasyon yükseldi, işsizlik yükseldi, benim alım gücüm düştü? Bu büyüme, bir sene öncenin ortalamasına göre, nasıl yüzde 11.1 yukarıda?\' diye. Arkadaşlar, bu çok net görünüyor ki bu gerçek bir büyüme değil; hormonlu, şişirilmiş bir büyüme.\"

\'MADEM BOLLUK İÇİNDEYİZ VATANDAŞI KİM DÖVÜYOR?\'

Büyüme rakamının bu kadar yükselmesinin aklına bir fıkrayı getirdiğini söyleyen Cankurtaran, “Şimdi boksör sürekli dayak yiyor, yumruğu alıyor, ringin kenarında bekleyen antrenör de \'Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun\' diyor. Sonunda ağzı, burnu kan içinde kalan boksör, \'Ya ben iyiyim de beni kim dövüyor?\' diyor. Şimdi hesap, o hesap. Vatandaşın alım gücü bu kadar düştü; ama hükümete baktığımızda Türkiye\'de ekonomi harikalar yaratıyor. İyi de madem bu kadar bolluk içindeyiz \'Bu vatandaşı kim dövüyor?\' sormak lazım\" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN LİRA TEKLİFİ

Hükümete asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını teklif eden CHP\'li Cankurtaran, “Madem ekonomimiz aldı başını gidiyor, söyleyip duruyoruz. Bakın, bu enflasyon, bu pahalılık, arka arkasına gelen zam, bu asgari ücretle bu iş götürülmez. 1402 liralık asgari ücret, artık eridi gitti. CHP olarak teklif getirdik. Gelin, hep birlikte asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Yapalım ki emeklinin, işçinin, memurun, bütün çalışanların biraz yüzü gülsün. Kaldı ki artık 2 bin lira bile artık kurtarmıyor. Madem bolluk içindeyiz buyurun, gelin, asgari ücreti en az 2 bin lira yapalım. Vatandaşın durumu vahim\" dedi.

\'TORBA KANUNLA VATANDAŞIN CEBİNDEN 28 MİLYAR LİRA ÇIKACAK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı 124 maddelik torba kanun tasarısını hatırlatan Cankurtaran,\"Bütün vergilere, bütün cezalara, bütün harçlara gözümüz aydın, zam geliyor. \'Ek vergi düzenlemesi\' denilen yeni torba yasayla vatandaşın cebinden 28 milyar lira daha çıkacak arkadaşlar. Kimin cebinden çıkacak? Sizin, bizim. \'Bunlar torba yasa\' diyerek, vatandaşın başına da torbayı geçirdi. Artık vatandaş, nefes alamaz hale geldi. Torbayı kafaya geçirdiler. Biz nefes alamayacağız, cebimizde kalan son kuruşlar da yeni torba kanunla uçup, gidecek. Çok büyük bir yük geliyor yılbaşından sonra; ama baktığınızda harika durumdayız\" diye konuştu.

\'ERZURUMLU TEYO\' BENZETMESİ

Hükümete yönelik \'Erzurumlu Teyo\' tiplemesi benzetmesinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, şunları söyledi:\"Bekir Bozdağ, TBMM açıklamasında dedi ki \'Tarafsız bir Cumhurbaşkanı\'mız var bizim\'. Allah Allah, bir yandan bakıyoruz Binali Yıldırım diyor ki \'Trump, Cumhurbaşkanı\'nı aramaya cesaret edemedi\'. Bir yandan nohut, kuru fasulye, buğdayda ithalat yapıyoruz. Hatta ithalatımız, ihracatımızı yakalamış durumda; ama kalkıyor, diyorlar ki \'Tarımda Avrupa birincisiyiz\'. Ya gerçekten \'Erzurumlu Teyo emmi\'yi geçtiniz palavra atmakta. Onun palavraları, hiç değilse şakaydı, zararsızdı; ama iktidarın, bu hükümetin palavraları, resmen halkın zekasıyla dalga geçmek.\"

3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Karabük\'te, komşularının 3 gündür haber alamadığı 70 yaşındaki Sultan Özkan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak\'ta meydana geldi. Sultan Özkan\'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis, zile basmasına rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine balkondan eve girdi. Polis, yaşlı kadını evde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının 2-3 gün önce öldüğü tespit edildi. Vücudunda herhangi bir yara bulunmayan Sultan Özkan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Özkan\'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalyalı esnaf ve vatandaş yılbaşı süsü istiyor



Antalya\'da esnaf ve kent sakinleri, yılbaşı için süsleme hazırlığı olmamasından dert yandı. Esnaf, sadeliğin turizm kentine yakışmadığını söyledi.

Yeni yıla sayılı gün kala turizmin başkenti Antalya\'da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir hazırlığın yapılmadığı dikkati çekti. Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 100\'üncü Yıl Bulvarı, Kazım Özalp Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ile tarihi Kaleiçi ve Saat Kulesi çevresinde de sadelik göze çarpıyor. Hem esnaf hem de kent sakinleri sadelikten dert yandı. Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, sadeliğin bir turizm kentine yakışmadığını söyledi. Hazırlığın olmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Kilit, “Burası şehrin kalbi, şehrin nefes aldığı bir yer. Burada böyle bir sessizlik varken diğer bölgeleri tahmin etmek zor değil. Ekonomik darlık var, süslendiği zaman burada biraz olsun etkinlik oluyordu\" dedi. Kent merkezi süslendiği zaman turistlerin süslü yerlere gelip fotoğraf çektirdiğini ve esnaftan alışveriş yaptığını söyleyen Kilit, şöyle konuştu: \"Buranın rengarenk süslenmesi, her milletten insanın eğleneceği bir yer olması lazımdı. Ancak kendi kendimize kaldık. Dikkat ederseniz burada oturanlar, dolaşanlar hep emekli insanlar. Burası simge sokağımız, buranın daha canlı olması lazımdı. Buranın süslendiği zamanlarda turist grupları sırf o süsleri görmek için geliyordu.\" Kaleiçi\'nde 4 işyeri sahibi olan işletmeci Özgür Çetin de mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti. Bir an önce renklendirme ve ışıklandırma çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Çetin, \"Şehrin merkezinin daha renkli olmasını isterdim. Bu sadece beni değil turizmi ve Antalya\'yı ilgilendirin bir şey. Bence bir an önce renklenmesi lazım. Yılbaşına özel etkinlikler düzenlenmeli. Her geçen gün biraz daha ihtişamlı görüntüden uzaklaştık\" dedi.

Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi\'nde 15 işletmenin sahibi olan Sadık Balık da 20 yıldır Antalya\'da esnaflık yaptığını, ancak bu duruma alışık olmadığını söyledi. Antalya\'nın daha süslü olmasını beklediklerini ifade eden Balık, “Şu anda işlerimiz durgun. Yılbaşı havası yok. Süsleme olsaydı daha farklı olurdu. İş yerlerinde, yollarda, aydınlatmalarda renklendirme ışıklandırma ve süsleme yapılabilirdi\" diye konuştu. Kıbrıs\'ta yaşayan Antalya\'ya tatile gelen Eray Hansu da kentin sadeliğinden dert yandı. Alışverişe çıktıklarını, ancak kentin çok sakin olduğunu belirten Hansu, “Sanki sıradan bir gün gibi geliyor bana. Her sabah işe gidip akşam işten gelir gibi bir hali var kentin\" dedi.

Marmaris\'te yerli malı haftası kermesi düzenlendi

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulunda, \'Yerli Malı Haftası\' kapsamında kermes düzenlendi. Okul Aile Birlikleri tarafından açılan 30 stantta, Ege Bölgesi\'nin 8 ilinin yöresel yemek, tekstil ve adetleri tanıtıldı.

Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu\'nda \'Yerli Malı\' haftası kapsamında kermes düzenlendi. 13 ilköğretim okulu ve okul aile birliklerinin katıldığı etkinlikte 30 stant açılarak, Marmaris başta olmak üzere Ege Bölgesi\'nin 8 ilinin yöresel ürünleri tanıtıldı. Etkinliğe Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, Marmaris Sağlık Grup Başkanı Mehmet Töreyenler, siyasiler, işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilköğretim okulları müdürleri ve veliler katıldı. Kurdele kesme töreni sonrası öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar şehirlerinin yöresel organik ürünlerinin tanıtıldığı stantlarda davetlilere ikramlarda bulundu. Stantları dolaşan çocuklara, öğretmenler yerli malı haftası ile ilgili bilgiler verdi. Marmaris\'in meşhur çam balı katılımcılara tanıtılarak ikramlar yapıldı. Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu Aile Birliği yönetimi, katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan\'a zeytin dallarından yapılmış taç ve el dokuması eşarp ile kilim hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, \"Ege Bölgesi\'nin ve yöremizin kültürel değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğini daha üst düzeye çıkarabilmek ve okulumuzda çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kermesimizi düzenledik. Yerinde tanıtım ile geleceğimizin teminatlarına küçük yaşlarda yerli malının anlatılmasının faydalı olacağına inanıyorum\" dedi.

