DHA YURT BÜLTENİ -13 

Van\'da askeri konvoyda kaza: 10 yaralı



VAN\'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoydaki 3 zırhlı araç, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Van- Hakkari karayolunun 46\'ncı kilometresindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van\'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoyun içerisindeki 3 zırhlı araç, karayolundaki buzlanmadan dolayı sürücülerinin kontrolünden çıkarak peş peşe devrildi. Meydana gelen kazada, 10 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van\'daki hastanelerde tedaviye alındı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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Kocaeli\'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı



KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nün düzenlediği operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

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Cezaevi firarisi, kendisini ihbar edeceğini söyleyen ablasını vurdu



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde cezaevi firarisi Barış G., kendisini ihbar edip, yakalatacağını söyleyen ablası Hatice Taner\'i tüfekle bacaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak\'ta meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce, \'adam yarala\' suçundan girdiği açık cezaevinden firar eden Barış G., aralarındaki husumet nedeniyle uzun süredir görüşmediği ablası Hatice Taner\'in Ensar Sokak\'taki evine gitti. Hatice Taner, tartıştığı kardeşi Barış G.\'ye kendisini ihbar edip, yakalatacağını söyledi. Duruma sinirlenen Barış G., montunun altından çıkardığı ucu kesik ruhsatsız av tüfeğiyle Hatice Taner\'in bacaklarına 1 el ateş etti. Taner, saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, silah sesi üzerine eve gelen komşuları Barış G.\'nin elinden tüfeği aldı. Paniğe kapılan Barış G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hatice Taner, ilk müdahalesinin ardından Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-

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Organik Ada\'ya altın madeni tehdidi

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'nde bulunan ve Türkiye\'nin en büyük adası olan Gökçeada, bugüne kadar üretilen organik tarım ürünleri ve turizmi ile anılırken, Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş\'nin yaptığı altın ve gümüş madeni arama başvurusuyla Ada halkı sarsıldı. Gökçeada\'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin, tedirginlik yaratan altın ve gümüş madeni başvurusuna karşı gerekli mücadeleyi yürüteceklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, Gökçeada İlçesi Yuvacık Mevkiinde, Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın ve gümüş madeni arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladığı kamuoyuna duyuruldu. Türk ve Rum kültürünün yoğrulduğu, turizm, tarih ve organik tarımın yanı sıra doğa sporları ile son yılların gözde mekanları arasında yer alan Gökçeada halkı altın madeni başvurusu ile sarsıldı. Ada\'daki tüm sivil toplum örgütleri birleşerek maden arama ruhsatının iptali için eylem yapmaya hazırlanırken, ilk tepki ise Gökçeada\'nın İYİ Parti\'li Belediye Başkanı Ünal Çetin\'den geldi.

Başkan Çetin, \"Bizde iki gün önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün internet sayfasından bu duyuruyu, ilanı öğrenmiş bulunmaktayız. Gökçeada Yuvalı Mevkii\'nde Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Çanakkale Valiliğine altın ve gümüş madeni arama projesiyle müracaat etmiş bulunmaktalar. Edindiğim son bilgiye göre, Valilikçe uygun görülerek ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş. Bu aşamadan sonra ÇED raporu için uygun kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alarak ÇED raporunu tamamlayıp burada bir maden arama noktasında çalışmaları olacak. Ama biz yerel yönetim olarak ve Gökçeada\'da yaşayan bütün insanlar şu konuda çok hassasız. Biz Gökçeada\'yı tamamen turizm ve organik ada olarak arzu ediyoruz ve ileriye dönük olarak bu şekilde bir vizyon ortaya koyduk. Ve kesinlikle Gökçeada\'da altın veya gümüş madeni aramasıyla alakalı olarak buna izin vermemiz ve buna müsaade etmemiz mümkün değil. Şöyle ki, 2012-2013 yıllarında yine bir firma tarafından maden aramaları gerçekleşmişti. Gökçeada\'da ve o maden araması esnasında Gökçeada\'da o dağlarımız da tepelerimiz de oralara yol açılmak adına kesilen ağaçların yok edilen yeşilliklerin yanında sondaj sonucunda yeraltı su kaynaklarımızın yönleri değişmiş ve dünyada 4\'üncü sırada kaynakları itibariyle 4\'üncü sırada bulunan Gökçeada\'da, yeraltı kaynaklarımız, sularımız tamamen yön değiştirerek bir ekolojik dengeye hasar vermiştir. Bu aşamadan sonra şunu çok iddia ediyorum, ben bütün yetkili arkadaşlardan şunu istirham ediyorum. Bunu mevcut bürokratik işlemler devam ederken, gerekli izinler verilmeyerek önüne geçilsin. Aksi takdirde Gökçeada\'da yaşayan bizler konuyla alakalı her türlü yasal ve hukuki imkanlarımızla birlikte gerekli mücadelemizi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın\" dedi.

Ada\'da yaşayan Atilla Kaçmaz ise, \"Şimdi adamız organik tarıma yönelmiş ve Türkiye\'nin en büyük adası. Turizmle geçinen ve organik tarımla geçinen bir ada. Bunu rantçılara peşkeş çekilmesine biz adalı olarak karşıyız. Bu cennet adayı perişan edecekler. Daha evvel petrol aradılar. Siyanürle altın aradılar. Adayı delik deşik ediyorlar. Çocuklarımızın sakat doğmasını istemiyoruz. Tabiatın talan edilmesine karşıyız. Adalı olarak hiç birimiz kabul etmiyoruz\" diye konuştu.

Organik tarım faaliyetleri ile özellikle 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen tarım turizmi uygulamaları sayesinde misafirlerine eşsiz bir doğal ortam sunan Gökçeada, 2011 yılı Haziran ayında Cittaslow (Sakin şehir) unvanı alarak dünyanın ilk ve tek sakin adası seçilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökçeada\'dan genel ve detay görüntüler

- Gökçeada İlçesi Yuvacık Mevkiinde görüntüler

-Ünal Çetin röp.

- Atilla Kaçmaz röp

Haber-Kamera: Vural BOZOK / GÖKÇEADA, (DHA)

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Çanakkale\'de altın madenine çevreci tepkisi

ÇANAKKALE Merkezine bağlı Kirazlı Köyü\'nde yakın zamanda işletmeye açılması beklenen altın madeni için ağaç kesimine başlanması, çevrecileri harekete geçirdi. Çevreciler ile beraber CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve belediye meclis üyeleri, ağaç kesiminin yapıldığı alanda incelemede bulundu. Başkan Gökhan, mücadeleleri sonunda duran çalışmaların yeniden başladığına dikkat çekerek, “Bir tane altıncımız, Zarrab\'ımız vardı, şimdi Alamos Goldçumuz var. Zarrab\'ın başına ne geldiğini gördük. İnşallah Alamos Gold\'un da başına o gelecek. Çünkü doğanın tahribi, sahtekarlık ve hilekarlık yaradan katında makbul sayılmaz\" diyerek tepki gösterdi.

Kirazlı bölgesinde, Kanadalı Alamos Gold şirketi adına Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletmeye açılmak üzere yürütüldüğü ileri sürülen altın madeni çalışmaları için yapılan ağaç kesimi tepkilere neden oldu.CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, değişik partilerin belediye meclis üyeleri, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri, İda Dayanışma Derneği ve Kent Konseyi Meclisleri üyeleri bölgede bir teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. Pekmez Deresi bölgesinde orman içinde ağaç kesimin yapıldığı yerlerde incelemelerde bulunan heyete, İda Dayanışma Derneği üyesi Dr. İlhan Pirinçciler, sahada yapılan ağaç kesimiyle ilgili bilgi verdi. Çevreciler gezi boyunca, “Altıncı şirket, Kirazlı\'yı terk et\" sloganı attı, doğa konulu şiirler seslendirdi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ağaç kesimi yapılan sahada geziye katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Şuan bir doğa katliamının yapıldığı dere içerisindeyiz. Burada, bu vadide ne kadar ağaç varsa hepsi katledilecek. Bunun başlangıcındayız\" diye seslendi.

CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ise, “Kazdağları bir dünya mirası. Bizim çocuklarımıza gelecekte bırakacağımız bir miras. Bu bölge aynı zamanda Çanakkale\'mizin tek su içme kaynağı olan Atikhisar Barajı\'nın da çevresi, koruma alanı. Eğer biz bu bölgeyi kirletirsek, Atikhisar Barajı\'mızı, su kaynağımızı da kirleteceğimizin acaba farkında mıyız?\" diye sordu.

İncelemesini tamamlayan katılımcılar daha sonra maden sahasının yakınında bulunan Bayramiç İlçesi Cazgirler Köyü\'ne giderek, kahvehane bahçesinde muhtar Reyhan Kaymak ve köylülere konu hakkında bilgi sundu.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, burada basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, altın madeninin kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı\'nı zehirleyeceğini belirtti. Bunu da Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'nün (DSİ) haritası üzerinden Atikhisar Barajı\'nı, koruma havzasını ve maden sahalarını göstererek tarif etti. Başkan Gökhan, Atikhisar Barajı\'nın koruma sahası içerisinde bir altın işletmesinin açılması için harekete geçildiğini ve bunun içinde ağaçların kesilmeye başlandığını belirterek, “Gezi sırasında altın çıkarmak için kaldırılacak tepelerden çıkacak zehirli toprağın depolanacağı alanı gördük. Gezdiğimiz dere boyunda ise ağaçların kesildiğini gördük. Kazdağlarının, dünyanın oksijeni en yüksek ikinci dağ olduğunu unutmayalım. Bu oksijende bu ormanlardan kaynaklanıyor. Kurulmak istenen altın işleme madeniyle ilgili mücadele ilk kez yapılmıyor. Daha öncede yaptık. Bir geri adım atıldı, durdu. Şimdi yeniden bir hamle başladı. Bir tane altıncımız, Zarrab\'ımız vardı, şimdi Alamos Goldçumuz var. Ama Zarrab\'ın başına ne geldiğini gördük. İnşallah Alamos Gold\'un da başına o gelecek. Çünkü doğanın tahribi, sahtekarlık ve hilekarlık yaradan katında makbul sayılmaz. Biz onun için mücadele ediyoruz. Hep beraber buradayız. Biz köylülerle konuştuk. Onlarda bu doğanın yok olmasını istemiyorlar. Sadece bir kere, kaç tonsa altın alınacak. Ama çıkacak olan altının yüzde 95\'i yurtdışında bir şirket tarafından alınıp götürülecek. Bize, beyan edilecek altının yüzde 5\'i kalacak. Ne kadar beyan edilirse, değer mi?ö diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek ise, çevreyi kirletenlerin, çocukların geleceğini de kirlettiğini belirterek, “Şuanda Çanakkale halkının tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajımız, su havzamız ve Çanakkale halkının sağlığı ciddi tehdit altında. Çünkü barajın su havzasını koruma alanında altın şirketleri faaliyet gösteriyorlar. Eğer siyanürle altın madeni işletmeciliğinde bu zehirler, bu ağır metaller, yeraltı sularımıza derelerimize, barajlarımıza karışırsa, işte her şey o zaman biter. Biz toprağımızın, havamızın, suyumuzun, bu müstesna coğrafyanın, Çanakkale halkının, çevrenin yanındayız. Ama birileri altın şirketlerinin yanında maalesef. Hani Hıyanet-i Vatani\'ye diyorlar ya, işte eğer bu altın şirketlerine bu bölgede, bu havzada işletme ruhsatı verilirse, asıl Hıyanet-i Vatani\'ye budur\" dedi.

Cazgirler Köyü Muhtarı Reyhan Kaymak ise, “Şimdi bu çalışmadan dolayı halkımız ve köylümüz endişeli. Su kaynaklarına verilebilecek olan zararlardan bahsedildi. Atikhisar Barajı\'nın tamamen Çanakkale ilinin bundan zarar göreceğinden bahsedildi. Köyümüze yakın olan Kaletepesi, Çatalkaya, Kirazlı dağı arasındaki Vadide, Ayı mağaraları dediğimiz bölgede çalışma yapılacak. Bizde takip ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyetin ağaç kesimi yapılan alanda incelemesi.

Ülgür Gökhan\'ın ağaç kesilen alanda konuşması.

Muharrem Erkek\'in ağaç kesilen alanda konuşması.

Heyetin köy kahvesinde muhtar ve köylülerle konuşması.

Maden sahasının kurulacağı alandan görüntü.

Ülgür Gökhan ile röp.

Muharrem Erkek ile röp.

Reyhan Kaymak ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bodrum Kalesi restorasyon projesi, uluslararası çalıştayda değerlendirilecek

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, geçen ekim ayında restorasyon ve yeni müze düzenlemeleri nedeniyle ziyarete kapatılan Bodrum Kalesi için ulusal ve uluslararası bilim adamlarının katılacağı çalıştay düzenlenecek.

Bodrum\'da, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (Akademia Vakfı), Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ve Bodrum Belediyesi\'nin işbirliğiyle, 12-13 Aralık günlerinde düzenlenecek \'Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı\' için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen basın toplantına; Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa ve Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal katıldı.

\"KALEMİZE DOKULMASIN İSTİYORUZ\"

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, Bodrum\'da gerçekleştirilecek olan çalıştayın uluslararası bir nitelik taşıdığına dikkat çekerek, \"2 gün boyunca ağırlıklı olarak bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulmaya çalışılacak. Türkiye\'den ve çeşitli ülkelerden mimarlık, koruma, savunma yapıları, arkeoloji ve müzecilik alanında uzmanlar bir araya gelerek görüşlerini tartışacak. Çalıştaydan çıkan sonuç, kamuya ve ilgili kurumlara duyurulacak. Amacımız kalemiz aynı şekilde kalsın, kalemize dokunulmasın. Biz kalemizi Bodrumlular olarak Bodrum mimarları olarak bu şekilde istiyoruz. Yeni bir yapılaşmaya karşı olduğumuzu bilimsel açıdan da tartışarak ortaya koymaya çalışacağız. Bodrum\'un bir müzeye ihtiyacı varsa Bodrum içerisinde yeni yapılacak alanlar olduğunu da belirtmek istiyoruz\" dedi.

\"OLDUBİTTİYE GETİRMENİN ALEMİ YOK\"

Başkanı Kocadon ise kalenin kapatılmış olmasına rağmen, hiçbir çalıştayın boşa olmadığına dikkat çekerek, \"Hiçbir şey boşa değildir. Sonuçta bunun kamuoyunda bir yansıması olacaktır. Burada niyet önemli. Niyet bu kaleyi 3 yıl kapatıp, Bodrum turizmine balta vurmak mı yoksa, 3 yıl içinde tadilat yapılırken tekrar Bodrum\'a kazandırmak mı? Bizim için en önemli olanlardan bir tanesi bu bunun dışında Bodrum Kalesi\'nin silueti. Bunlarla ilgili daha önce de bir tartışma yaptık ama pek de bize geri bir dönüşümü olmadı. Şimdi biz bunu biraz uluslararası arenaya taşıyoruz. Bu sadece Türkiye\'ye ait olan bir eser değil, dünya mirasıdır. Çok iyi korunması lazım, çok iyi incelenmesi lazım. Türkiye\'de yapılan son zamanlardaki restorasyonlar ile ilgili basında çıkan haberleri görüyoruz. Bodrum bir dünya markası, dünya ismi. Bizim hepimizi bir yerlere taşıyan isim. Bugün Anadolu halkı beni biliyorsa; bürokratlarımızı biliyorsa, bunu oraya taşıyan Bodrum ismi. Bodrum ismini dünya bilirken Bodrum\'a mal olmuş kalemiz varken, tarihi eserimiz varken, bunu oldubittiye getirmenin de bir alemi yok. Bunun için özellikle Avrupa ülkelerinin ve dünyanın birçok kesiminin buna sessiz kalacağını zannetmiyorum. Biz de sadece medeni çerçeveler içinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tabii ki bakıma, onarıma ihtiyaç varsa, bu çalışmalar yapılacak. Ama \'ben yaptım oluyor\' demekle bu işler olmuyor. Çünkü Bodrum halkı medeni çerçeveler içinde her türlü hakkını aramaya sahiptir\" diye konuştu.

Bodrum Kalesi\'nin sadece taş duvar olarak algılanamayacağını belirten Kocadon, \"Bodrum Kalesi dünya tarihinde yer almış şövalyelerin yaşadığı, güzergahlar üzerine yapılmış bir kaledir. Bugün bu kale Malta\'yı da ilgilendiriyor, Fransızları, İtalyanları da ilgilendiriyor. Makro bakmak lazım. Bir tadilat projesi ile gelip özellikle tanıtımımızdaki ve Bodrum pazarlamasındaki en büyük etken olan kalemizin uzun süre kapalı kalmasının Bodrum turizmine vereceği zararlar hiç hesaplanmadan bugün Bodrum Kalesi kapalı. Çinli turistler, Bodrum sokaklarında dolaşıyor ama kaleyi gezemiyor. Bu tadilat dünya miraslarının hepsinde de yapılmıyor mu? Bir yandan tadilat yapılıyor, bir yandan da geziler devam ediyor. Bu Bodrum Kalesi\'nde de yapılamaz mı? Tabii ki yapılır ama önemli olan iyi niyet, bakış açısı. İşte bu çalıştay, Bodrum Kalesi\'ndeki çalışmalarla ilgili tekrar turizme kısım kısım açılması ile ilgili birçok fikir ve önerilere ışık tutacak inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından görüntü

- Başkan Kocadon\'un açıklamaları

- Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa\'nın açıklamaları

- Kartal, Kocadon ve Kalfa\'nın projenin afişi önünde toplu fotoğrafı.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

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