DHA YURT BÜLTENİ-13

Şırnak\'ta içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişi aranıyor (EK)

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şırnak\' ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, su dolu kuyuya düşen 3 kişiden 1\' inin cenazesine ulaşıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ŞIRNAK/DHA

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2)SAHADA FUTBOLCUYA TEKME TOKATLI SALDIRI

TÜRKİYE Bölgeseler Amatör Ligi\'nde (BAL) oynanan Adıyaman 1954 Spor ile 62 Pertekspor arasında Tunceli\'de oynanan maçta saha görevlisi olduğu öne sürülen kişi, futbolcuya tekme ve tokat attı. Tunceli Atatürk Şehir Stadı’nda dün oynanan Adıyaman 1954 Spor ve 62 Pertekspor\'un karşılaştığı maçın 56\'ncı dakikasında ismi öğrenilemeyen ve saha görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi, sahaya girip Adıyaman 1954 Spor\'un kaptanı Mehmet Ali Yakışık’a tekme ve tokat attı. Olayı gören polis, sahaya inerek şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Saldırı ardından maça 8 dakika ara verildi. Sahada bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale ardından Mehmet Ali Yakışık, maç sonrası hastaneye giderek darp raporu alarak şikayetçi oldu. Karşılaşmada 62 Pertekspor rakibi Adıyaman 1954 Spor\'u 3-1 yenerek mağlup etti.

Görüntü Dökümü

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- Tunceli Atatürk Şehir Stadı

- Maçın oynanması

- Futbolcuya saldırılması

- Futbolcuya tekme tokat saldırılması

- Şüpheli gözaltına alınması

- Polisler şüpheliyi götürmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Mahir ALAN-Kamera- ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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3)ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYIP VURAN ADAM TUTUKLANDI

ANTALYA\'da, başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle eski eşi S.A.\'yı 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vuran R.K., tutuklandı. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan R.K. ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen R.K., uzun süre yerini aradığı S.A.\'nın Şafak Mahallesi\'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.\'yı takibe alan R.K., sokakta eski eşinin karşısına çıktı. S.A.\'ya hakaret eden R.K., belinden çıkardığı \'sallama\' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.\'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan R.K., daha sonra tabancayla sağ diz kapağı üstünden ve sol topuğundan vurup kaçtı.

S.A. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyata alınırken, olay sonrası kaçan R.K. ise kısa süre sonra yakalandı. Polisteki ifadesinde kendisine küfrettiği için eski karısını bıcaklayıp vurduğunu söyleyen R.K., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis eşliğinde asayiş şubeden çıkarılışı

- Zanlının otomobile bindirilmesi

- Asayiş şube müdürlüğü dış plan detayı

43 MB /// 00.42\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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4)ELAZIĞ\'DA TOKİ\'NİN 14 KONUTU İÇİN 696 BAŞVURU YAPILDI

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ merkez Zafran mahallesinde yapılan 14 konutun kura çekimi için 696 buşvuru yapıldı. Noter huzurunda çekilen kura ile kendilerine ev çıkmayanlar üzülürken, kura ile ev sahibi olan 14 kişi ise, mutlu bir şekilde ev sahibi olarak evlerine döndü. Elazığ merkezdeki Zafran Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan 14 konut, düzenlenen kura ile hak sahipleri belirlendi. 696 kişinin başvuru yaptığı kura çekiminde konut hakkına sahip olan 14 kişi, noter huzurunda teslim edildi. Düzenlenen kura çekiminde konut hakkına sahip olamayanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden İşçi Emeklileri Derneği Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, önümüzdeki süreçte TOKİ tarafından 363 konutun daha yapılacağını dile getirdi. Kayabaş, \"Tüm İşçi Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekliler Derneği\'nin çabaları ile yapmış olduğumuz müracaatta belirli aşamalarda konut çalışmaları yapıldı. Bugün 385 konutun kalan 14 dairesinin kuraları çekildi. Önümüzdeki süreçte ise 363 tane konut Meryem Dağında yapılıyor. Çıkmadı diye kimse üzülmesin\"dedi. Emekli ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının devletin ve TOKİ\'nin hedefi olduğunu dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Vedat Gür ise, \"Devletimize olan güvenimiz sonsuzdur. Çektiğimiz kuralar gerçek sahiplerini bulmuştur. Kısa bir süre sonra yeni TOKİ konutları için çalışmalar başlayacaktır. Bu nedenle bu kurada çıkmadı diye kimse üzülmesin\"dedi.

Çekilen kurada konut sahibi olan bazı vatandaşların sevinç gözyaşları döktüğü gözlendi.

Görüntü Dökümü :

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-Kura Çekiminde Görüntü

-Programda yapılan konuşmalar

-Vatandaşın sevinç gözyaşı

-Çekilen kuralarda hak sahiplerinin isimlerinin okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

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5)TÜREL VE KARALOĞLU ENGELLİLERLE BULUŞTU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle yemekte bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi\'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cam Piramit\'te verdiği yemeğe Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, önemli olanın bir insanın uzuvlarındaki eksikler değil zihinlerdeki engeli kaldırmak olduğunu söyledi. İnsanın zihnindeki düşünceler nedeniyle engelli ya da engelsiz olabileceğini belirten Karaloğlu, son 20 yılda engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak ilerlemeler yapıldığını vurguladı. Antalya\'da bu konuda önemli işler yapıldığını anlatan Karaloğlu, çağdaş bir şehirde çağdaş bir yönetimin yapması gerekenlerin yapıldığını söyledi. Karaloğlu, \"Engelli kardeşlerimize emek verdiğimizde onların her türlü işte başarılı olacağını biliyoruz\" dedi.

DÜNYANIN EN ENGELSİZ ŞEHRİ OLMA HEDEFİ

Belediye Başkanı Menderes Türel ise engellilere, \"Siz benim yol arkadaşlarımsınız\" diye seslendi. Engelsiz Antalya için çok iş yaptıklarını belirten Türel, Antalya\'nın dünyanın en engelsiz şehri olana kadar çalışacaklarını söyledi. Kafalardaki engellerin kaldırılması durumunda bütün engellerin aşılabileceğine vurgu yapan Türel, \"Hayatı engelsiz hale getirmek ve engelli ailelerin yükünü paylaşabilmek en büyük hedeflerimiz arasındadır. Sosyal hizmetlerde sınır tanımıyoruz\" dedi.

\'EN BÜYÜK ENGEL GÖNÜL ENGELİDİR\'

Belediyenin projelerinden de bahseden Menderes Türel, \'Mola Evleri Projesi\'ni tamamladıklarını ve yakında hizmete açacaklarına değindi. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı engelsiz hizmet komisyon kuracaklarını açıklayan Türel, engellilere yönelik faaliyetin bu komisyon tarafından takip edileceğini kaydetti.

Kaldırımlarda görme engellilere yönelik platformlar yapıldığını, ancak buraya araç park edildiğini gördüklerini anlatan Türel, \"Bu sürücüler büyük bir suç işlemekte. Bu kişiler yaya geçidine saygı duymayan, akıl ve vicdan engellisi olduklarını görmelidir. Hayatta en büyük engel, gönül engelidir. Hoşgörüsüzlük, sevgisizlik, nefret, peşin hükümlü olma hem kendi hayatını hem de toplum hayatını olumsuz etkileyen en büyük engellerdir. Fiziksel ve zihinsen engelli bireyler sabırlarıyla birçoğumuzdan çok daha güçlüdür. Onlara çok şey borçluyuz\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, masa tenisinde Avrupa\'da ikinci olan Benay Balcı ve Tayfur Arı\'ya hediyeler verdi. Etkinlik engellilerin gösterisiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Vali ve belediye başkanının salona gelmesi

-Yemeğe katılanların görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

-Başkan Menderes Türel\'in konuşması

-Vali ve belediye başkanı derece alan sporculara hediye vermesi

-Müzik dinletisinden görüntü

172 MB /// 02.56

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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6)AYRILDIĞI EŞİNİ 11 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, BACAKLARINDAN VURAN ESKİ KOCA TUTUKLANDI

ANTALYA\'da, başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle eski karısı S.A.\'yı 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vuran Rıdvan Keleş, tutuklandı.Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan Rıdvan Keleş ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen Keleş, uzun süre yerini aradığı S.A.\'nın Şafak Mahallesi\'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.\'yı takibe alan Keleş, sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.\'ya hakaret eden Keleş, belinden çıkardığı \'sallama\' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.\'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan Keleş, daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak, kaçtı. S.A.\'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.\'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. S.A., hastanede tedaviye alınırken, polis, olay sonrası kaçan Keleş\'i kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde kendisine küfrettiği için eski eşini bıçaklayıp, vurduğunu ileri süren Rıdvan Keleş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -

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7)GAZİANTEP\'TEKİ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA DAHA



GAZİANTEP\'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ\'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5\'i daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce de 7 kişi tutuklanmıştı.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ekipleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, geçen hafta kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ adına terör propaganda yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve FETÖ/PDY içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve geçen cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 6\'sı da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5\'i tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Mücahit YOLCU-GAZİANTEP/DHA

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OĞLAK HIRSIZLARI KAMERADA (EK)

8)\'ANNE KEÇİ SANKİ AĞLIYORDU\'

Polis merkezine giderek şikayette bulunan oğlağın sahibi Soner Lök\'ün başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, güvenlik kameraları ve çevrede bulunanların verdiği eşkaller doğrultusunda hırsızların, aynı suçtan poliste kayıtları bulunan Tahsin E. (25) ile Yunus Emre Ö. (19) olduğunu tespit etti. Polis, her iki şüpheliyi, hırsızlığı yaptıkları otomobilde yakalayarak gözaltına alındı. Çaldıkları oğlağı, tanımadıkları bir kişiye 150 lira karşılığında sattıklarını itiraf eden 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hayvanların sahibi Soner Lök, \"Hırsızlık anında çarşıdaydım. Ama evimin etrafında güvenlik kamerası var. Hırsızlar gelmiş. Hayvanımı çalmışlar. Arabayla giderken, 2 metre ileride tekrar duruyor hırsızlar. Annesi peşlerinden koşarak \'Ya beni de götür ya sen de gitme\' der gibi ardından koşuyor\" dedi.

Görüntüleri izleyince eşinin ağladığını da belirten Lök, \"Ardından koşuyor. Çocuğunu arabaya attı o da ardından koşuyor. Sanki ağlıyordu. Benim de moralim bozuldu, sinirlendim. Maddi yönü bir tarafa manevi yönü vardı. Annesi tek kaldı. Meleyip duruyor. Bunun adı \'Sarıkız\', yavrusun ise \'Tekgoşdu\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Oğlak sahibi Soner Lök ropörtaj

-Anne keçiden görüntüler ve detaylar

(Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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9)ARKADAŞINI 300 LİRA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar\'ı bıçaklayarak öldüren Ali Torun polisin operasyonu ile İstanbul\'da yakalandı. Ali Torun\'un arkadaşını 300 lira alacağı için öldürdüğü iddia edildi. Dün gece, Serdivan Vatan Mahallesi\'nde Cevdet Acar bıçaklanarak öldürüldü. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Acar\'ı öldürerek kaçan şüphelinin İstanbul Sancaktepe\'de daha önce yaşadığı semte kaçtığını belirledi. Polis, Ali Torun\'u ve olay anında yanında bulunan arkadaşı R.A\'yı dün gece düzenlenen operasyonla yakaladı. Ali Torun ve R.A. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Ali Torun\'un, Cevdet Acar ile 300 lira alacağı için tartıştığı, daha sonra arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçaklayıp öldürdüğü tespit edildi. Ali Torun ve R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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10)SİLOPİLİ ÇİFTÇİNİN MARULLARI TARLADA KALDI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde marul yetiştiricisi Halil Saloci, 5 dönümlük alanda ekili yaklaşık 20 bin marul, alıcı çıkmayınca tarlada kaldı. Zor durumda kalan Saloci, yetkililerden yardım istedi.

Silopi’de ilçesinde çiftçilik yapan Halil Saloci, Gürümlü Beldesi yolu karşısında kendisine ait 5 dönüm arazide yaklaşık 20 bin adet marul ekimi yaptı. Tarladaki marullarına yetiştikten sonra alıcı bulamayan Saloci’nin ürünü elinde kaldı. Antalya ve farklı illerden getirilen maruldan daha ucuza satmak istediği ürününe talep bulmayan Saloci, yetkililerden yardım istedi. Tarlada çürüyen ürünleri teker teker sökerek çobanlara dağıtan çiftçi Saloci, zararının yaklaşık 15 bin lira civarında olduğunu belirterek, \"20 bin adet marul ektik. 95 gündür sürekli bakımlı bir şekilde besliyoruz. Tam satış haftasına geldik. Kimse marulumuzu almıyor. Çarşıda marul 2 lira biz burada 50 kuruşa hala satamıyoruz. Yani ilahim bize bu işi yapmayın diyorlar. Ne yapalım yani sahiplenmemek çok acı bir şey. Biz zarardan vazgeçtik ama heba olan emeğe üzülüyorum. Evinin önünde, gözünün önünde sen bu malı yetiştiriyorsun, malı piyasaya sokuyorsun ama alıcısı çıkmıyor. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tarladaki marullar

- Çiftçinin bozuk marulları koparması

- Çiftçi Halil Saloci’nin konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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11)İSTİFA ETTİĞİ AK PARTİ\'DEN İHRACINA MAHKEMEDEN \'YOK HÜKMÜNDE\' KARARI

TRABZON’da üyesi olduğu AK Parti’den istifa eden iş adamı Ali Osman Aydın (41), 25 gün sonra partiden ihraç edilince olayı yargıya taşıdı. Aydın\'ın açtığı davada mahkeme, \'Siyasi partinin kesin ihraç şeklinde verdiği karar yok hükmündedir\' kararı verdi. Davayı kazanan Aydın kişilik haklarının hiçe sayıldığını öne sürdü, \"Burada sanki \'Ali Osman\'ı biz kovduk, istifa etmedi\' algısıyla beni toplum önünde rencide etmeye çalıştılar. İstifa eden birinin ihraç olması çok komik bir durum\" dedi.

Trabzon\'un Maçka ilçesinde kuyumcu Ali Osman Aydın, aldığı karar doğrultusunda üyesi olduğu ve bir dönem de yönetiminde bulunduğu AK Parti\'den 15 Şubat tarihinde istifa etti. Aydın, daha sonra istifasına ilişkin internet ortamında kimlik bilgilerini girerek siyasi parti üyeliğini sorgulattı. Sorgulamada hiçbir siyasi partiye üye olmadığını öğrenen Aydın, istifasının ardından 25 gün sonra parti tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini kendisine gönderilen tebligatla öğrendi. \'Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçlarıyla kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira atmak, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak\' maddeleri uyarınca parti il disiplin kuruluna sevk edilen Aydın, 10 Mart\'ta partiden ihraç edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstifa ettiği siyasi parti tarafından ihraç edilmesi kararını yargıya taşıyan Aydın, Trabzon 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak dava açtı. İstifaya ilişkin belgeleri inceleyen mahkeme, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu\'nun 10.03.2017 tarihli partiden kesin ihraç şeklindeki kararın yok hükmünde olduğunu hükmetti.

\'RENCİDE EDİLDİM\'

İtiraz üzerine lehinde sonuçlanan davayla ilgili konuşan Ali Osman Aydın, kendisinin eleştirel bir tutum sergilediği için parti yönetimince rahatsızlık duyulduğunu söyledi. Kendisinin ihraç kararıyla rencide edildiğini öne süren Aydın şöyle konuştu:

\"Partide gördüğüm bir takım yanlışları, yapılması vaat edilen ama yapılmayan birkaç yatırımla ilgili endişelerimizi partide yönetim kademesinde dillendirdiğim için rahatsızlık duydular. Hep ilçe sorunlarını ön plana çıkarttım. Bunları dile getirmek parti ilçe kademesindekilerin hoşuna gitmedi. Çünkü onlar kendi menfaatleri doğrultusunda kendi haberlerinin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Yaşananlar üzerine istifa kararı aldım ve partiden istifa ettim. Sonra bana kısa bir süre sonra ihraç kağıdı ulaştı. İstifa eden, bir partiyle ilişkisi olmayan biri nasıl olur da ihraç edilir? Burada bana karşı haksızlık yapıldı, kişilik haklarıma zarar verildi. Durumu mahkemeye taşıdım. Mahkeme de bu ihraç kararını kabul etmedi. Burada sanki \'Ali Osman\'ı biz kovduk, istifa etmedi\' algısıyla beni toplum önünde rencide etmeye çalıştılar. İstifa eden birinin ihraç olması çok komik bir durum.\"

KAYMAKAM TEPKİSİ

Partiye bir küskünlüğünün olmadığını da kaydeden Aydın, ilçede son zamanlarda pek çok kaymakamın görev yerinin değiştirilmesinden ötürü vatandaşların rahatsızlık duyduklarını ifade etti. İlçedeki terör saldırısında PKK terör örgütü mensuplarına açılan ateşle iş yerine 2 kurşunun isabet ettiğini de anlatan Aydın şöyle dedi: \"Partiye bir küskünlüğüm yok burada ilçe ve il teşkilatının bu tutumuna karşı bir tepkim bir küskünlüğüm vardır. Burada benim gibi yüzlerce insanın küstürüldüğünü biliyoruz. Genel merkezin bence tabanda neler oluyor neler bitiyor, haberleri yok. Tabandakiler tavana bilgileri yanlış veriyor. İlçede terör olayları yaşanması bizleri çok üzüyor. Aynı zamanda terör mağduru birisiyim. Dükkanımıza iki kurşun isabet etmişti. İnşallah bu vatan hainleri bulunup gereği yapılır. Maçka\'mızda mevcut ilçe başkanı döneminde 5-6 kaymakam değişti. Bu da gerçekten ilçenin itibarını çok sarstı. Maçka\'ya tayin olan kaymakamlar \'Acaba ben buradan ne zaman gönderileceğim\' diyor. Maçka\'da adeta bir kıyma makinesi var, kaymakamlar bu kıyma makinesinden geçirilip yok olup gidiyor. Bu da bizleri çok üzüyor.\"

TRABZON/DHA

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12)OTO EKSPERTİZ MERKEZİNDEKİ BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, maskeli kimliği belirsiz kişinin camını kırıp girdiği oto ekspertiz merkezindeki 2 dizüstü bilgisayarı çalması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece Ayvanat Mahallesi\'nde bulunan Ayhan Gülel’e ait ekspertiz merkezinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Gülel, pencerenin kırıldığını ve 2 dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerasını kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından, camı kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişinin merkezdeki 2 dizüstü bilgisayarı çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, yüzü maskeli hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Hırsızın içeri girmesi

- Bilgisayarları sökmesi

- İçerden çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB