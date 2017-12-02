DHA YURT BÜLTENİ-13 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil\'e gömdük (3)



O EVE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi\'nde yaptığı konuşmasında unutamadığı anılarından birini yaşadığı Karslı bir aileden bahsetti. Erdoğan, kongredeki konuşmasından sonra o aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı 2006 yılında misafir eden 70 yaşındaki anne Necmiye, 37 yaşındaki kızı Yeşim ve 34 yaşındaki oğlları Ziya Erben, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını televizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın miting konuşmasında kendilerini anlatmasını dinleyen Erben ailesi olası ziyaret için hazırlıklarını yaparak beklemeye koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan\'la birlikte Erben ailesini ziyaret için Subatan Köyü\'ne gitti. Köylüler tarafından davul-zurnalarla karşılanan Erdoğan\'a Erben ailesi, su böreği, çeçil peynir, bal ve kaşar ikram etti. Bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan ve beraberindeki bakanlar Iğdır\'a gitmek üzere ayrıldı.

Anne Necmiye Erben, bu ziyaretten büyük sevinç yaşadığını anlatırken kızı Yeşim ise değirmencilik yapan kardeşi Ziya\'ya iş istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında helikopterler güvenlik uçuşu yaptı, yerli drone savar bölgede tedbir aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önünde bekleyen vatandaşlar

-Yerli drone savar ile bekleyen güvenlik görevlisi

-Süleyman Soyulunun evden çıkması

-Helikopterlerden detay

-Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan\'ın evden çıkması

-Vatandaşlar ile sohbet etmesi

-Cumhurbaşkanı ile selfie çekilen vatandaşlar

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın makam aracına binerek gitmesi

-Cumhurbaşkanın ziyaret ettiği ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / Kars(DHA)

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Sehpa süsü verilmiş zulalarda, 10 bin paket kaçak sigara yakalandı

Sehpa süsü verilmiş zulalarda, 10 bin paket kaçak sigara yakalandı BOLU\'da, D-100 yolunda polis tarafından durdurulan bir TIR\'da sehpa süsü verilmiş özel zulalarda 10 bin paket bandrolsüz sigara ve 12 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 Karayolu\'nda şüphe üzerine bir TIR durduruldu. TIR\'da narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada kaçak sigara olduğu tespit edildi. TIR, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek arama yapıldı. Aramalarda sehpa süsü verilmiş özel zulalarda 10 bin paket bandrolsüz sigara ile 12 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. TIR sürücüsü T.K. ise ifade işlemleri için gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR\'daki aramalar

-Sigaraların bulunması ve dizilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Cep telefonu hırsızı tutuklandı

ANTALYA\'da, bir iş yerinden toplam 4 bin lira değerinde 3 cep telefonu çalan R.F., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. R.F., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kepez ilçesinde cep telefonu satan iş yerinden toplam 4 bin lira değerinde 3 cep telefonunun çalınması üzerine, işletmeciler durumu polise haber verdi. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için kapüşonlu mont giydiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunan R.F. olduğunu tespit etti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.F., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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R.F.\'nin hırsızlık yaparken güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Tuvalette yaşayan genç, yardım istiyor

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, Yukarı Çöplü Köyü’ndeki yıkılan okulun bahçesindeki tuvalette kalan işsiz 28 yaşındaki Ali Yaycı, yardım bekliyor.

Eski okulun tuvaletinde yaşam mücadelesi veren Ali Yaycı, yazları köyde kurduğu naylon çadırda kaldığını ve kış mevsiminin başlamasıyla çadırın su geçirdiğini belirterek, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Ali Yaycı, yalacak yerinin olmadığını, bu nedenle okulun kullanılmayan tuvaletinde yaşadığını söyledi.

Kendisine yardım edilmesini isteyen Yaycı, \"Maddi olarak hiçbir şeyim yok, ailem yok, annem babam vefat etti, yalnız yaşıyorum. Akrabalarım var ancak onlarla da konuşmuyorum. Bana kimse sahip çıkmıyor, maddi durumum da kötü, ben kendim burada kalıyorum. Hafta sonları pazarda iş olursa orada çalışmaya gidiyorum. Çalıştıktan sonra da burada kalıyorum. Gölbaşı’nda evler pahalı, kiralar 300-500 lira, zaten kira da verecek maddi durumum yok, burada kalmak zorundayım. Geceleri soğuk oluyor. Köyde bir ev yapmak için çimento, demir, briket yardımı istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Yaycı\'nın kaldığı tuvalet

- Ali Yaycı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Hayvan yüklü gemi güvenli bölgeye demirletildi (2)

YOLUNA DEVAM ETTİ

Çanakkale Boğazı girişinde sancak tarafında 10 derece yatık tespit edilen ve güvenli bir yere demirletilen Bahama bandıralı \'BADER-III\' isimli hayvan taşıyan gemi, alınan gerekli önlemlerin ardından demir alarak römorkörler eşliğinde yoluna devam etti. Dün (cuma) saat 23.45\'ten bu yana Karanlık Liman açıklarında demirleyen gemi, işlemlerinin tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından saat 15.45 sıralarında demir alarak kontrollü bir şekilde seyrini sürdürdü. Saat 16.30\'da Çanakkale önlerinden geçen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı \'Kurtarma-4\' ve \"Kurtarma-9\" isimli römorkörler, Çanakkale Boğazı çıkışana kadar güvenlik amacıyla refakat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çanakkale önlerinden römorkörler eşliğinde geçen hayvan yüklü gemiden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Elmadaki \'Allah\' lafzı şaşırttı

GAZİANTEP\'te Cem Aslan\'ın, pazardan satın alıp bıçakla ikiye böldüğü elmadaki Arapça \'Allah\' yazısı şaşırttı.

Cem Aslan\'ın geçen Cuma günü pazardan aldığı elmalardan birini ikiye bölen eşi, içinde Arapça Allah yazılı olduğunu fark etti. Yazıya şaşırdığını söyleyen Cem Aslan, \"Eşimle birlikte semt pazarına gitmiştik. Elmayı sofrada kesen eşim elmayı bana gösterdiğinde her iyi yarısında da \'Allah\' yazısı yazıyordu, çok sevindik ve çok şaşırdık. O an minarelerden Cuma selası da okununca duygu seline kapıldık. Böyle bir durumla ilk defa karşılaştık, daha önce haberlerde izliyor ve mutlu oluyordum. Hep diyordum keşke bende böyle durumla karşılaşsam diye\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İkiye bölünen elma

- Elmadaki yazı

- Cem Aslan ile röp.

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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