DHA YURT BÜLTENİ-13

Büyükerşen\'e saldıranlar tahliye edildi



ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e yumruklu saldırıda bulunup, silah çeken, aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı\'nın da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, geçen 29 Temmuz\'da Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi\'nin karşısındaki Zübeyde Hanım Caddesi\'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma çıktı. İddiaya göre, emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile çalışanları, Yılmaz Büyükerşen\'e önce yumruklu saldırıda bulundu, ardından tabanca çekti. Olayın ardından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına Eskişehir 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlanıldı. Duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katılmazken, tutuklu sanıklardan Mahfuz Banlı, Kocaeli Cezaevi\'nden, Yunus Mehmetoğlu da Bolu Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, diğer tutuklu sanık Yunus Emre Aksoy ile tutuksuz sanıklar Mustafa Çetiner ve Aydın Tekin de duruşma salonunda hazır bulundu. SEGBİS ile savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Mahfuz Banlı, \"Olay günü Hoca\'yı görünce ona doğru gittim. Hatta önümü ilikledim, eline doğru eğildim. Ancak elini vermedi. Çay içmeyi teklif ettim. Kabul etmedi. \'Başınıza yıkarım pislikler\' gibi sözler söyledi. Bu arada tokat sesi gibi bir ses duydum. Ancak benim suçlamaların hiçbiriyle alakam yoktur. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum\" dedi. Sanıklardan Yunus Emre Aksoy da suçlamaları kabul etmeyerek, \"Olay günü Yılmaz Büyükerşen işlettiğim yerden geçerken dondurma tezgâhını kaldırmamı istedi. Ben de kaldıracağımı söyledim. Çay davetinde bulundum. Ancak kabul etmedi ve ileri doğru gitti. Sonradan Mahfuz Banlı\'nın da ona doğru gittiğini gördüm. Olaylarla benim ilgim yoktur\" diye konuştu. Yılmaz Büyükerşen\'e saldırmak ve silah çekmekle suçlanan sanıklardan Yunus Mehmetoğlu ise şunları kaydetti: \"Dayım Mahfuz Banlı iki kişiye doğru gidiyordu, ben de arkasından gittim. Yalnız bu şahıslardan bir tanesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğunu polis merkezinde öğrendim. Dayım bu kişileri çay içmeye davet etti. Bu şahıs dayıma \'Ben senin çayını içmem pislik herif\' dedi. Sonra birkaç adım attı ve masa, sandalyeleri kaldırmazsak başımıza yıkacağını söyledi. Ben Başkan\'a elimle vurdum. Yanındaki kişi elini beline atınca silah çekeceğini düşündüm. Ben de üzerimdeki kurusıkı tabancayı çıkartarak kurma kolunu geri doğru çekip bıraktım. Ancak onlara doğrultmak ya da tehdit içeren bir söz söylemedim.\" Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy\'un tahliyesine karar vererek, belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in dinlenmesi için duruşmayı 15 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)

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Küçükkuyu\'da dev dalgalar sahili adeta dövdü

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi\'nde etkili fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, adeta sahili dövdü.

Kuzey Ege Denizi\'nde süren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Ayvacık\'a bağlı Küçükkuyu Beldesi\'nde fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu. Binaların boyuna ulaşan dev dalgalar, sahili adeta dövdü. Çevrede avlanan balıkçı tekneleri, dev dalgalar nedeniyle Küçükkuyu Balıkçı Barınağı\'na sığındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahilde oluşan dev dalgalardan görüntü

Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş\'a temsili mezar

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde 1194 yılında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen ve naaşı bulunamayan Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez için Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'ndaki şehitlikte temsili mezar yapıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in adının yaşatılacağı temsili şehit mezar için tören düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Durali Dönmez\'in 1994 yılında Foça Jandarma Okulu\'nda temel eğitimini tamamladıktan sonra Jandarma Onbaşı olarak Hakkari Jandarma Özel Harekat Taburu\'na atandığı belirtildi. Dönmez\'in 3 Ekim 1994 tarihinde Mezih Deryadere bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olduğu, yoğun çatışma nedeniyle şehidin naaşına ulaşılamadığı kaydedildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra saygı atışı yapıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in adının yaşatılacağı mezarı başında dua okundu. Ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından şehidin babası Ömer Faruk Dönmez\'e Türk bayrağı teslim edildi. Baba Dönmez bayrağı öperek teslim aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokol saygı duruşu ve istiklal marşı

- Protokol mezar ziyareti

- Saygı atışı, detaylar

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Antalya,(DHA)

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Afganları dövüp gasp ettiği öne sürülen 4 kişi yakalandı

DENİZLİ\'de, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu kişiler ile misafirlerini darp edip, para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 10 Kasım\'da, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42) ve Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, iddiya göre, ev sahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp ettikten sonra paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Denizl Emniyeti Asayiş Şube Müdürülğü ekipleri, kaçan 4 kişinin kimliğini belirledi. Operasyon başlatan polis, 19 yaşındaki B.A., 23 yaşındaki O.K., 24 yaşındaki Ö.D. ile 32 yaşındaki G.G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ETMİŞ

Haklarındaki gasp suçlamasını kabul etmeyen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan G.G., adliye getirildiği sırada uyuşturucuyla mücadele ettiklerini öne sürerek, \"Uyuşturucu satıyorlardı, uyuşturucu sattırmayız, sadece uyardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerden görüntü

- Zanlıların adliye getirilmesi

- G.G.\'nin bağırması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Taş ocağı firmasına 355 bin lira izinsiz moloz dökümü cezası



BURSA\'da, taş ve molozları izin almadan ormanlık alana dökerek ağaçlara zarar verdiği ve çevre kirliliğine neden olduğu öne sürülen taş ocağı firmasına, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 183 bin 817 lira para cezası uygulandı. Firmaya ayrıca, yapılacak ağaçlandırma giderlerine istinaden 172 bin 100 lira para cezası verilirken, savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

Bursa\'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yakınlarındaki ormanlık araziye kamyonlarla çok miktarda moloz ve taş döküldüğü ihbarını alan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede taş ocağı firmasının, izinli saha sınırlarını 78 dönüm aşarak, bu alana Orman Bölge Müdürlüğü\'nden izin almadan moloz döküp çevreye ağaçlara zarar verdiği ve çevreyi kirlettiği tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, \"Firma, moloz dökümü için bizden izin almadı. Bu nedenle ilgili firmaya 6831 Sayılı Kanuna istinaden 183 bin 817 lira idari para cezası kestik. Ağaçlandırma gideri olarak da ayrıca 172 bin 100 lira ceza verdik. Ceza bununla sınırlı kalmadı, firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Firmaya, yapılacak yargılama sonunda adli para cezası da kesilebilir. Bunun yanı sıra firma sorumluları hapis cezası da alabilir\" denildi.Bu arada, dökülen molozların yargılama sona erene kadar kanıt olarak bölgede kalacağı, daha sonra kaldırılıp arazinin ağaçlandırılacağı, ağaçlandırma gideri olarak verilen 172 bin 100 liralık cezanın da bu çalışmalara harcanacağı bildirildi.

Haber: BURSA, (DHA)

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12 yıldır aranan \'Hayalet\' lakaplı cinayet şüphelisi yakalandı (2) (Yeniden)

ANTALYA\'da 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan \'Hayalet\' lakaplı Hayati A., polisin operasyonuyla yakalandı. 12 yıldır aranan Hayati A.\'nın, yakalanma korkusu yüzünden sürekli adres değiştirdiği, 4 çocuğunu hiç okula göndermediği ortaya çıktı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart 2005 tarihinde Muratpaşa ilçesinde M.D. (50) adlı kişinin öldürülmesi, aynı yıl M.Y. adlı kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri, iki olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hayati A.\'nın 1 yıl önce yine Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığını belirledi. Şüphelinin Varsak Mahallesi\'nde oturduğu tespit edildi. Hayati A., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar ele geçirildi.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEMİŞ

\'Hayalet\' yakaplı şüphelinin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Hayati A.\'nın 4 çocuğu olduğu, yakalanmamak için çocuklarını da okula göndermediği ve evden hiç çıkmadığı kaydedildi. Hayati A.\'nın, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyet dış plan görüntüsü

- Zanlının emniyetten çıkarılışı

- Zanlının araca bindirilişi

61 MB /// 00. 40\"

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)

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Sivas\'ta kısa dönem erler yemin etti

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı\'nda 3 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 369\'uncu kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

5\'nci Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı Sinema Salonu\'nda düzenlenen yemin törenine Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5\'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Tuncer Çoban, Belediye Başkan Vekili Mehmet Muaz Uzun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve yemin eden erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 3 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 49 er yemin etti. Daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ile 5\'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından birliğe ilk katılan İlkin Yalçıntaş ve atış ile sporda başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Tuncer Çoban yemin eden askerlere seslenerek, \"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne baba ve yakınlarınız ile aziz şehitlerimizin ruhları şahitliğinde silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize şerefiniz ve namusunuz adına ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin ifadesi ve kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir\" dedi. Jandarma Marşı\'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Tören sonrası askerler aileleriyle hasret giderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yemin töreninden görüntüler

-Askerlerin yemini

-Ödül verilmesi

-Komutan vekilinin konuşmaları

-Askerlerin lakınları ile hasret gidermesi

(154 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Mozole Projesi\'nde Arkeo Park adımı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki, Mozole\'nin modern müzecilik anlayışı içinde hayata kazandırılması için Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (Akademia) tarafından 1,5 yıl önce başlatılan proje kapsamında Arkeo Park çalışmaları gündeme geldi. Projenin devletin kurumları tarafından destek görmesinin ardından, Bodrum\'da Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınarak mevcut alanın, Mozole ile birleştirilip Arkoe Park olmasının düşünüldüğü bildirildi.

Akademia tarafından Bodrum\'daki dünyanın 7 harikasından bir olarak kabul edilen, Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Artemisia tarafından yaptırılan Mozole\'nin modern müzecilik anlayışı içinde hayata kazandırılması için yapılan Mozole Projesi\'nde Arkeo Park çalışmaları gündeme geldi. Vakıf tarafından bir otelde, bu konuda yapılan çalışmalar ve atılan yeni adımlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal, yönetim kurulu üyeleri Oğuz Özay, Dilek Ertem ve İbrahim Atalay ve basın mensupları katıldı. Vakıf Başkanı Özay Kartal, Mozole\'nin modern müzecilik anlayışın içinde halkın kullanımına sunularak, turizme katkı sağlaması açısından, Arkeo Park çalışması hakkında bilgi verdi. Kartal, Arkeo Park düzenlemesi için, Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınarak, oluşan alan ile Mozole\'nin birleştirilip, Arkeo Park olarak kullanılmasını gündeme getirdiklerini ve değerlendirilmesi için Bodrum Belediyesi\'ne talep ettiklerini ifade etti.

MOZOLE, ŞU AN İKLİMSEL TAHRİBATA AÇIK VE YETERLİ BİR KORUMAYA SAHİP DEĞİL.

Kartal, Mozole Projesi\'ne Arkeo Park alanı olarak değerlendirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:\"Vakfımız bir buçuk yılı aşkın bir süredir Mozole Projesi ile ilgili yoğun olarak çalışmakta. Geldiğimiz noktada çok mutlulukla görüyoruz ki devletimizin tüm kademeleri Mozole Projesi\'nin Bodrum\'un gerek kültürel, ekonomik ve turizmin gelişimine katkı vermesi için yoğun olarak çalışıyorlar, bizlere destek veriyorlar. Bu bizleri heyecanlandırıyor mutlu ediyor ve çalışmalarımızı daha da hızlandırıyor. Temel amacımız dünyanın 7 harikasından biri olan ve dünya insanlık mirasına ait olan Mozole, şu an iklimsel tahribata açık ve yeterli bir korumaya sahip değil. Öncelikli gayemiz, Mozole\'yi koruma altına almak. Ardından da Bodrum halkının bu denli önemli bir turizm, kültürel, ve arkeolojik değerini modern müzecilik anlayışı içerisinde projelerle tekrar modern hayata kazandırmaktır. Bu noktada 1,5 yıl boyunca gerek Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla Anıtlar Kurulu gibi kademelerden onaylarımızı aldık. Uluslararası bilim adamlarından oluşan bir kurul oluşturduk. Yine geçen mayıs ayında uluslararası katılımlı çalıştay yaptık. Bu çalıştayda da projemizle ilgili olumlu görüş bildirildi. Nihayetinde artık teknik çalışmalara başladık. Bu maksatla da belediyemize bir başvuru yaptık. Mozole önünde bulunan Cumhuriyet İlkokulu\'nun bulunduğu bir alan var. Bu alanı öncelikle çocuklarımızı ve velilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı\'mızın olur müsaadeleri ile ve belediyenin de katkıları ile taşınması söz konusu olabilir ise, Cumhuriyet İlkokulu ile Mozole arasında bulunan alanın birleştirilmesinin talep ediyoruz.\"

6 ARALIK\'TA BELEDİYE MECLİSİ\'NDE OYLANACAK

Cumhuriyet İlkokulu\'nun da bir Arkeo Park olarak Karya Bahçesi, açık müze alanı olarak dizayn edilerek yaz aylarında halkın rahatça ziyaret edebilecekleri bir park olarak Mozole Projesi\'ne dahil edilmesini arzu ettiklerini de vurgulayan Kartal, \"Bodrum Belediyesi\'ne başvurumuzu yaptık. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon projemize çok ciddi destekler verdi. İmar Komisyonu\'nda görüşüldü, Mozole\'nin bulunduğu alan ile Cumhuriyet İlkokulu\'nun bulunduğu alanın birleştirilmesine ilişkin 6 Aralık\'ta Bodrum Belediye Meclisi Toplantısı\'nda bir oylama olacak. Umut ediyorum ki meclis üyelerimiz de bu konuya olumlu yaklaşır ve biz de artık mimari proje çalışmalarına başlayabiliriz\" dedi.

\"PROJE BODRUM\'DA TURİZMİ YENİDEN HAREKETLENDİRECEK\"

Vakıf Başkanı Özay Kartal, projenin Bodrum\'da turizmi yeniden hareketlendireceğini belirterek, \"Mozole, aslında Karya Kralı Mausolos adına yapılmış bir anıt mezar. Fakat esas önemi, çağının en önemli üç medeniyetini yani Mısır, Yunan ve Anadolu medeniyetini temsil eden mimari özellikleri bir yapıda sentezlemeyi becermiş, çağının en büyük ve en güzel heykellerine ve sanat eserlerine sahip bir anıt mezarı olmasından kaynaklanıyor. Milattan önce 1. Yüzyıl\'daki Anadolu Coğrafyacı Strabon bile dünyanın görülmesi gereken 7 eserinden biri olarak Mozole\'yi sayıyor. Dolayısıyla Mozole 2 bin 500 yıllık bir turistik değer. Aslında bir anıt mezar diyebiliriz ki Bodrum\'da turizmi Mozole başlatmıştır. Mozole, Bodrum\'daki turizmi tekrar zıplatacak, atağa geçirtecek ve büyütecektir diyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntü

-Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal\'ın açıklamaları

-Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu\'nun görüntüsü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

