DHA YURT BÜLTENİ-13

EMİNE ERDOĞAN: İNSAN, İNSANA ZİMMETLİDİR (EK)

ÖĞRENCİLERLE İLK FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi\'nde 79 ilin vali eşleri ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la, toplantısından sonra ikinci projeyi de hayata geçirdi. Bereket Ormanları projesi kapsamında otelin bahçesinde ilk fidanın dikimini öğrencilerle yaptı, fidanlara can suyunu verdi. Konak, Menderes ve Ailağa\'ya canlı bağlantı yaparak kaymakamlarla görüşen Emine Erdoğan, oralarda da fidanların toprakla buluşmasını sağladı.

- Ağaç dikiminden görüntü

ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN DEV PLATFORM GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Hollanda Bayraklı \'Fjord\' isimli kargo gemisinin taşıdığı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Hollanda\'nın Vlissinge Limanı\'ndan İstanbul\'un Tuzla Limanı\'na gittiği öğrenilen 159 metre uzunluğundaki, Hollanda bayraklı \'Fjord\' isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Geminin Çanakkale önlerinden geçişi sırasında taşıdığı 5 bin 235 grostonluk, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu, sahildekilerin ilgisini çekti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-9\' isimli römorkörün eşlik ettiği gemi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

-Çanakkale Boğazı\'ndan geçen kargo gemisi ile platformdan genel ve detay görüntü.

HİZBULLAH SORUŞTURMASINDA 2 POLİS GÖZALTINDA

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya\'da 1\'i emekli 2 polis memuru gözaltına alındı. 2 polisin, öldürülen iki Hizbullahçı\'yı gömdüğü iddia edildi.

Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun\'un, 2015 yılında piyasaya çıkan \'İN\' adlı kitabında, Antalya\'da görev yapan iki polis memurunun Batman\'da görev yaptıkları sırada Hizbullah Terör Örgütünün iki üyesini gömdükleri iddiası üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderdiği yazı ile 1\'i emekli 2 polis memurunun gözaltına alınmasını istedi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, biri emekli iki polis memurunu gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen iki şüphelinin, Batman\'a götürüleceği belirtildi.

OKUL BAHÇESİNDE TABACA İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA\'da okul bahçesindeki trafo binasının çatısında tabanca olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu\'nda meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan bir veli, evinin balkonundan okul bahçesindeki trafo binasının üstünde tabanca gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin trafo binasının üzerine çıkarak incelediği tabanca, oyuncak çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, oyuncak tabancayı çöpe atarak okuldan ayrıldı.

FATMA GİRİK\'TEN 55 YILDIR KENDİSİNİ TAKİP EDEN HAYRANINA SUÇ DUYURUSU

SİNEMA sanatçısı Fatma Girik, 55 yıldır kendisini takip edip, tedirgin anlar yaşatan hayranı Mehmet A. (71) hakkında, İstanbul\'da savcılığa suç duyurusunda bulundu.Muğla\'nın Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi\'nde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, 55 yıldır peşinde olan hayranı nedeniyle büyük tedirginlik yaşadı. Girik, daha önce İstanbul\'daki evine gizlice giren, geçen yıl hastanede kendisini yattığı odada ziyaret eden, son olarak da Bodrum\'daki evine gelip, bakıcısına, \"Eşim, öldü o da Memduh Bey\'i kaybetti. Beni kabul etsin, beraber yaşayalım\" teklifinde bulunduğunu belirttiği Adıyamanlı Mehmet A. hakkında, 3 hafta önce İstanbul Çağlayan Adliyesi\'ne gidip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Girik yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Bu kişi ilk kez 55 yıl önce İstanbul\'daki evime pencereden girdi. Uyurken beni seyrettiğini fark ettim. Fark edildiğini anlayınca kaçtı. O yıllarda gençtim. İstanbul\'da nereye gitsem karşıma çıkıyordu. Çalıştığım mekânlara, gezdiğim yerlere geliyordu. İki üç yılda bir karşıma çıkıyordu. Evimin kapısında, elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bugüne kadar hiçbir zararı olmadı. Bazen polis kıyafeti giyip beni takip ettiği oluyordu. Hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masadan beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul\'da ameliyat olduğum hastanede odama geldi, beni ziyaret etti. Hemşirelere \'Adıyaman\'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım\' demiş. Yanıma geldiğinde, onu hemen tanıdım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Ziyaret edip, hemen gitti.\"

\'BERABER YAŞAYALIM\' TEKLİFİ

Mehmet A.\'nın son olarak Bodrum\'daki evine geldiğini belirten Girik, \"Evde yoktum. Bakıcım Dursine Yılmaz ile görüşmüş. \'Eşim öldü, o da Memduh Bey\'i kaybetti. Beni kabul etsin, beraber yaşayalım\' demiş. Şoke oldum. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. İstanbul\'da savcılığa giderek, kendisi hakkında şikâyetçi oldum. 55 yıldır bana aşkla yanıp tutuşuyor. Bu kişinin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Tedirgin oluyorum. Bu nedenle bana yaklaşmamasını istedim. Yaşadıklarımı da tek tek savcılığa verdiğim dilekçemde anlattım\" dedi.

\'BENİ BİR KERE DİNLESİN ÇOK SEVECEK\'

Fatma Girik\'e, Orhan Günşiray ile birlikte oynadığı \'Vatan ve Namus\' adlı filmini izlerken âşık olduğunu belirten Mehmet A. ise şunları kaydetti:\"O filmden sonra hep Fatma Girik\'in hayali ile yaşadım. Bodrum\'a iki kere gittim ancak kendisini göremedim. Beni bir kere dinlesin, hak verecek ve çok sevecek. Ölmeden önce bir kere baş başa konuşmak isterim. Maddi varlığım yerinde, onu kraliçeler gibi yaşatırım. Kısmet olursa evlenmek istiyorum. Daha ne diyeyim; Allah\'ın takdiri. Fatma Hanım\'ı ömrümün sonuna kadar uzaktan da olsa görmeye devam edeceğim. Hiç korkmasın, benden ona asla zarar gelmez. 55 yıldır onun hayali ile yatıp kalkıyorum. Yine Bodrum\'a gidip, kendisini göreceğim.\" Adıyaman\'da yaşadığını ve 6 çocuk babası olduğunu söyleyen Mehmet A., \"Eşimle dini nikâhlıydık. Kendisinden 1999 yılında ayrıldım. Sonrasında kendisi yaşamını yitirdi. O zamandan bu yana da yalnızım\" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR\'DA ARABULUCULUK SEMİNERİ

Afyonkarahisar\'da İleri Arabuluculuk Beceri Eğitimi ve Arabulucuk Avukatlığı konulu seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar\'da bir otelde Adalet Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği ve Bağımsız Arabulucular Derneği tarafından İleri Arabuluculuk Beceri Eğitimi ve Arabulucuk Avukatlığı semineri düzenlendi. Seminerde, \'Hukuk sistemi ve arabulucuğun kullanılması\', \'Ticari arabuluculuğun yapısı\', \'Arabulucuk ne zaman uygun değil\', \'Arabuluculuk anlaşma belgesi\' gibi birçok konuda bilgiler verildi. Bağımsız Arabulucular Derneği Genel Başkanı avukat Dursun Yassıkaya, \"Türkiye\'de yeni uygulamaya geçen arabuluculuk uygulaması her şeyden önce hukuk sistemimizde hak temeli anlayışı ile menfaat temelinin paralel olduğu bir anlayışta olacak\" dedi. İş uyuşmazlığında uygulamaya geçen arabuluculuk uygulamasının, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale geleceğini ve dava şartı olacağını hatırlatan Yassıkaya, \"Ancak bir tek istisnası var o da iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan uygulamalar ihtiyari arabuluculukla çözümlenebilir ancak zorunlu değil. Buradaki uygulamada davaların uzun sürmesinden ziyade her iki tarafın da elde edebilecekleri kazançlarının da çok kısa bir sürede ve çok az bir maliyetle elde etmeleri söz konusu. Arabuluculuk 2- 3 yıl süren davalar yerine en fazla 30 gün içerisinde bitmek zorunda. Arabulucukta alınan ücret de son derece düşük ve yüzde 6 gibi bir oran. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde bu oran iki tarafa eşit uygulanmak zorunda. Yeni getirilen iş kanunu ile arabulucuk süreci gizli ve burada sunulan bilgi ve belgeler de mahkemede delil olarak kullanılamayacak\" diye konuştu.

30 İLDE EĞİTİM VERİLECEK

Projenin yöneticilerinden arabulucu avukat Aşiyan Süleymanoğlu ise Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle sürdürülen projenin temmuz ayında başladığını hatırlatarak, eğitim seminerlerinin 30 ilde yapılacağını kaydetti. Süleymanoğlu, şöyle dedi: \"Burada arabulucu beceri eğitimleri düzenliyoruz. Bu anlamda Türkiye\'nin doğusundan batısına birçok ilini gezdik. Şu anda 17\'nci ilimiz olan Afyonkarahisar\'dayız. Daha 13 ilimiz var, oralarda açılacak seminerlerimizle projeyi tamamlamış olacağız. Bu kapsamda arabulucuların her yönüyle hazır olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu projeyle özellikle teorik alan uygulamaları, pratik alan uygulamaları, yeni yasa değişiklikleri neler getiriyor, arabulucularda ne gibi beceriler olması gerek gibi konularda uzmanlık eğitimleri amaçlanıyor. Bu alanda Adalet Bakanlığı iş hukuku uzmanlığı konusunda da sertifikasyon şartı getirdi, bu eğitimler de yakın zamanda başlayacak. Aynı zamanda arabulucuk farklı bir süreç olduğu için arabulucukta taraf vekilliği de önemli bir konu, biz bu konuda da eğitimler düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz.\"

