DHA YURT BÜLTENİ-13

Çavuşoğlu\'dan Kılıçdaroğlu\'na: Kadına şiddeti meşrulaştıran bir anlayış ortaya koydu



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Maalesef bir siyasi parti lideri, kadına şiddeti meşrulaştıran, adeta kadına şiddetle tehdit eden bir anlayış ortaya koydu. Ondan sonra da bir geri adım ve özür de duymadık\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'da, Cebel Derneği Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, kadına yönelecek her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurguladı. Konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Çavuşoğlu, \"Sorumluluk makamında her kim varsa birkaç kere düşünerek, konuşması gerekiyor. Maalesef bir siyasi parti lideri, kadına şiddeti meşrulaştıran, adeta kadına şiddetle tehdit eden bir anlayış ortaya koydu. Ondan sonra da bir geri adım ve özür de duymadık. Maalesef durum, bu. Öğretmenler Günü\'nde gerçekleşen böyle bir söz, eminim ki en başta bu kişinin öğretmenlerini üzmüştür. Kısacası, biraz daha eğitim şart\" diye konuştu.

\'BALKAN ÜLKELERİYLE HER DAİM BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ\'

Balkan ülkeleriyle daima birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Bulgaristan\'ın diğer Balkan ülkelerinden farklı olduğunu da belirterek, şunları söyledi: \"Dava adamı gibi hareket edenlerin, düşünenlerin, nefsini bir tarafa koyanların ve bu mefkureyi kendisine şiar edinmiş adamların peşinden gideceğiz. Bizim orada mücadele eden kurum, kişi, parti, dernek, her kim ve ne var ise onların davayı güdüp, gütmediklerine bakacağız. Bizim ana eksenimiz, dava olmalı. Varlık, temel hak ve özgürlüklerin peşinden koşma mücadelesi. Eğer bir dernek, kurum, parti, davanın rotasından dışarıya çıkmışsa düşünmek ve onu o rotaya dahil etmek lazım. Dolayısıyla bizim, esasen kendimize dönerek, \'Biz ne yapmak istiyoruz, amacımız ne, şimdiye kadar geldiğimiz noktada, elde ettiğimiz başarılarla belli bir yerlerde rol ve görev almış insanlar, bu dava için elini taşın altına koymuş mu, bu davayı kendi davası olarak görmüş mü, elinde imkan ve fırsatlar varken bunları değerlendirmiş mi?\' gibi soruların cevaplarına bakmamız lazım. Kuru kuruya \'Ben varım, başkası olmasın\' diye bir yaklaşım tarzı, bizi istediğimiz sonuca götürmeyecektir.\" İkametgahla ilgili birtakım hususların gündemde olduğuna da değinen Çavuşoğlu, \"31 Aralık 2017\'ye kadar Türkiye\'ye giriş yapmış olan Türk soylu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, uzun dönem ikametgah belgesi alabilecek. Yazımız hazır, imzada şu anda. İnşallah, bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde onu da size ulaştıracağız. Şu ana kadar atmış olduğumuz adımlar, yaptığımız işlemlerle bu noktada önemli bir ivme yakaladık\" dedi.

YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, son torba yasada Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün burslarla ilgili bir yasasının yer aldığını belirtti. Çavuşoğlu, \"Bu yasa, şimdi Cumhurbaşkanı\'mızın imzasında. Benim de bu makamdaki ilk icraatım. Yurt dışında yaşayıp, Türkiye\'de işi olmadığı halde oradaki üniversitelerde, liselerde okuyan öğrencilere vakıflar bütçesinden burs vereceğiz. Buraya gelmesi gerekmeyecek, orada okuyacak. Orada okusa da biz, ona vereceğiz. Dolayısıyla müsterih olun. Biz, bu bölgeyle hemhal olmaya devam edeceğiz ve asla oraları yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, buradaki programının ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu\'nun ziyaretine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Işık:Seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi\'ndeki konuşmasında, \"Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük; ama yüzde 50 artı 1 öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Önümüzdeki dönem, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz\" dedi.

AK Parti\'nin Antalya\'daki ilçe kongreleri kapsamında Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın katılımıyla yapıldı. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu\'ndaki kongreye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ile Atay Uslu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Kepez İlçe Başkanlığı\'nın 4\'üncü Olağan Kongresi\'nde, hayatını kaybeden AK Parti Antalya İl eski Başkanı Hamza Taş\'ın oğlu İbrahim Ethem Taş\'ın başkanlığında, tek listeyle seçime gidildi.

ÇAVUŞOĞLU: SEÇİMLERE ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ LAZIM

Kongrede bakanlar ve milletvekilleri, partililere seslendi. AK Parti\'nin Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi\'nde ilk olarak Bakan Çavuşoğlu, kürsüye çıktı. Kepez İlçe Teşkilatı\'nın yönetimine, çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, kongrelerin bayram havasında geçtiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kepez\'in, Antalya\'nın lokomotifi olduğunu belirten Çavuşoğlu, \"Yerel seçimlerde, 14 milletvekilinin 7\'sinin AK Parti\'ye, Antalya\'ya kazandırılmasında ve referandumda Antalya\'nın itici gücü Kepez olmuştur. 2019\'daki yerel seçimler, çok önemli. Onun ardından yapılacak 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine çok iyi hazırlanmamız lazım\" dedi. Bakan Çavuşoğlu, yeni yönetimi de kutladı.

YILMAZ: BU SİSTEM, DEMOKRASİYE DAHA UYGUN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun ardından kürsüye Milli Eğitim Bakanı Yılmaz çıktı. Birlik olunması halinde 21\'inci yüzyılın, Türkiye\'nin yüzyılı olacağını dile getiren Yılmaz, Türkiye\'nin sadece 80 milyona hitap etmediğini, dünyadaki mazlumların da sesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte daha demokratik bir sisteme geçildiğini vurgulayan Yılmaz, \"Bu ülkeyi yüzde 34\'le yönetmek mi, yoksa yüzde 50 ile mi daha demokratik? Hangisi milli iradeye, demokrasiye daha uygun? Milletten ne kadar çok oy alırsan o millete ve demokrasiye daha çok uygun. Dolayısıyla bu sistem, demokrasiye daha çok uygun\" diye konuştu. Yeni sistemin adının \'millet hükümeti\' olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, \"Eğer hükümeti parlamento kurarsa parlamenter hükümet; ama millet kurarsa bunun adı \'millet hükümeti\' olur. Sabah gidip, oy vereceksiniz akşam evinize gittiğinizde, hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Niçin? Çünkü bunu millet, kurdu. Dolayısıyla millet, ne karar verirse başımız, gözümüz üstüne diyeceğiz\" dedi.

\'EN ÇOK PAYI EĞİTİME AYIRDIK\'

Hükümetin eğitim yatırımlarından da bahseden Yılmaz, şöyle konuştu:\"Bütçemizin en çok payını, eğitime ayırdık. 1980\'li yıllarda milli gelirden eğitime yüzde 2.1 ayrılıyordu. 90\'lı yıllarda yüzde 2.4. Biz geldiğimizde 2.8 ayrılıyordu. Şimdi 5.8\'den fazla ayırıyoruz. Biz, 2.1 ayırırken Almanya, 5.8 ayırıyordu. Almanya\'nın 4\'te 1\'ini ayırıyorlardı. Ne yaptınız bu kaynaklarla? Sadece 2002\'deki 11 milyardır. Bütçenin yüzde 10\'ununa tekabül ediyordu. Önümüzdeki yıl ne kadar? 134 milyar. Bütçenin yüzde 18\'ine tekabül ediyor.\"

\'NÜFUSUNUZDA EĞİTİM VARSA GÜÇ, YOKSA YÜKTÜR\'

Bugüne kadar 300 bine yakın derslik yaptıklarını anlatan Bakan Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısını 36\'dan 24\'e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ise 28\'den 17\'ye düşürdüklerini belirtti. Türkiye\'nin milli gelirde de yükselişte olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:\"2002 yılında, bizim milli gelirimiz, 236 milyar Dolar\'dı. İsveç\'in 301 milyardı. Şimdiyse 660 milyar Dolar. İsviçre\'nin 264 milyar Dolar\'dı, şimdi 511 milyar Dolar. Hollanda\'nın 467 milyar Dolar\'dı şimdi 761 milyar Dolar. Türkiye\'nin ne kadardı? 236 milyar Dolar\'dı şimdi ise 863 milyar Dolar. Sorun şu, Allah için 2002\'de İsveç\'in, İsviçre\'nin, Hollanda\'nın gerisindesiniz. 15 yılda onlar da çalıştı, biz de çalıştık. Onlar da üretti, biz de ürettik. Şimdi milli gelirde onların önüne geçtik. Altın bulmadık, petrol bulmadık. Beşeri sermayemizdir, insanımızın kapasitesidir. Nüfusunuzda eğitim varsa güçtür, yoksa yüktür.\"

IŞIK: HER TÜRLÜ VESAYETİ DENEMEK İSTEDİLER

Son olarak kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti\'nin Türk siyasetine çok fazla yenilik getirdiğini belirterek, partisinin hem kitle partisi hem de güçlü teşkilatlara sahip bir parti olduğunu kaydetti. Işık, \"Eğer AK Parti, bu kadar güçlü teşkilatlara sahip olmasaydı ne olurdu? İktidara geldik, daha ilk günlerden itibaren birtakım vesayet odakları başladılar, \'Biz AK Parti\'yi nasıl iktidardan götürürüz\'?. Her türlü vesayeti Türkiye Cumhuriyeti\'nde denemek istediler. Eğer bütün bu vesayetler boşa çıkarıldıysa bunda halkımızın feraseti ve basireti, halkımızla iktidarımız arasında çok güçlü köprüler kuran teşkilatımızın çok büyük faydası var. Teşkilatlar, bizim için birer okuldur. Siyasetin okulu vardır; ama teorisi öğretilir. Pratiği, teşkilatlarda öğrenilir\" diye konuştu.

\'50+1 KOLAY ERİŞİLECEK RAKAM DEĞİL\'

Anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye\'nin işini kolaylaştırdıklarını; ama kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Işık, \"Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük; ama yüzde 50 artı 1 de öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Onun için önümüzdeki dönem, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz\" dedi.Konuşmaların ardından Kepez ilçe başkanlığı görevine, yaşamını yitiren AK Parti İl eski Başkanı Hamza Taş\'ın oğlu ve kongrede tek aday olan avukat İbrahim Taş seçildi.

Türk balıkçılara tacizde bulunan Yunan botuna, Türk botu engel oldu



BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıklarında avlanan Türk balıkçılara yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önü, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kesildi.

Yunanistan\'a ait Kilimli (Kalimnos) Adası\'ndan öğle saatlerinden önce Kalalimnos Adası\'na gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, buradan Kardak kayıklarına geçerek, avlanan Türk balıkçılara tacizde bulundu. Türk balıkçılara 300 metre kadar yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önüne, devriye görevi yapan 97 bordo numaralı Türk Sahil Güvenlik botu geçerek, engel oldu. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları, bir ara birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta ilerledi. Yunan botunun Kardak kayalıklarına yönelme hamlelerine Türk botu, izin vermedi. Saat 14.00 sıralarında Kardak kayalıkları yakınlarında yaşananları, bölgede avlanan Türk balıkçılar da izledi. Yunan botunun saat 15.30\'da geldiği Kilimli Adası\'na dönmesiyle bölgedeki gerginlik de sona erdi. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye nöbetini sürdürdü.

Eski kulüp başkanı, eski teknik direktörü darp etti

SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde bugün oynanan Çarşambaspor-Fatsa Belediyespor maçında protokol tribününde olaylar çıktı. Çarşambaspor\'un eski başkanı Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olan Dr. Turan Bilgin ile protokolde bulunan bazı kişiler, çıkan tartışmanın ardından kulübün eski teknik direktörü İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olayları polis güçlükle ayırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4\'ncü Grup’ta Çarşambaspor lider Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Çarşambaspor gergin geçen maçı 2-1’lik skorla kaybetti. Maç esnasında ise protokol tribününde bulunan Çarşambaspor’un eski Başkanı Turan Bilgin ile eski teknik direktörü İbrahim Hancı arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eski başkan Dr. Turan Bilgin protokolde bulunan bazı kişilerle birlikte İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olaylar görevli olan polislerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar daha sonra ifade vermek üzere Çarşamba Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Bursa\'da 44 suçtan aranan şüpheli yakalandı

BURSA\'da 44 ayrı suçtan aranan şüpheli polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Yunus Tosun, gözaltına alınırken rahat tavırları ile zdikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 44 ayrı suçtan aranan 28 yaşındaki şüpheli Yunus Tosun’u teknik takibe aldı. Polis, plakasız otomobille seyahat eden Yunus Tosun’u durdurmak istedi. Tosun ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sonucu polis araçlarıyla önü kesilen Tosun, kaçamayacağını anlayınca bu kez otomobilinin kapılarını kilitledi.Polis, otomobilin sağ ön camını kırıp kapısını açtıkları otomobilden indirdikleri Tosun\'u gözaltına aldı. Şüpheli ardından Tosun\'u Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği\'ne teslim etti. Emniyete götürülen Tosun, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, şüphelinin yüksek sesle “Adalet yerini bulur babam, sen rahat olö diye bağırdı. Tosun ‘Neden yaptınız?’ sorusu üzerine gazetecilere “Sen sor diyeö cevap verdi.

Develer 41 yıl sonra Atça Arenası\'nda güreşti

AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi\'nde 41 yıl aradan sonra dördüncüsü düzenlenen deve güreşleri ilgi büyük oldu.

Nazilli\'nin kırsal bozyurt, Aslanlı ve Bereketli mahallerinin oluşturduğu güreş komitesi tarafından Atça Deve Güreşi Arenası\'nda düzenlenen ve Ege ile Marmara Bölgeri\'nden gelen 90 namlı devenin kıyasıya mücadele verdiği güreşlere ilgi büyük oldu. Nazilli\'de uygun arena olmaması nedeniyle Atça\'da düzenlenen güreşleri, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Partili Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı\'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşleri bazı vatandaşlar, piknik yaparak izledi. Nazilli\'nin kırsal mahallerinden Bozyurt Muhtarı Ali Esgin, Aslanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ve Bereketli Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktaş\'ın ortaklaşa aldıkları kararla 41 yıl aradan sonra düzenlenen deve güreşleri ile geleneğin yaşatılması sevinçle karşılandı. Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Esgin, \"Bu festivaller ile deve güreşlerimizde geleneksel Yörük kültürümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Samsun\'daki \'Hamsi Şöleni\'nde 10 ton hamsi dağıtıldı

SAMSUN\'un Atakum Belediyesi\'nce, \'3\'üncü Hamsi Şöleni\' düzenlendi. Samsunlulara etkinlikte 10 ton hamsi dağıtıldı.

Atakum Belediyesi\'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği \'Hamsi Şöleni\', sahil yolunda gerçekleştirildi. Yöre sanatçılarının şarkı söylediği, halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte 10 ton hamsi pişirilerek, dağıtıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hamsi şenliğiyle ilgili \"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. \'3\'üncü Hamsi Şöleni\'ni düzenleyerek, birlikteliğimizi, beraberliğimizi ülkemize yansıtalım istedik. Vatandaşlarımıza 10 ton hamsi dağıttık\" dedi. Etkinliğe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve ilçe belediye başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

