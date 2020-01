DHA YURT BÜLTENİ-13

Bodrum MHP\'de istifa depremi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bodrum İlçe Teşkilatı\'nda 250 üye, partiden istifa etti. İstifa ile ilgili duygulu bir konuşma yapan MHP Bodrum eski İlçe Başkanı İlhami Karadağ, \"Bu partiye tam 50 yılımı verdim. Bugün arkadaşlarımızla içimiz kan ağlayarak istifa ediyoruz\" dedi.

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi\'ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu\'na teslim edip, partilerinden istifa etti. Aralarında MHP Bodrum İlçe Teşkilatı eski başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi\'nin MHP\'li son belediye başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldasi\'nin MHP\'li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin\'in de bulunduğu istifa eden partililer, dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı.

YARIM ASIRLIK MHP\'Lİ AĞIR KONUŞTU

İstifa eden MHP\'liler adına basın açıklaması yapan İlhami Karadağ, \"Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı\'nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz,. 50 yıldır bu partiye gönül bağıyla hizmet ediyorum. 30-40 yıldır hiçbir beklentisi olmadan hizmet veren arkadaşlarımız var. Parti eski rotasından çıktığı ve tüzel kişiliğini kaybetmeye başladığı için bu noktaya gelindi. Bu şartlarda partiye daha fazla hizmet veremeyeceğimizi, ülke yararına daha fazla hizmet edemeyeceğimizi, ülkemize daha fazla sahip çıkamayacağımızı anladık. Bu nedenle toplu halde istifa etme kararı aldık\" dedi. Bu durumu yaşamalarına neden olanlara beddua etti.

\"SİYASİ GELECEĞİMİZE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEĞİZ\"

Konacık Beldesi\'nin son Belediye Başkanı Mehmet Tosun ise \"Bizler onlarca yıl hizmet verdiğimiz partimizden yine nezaket kuralları içerisinde istifa etme sürecini değerlendirirken, bir baktık ki 22 arkadaşımız ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. İstifa haberleri yayarak gündemi meşgul etmek istemedik. Bunlar parti içi demokrasiye karşı alınmış tavırlardır. Kesinlikle olumlu bulmuyoruz. Bu nedenle bu yapı içerisinde daha fazla durmamızın bir anlamı kalmadığını düşündük ve uyguladık. Ancak ihraç kararları bugün toplu halde istifa ve açıklama yapma kararımızı almamıza neden oldu. Bizim gönül bağımız kalmadı ama partide kalan arkadaşların da yolu açık olsun\" diye konuştu. Tosun basın mensuplarının sorusu üzerine, \"Şu anda siyasi geleceğimiz ile ilgili bir karar vermedik, ancak partiden istifa eden tüm arkadaşlarımızla birlikte hareket etme kararı aldık. Biz ülkesine sevgi ve gönül bağıyla bağlı olarak, hiçbir kişisel çıkarı olmadan hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle alacağımız bu yöndeki kararı önümüzdeki günlerde kamu oyu ile paylaşacağız\" dedi. İstifa edenler toplu halde fotoğraf çektirdikten sonra sessizce dağıldı.

\"PARTİYE ZARAR VERENLERİN İHRAÇ EDİLMESİ KARARINI VERDİK\"

MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ise istifa kararlarının ardından yaptığı açıklamada, \"Partimize zarar vermeye başlayanların istifası normaldir. Gerek kamuoyuna açıklamaları gerekse sosyal paylaşım sitelerinde partimize zarar vermeye başlamaları nedeniyle bazı üyelerin de ihraç kararını aldık, bu mekanizmayı çalıştırdık. Daha fazla polimeğe girmek bizim işimiz değil. Ülkemize Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'nin liderliğinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-MHP\'den sitfia edenlerin toplu fotoğrafı

-İstifa feden partililerden İlhami Karadağ ve Mehmet Tosun\'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

================================================

Tutuklu DEAŞ şüphelisi: Reina saldırganını tanımam



KAYSERİ’de geçen yılbaşı gecesi İstanbul’da düzenlenen Reina saldırısı sonrası Kayseri’de yapılan operasyonla gözaltına alınan ve ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan Uygur Türkü Kulaixi Yimaer (49) tahliyesini istedi. Dava, 21 Aralık\'a ertelendi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Bünyan Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu sanık Kulaixi Yimaer ve Geri Gönderim Merkezi\'nde bulunan Uygur Türkleri; Esedullah Abdullah jandarma eşliğinde, tutuksuz sanıklar Mehdi Abdullah, Osman Abdülkerim, Aisa Ruzemaimaiti, Abdurrezzak Abdulhekim, hazır bulundu. Davada tutuklu sanık Kulaixi Yimaer mahkemede tercüman eşliğinde verdiği savunmasında, \"11 aydır tutukluyum. Mağduriyetim var. DEAŞ\'a biat etmedim. 6 çocuğum var. Hepsi mağdur durumda. Yaptığım yardımlar derneğin ve valiliğin gönderdiği yardımlardır. Benim Reina saldırganı ile bir görüşmem olmamıştır\" dedi. Davada dinlenen tutuksuz sanıklar; Aisa Ruzemaimaiti ile Abdurrezzak Abdulhekim de savunmalarında, \"Kureyş Ömer\' lakabıyla tanınan Kulaixi Yimaer\'in DEAŞ hakkında propaganda yaptığını duymadıklarını, polisteki ifadelerin ise tercüman hatası olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti yargılama sonunda eksikliklerin giderilmesi için davayı 21 Aralık\'a ertelerken tutuklu Kulaixi Yımaer\'in de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

===================================================

Palandöken\'i uzay istasyonuna çevirdiler

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan 3176 rakımlı Palandöken yeni sezona \'merhaba\' demek için artık gün sayıyor. Bu yıl Palandöken\'in 2200 rakımına yapılan cam fanus ve kapsül kafelerle uzay istasyonunu anımsatıyor. Kayakseverlerin gecede hiç kesintisiz 6 kilometre aydınlatılmış pistlerde kayak yapabileceğini belirten Palandöken\'de A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur, \"Palandöken\'de kayak yapmayan, \'Ben kayak yaptım\' demesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Palandöken’in karlı zirvesi

-Yapılan cam fanus ve kapsül kafe

-Palandöken\'de A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur

-Fanus kafelere gelenler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DAH)

====================================================

Mahkeme, Demirtaş\'ın yargılandığı davanın başka kente naklini istedi/EK



NAKİL İSTEĞİNİN İPTALİ İÇİN YAPILAN TALEP, REDDEDİLDİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, güvenlik gerekçesiyle başka kente nakledilmesi ara kararına yapılan itirazı mahkeme, reddetti.

Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen duruşmada açıklanan mahkeme kararı, şöyle: \"Diyarbakır ilinin sosyal kültürel ve siyasal yapısı, sanığın bulunduğu konum dikkate alınarak, halen başka suçtan tutuklu olarak Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bulanan sanığın Diyarbakır ilinde hazır edilmesinin ve bu şekilde savunmasının başvurulmasının kamu güvenliği açısından tehlikeli olabileceği dikkate alınarak bu husustaki taleplerin reddine karar verildi.\"

Haber:DİYARBAKIR,(DHA)

================================================

Zonguldak\'ta dev dalgalar mendireği aştı

ZONGULDAK\'ta, yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Limanda kayalıklara çarpıp, yükselen dalgalar, mendireği aşarak, limanın içine ulaştı.

Kentte etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar, oluştu. Zonguldak Limanı\'nda kayalıklara çarparak, yükselen dalgalar, mendireği aşıp, limanın içine kadar ulaştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle limana sığındı. Bazı tekneler ise dev dalgalar nedeniyle hasar gördü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Denizde oluşan dev dalgalar

-Dalgaların mendireği aşması

Süre: 03.42 Boyut: 246 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

=================================================

Virajı alamayan taksi, şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, şarampole yuvarlandı. Kazada, taksi şoförü ile 2 yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Alperen Kıroğlu (23) yönetimindeki 67 T 0287 plakalı taksi, virajda sürücüsünün kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan kardeşler Çağla Aksu (23) ve Sahra Aksu (27), yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yeri

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Taksi

-Yaralılar

Süre: 3.11 Boyut: 148 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

================================================

Ayvalık\'ta hastanede yangın tatbikatı

BALIKESİR\'in Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Balıkesir AFAD ekipleri de tatbikata destek verdi. Tatbikat, bir hastane personelinin yangını fark ederek \"yangın var\" diye bağırmasıyla başladı. Duman makinesiyle duman üflenerek gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye arasözleri siren sesleriyle olay yerine gelip, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları dışarı çıkardı. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Amacın olası bir yangın sırasında ekiplerinin eksikliklerini ve hatalarını görebilmek olduğunu vurgulayan Yalvaç, \"Özellikle hasta tahliyeleri sırasında en çabuk ve güvenli şekilde hastalarla, vatandaşlarımızı tahliye edebilme konusunda titiz bir çalışma oldu. Bununla birlikte de yaptığımız işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da vatandaşlarımızın gözleri önüne serdik\" dedi. Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ise, hastane idaresi olarak olası bir yangın ya da benzeri doğal afete karşı her türlü önlemi aldıklarının altını çizerek, \"Tabi bu önlemlerin yanı sıra bu tür tatbikatlarla da personelimizin bilinçlendirilmesine çalışıyoruz. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Umarım bu tür olumsuz olaylar gerçekleşmez. Ama biz yine de her türlü durumda her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak zorundayız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Ayvalık Devlet Hastanesi detayları

- Tatbikata ait detaylar

- Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç ile röp.

- Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ile röp.

Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

=================================================

Mobil Kanser Tarama TIR\'ı Kemer\'de

Sağlık Bakanlığı\'nın Mobil Kanser Tarama TIR\'ı 10 gün Kemer\'de ücretsiz kanser taraması yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya\'ya gönderilen ve \'Pembe Prenses\' olarak adlandırılan Mobil Kanser Tarama TIR\'ı Kemer\'de ücretsiz taramalara başladı. Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli önünde Kızılay Kan Bağışı mobil aracıyla yan yana duran TIR\'da 30 Kasım\'a kadar ücretsiz olarak 40- 69 yaş aralığındaki kadınlara son model dijital mamografi çekimiyle meme kanseri taraması, 30- 65 yaş aralığındaki kadınlara ise maliyeti oldukça yüksek olan HPV/DNA testiyle rahim ağzı (serviks kanseri) taraması, 50- 70 yaş kadın ve erkeklere GGK ile bağırsak kanseri taraması yapılacak. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan ve Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk olarak Kızılay Kan Bağışı TIR\'ında bağışlarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Feslihan ve Sağlık Müdürü Hülür ardından Pembe Prenses\'e geçerek burada incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Ünal Hülür, \"Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen projeyle 11 tane bu TIR\'dan var. Türkiye\'nin değişik bölgelerini bu TIR\'lar dolaşıyor. Biz de Antalya olarak 6 aylığına bakanlığımızdan birini istedik. İhtiyaç olursa yine süreyi uzatabiliriz. Özellikle bu TIR\'ın faydası şu; hem vatandaşımızın dikkatini çekecek biçimde meydanlarda olması, hem de vatandaşın daha kolay ulaşabileceği alanlara koyuyoruz. İlçelerimizi dolaşıyor. 10 gün boyunca da Kemer\'de bulunuyor. Bugün ikinci günümüz. Arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre de talep gittikçe artıyor. Kaymakamlığımız ve çalışanlarımızın çabalarıyla da Kemer\'de de iyi bir rakama ulaşmak istiyoruz\" dedi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan da şunları söyledi: \"Pembe Prenses TIR\'ımız ne iş yapıyor il müdürümüz açıkladı. Meme kanseri, rahim ağızı kanseri, bağırsak kanseri konusunda taramalarda bulunarak erken teşhis sağlanmasını yapıyor. Dolayısıyla erken teşhis daha sonra tedaviyi mümkün kılabilecek süreçleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda önemli bir hizmet. Ben de sizlerin aracılığıyla tüm Kemer\'de yaşayan vatandaşlarımızın özellikle belirtilen yaş aralıklarında olanların bu hizmetten yararlanmalarını öneriyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- TIR\'dan görüntüler

- Kaymakam ve Sağlık müdürünün Kızılay TIR\'ını ziyareti

- Sağlık Müdürü Ünal Hülür açıklama

- Pembe Prenses TIR\'ına geliş

- TIR içinden detay

- Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan açıklama

- Afiş detayı

- TIR ve yoldan detay

- Afiş detayı

162 MB /// 05.04\"

HABER- KAMERA:Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)