DHA YURT BÜLTENİ-13 

Mersin\'e şehit ateşi düştü

AĞRI\'da, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan\'ın acı haberi Mersin\'deki baba ocağına ulaştı.

Merkez Mezitli İlçesi Doğlu Mahallesi\'nde, şehidin anne ve kardeşlerinin yaşadığı eve giden Kaymakam Emin Sait Karahaliloğlu ve beraberindeki askeri yetkililer, anne Emine Doğan\'a acı haberi verdi. Oğlunun şehit haberini alan anne Emine Doğan, gözyaşlarına boğulurken, askeri araçlar ve ambulansı gören mahalleli de şehidin evine akın etti. Oğlunun kendisini arayıp dua istediğini söyleyen gözü yaşlı anne, \"Oğlumla 2 gün önce, dün gece de gelinimle konuştum. Dün ikindi gibi göreve çıktı, araziye gitmişti. Bugün ikindi saatlerinde geri dönecekti. Dönemedi, kısmet olmadı. Kısmet böyleymiş. \'Anne arkamdan dua et \'derdi. \'Canımız Allaha emanet\' derdi. Acımız büyük\" diye konuştu. 7 çocuk sahibi olan ve eşini daha önce kaybeden Emine Doğan\'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin 8 aylık eşi Rukiye Doğan\'ın şehir dışında olduğu, şehit askerin abilerinden birinin de İstanbul Tuzla\'da askerliğini yaptığı öğrenildi. Şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın öğlen saatlerinde Mersin\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulans şehit evinin önünde beklerken

- Yakınları göz yaşı

- Bayan Astsubay ağlayan kadını sekinleştirirken

- Koluna girip götürürken

-Taziye gelenler

- Evin önünde Türk bayraklarının asılması

- Mezitli Belediye Başkanı Reşet Tarhan, şehit annesi ile konuşurken

- Şehidin abisi annesinin elini öperken

- Şehidin annesi ağlarken

- Şehidin baraka evinin dış görüntüsü

- Şehit annesi ile röp.

Haber:İbrahim MAŞEKamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Kaymakam, köylülerin şikayet ettiği kömür ocağını yıktırdı

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyü sakinleri, iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü öne sürülen kömür ocağından çıkarılan atıkların çevre kirliliğine yol açtığı iddiasıyla eylem yapıp, imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı\'na kadar bir çok yere şikayette bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin, jandarma eşliğinde tesise gidip kömür ocağının girişini iş makinesiyle yıktırarak faaliyetine son verdi.

800 nüfuslu Büyüksekiler Köyü\'nde yaşayanlar, köyün yakınında faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında, mühürlü olmasına rağmen çalışma yapıldığını, ocaktan çıkarılan pasanın (ekonomik ve teknik şartlara göre değerlendirilmesi mümkün olmayan atık) bağ ve bahçelerini suladıkları dereye ve kenarına döküldüğünü, bu atıktan yükselen duman nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kaymakamlık, Başbakanlık İletişim Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı\'na kadar birçok yere şikayette bulundu. Şikayetlerini, topladıkları imzalarla birlikte bildiren köylüler, kömür ocağı önünde defalarca eylem yaptı.

4 EKİM\'DE MÜHÜRLENMİŞ

Köylülerin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, geçen 23 Ekim\'de ocakta inceleme yaptı. İncelemede, ocakta herhangi bir faaliyet olmadığı, İş Teftiş Kurulu\'nun 27 Eylül 2017 tarihli yazısı gereği tesisin 4 Ekim 2017 tarihinde mühürlendiğine ilişkin tabelanın ocak girişinde asılı olduğu, ancak içeriye girişin herhangi bir şekilde engellenmediği tespit edildi. Denetimde ayrıca, galerinin yan tarafında bir miktar kömür stoğu ve alanda da önceden depolanmış kömür pasalarının bulunduğu, pasanın belli bölgelerinden duman çıktığı saptandı. Posaların temizlenmesi, dereye pasa dökülmemesi ve ocakta çalışma yapılmaması konusunda işyerine tebligat yapılırken, bu tespitler Tosya Kaymakamlığı\'na da rapor halinde bildirerek gerekli önemlerin alınması istendi.

KAYMAKAM, İŞ MAKİNESİYLE YIKTIRDI

Kaymakam Deniz Pişkin de dün akşam saatlerinde jandarma eşliğinde iş makinesiyle kömür ocağına gitti. Köylüler de ocak önünde toplandı. Kaymakam Pişkin, önce köylülerle görüşerek şikayetlerini dinledi. Ardından işyeri sahibi Yusuf Öngür ve çalışanlarla görüştü. Yusuf Öngür, ocakta üretim yapılmadığını, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit edilen eksiklerin giderilmesine yönelik çalışma yapıldığını ileri sürdü. Yusuf Öngür ayrıca, mahkeme kararı olmadan tesisin yıkılamayacağını söyledi. Kaymakam Pişkin\'in yıkım talimatını vermesi üzerine tesiste çalışan bir kişi ocağa girdi. Tesis çalışanı, jandarma ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldı. Ardından ocağın girişi iş makinesiyle yıkılıp toprakla kapatılarak içeriye giriş önlendi.

KÖYLÜNÜN ZAFERİ

Kömür ocağında üretime son verilmesi köylüleri sevince boğdu. Köy sakinlerinden Kerim Keleş, \"5 senedir ocaktan çıkarılan pasalar buraya atılıyor ve çevre kirliğine yol açıyordu. Bu atıklar oksijenle temas edince yanıyor. Çıkan bütün duman ve koku yüzünden köyümüzde nefes alamıyorduk. Köyümüzde birçok kişi solunum sıkıntısı ve baş ağrısı sebebiyle sürekli hastanelik oluyordu. Sabah çocuklarımız öksürerek okula gidiyor. Evimizin cam penceresini açamaz, sokağa çıkamaz hale geldik. Biz burada nefes alamaz duruma geldik, ölüyorduk. Kaymakamımız sağ olsun gereğini yaptırdı ve tesisi kapattı. Çok sevinçliyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Köylülerle röportaj

-Kaymakamın ocak sahibine soruları

-Kaymakamın ocak sahibini azarlaması

-Kaymakamın muhtara soruları

-Kömür ocağının girişlerinin yıkılması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ- Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)

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Recep, Tayyip ve Erdoğan kardeşler doyasıya eğlendi

ŞANLIURFA\'da, dünyaya gelen 5 yaşlarındaki Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verilen Suriyeli üçüz kardeşler, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli\'nin davetlisi olarak eğlence merkezinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Şanlıurfa\'daki çadır kentte dünyaya gelen ve ailesinin Cumhurbaşkanı\'na olan sevgilerinden dolayı Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verilen Suriyeli Mahmet ve Meryem çiftinin çocukları üçüz kardeşler, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin davetlisi olarak geldikleri Şanlıurfa’da gönüllerince eğlendi. Geçtiğimiz günlerde Suriye\'de yapılan bir bombardımanda öldükleriyle ilgili haberlerle gündeme gelen üçüzlerin üzülen ailesine moral vermek ve çocukların eğlenmesi için Mahmut ve Meryem Yasin çiftini ve çocuklarını davet eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, üçüzleri makamında misafir ettikten sonra eğlence merkezine götürdü. Üçüz kardeşler, merkezde unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Baydilli üçüz kardeşleri Karaköprü\'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, \"Geçtiğimiz günlerde yalan ve üzücü bir haberle gündeme gelen Recep, Tayyip ve Erdoğan kardeşler ile ailesini davet ettik. Suriye\'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan bu ailenin burada üçüz çocukları oldu ve onlara kucak açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a duydukları sevgiden dolayı çocuklarına Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini vermişler. Biz de çocukların öldüğünü iddia eden yalan haberlerin ardından bu çocuklarımızı buraya davet ettik ve ağırladık, biraz eğlenmelerini sağlamak istedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karaköprü Belediyesi

- Başkan Baydilli ve üçüzlerin konuşması

- Eğlence merkezine oynayan üçüz kardeşler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Bakan Kaya: Terörün bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz



AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, \"Bizim için esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer yandan da terörün bugüne kadar bu bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz\" dedi.

Bakan Kaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van’da, Edremit Belediyesi\'nce Süphan Mahallesi\'nde hizmete açılan kültür merkezi ve aşeviyle bazı eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda Vanlı da yer aldı.

Bakan Kaya, törendeki konuşmasında, kız çocuklarının bölgede çok güçlü eğitim alması gerektiğini belirterek, \"Ablanız olarak çok çalıştım. Elektrik ve elektronik bölümü okudum ardından tıp fakültesini bitirdim. İnanıyorum ki gözlerinizdeki bu ışıltıyla her biriniz birer doktor, mühendis, öğretmen olabileceksiniz. İleride sizin içinizden bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler çıkacak\" dedi.

Aile kurumuna önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kaya, şunları söyledi: \"Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan aile değerlerimizi korumaya, kültürümüzü yaşatmaya, yardımlaşma duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülke olarak yükselmenin temeli, aile ve sosyal politikalar alanında elde edeceğimiz başarıyla mümkündür. Geleceğimizi inşa ederken, aile kurumunun önemini gelecek nesillere anlatmamız gerekiyor. Bakanlık olarak evlilik öncesi eğitimleri, aile danışma merkezlerimizi, aile destek merkezlerimizi etkin bir şekilde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. Aileyi olumsuz etkileyen bütün olayların büyümeden yine aile yapısı içerisinde tespit edilerek, çözülmesi bizim temel amacımızdır. Kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile demek; güçlü aile, güçlü toplum demektir. Güçlü Türkiye anlayışıyla bu sloganımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.\"

Türkiye\'nin terörle mücadelesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, \"Bizim için esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer yandan da terörün bugüne kadar bu bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz\" dedi.

Van Valisi Zorluoğlu ve Edremit Kaymakamı Çiçekli’nin konuşmalarının ardından eserlerin toplu açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Kaya\'nın Toplu açılışın yapılacağı alana gelişi

- Bakan Kaya\'nın konuşması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -

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Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı (4)

\'MÜSİAD ÜYELERİ ENERJİK OLUR\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya\'daki temasları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği\'ni (MUSİAD) ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, dernek üyelerini durgun gördüğünü belirterek, \"Dert mi çok, yoksa \'Bakan ne söyleyecek\' diye mi böyle duruyorsunuz? MÜSİAD üyeleri enerjik olur ve aksiyon adamıdır\" dedi.

Antalya\'da önceki gün batı ilçelerinde meydana hortum nedeniyle vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Tüfenkci, hükümetin güçlü olduğunu ve hiçbir mağduru yalnız bırakmadığını söyledi. Antalya Valiliği\'nin hasar ve zarar tespitlerine başladığını belirten Tüfenkci, \"Zararların tespitinin ardından gerekli noktalarda yardımı yapacağız. Vatandaşlarımız rahat olsun, her türlü desteği vereceğiz\" dedi.

FELAKET TELLALLARI UTANACAK

Ülke olarak 15 Temmuz felaketinin ardından hükümetin aldığı tedbirlerle çok kısa zamanda toparlandıklarını kaydeden Tüfenkci, \"Ekonomiyi tekrardan büyüme trendine soktuk. Bir başka ülke böyle bir felaketle karşı karşıya kalsaydı toparlanma süreci daha fazla zaman alırdı. Darbe girişiminin ardından ekonomik anlamda terör başlatılmasına rağmen çalkantıyı kısa sürede atlattık. Bütün ekonomi yorumlayıcıları, uluslararası finans kuruluşları, 2017 yılını felaket yılı ilan etmişlerdi. Kredi derecelendirme kuruluşları puanları düşüyordu. 2017 yılının ilk çeyreğinde 5.2 büyümeyi yakaladık. Yıl sonu itibari büyüme oranı 5.5\'i geçecektir. Bazı felaket tellalları şimdi de 2018 yılının çok kötü geçeceğine dair karamsarlık tabloları ortaya koyuyor. 2018\'de de felaket tellalları yine utanacak. Büyüme oranlarını küçük gösterenler yine revize etmek zorunda kalacaklar ve yanıldıklarını beraber göreceğiz\" diye konuştu.

YENİ FİNANS MODELİ

Yatırımı artırabilmek adına bakanlık olarak birçok çalışmaya imza attıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, şirket kurmaları basitleştirdiklerini ve maliyetleri minimum düzeye düşürdüklerini aktardı. Tüfenkci, şöyle devam etti:

\"Bütün işleri kısa sürede halledebiliyorsunuz. 100 bin liralık şirket 900 liralık maliyetle kurulmaya başlandı. Türkiye\'de iş yapabilme kolaylığının önünü açtık. Karekodlu çeki sağlayarak çeklere güven sağladık. 2017\'de karşılıksız çek oranlarında ciddi düşüş oldu. Karekodla size çek veren insanın ticari ödemelerini görebiliyorsunuz. Küçük esnafın, KOBİ\'lerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırma adına Taşınır Malların Rehni Yasası ile yeni finansman modeli ortaya koyduk. Ürünleri, hayvanları, makineleri bankalar teminat olarak kabul etmiyordu. Yeni yasa ile bunlar artık teminat olarak kabul ediliyor. 104 milyar liraya ulaşan kredi hacmi hayat verdi. Küçük işletmeler makine ve diğer hammadde alımında alma imkanı buldu.\"

YENİ HAL YASASI YOLDA

Bülent Tüfenkci, yeni hal yasasına çalıştıklarını söyledi. Yakın zamanda bunu kamuoyunun görüşüne açacaklarını kaydeden Tüfenkci, \"Şu anki hallerden çok farklı bir hal yapısını Türkiye\'de hayata geçirmek istiyoruz. Avrupa\'daki haller gibi büyük ve bölgesel haller yapmak istiyoruz. 175 halimiz var, bunların bir kısmının hal niteliğinden çok uzak olduğu görüntüsü var. Yeni hallerde sadece sebze ve meyve değil, kırmızı ve beyaz et, balık ve çiçeklerin satıldığı ticaret merkezi haline getireceğiz\" diye konuştu.

GÜMRÜKLER İÇİN YENİ BİR PROJE GELİYOR

Dış ticareti artırmak adına birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Tüfenkci, gümrüklerde tek pencere sistemi ile zaman kaybını önlediklerini söyledi. İhracatçıların kendi mallarının hangi safhada olduğunu internette adım adım izleyeceklerini aktaran Bakan Tüfenkci, \"Bir bakıma biz mükellefe gümrüklerde kendimizi denetletmiş oluyoruz. Yeni bir projeye çalışıyoruz. Laboratuvarlardaki işlemin tekleşmesi söz konusu. Gümrüklerde 21 kurum işlem yapıyor. O işlemlerin tekleşmesi konusunda numunelerin bir yerden alınarak tahlilleri gerçekleştirmesini sağlayacak bir projeyi yakın zamanda bitireceğiz\" diye konuştu.

\'SENİ UNUTMAYACAĞIM HÜSEYİN\'

Bakan Tüfenkci ile bir dernek üyesi arasındaki diyalog katılımcıları güldürdü. Adını Hüseyin olarak açıklayan dernek üyesi, işletmeyi kurduktan sonra çalışanların belirli maaşının devlet tarafından ödenmesini istedi. Tüfenkci, \"Dükkan senin Hüseyin, biz senin için onu yaptık. Şu anda yeni bir işe başlattığın vatandaşın bütün masrafını ve genç bir eleman aldığında 24 aylık maaşını biz veriyoruz\" dedi. Üyenin eski elemanlar için de destek istemesi üzerine Bakan, \"Sen yeter ki çalış Hüseyin, onlara da bir çözüm buluruz. Ama seni hiç unutmayacağım Hüseyin. Hüseyin sen yeni üretime bak, eski elemanlara da 100 lira primine destek veriyoruz. Dükkan senin Hüseyin. Yola devam Hüseyin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Tüfenkci\'nin salona girişi

Bakan ve protokolün görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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HDP\'li Yıldırım hakkında, tutuklu yargılandığı 2 davadan birinde tahliye kararı çıktı

ANAYASA Mahkemesi\'ne yaptığı başvurunun yarın Genel Kurul\'da görüşülmesi beklenen HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, tutuklu olarak yargılandığı Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gülser Yıldırım hakkındaki \"Silahlı terör ögrütü kurma ve yönetme\" suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vererek, \"Suç işlemeye tahrik\" suçu yönünden ise sanığın tahliyesine hükmetti. Yıldırım\'ın \"Silahlı terör ögrütü kurma ve yönetme\" suçundan ayrılan dosyada tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmayacağı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan, hakkında 81 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan, davası yetkisizlik kararı ile Mardin\'e gönderilen ve Anayasa Mahkemesi\'ne yaptığı başvuru yarın görüşülecek olan HDP\'li Gülser Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi. Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün saat 10.00\'da görülmesi gereken duruşma, saat 14.00\'da görüldü. Duruşmaya, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Gülser Yıldırım\'ın eşi Kamuran Yıldırım ve avukatları katıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetmek\', \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'suç ve suçluyu övmek\', \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\', \'suç işlemeye alenen tahrik\' ve \'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma\' iddiaları ile yargılanan tutuklu sanık Gülser Yıldırım ise Koceli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

SAĞLIKLI SAVUNMA YAPAMIYORUM

Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı Yıldırım hakkında \"Silahlı terör örgütü yönetme\" suçundan açılan davanın bu dosyadan ayrılarak, aynı mahkemenin başka bir esasına kaydedildiğini söyledi. Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz hakkı verilen Gülser Yıldırım ise Kürtçe yaptığı savunmasında bulunduğu cezaevinden yargılamaya katılmasının sağlıklı olmayacağını düşündüğünü belirterek, \"Bu nedenle mahkemede bizzat hazır bulunmak istiyorum. Savunma için süre talep ediyorum.\"dedi.

TAHLİYE EDİLDİ ANCAK SERBEST BIRAKILMAYACAK

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, Gülser Yıldınm\'ın \"Suç işlemeye tahrik\" suçu yönünden tahliyesine karar verdi. Kararda, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse sanığın derhal serbest bırakılması için ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına, sanık avukatlarına beyanda bulunmak üzere önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine karar verildi. Gülser Yıldırım\'ın bu dosyadan ayrılan \"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\" suçundan tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan: 28 Şubat\'ta olmayan hukuksuzlukların şimdi yaşandığını belirterek, \"Hak ve adalet, Allah\'ın birer isimleridir, Hak ve Adalet\'ten caymamamız lazım. Nasıl ki bugün Adnan Menderes\'in idamını, 1980 darbesini ve 28 Şubat\'ı yargılayıp eleştiriyorsak, bir gün gelecek bugün yapılan haksızlıklar da yargılanacak ve hesabı sorulacaktır.\"dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ise tahliye kararından mutlu olduklarını belirterek, \"Ancak başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam ettiği için kendisi tahliye edilemedi. Bunun için de üzüntülüyüz. Yarın Anayasa Mahkemesi\'nde alınacak kararda, serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çünkü daha önce Mustafa Balbay örneği var. Aynısının emsal teşkil etmesini bekliyoruz. Hak ihlalleri devam ediyor. Bu mahkeme de onun net göstergesidir.\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Adliyenin dış görüntüsü

- Milletvekillerinin adliyeden çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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Efsane başkan anıldı

ADANA eski Belediye Başkanı Ege Bağatur, ölümünün 27. yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal kültür Merkezi\'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ege Bağatur\'un en dürüst yöneticilerden biri olduğunu söyledi. Başkanlık mazbatasını aldıktan sonra Ege Bağatur\'un mezarını ziyaret ettiğini belirten Karalar, \"Bazı önemli değerleri hatırlama açısından ziyareti gerçekleştirdim. Ege ağabeyin yapmış olduğu hizmetleri sürdürme azmi ve kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz\" dedi.

Bağatur Ailesi\'nin de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Ege Bağatur için hazırlanan slayt gösterisini de katılımcıları duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Seyhan Belediye Başkenı Zeydan Karalar konuşması

- Slayt gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eser PAZARBAŞI / Kamera:ADANA,(DHA)

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