DHA YURT BÜLTENİ-13

Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş (3)

FABRİKA SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİK UZMANI TUTUKLANDI

Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesinde dün Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nın boya atölyesine ait buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçinin ölümü 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Oğlu Yavuz Demir\'in öldüğü kızı Nurefşen Makas\'ın yaralandığı patlamanın ardından dün akşam gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir ile işyeri Güvenlik Uzmanı Tuğba Tongaç, bugün adliyeye sevk edildi. Sanıklar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan tutuklandı. Mahkemede ifade veren 4 çocuk babası Şükrü Demir\'in, \"Ben işyeri sahibiyim. Kusurum yoktur. Suçsuzum\" dediği öğrenildi. Tuğba Tongaç\'ın ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

POLİS KONTROLÜNDE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI

Şükrü Demir, oğlu Yavuz Demir\'in bugün ikindi namazında Emirsultan Camii\'ndeki cenaze törenine, savcı izni ile polis kontrolünde katıldı. Burada, namaz sonrası taziyeleri kabul eden Şükrü Demir\'in, oğlunun Teferrüç Mahallesi\'ndeki mezarlıkta defnine katılmasına izin verilmedi. Cenaze törenine hastaneden taburcu olan Nurefşern Makas da katıldı. Şükrü Demir, kızına, \"Allah\'a emanet olun. Beni merak etmeyin. Her şey iyi oyacak\" dedi. Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile vatandaşlar da katıldı.

TÖRENE BURSA VALİSİ DE KATILDI

Patlamada yaşamını yitiren Yasir Saraç\'ın, olay anında, çay molası için fabrikanın bahçesinde bulunduğu öğrenildi. Yasir Saraç\'ın cenazesi bugün öğlen, Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi\'ndeki Mimar Sinan Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine, gencin ailesi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Bursa Vali İzzettin Küçük, \"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma devam ediyor, olay adli boyutuyla da inceleniyor. Bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için ne gerekirse yapılacaktır, kim can yaktıysa canı acıyacaktır, iş yeri sahibi gözaltında bulunmaktadır, bölgede inceleme devam ediyor\" diye konuştu. Yasir Saraç\'ın cenazesi daha sonra Demirtaş Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İş yeri sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir\'in cenazesi ise Emir Sultan Camii\'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber:BURSA,(DHA)

Bakan Özlü: Türkiye\'nin tek açığı var o da teknoloji\"

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı açılışına katılan Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üniversitelerin teknolojiyle ilerleyecek olmasına değinerek, \"Türkiye\'nin tek açığı var o da teknoloji\" dedi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ADÜ Akademik Yılı ve Teknopark açılış törenine katıldı. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Toplantı Salonu\'nda yapılan törene; Bakan Özlü\'nün yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habib Asan ve öğrenciler de yer aldı. Törende ilk konuşmayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan yaparak, ADÜ\'nün 1990\'da kurulduğunu ve 56 bin öğrenci kapasitesine ulaştığını söyledi. Başarılı bir üniversite olduğunu vurgulayan Bircan, çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

\"TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ DEĞİL, TEKNOLOJİ ÜRETMEYİ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR\"

Sürekli ülkenin güvenlik konusunun konuşulduğunu, her oyunu mutlaka bozacaklarını söyleyen Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bunu da katma değer üreterek marka yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da araştırma, geliştirme ve teknolojiden geçiyor. Aslında ülkemizin tek bir açığı var. O da teknoloji açığıdır. Tarımda da teknoloji kullanmak zorundayız. Bize üstünlük sağlayacak tek alan teknolojidir. Biz üstünlüğümüzü bilgi üretmekle, teknoloji üretmekle ve bunu da sanayide kullanarak daha fazla üreterek ve kullanarak ekonomimizi büyüterek sağlayacağız. Türkiye bugün ekonomisi büyüyen bir ülkedir. TBMM\'de bizi eleştirenler oluyor. Eğer bu eleştirileri dikkate alırsanız Türkiye\'nin artı 5.1 büyümesi değil, eksi 5.1 küçülmesi lazım. Türkiye büyüyor ama yeterli değil daha fazlası gerekiyor. En iyi teknolojinin transferi mümkün değildir. En iyi teknoloji sahibine üstünlük sağlar. Teknolojiyi kimse bedava vermiyor onu para vererek alıyoruz. Ürün ithal etmekle, teknoloji ithal etmek arasında hiçbir fark yoktur. Dolaysıyla teknoloji transferini değil, teknoloji üretmeyi konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle üniversitelerimizin bilgi ve teknoloji üretmesi gerekiyor. Biz de bakanlık olarak her zaman sizlere destek olmaya çalışacağız. Bilgi üreten üniversiteler istiyoruz.\"

\"SİZ BÜYÜK MİSYONUN TAŞIYICILARISINIZ\"

Göreve geldiği günden itibaren üniversitelerin yüksek öğretim kurullarıyla yakın çalışmaya özen gösterdiğini söyleyen Bakan Özlü, \"18 fakülte, 3 enstitü, bir konservatuvar, 5 yüksek okul, 18 meslek yüksekokulu 26 uygulama ve araştırma merkeziyle, toplam 71 akademik birimde eğitim veren ADÜ\'nün yeni eğitim öğretim yılında da başarıların devamını diliyorum. 25 yılda, yani çeyrek asırda, 56 bin öğrenciye ulaşmaktır. 1700 personele ulaşmak çok büyük bir başarıdır. Her üniversite farklı coğrafyalarda olsalar da ortak bir misyon taşırlar. Adnan Menderes Üniversitesi gibi çok önemli misyon üreten üniversitelerimiz de var. O misyon size ismini andığımız demokrasi şehidimiz Adnan Menderes\'ten mirastır. Adnan Menderes sadece bir isim değil, çok daha fazlasını temsil eden bir değerler bütünüdür. Adnan Menderes\'in temsil ettiği şey ülkemize hizmettir. Bu millet ve devlet için çalışarak canı pahası da olsa geri dönmemektir. Sizi o büyük misyonun taşıyıcıları olarak görüyorum. Bu millet ve bu devlet için çalışanlara ne gibi zorluklar çıkarıldığını merhum Adnan Menderes\'ten biliyoruz\" dedi.

\"150 MİLYARI, 300 MİLYARA ÇIKARACAĞIZ\"

Otomobil projesine de değinen Bakan Özlü, \"Sadece teknolojik bir ürün değil, arkasından ticari aklın ve küresel farkındalığın olduğu bir otomobil olacak. Yerli marka otomobilimizin arkasında sanayi 4-0 olacak. Dijital teknoloji ve üst düzey yazılımlar olacak. Türkiye\'nin otomobili Türk sanayisinin gelişimini ve vizyonunu genişletecek. Türkiye\'nin kalkınması için 5 ana sektöre odaklanırsak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye\'nin imalat sanayi şu anda 150 milyar liraya yakın bir seviyede bunu 300 milyarın üstüne çıkartabiliyoruz\" dedi. Bakan Özlü, yeni temeli atılan ve yapımına başlanılan teknopark içinde gerekli destekleri vereceklerini de söyledi. Bakan Özlü ve diğer protokol üyeleri, törende Teknopark\'ın açılışını yaptı.

DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı

VAN kent merkezinde 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen deprem sırasında Bayram oteli enkazında DHA Van muhabiri Sabahattin Yılmaz ile birlikte kalarak yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Tunceli\'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı.

Van depreminde kaldığı Bayram otelinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir, ölüm yıl dönümünde Tunceli\'deki gazeteci arkadaşları ve babası Mehmet Ali Emir tarafından Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki Mezarı başında mum yakılıp dualar edilerek anıldı. Mezar başında konuşan baba Mehmet Ali Emir, 6 yıl geçmesine rağmen Cem\'in acısını hala yaşadıklarını belirterek, \"Cem görevi başındayken otel enkazı altıda kalarak hayatını kaybetti. Yıllarca süren hukuk mücadelemiz sonucun otelin sahipleri hukuk önünde hesap vererek cezalandırıldılar. Ben bir baba olarak diyorum ki; hiç bir iş kolunda ihmaller, iş kazaları olmasın, herkes tedbirini alsın gençlerimiz ölmesin. Gazetecilik onurlu bir meslektir Cem\'de mesleğini onuruyla yapıyordu ama günümüzde görüyoruz ki gazetecilerin demokratik hakları yok sayılarak içeri tıkılıyorlar. Artık günümüzde gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Cem yaşamış olsaydı bütün gazeteci dostları biliyor ki Cem mesleğini onuruyla yapar, kimseye boyun eğmezdi\"dedi. Cem Emir\'i anma töreninde konuşan Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç ise, Van depreminde hayatını kaybeden gazeteciler Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz şahsında herkesi andıklarını belirterek \"Türkiye bir deprem ülkesi, her an yeni bir deprem olma ihtimalinden bahsediliyor ama hala bir önlem alınmış değil. Bizim dileğimiz yaşanacak olası bir depremde ihmallerin olmaması ve ihmaller yüzünden yeni insanların ölmemesi. Cem Emir yiğit bir gazeteciydi ve görevini yaptığı sırada otel enkazı altında kalarak hayatını kaybetti Bizler Cem\'i asla unutmayacağız\"diye konuştu. Anma töreninde sonra Cem Emir\'in diğer meslektaşları, Cem Emir ile ilgili anılarını ve Cem\'in gazeteciliğini anlattı. Gazeteciler, yapılan konuşmalardan sonra Cem Emir\'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra mezar başından ayrıldı.

FETÖ’den gözaltına alınan astsubay sayısı 47 oldu



AMASYA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47 oldu.

Amasya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47’ye yükseldi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu’da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 astsubaydan 27’si daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: AMASYA, (DHA)

Kamyon altında kalan kardeşler defnedildi

ADANA\'nın İmamoğlu İlçesi\'nde bisikletle gezdileri sırada, kamyonun altında kalan kardeşler, dualarla toprağa verildi.Kaza, dün Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İmamoğlu Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yolda bisiklet süren ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Caner Gezer ve bisikletin arka kısmına oturan kardeşi 11 yaşındaki Hicran Gezer, Cengiz K. yönetimindeki harfiyat yüklü kamyonun altında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle, 15 metre sürüklenen Gezer kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan kamyon şöförü ise yakalandı. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan kardeşler otopsilerinin ardından ailesine teslim edildi. Aliler Köyü mezarlığına götürelen kardeşlerin cenazesine, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Defin sırasında baba Galip Gezer ve anne Zeynep Gezer, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa\'da mozaik sanatını uygulamalı öğreniyorlar

ŞANLIURFA\'da, 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' kapsamında davetlilere mozaik sanatı uygulamalı olarak anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Demostrasyonu (Canlı Performans) çalışmasıyla devam ediyor. Haleplibahçe Hanımelleri Çarşısında düzenlenen Demostrasyon çalışmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'da Tarih Yeniden Canlanıyor AB Tanıtım ve Medya Koordinatörü Alessandro Guzzo ile Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümü öğrencileri katıldı. Taş parçalarını kesen Başkan Çiftçi ve davetliler canlı performans ile Göbeklitepe tablosuna taş parçalarını uygulamalı yerleştirdilerŞanlıurfa\'da yer alan mozaiklerin gelecek nesillere taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, \"Şanlıurfa Mozaikler anlamında çok zengin bir şehirdir. Fırat\'ın bu gün toprağına hayat vermiş olduğu şehrimiz bundan 1500-1600 yıl önce Fırat\'ın taşımış olduğu rengarenk taşlarla bu bölgede bir kültür, medeniyet ve bir yaşam tarzı, evlerin tabanlarına, yaşam alanlarına, mağaraların taban alanlarına resmedilmiş durumdadır. Bu gün arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bu değerler Şanlıurfa\'mızın geçmişine sahip çıkma anlamında ve yine gelecekte bu kıymetli sanatsal eserlerin yaşatılması, korunması ve tanıtılması için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şanlıurfa\'mızda yaşayan geçmişte her medeniyetin iz bıraktığı ve bu medeniyetlerden iz taşıdığı bir şehirdir. Bizlerde bu hazinenin üzerinde bu hazineyi gelecek nesillere bir koruma planı çerçevesinde taşımak için Büyükşehir Belediyesinin kadroları olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz\" dedi. Şanlıurfa\'da Tarih Yeniden Canlanıyor AB Tanıtım ve Medya Koordinatörü Alessandro Guzzo ise Büyükşehir Belediyesi ile projede paydaş olmaktan mutlu olduklarını söyledi.Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızıl Koyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile M.S. 1. yüz yıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen bir çok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği \'Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunacak.

Sivas\'ta \'Ekonomide Kadın Gücü\' konulu panel düzenlendi

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) tarafından \"Ekonomide Kadın Gücü\" konulu panel düzenlendi.

STSO Konferans salonunda düzenlenen panele Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcıları Nebi Kaya, Zihni Yıldızhan, STSO Başkanı Osman Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, TOBB KGK Başkanı Evrim Aras, TOBB KGK Üyesi Canan Özdemir ve STSO KGK Üyesi Doç. Dr. Sevda Mutlu tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Panelde konuşan Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, hiçbir konumun kimseye altın tepside sunulmadığını söyleyerek, \"Her başarının altında yoğun çaba, emek sarf edildiğini görüyoruz. Ama ben kendimi şanslı sayanlardanım. Şansım şuydu, babam öğretmendi. Evimizde sürekli kitaplar, gazeteler vardı. Biz hiç okumaktan kopmadık. Ortaokul ve liseyi Ankara\'da okudum. Daha sonra Hacettepe Siyaset Bilimlerini kazandım. Bizde kamu da okuyan arkadaşlar vardır. Bizde bölüme her giren kaymakam olacağım hayali ile giriyor. Çok azı da kaymakam oluyor maalesef. Çünkü sabretmiyoruz. Okulu bitirir bitirmez kaymakam olmak istiyoruz. Arkadaşlarımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ben nispeten o baskıyı pek görmedim. Kendime bir yıllık süre ayırdım. Bu bir yıl boyunca KPSS sınavına hazırlandım. Çünkü özel sektörü hiç düşünmedim. 1 yıl boyunca çok iyi KPSS çalıştım. Ben nispeten çalışkan bir öğrenciydim. Hayatımın hiçbir döneminde çalışmadığım kadar o KPSS sürecinde çalıştım. Belki ondan sonra da hiç çalışmadım. O bir yıl bana yetti ve aldığım puanla birçok kamu kurumuna girme hakkı kazandım\" dedi.

\"İNSANLAR İNANDI, İŞLERİMİZ DÜZELDİ\"

TOBB KGK Başkanı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras ise 2007 yılında babasının rahatsızlığının ardından şirkete genel müdür olduğunu söyledi. Şirketi devraldığında çalışanlarının maaşını dahi ödeyemediğini ifade eden Aras, \"Şirkette maaşları 6 ay geriden ödeyebiliyorduk. Biraz kadın hassasiyeti ile tüm Türkiye\'yi tek tek dolaştım ve bire bir iletişim kurdum insanlarla. \'Maaşlarınızı ödeyemiyorum, belli bir süre de ödeyemeyeceğim. Seçim yapmakta özgürsün ama emeklerinin karşılığını ödemekte niyetim iyi\' diyerek yola çıktım. İnsanlar bana inandı, güvendi ve emeklerine sahip çıktı. İşlerimiz düzeldi, borçlarımızı ödedik, şu anda 1,5 milyar liralık bir şirketiz. Yabancı ortaklıklarımız da oldu. Nakdimizde çok, kimseye de borcumuz kalmadı ve mücadele ederek bir başarı hikayesi yarattık diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu. TOBB KGK Üyesi Canan Özdemir ve STSO KGK Üyesi Doç.Dr. Sevda Mutlu da panelde başarı hikayelerini anlattı. Panel soru cevap kısmı ile sona erdi.

Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği\'nden Vanlı öğrencilere yardım

VAN’da, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği\'nce 800 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'de bulunan Kerim Tuncer İlk ve Ortaöğretim Okulu\'nda okuyan 800 öğrenciye, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği tarafından giyim yardımı yapıldı. Öğrenciler tarafından Beşiktaş bayraklarıyla karşılanan dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla birlikte Beşiktaş marşları söyledi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen programın ardından öğrencilere hediyeleri verilirken, çocuklar, dernek üyelerine teşekkür etti. Van’daki öğrencileri sevindirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kente geldiklerini belirten Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, \"Güneşin doğduğu, Anadolu’nun kapılarının açıldığı, iyilik köprülerinin kurulduğu yerdeyiz. Bu güzel şehrimiz Van’a Beşiktaş Kulübü\'nün yol arkadaşlığı ile birlikte geldik. Toplum, tüm dezavantajlarına yönelik taşıdığımız sorumluluğun bir başka örneği, bugünkü buluşmamız ve yarınlarımız olan çocuklarımızla kucaklaşmamız yansıtıyor. En önemlisi Beşiktaş taraftar derneği olmamızın yanında ne mutlu ki bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece kadınlar ve çocukların yanı sıra gençler, engelliler, gazilerimiz ve yakınlarına yönelik çok sayıda adımlar attık. Biz, tüm Türkiye olarak birlikte çok güzeliz\" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan giyim yardımları çocuklara dağıtıldı.

