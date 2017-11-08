DHA YURT BÜLTENİ-13

Sağlık Bakanlığı : Fabrikadaki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 1\'i ağır 14 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Bugün, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız da yaralanmıştır. Fabrikada yaşanan patlamanın hemen ardından UMKE ve 112 ambulans ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek ilk müdahaleleri yapıp yaralıları en yakın hastanelere kısa sürede nakletmiştir. Hastanelerde tedavi altına alınan 14 yaralıdan 1\'inin sağlık durumu ağır olup diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.\" denildi.

Haber: BURSA,ANKARA (DHA)

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DEAŞ\'ın infazcısı Kayseri\'de yakalandı



DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren Irak uyruklu örgüt üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kayseri\'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri\'ye geldiğini belirleyerek operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında DEAŞ\'lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais\'i yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin, infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

Haber: KAYSERİ, (DHA)

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa\'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı arttı

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, son dönemde Avrupa ülkelerinde yaşanan Türklerin sorunlar yaşamaya başladığını belirterek, \"Batı ülkelerinde özelliklede Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız.\"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sivil toplum örgütleriyle görüşmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya\'ya geldi. Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret eden Malkoç, Türkiye\'de il il gezerek temaslarda bulunup halkın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Aynı çalışmayı yurt dışında da gerçekleştireceklerini ifade eden Malkoç, Avrupa\'daki yaşayan Türk vatandaşlarının son dönemlerde sorunlar yaşamaya başladığını belirtti. Malkoç, şunları söyledi: \"Uluslararası alanda faaliyetlerimiz var. Avrupa\'daki Türk vatandaşlarının Avrupa makamları nezdinde, bulunduğu ülkeler nezdinde yaşadıklarısorunlar ve sıkıntılar var. Biliyorsunuz batı ülkelerinde özelliklede Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız. Ordaki ombudsmanlarla da temasa geçip, ombudsmanlığa nasıl müracaat edeceklerini anlatacağız, yardımcı olacağız\" dedi.

Valilik hatıra defterini de imzalayan Şeref Malkoç\'a, Vali Canbolat tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Şeref Malkoç açıklama

- Valilik ziyaret detaylar

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

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Belge soran polise çarpan motosikletli kamerada

DENİZLİ\'de, kendine belge soran polise bir anda gaza basıp çarpan ve sonrasında kayıplara karışan motosikletli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yaklaşık 1.5 ay önce meydana gelen olayda; 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda bulunan horoz heykelinin yanına gelen bir motosikletli, cep telefonunu çıkararak selfi çekti. Bu sırada sürücünün yanına gelen trafik polisi Özcan Güler, motosiklette plaka olmadığını görünce belgelerini istedi. Bir anda gaza basan motosikletli, Güler\'e çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis memuru Güler, ciddi bir yara almadan kurtuldu. Çevredeki bir güvenlik kamerası ise o anları kaydetti. Motosikletiyle olay yerinden kaçarak izini kaybettiren sürücü aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motosikletlinin meydana gelişi

- Selfie çekmesi

- Polis memurunun plakasız olduğunu fark edip belge sorması

- Motosiklet sürücüsünün kaçarak uzaklaşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Yaşar Kemal için buluştular

ADANA\'da Seyhan Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı işbirliğiyle düzenlenen \'Yaşar Kemal Sanat Günleri\' kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla paneller düzenlendi.

\'Hemşerimiz Yaşar Kemal\' sloganıyla 6 Ekim\'de başlayıp 9 Kasım\'da sona erecek Yaşar Kemal Sanat Günleri çerçevesinde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi\'nde 3 ayrı oturumda paneller yapıldı. Bugüne dek Yaşar Kemal sergisi, drama atölyesi, paneller, film gösterimleri, konser ve söyleşi gibi çok sayıda kültür-sanat etkinliklerinin yapıldığı Yaşar Kemal Sanat Günleri\'ne Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Arif Keskiner, Özdemir İnce, Ahmet Güneştekin ve Kenan Mortan gibi isimler katıldı.

BABAN: ANMAK ÖNEMLİ VE ANLAMLI

Yaşar Kemal\'e ilişkin film gösteriminin yapıldığı etkinlikte katılımcılara seslenen Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve eşi Semiha Ayşe Baban, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Yaşar Kemal Sanat Günleri kapsamında 700 çocuğun sanat atölyelerine katıldığını anımsatan Baban, \"Çocuklarımız Yaşar Kemal\'in edebiyatını yeniden yaşadı ve yaşattılar. Yaşar Kemal\'i bu topraklarda anmak çok anlamlı ve önemli\" dedi. Seyhan İlçe Belediyesi Başkanı CHP\'li Zeydan Karalar da Yaşar Kemal için yapılan buluşmaların önemli olduğunu kaydetti.

PANELLERE İLGİ

Yazar Özdemir İnce\'nin de Yaşar Kemal\'e ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştığı etkinlikte, yazar Zafer Doruk\'un moderatörlüğünde Dr. Ayşegül Tözören, Feridun Andaç ve Mine Hoşcan Bilge, \'Yaşar Kemal Romanı\' isimli söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü Nebil Özgentürk\'ün yaptığı \'Gazeteci ve Şair Yaşar Kemal\' konulu panelde Güven Turan, Prof. Dr. Kenan Mortan ve Hülya Ekmekçi sunum yaptı. Moderatörlüğünü Zülfü Livaneli\'nin üstlendiği \'Anılarla Yaşar Kemal\' panelinde ise Ahmet Güneştekin, Arif Keskiner, Müşir Kaya Canbulat ve Zeynep Oral konuştu.

YAŞAR KEMAL\'İN KÖYÜNDE BULUŞACAKLAR

Yaşar Kemal Sanat Günleri\'nin son günü olan 9 Kasım\'da sanatçılar ve eşi Semiha Ayşe Baban, Yaşar Kemal\'in köyü olan Hemite\'yi ziyaret edecek. Ardından saat 18.00\'de Lütfi Özgünaydın\'ın \'Çukurova Yaşar Kemal\' isimli fotoğraf sergisi ziyaret edilecek. Saat 19.00\'da ise Zülfü Livaneli\'nin katılımı ile Ferhat Livaneli Orkestrası konseri ve \'Yer Demir Gök Bakır\' film gösterimi yapılacak. Son olarak Nebil Özgentürk\'ün moderatörlüğünde Zülfü Livaneli ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü

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- \'Hemşerimiz Yaşar Kemal\' yazılı afişin görüntüsü

- Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve eşi Semiha Ayşe Baban ile röportaj

- Salondan görüntü

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile röportaj

- Özdemir İnce ile röportaj

- Yaşar Kemal ile ilgili sinevizyon gösterimi

- Salondan görüntü

- Sunucunun Yaşar Kemal\'in bir şiirini okuması

- Semiha Ayşe Baban\'ın kürsüde konuşması

- Zeydan Karalar\'ın mürsüde konuşması

SÜRE:05\'15\" BOYUT:320MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)

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Sivas Lisesi\'nden şehit ve gaziler için \'Vatan Türküsü\'

SİVAS\'ın köklü eğitim kurumlarından Sivas Lisesi, şehit ve gaziler anısına \'Vatan Türküsü\' adlı klip hazırladı. Öğrenci ve öğretmenlerin seslendirdiği klip büyük ilgi çekti.

Sivas\'ta 1887 yılında kurulan en eski eğitim kurumlarından biri olan ve 1915 yılında Çanakkale Savaşı\'na öğrencilerini gönderen Sivas Lisesi, şehit ve gaziler anısına \'Vatan Türküsü\' adlı klip hazırladı. Çanakkale Şavaşı\'ndan, 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türk tarihinde önemli yer tutan çeşitli olaylardan kesitler sunulan klipte, Sivas\'ın yerel halk ozanlarından Ruhsati Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, okulun müzik öğretmeni Serdar Karabulut\'un bestelediği \'Vatan Türküsü\' adlı eser, öğretmen ve öğrenciler tarafından seslendirildi. Klipte, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz kahramanları ile yakın tarihte terörle mücadelede şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, 15 yaşındaki Eren Bülbül gibi isimlerin de görüntüleri de yer aldı. Klibin çekimi, okulda, şehitlikte ve kentin önemli tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede büyük ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Hazırlanan klip videosu



(287 mb)

Haber:SİVAS, (DHA)

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Okula ödenek için imza kampanyası başlattılar

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde bir araya gelen Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der) Marmaris Şubesi tarafıdan, \"Özel okula teşvik değil, okuluma ödenek istiyorum\" adlı imza kampanyası başlatıldı. Üç gün sürecek kampanyanın ilk gününde iki saatte 500 kişi imza attı.

Veli-Der Marmaris Şubesi yönetimi, bugün saat 13.30\'da, Atatürk Caddesi Saman İskelesi\'nde bir araya geldi. Stant açan dernek yöneticileri, \"Özel okula teşvik değil okuluma ödenek\" adı altında imza kampanyası başlattı. \'Çağdaş, bilimsel eğitim istiyoruz\' ve \'Laik eğitim olmalı\' yazılı dövizler açan gruba, kısa sürede çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi. 1.5 saat içinde yaklaşık 500 kişi, devlet okullarının ödeneklerinin artırılması için imza verdi. İmza kampanyasıyla ilgili basın açıklaması yapan Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı, \"Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda okuyan öğrencilere destek için rekor bütçe ayırdı. Özel okullarda okuyacak 340 bin öğrenciye toplam 1 milyar 37 milyon lira ödeme yapacak. Bu destek Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bütçesinden karşılanacak. Bütçeden bu kadar yüksek bir kaynak ayrılabiliyorsa, neden devlet okullarının iyileştirilmesi için harcanmıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin zaten sorunlu olan kamusal niteliğini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmakta, öğrenci ve velileri açıkça özel okullara yönlendirmektedir. Devlet okulları acil ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle oluşan kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın amacı her öğrencinin eşit koşullarda, eşit imkanlarla eğitim almasını sağlamak değil midir? Türkiye\'de hala ilkel şartlarda eğitim-öğretim vermeye çalışan, devletten tek kuruş almadan ayakta durma savaşı veren; ısınma, temizlik, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan okullar vardır. Bunlara destek verilmesi gerekirken özel okullar daha da zenginleştirilecek, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimini ise yok sayacak bu uygulama kabul edilemez\" dedi. Üç gün sürecek imza kampanyasına Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP İlçe yönetimi ve 12 sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve siyasi partilerin genel merkezlerine gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İmza kampanyasından genel-ayrıntılı görüntü

- Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı basın açıklaması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Adana\'da Tarım Fuarı açıldı

ADANA 11\'nci Uluslararası Tarım Fuarı, 250 firmanın katılımıyla açıldı. Tüyap Kongre Merkezi\'nde düzenlenen açılışa Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, üreticiler ve firma sahipleri katıldı.

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Tarım Fuarı\'nın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Alagöz, \"Yabancı ziyaretçi ve yatırımcının tartışıldığı bir dönemde, Adana Uluslararası Tarım Fuarı yüzde 44\'lük büyüme gösterdi. Bu yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. 2016 yılında 30 bin metrekarelik bir alanda fuar düzenledik. Adana\'da fuarcılığın başladığı günden itibaren en büyük fuarla karşınızdayız\" dedi.

ÇUKUROVA, DÜNYANIN GIDA MERKEZİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Çukurova\'nın yılda 3 kez hasat yapılabilen bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Demirtaş şöyle konuştu: \"Yılda üç hasat yapılan Çukurova\'yı, sadece ülkemiz için değil dünya içinde gıda merkezi olarak değerlendirebiliriz. Ülkemiz, çok ürünlü ziraatın uygulandığı ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bir ülkedir. Bu gelişmenin sürdürülebilir olması hiç kuşkusuz, tarımda teknoloji kullanımıyla mümkündür. Tarım teknolojisindeki son gelişmelerin vitrine çıkacağı Adana Tarım Fuarı, geniş ürün yelpazesi ile çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Çukurova\'da modern ve teknolojik tarımın yanı sıra organik tarım gibi, alternatif tarım metotlarına da imkan sağlamaktayız. İlimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda, 59 ürün türünde, 282 üreticimize organik tarım alanında destek vermekteyiz. İmamoğlu Sulama Projesi ile 1 milyon dekar alanı sulu tarıma açmayı ve şehir tarımının kendi içindeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı planlıyoruz. İmamoğlu Sulama Projesi ile Adana\'da tarımın tarihini yeniden yazacağımıza inanıyorum.\" Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekiler, açılan stantları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Fuardan genel ve detay görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Tuyap Anadolu Fuarlarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz konuşması

SÜRE: 03\'20\" BOYUT: 230 MB

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)